ATRASO CRÔNICO

Enquanto o aplicativo da Internacional Travessias Salvador (ITS) desenha um cenário de "pouca fila" e "movimentação moderada", o motorista que chega ao Terminal de São Joaquim encontra uma realidade digna de filme de terror. O tal "Filômetro" da concessionária parece operar em um fuso horário paralelo ou, quem sabe, em outra dimensão. A revolta dos condutores não é para menos. Quem confiou na tecnologia para planejar a travessia Salvador-Itaparica deu de cara com um gargalo que transbordava os portões de embarque, enquanto a tela do celular insistia em uma fluidez inexistente. O "Atraso Crônico" não é bug, parece característica. O sistema de monitoramento da ITS tem um delay que beira o desrespeito com o usuário. É inadmissível que uma ferramenta de utilidade pública sirva apenas como peça de ficção.

LOGÍSTICA TRESLOUCADA

Uma bomba promete explodir nos próximos dias e envolve uma das maiores empresas de logística do país, que tem atuação na Bahia e principalmente na capital do estado. Coisas estranhas que deixaram muita gente rica. Um colaborador/intermediador que encheu os bolsos pendurou as chuteiras há anos e vive hoje surfando em Praia do Forte, aposentado. Teve quem preferiu continuar na lambança e hoje é o principal executivo do grupo, que anda catando parceiros para, via “MOUs”, tentar abocanhar uma PPP que se avizinha. Esse portentoso grupo empresarial vai entender que nem tudo na Bahia é casa de Noca. Ou cede aos rigores da lei ou vai ser escorraçado em grande estilo.

SÓ ISSO, TRONOX?

O recesso judiciário acabou mas a Tronox ainda não respondeu à proposta do Ministério Público de aditivo no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para a despoluição da comunidade de Areias, em Camaçari. E olha que a oferta foi bem generosa: apenas R$ 2 milhões de investimento na recuperação do passivo ambiental, valor irrisório diante das indenizações milionárias pagas pela empresa em processos semelhantes nos EUA.

PASSO DE TARTARUGA

O aplicativo Kim, que deveria ser sinônimo de agilidade e facilidade para o usuário do transporte público de Salvador, tem se tornado uma fonte de dor de cabeça e atrasos. A principal queixa que chega ao Carrasco é a demora injustificável na atualização do saldo. Usuários relatam que após realizarem o pagamento via boleto ou até mesmo métodos que deveriam ser instantâneos, o crédito demora dias para ser efetivado no cartão de transporte; ou seja, o passageiro desembolsa o valor, mas fica impedido de circular por falta de saldo no sistema. Enquanto o mundo gira na velocidade do Pix, o sistema do Kim parece operar em um fuso horário burocrático de décadas atrás.

FORMIGUINHA DO BANCO CENTRAL

Os clientes das fintechs vivem em dois estados de espírito: um dia acorda sentindo-se o Lobo de Wall Street e, no outro, vai dormir como o Lobo do Banco Central. O Banco Will, com toda a sua articulação vinculada ao Master, provou que a única coisa digital que restou para os investidores foi o dedo no monitor atualizando o saldo que não sai do lugar. Tristeza maior é a de quem injetava a grana na caixinha de investimentos e agora chora as pitangas do dinheiro perdido.

BRB EM PORTO?

Como se já não bastasse o Tribunal de Justiça da Bahia ter que desenrolar o imbróglio envolvendo o BRB - cujas denúncias e ações o deixam no centro de investigações, parece que a Prefeitura de Porto Seguro decidiu seguir o exemplo. Com o BRB agora envolvido em escândalos com o Banco Master, a prefeitura teria firmado contrato com o banco. Piadas já circulam na cidade sobre onde os servidores irão fazer suas consultas - se numa loja de lingerie ou numa funerária. O pior, para além dos absurdos que o BRB emplaca, o que preocupa a população é a conduta ilegal e os valores nas transações contratuais que, se confirmadas, colocam em xeque a gestão. O Carrasco, que também recebeu denúncias de favorecimentos ambientais em prol de gente ligada ao Banco Master, segue apurando antes de trazer tudo à tona.

SHEIN VERGONHA

Usuários da Shein estão revoltados com atrasos nas entregas e, como se não bastasse, alguns entregadores chegam a falsificar a assinatura dos compradores e notificar a entrega do produto, incorrendo em crimes de falsidade ideológica e estelionato. É mais que urgente atualizar o cadastro de parceiros e aumentar o rigor na seleção dos mesmos.

