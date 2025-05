Vinhos "Made in Bahia”

Jairo Vaz, sócio fundador da Vinícola Vaz - Foto: Divulgação

Sim, é isto mesmo que você acabou de ler no título deste artigo: 'Vinhos finos produzidos na Bahia"... uma realidade que há poucos anos atrás era considerada impossível em solos baianos, de repente, em pouco mais de 10 anos, vem transformando a Chapada Diamantina, cheia de encantos naturais, num importante Polo Enoturístico, despertando a atenção e surpreendendo os amantes e aficionados do vinho pelo mundo afora.

Com a importante participação do Estado da Bahia em 2009, que permitiu a implantação da Unidade de Observação de Videiras Viníferas da Chapada Diamantina, com o plantio de dez variedades de uvas, os primeiros vinhos produzidos na Unidade Experimental, de 2012 a 2015, surpreenderam os enólogos mais experientes e apontaram um futuro promissor para os vinhos da Chapada Diamantina, despertando o interesse de alguns empresários que iniciaram os investimentos para o plantio dos vinhedos, surgindo as Vinícolas Vaz, Reconvexo, Vinhas do Morro, Santa Maria, Sertânia, a Uvva em Mucugê e, recentemente, mais 5 vinícolas em implantação em Morro do Chapéu.

O que parecia um sonho impossível, tornou-se realidade e hoje, a Chapada Diamantina tornou-se uma rota obrigatória para o enoturismo, trazendo um vetor de desenvolvimento econômico de muita importância, refletido nos inúmeros empreendimentos imobiliários, hoteleiros, gastronômicos e toda uma cadeia produtiva em função do fluxo turístico que as vinícolas proporcionam, além do turismo que já existia na Chapada Diamantina frequentada pelos apreciadores das suas belezas e encantos, gerando empregos e movimentando toda a economia da região.

Em meados do ano passado, a cidade de Morro do Chapéu, recebeu o título de “Capital do Vinho da Chapada Diamantina” e também foi inserida na Rota do Vinho da Bahia pela Secretaria de Turismo do Estado. Ações que projetaram a região, nacionalmente, despertando o interesse de turistas e investidores. Recentemente dois vinhos produzidos em Morro do Chapéu, foram consagrados como os melhores da Bahia e estão entre os destaques do Brasil em uma premiação nacional. Com 92 pontos, os vinhos Malbec Ferro Doido da Vinícola Vaz e o Syrah Reserva da Vinícola Reconvexo, foram premiados com a medalha de ouro e se destacaram entre os mais de mil rótulos inscritos de todas as regiões produtoras do país no GPVB 2025, a maior degustação às cegas de rótulos nacionais.

Sim, nós temos vinhos finos de alta qualidade, com muito orgulho… agora é continuar trabalhando e comemorar abrindo uma garrafa 92 pontos de um bom Malbec ou, se preferir, um Syrah, de Morro do Chapéu, ambos "Made In Bahia”.