Sustentabilidade no Carnaval de Salvador: tradição e inovação desfilam juntas

Salvador acaba de entrar para o livro dos recordes ao arrecadar mais de 40 mil toneladas de latinhas para reciclagem durante os seis dias de Carnaval. Esse marco mundial reforça algo que sempre acreditei: quando existe mobilização coletiva, o impacto é gigante. Em 2025, já havíamos recebido o título de maior Carnaval de trio elétrico do mundo. Agora, mostramos que também podemos ser referência em sustentabilidade.

Como fundador da Loygus, da Ecoloy e da tecnologia Abadabadoo, tenho dedicado minha trajetória a provar que a indústria têxtil — a segunda que mais polui no planeta — pode e deve se reinventar. E o Carnaval foi o palco ideal para mostrar isso na prática.

No tradicional bloco Filhas de Gandhy, produzimos as fantasias na fábrica da Loygus, aplicando a metodologia Tetris da Ecoloy desde o início da cadeia produtiva. Planejamos cada centímetro de corte do tecido para que os resíduos virassem novos produtos: turbantes, faixas e sacolinhas. Reduzimos em 32% o consumo de tecido e praticamente eliminamos o desperdício no processo.

Mas não paramos aí. No pós-consumo, as fantasias podem ser transformadas em bolsas sustentáveis EcoBaggys, ampliando o ciclo de vida do material e evitando que ele se torne resíduo têxtil.

Também lançamos a tecnologia embarcada na fantasia e apresentada ao público como Abadabadoo. Ao apontar o celular para o abadá, o folião acessa a história da instituição em vídeo. Meu propósito com essa inovação é simples: gerar conexão e valor emocional, para que a fantasia deixe de ser descartável e passe a ser memória, identidade e experiência. Para 2027, novas tecnologias como NFT e RFID ampliarão ainda mais essa conexão.

Tudo isso é Made in Bahia. É inovação que nasce aqui, respeita nossa cultura e projeta Salvador como referência global.

Mas a verdadeira transformação não acontece apenas nos grandes eventos. Ela começa em casa. Separar plástico, latas, vidro, óleo e resíduos orgânicos, destinando corretamente aos pontos de coleta, é um gesto simples que, multiplicado, muda realidades.

Se conseguimos fazer do Carnaval um exemplo de sustentabilidade, podemos fazer do nosso dia a dia também. A mudança começa com cada um de nós.

*Socio fundador da Ecoluz