PLANOS DE DOENÇA

Vários associados de planos de saúde tomaram um susto ao receberem os boletos de pagamento das suas mensalidades neste início de 2026. Em alguns casos, os valores mais que dobraram, o que configura uma grave violação ao Direito do Consumidor. O Carrasco alerta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou um reajuste de 6,06% e qualquer aumento maior que esse pode configurar abuso, cabendo ação judicial.

AMARGOU

Um problema na fábrica da Heineken na Bahia, na cidade de Alagoinhas, foi uma das causas da demissão do presidente global, Dolf van den Brink. O motivo: uma disputa judicial com um empresário de Alagoinhas pelo direito de explorar a fonte da água que abastece a planta. O custo de um acordo estaria na faixa de R$ 300 milhões a R$ 500 milhões, e o STJ deu ganho de causa ao baiano no processo que já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A gigante holandesa vai ter que coçar o bolso.

ATROPELO

A casa caiu, ou pelo menos balançou, para a Mesa Diretora da Câmara de Barreiras, oeste da Bahia. A Justiça local analisa um pedido de liminar que pode mandar para o lixo a tal "reforma relâmpago" da Lei Orgânica que abriu caminho para a reeleição do atual presidente da Casa em 2027. O Carrasco apurou que o clima nos corredores do Legislativo é de pura tensão. A denúncia aponta que o presidente Yuri Ramon e os pares ignoraram o rito democrático. Para mudar a Lei Orgânica, a regra é clara: dois turnos de votação com um intervalo de dez dias entre eles. Mas em Barreiras parece que o tempo voa: aprovaram tudo num único "vapt-vupt" em 15 de julho. Agora, Yuri Ramon e as vereadoras Carmélia de Souza, Delma Britto e Maria das Graças Melo vão ter que explicar ao Judiciário por que decidiram rasgar o regimento. Se a liminar for concedida, a reeleição antecipada vira fumaça e o grupo vai ter que aprender, da maneira mais difícil, que a Câmara não é o quintal de casa. O Carrasco segue de olho!!!

RESSURREIÇÃO?

A batata da Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade de Ilhéus (Sutram) não está apenas assando, pois já passou do ponto. O órgão mergulhou em um enredo digno de filme de terror administrativo, conforme denúncia. O bafafá é dos grandes e os pontos levantados desenham um cenário de descontrole absoluto. O ponto que mais choca — e beira o macabro — é a presença de nomes de servidores já falecidos em escalas de serviço ativas. Se não for um milagre da multiplicação de plantões, é uma fraude que exige explicação imediata.

CÚPULA NA MIRA!

A Justiça Eleitoral já tem data marcada para balançar as estruturas da Prefeitura de Irecê: dia 27 de fevereiro. Vai ser a audiência de instrução e julgamento da AIJE que coloca no banco dos réus nada menos que a cúpula do Executivo municipal. A ação, movida pela coligação "Irecê da Esperança", não poupa ninguém e atinge em cheio o prefeito, Murilo Franca (PSB), o vice-prefeito, Tertuliano Leal, além de Elmo Vaz (PSB), ex-prefeito e principal articulador do grupo. O processo foca no combo clássico que costuma azedar mandatos: abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O grupo teria orquestrado uma rede de informações falsas para triturar a imagem da oposição e desequilibrar o jogo em 2024.

GENEROSIDADE MILIONÁRIA

O prefeito de Serra do Ramalho, Eli Carlos dos Anjos Santos, o popular Lica entrou no radar do TCM-BA e não foi para receber elogios. O Tribunal quer saber porque a prefeitura decidiu ser tão generosa com o dinheiro público ao contratar um escritório de advocacia. O objeto da discórdia é a recuperação de créditos tributários federais. A bolada em honorários para as contas do contratado seria de R$ 1 milhão. Pelos cálculos, a "mordomia" nos honorários pode gerar um prejuízo de quase R$ 600 mil ao erário municipal em comparação com os valores de mercado.

VORACIDADE ADVOCATÍCIA

E por falar em honorários, advogados que militam decentemente na área pública da Bahia estão incomodados com a forma pela qual o escritório pernambucano Monteiro e Monteiro anda “abordando” dezenas de prefeitos baianos. Não fosse apenas as promessas de recuperação de créditos mediante contratos milionários, conduta já sob a mira do TCM-BA, o escritório é acusado de se aventurar para receber honorários de sucumbência pertencente a advogados que se dedicaram anos a fio em questões relacionadas ao antigo Fundef, sempre com o beneplácito de alcaides que estariam sendo “enganados” pelos espertos da hora. O Carrasco teve acesso a processos envolvendo a prefeitura de Pedro Alexandre, onde Monteiro e Monteiro tentou, sem sucesso, se apropriar de valores pertencentes a um colega. Em Uruçuca e Maracas, depois de tratar as respectivas causas judiciais com descaso, pediu, igualmente sem sucesso, que o Judiciário obrigasse as prefeituras a renovar os contratos já vencidos. Em breve o Carrasco vai concluir o rosário de condutas do Monteiro e Monteiro e mais: tornará pública a lista de prefeitos que estão sendo “assediados” pelo referido escritório. São relatos de deixar qualquer um de queixo caído.

FARRA DO TRIO

Enquanto as prioridades da população parecem ficar em segundo plano, a Prefeitura de Alcobaça, extremo sul baiano, decidiu que o "show não pode parar" — e vai custar caro. O prefeito Givaldo Muniz (PT), o popular "Zico de Baiato", carimbou um contrato de nada menos que R$ 3 milhões com a empresa Mirante Serviços e Locações Ltda para a realização de eventos ao longo de 2026. O que causa estranheza não é apenas o montante milionário, mas a proporção; afinal, dividir mais de R$ 3 milhões em trios elétricos, palcos e iluminação para uma cidade de apenas 24,5 mil habitantes é, no mínimo, uma matemática extravagante.

DE BOLA PRA DADO

Enquanto alguns ainda alimentam polêmicas sobre a montagem da chapa majoritária para as eleições estaduais, já tem deputada de malas prontas para trocar o PSB pelo PSD. O receio é não conseguir renovar o mandato dentro de uma coligação que deve receber alguns reforços de peso. Em bom baianês, é "muito cacique para pouco índio".

NILO VS OTTO

O ex-todo-poderoso da ALBA, sonhando em ser lembrado na chapa majoritária de oposição ao Senado, Marcelo Nilo passou a semana "abrindo fogo" contra um alvo específico: o senador Otto Alencar. Em pelo menos dois vídeos, o republicano "sentou a lenha" no pessedista. Segundo ele, Otto não é de manter a palavra quando o assunto é chapa majoritária governista, mudando de opinião "como quem troca de roupa", para utilizar um termo mais popular. Segundo a rádio povão, Otto, que não é de “comer reggae”, estaria só aguardando o momento ideal para relembrar os supostos BOs de Marcelo Nilo.

A BOLA DA VEZ

Larissa Moraes desistiu, a pedido do MDB, de tentar uma cadeira na ALBA. Nos bastidores, dizem que ela tem deixado seu nome à disposição para uma outra missão: ser vice de Jerônimo, caso seja lembrada pelo petista. Ela fala pouco sobre isso, mas tem alimentado a possibilidade, raríssima se depender do atual governador, que estaria disposto a manter tudo como está.

LEMBREM DE MIM

Desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a cumprir pena de prisão de 27 anos e 3 meses, imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no processo da trama golpista, os aliados de Jair têm feito de tudo para continuar atrelados ao nome do “maior líder da direita” e não caírem no esquecimento.

VALE TUDO

Dessa vez, o deputado federal Nikolas Ferreira inventou uma caminhada de mais de 200 km sob o pretexto de estar protestando contra a prisão de Bolsonaro e carregou outros bolsonaristas que disputarão as eleições de outubro deste ano. O negócio é aparecer, reacendendo uma direita unificada.

TERRA MÃE, EU TE QUERO

Que a Bahia é mãe do Brasil, todos sabem. Agora, antes mesmo do período de campanha, o estado, quarto maior colégio eleitoral do país, já entrou na mira dos potenciais candidatos ao Planalto. Em nove dias, Caiado, Lula e Zema vieram testar o termômetro do eleitor baiano, cada um da sua maneira. E ainda existe possibilidade de mais pré-candidatos aparecerem e reaparecerem na Festa de Iemanjá. Conclusão: a Bahia será essencial, mais uma vez, para quem quiser sair vitorioso nas urnas.

ENQUADRADA

O enquadrado da semana é o prefeito de Valente, Ubaldino Amaral (Avante). O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) colocou sob sua lupa um Pregão Eletrônico destinado à compra de brinquedos para parques infantis. A suspeita? Aquela velha receita que o Carrasco conhece bem: especificações técnicas "exóticas" no edital que podem ter servido de tapete vermelho para marcas específicas, espantando a concorrência e encarecendo a conta para o contribuinte. A representação aponta que as exigências detalhadas pela prefeitura não buscam apenas qualidade, mas parecem um "copia e cola" de catálogos selecionados, o que fere a competitividade do certame. O TCM já sinalizou que o caso demanda fiscalização rigorosa, baseando-se em jurisprudência que condena o uso de critérios restritivos em licitações de lazer.