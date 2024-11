O Carrasco - 171 no eleitorado?

171 NO ELEITORADO?

No passado foi Jânio Natal se elegendo prefeito de Belmonte e renunciando o voto confiado nas urnas para permanecer deputado estadual, deixando seu irmão à frente da prefeitura. A moda tá pegando. Eures Ribeiro estaria se utilizando de uma possível birra com o governo do estado para fazer a mesma arte de Jânio, renunciar e deixar o vice no comando da prefeitura, permanecendo na ALBA. Quem também estaria pensando no mesmo estelionato eleitoral é Pablo Roberto, que foi preponderante para Feira de Santana não ser levada para o petismo e agora quer renunciar e deixar a Princesa do Sertão sem vice, cuja maioria absoluta o escolheu, um verdadeiro golpe no eleitor, que não perdoará esse tipo de manobra. Imaginem, em caso de algum problema com José Ronaldo, a cidade ficaria entregue ao presidente da Câmara, que para o Executivo não foi eleito.

CHORA CHORA

Uma turminha do PL andou botando as asinhas de fora e bem que tentou tomar o comando do partido na Bahia, porém sem sucesso. Com mão de ferro e com moral com Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, João Roma mostrou quem é o coronel da direita e do Bolsonarismo na Bahia.

VEREADOR FUJÃO

Em Eunápolis, o vereador Adriano Cardoso tentou fugir da polícia quando, na última sexta-feira, era cumprido um mandado de busca e apreensão decorrente da segunda fase de uma operação que investiga crimes eleitorais cometidos por Adriano e que devem resvalar no candidato derrotado Demetrio Guerrieri Neto, também beneficiário da compra de votos praticada pelo parlamentar. O que deveria ser apenas uma batida policial terminou culminando na prisão de Adriano, que tinha em sua casa uma pistola com numeração raspada. O fato tem gerado constrangimento para todos os padrinhos do vereador fujão. Comentários já dão conta que apenas por ter passado um final de semana na cadeia, Adriano já estaria avaliando uma delação premiada envolvendo gente graúda para evitar a condenação criminal, já que a perda do mandato é mais do que certa. Até o fechamento desta edição, o parlamentar continuava no xilindró, lugar onde merece ficar por um certo tempo para que as investigações não sejam atrapalhadas.

CONTRASTE

A beleza natural de Salvador contrasta com o cenário proporcionado por empresas que prestam serviços de telefonia e internet. Por onde se passa, o emaranhado de fios, muitos deles pendendo, estraga a visão de quem busca ver o céu da capital baiana. Para além do estético, a bagunça ainda traz riscos para os cidadãos soteropolitanos, já que a última moda das operadoras de telefonia e internet é instalar fiações novas e deixar as antigas espalhadas pelo chão. É a velha farra da Vivo, TIM e Claro. Quanto ao cliente que tem o péssimo serviço prestado, sobra o salve-se quem puder.

ALÔ PROCON

Localizada ao lado de uma movimentada clínica de diagnóstico por imagem, a sede do escritório de arquitetura Ronald Lago, que se encontra à venda, explora, literalmente, o estacionamento na calçada em frente à sua fachada. Até aí, nada de mais. Não fosse pela cobrança progressiva. Ou seja, quanto mais tempo você permanece no local, maior o valor a pagar.

COMPLETA?

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) precisa com urgência retomar a fiscalização de postos de combustíveis na Região Metropolitana de Salvador. Em Dias d´Ávila, um motorista registrou em vídeo a proeza de abastecer com 57 litros um veículo cujo tanque comporta apenas 50 litros. Intrigado, o cliente solicitou a medição ao funcionário do posto Calmon de Passos, de bandeira Shell, localizado na avenida Raul Seixas, principal via de acesso ao município. E o resultado não foi outro, o litro vendido no local não ultrapassa os 900 ml.

ULTRALENTA

Condomínios recém inaugurados da capital baiana têm registrado reclamações contra a distribuição de gás feita pela empresa Ultragaz. A principal queixa tem sido a pouca importância com o cliente, no que diz respeito à ligação da distribuição de gás e esquema de medição individual. Na hora de aliciar os condomínios a fechar contrato a empresa é “ultrarápida”, para dar assistência, entretanto, é ultralenta. Desse jeito fica difícil.

SE CAVAR, ACHA MAIS

Dois empresários do ramo de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais achavam mesmo que iriam passar ilesos da lupa do MP-BA e da Receita Estadual por muito tempo. Eles foram presos e tiveram quatro mandados de busca e apreensão cumpridos, na Bahia e no estado de Minas Gerais, no âmbito da Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal batizada de ‘Operação Thorin’. A meta era alcançar o grupo empresarial envolvido com a prática de sonegação fiscal no setor que chegou a omitir cerca de R$ 35 milhões em impostos (ICMS) do Estado. Este Carrasco avisa: se o MP cavar, é capaz de achar muito mais.

MAIS CRIMES

Parlamentares de oposição exigem que o prefeito Colbert Martins explique “onde está o dinheiro” e o porquê de não cumprir as emendas impositivas, aprovadas no Orçamento Municipal. Parte da Casa o acusa de crime de responsabilidade já que houve a não-execução de emendas referentes à saúde e educação, o que é garantido pela Constituição.

SEM RUMO

Falando em Colbert Martins, faltando pouco mais de dois meses para que o mandato do gestor se encerre em Feira de Santana, seu futuro político ainda é incerto. Afastado do MDB por opção, pode voltar para a sigla ou optar em ser candidato a deputado federal. Pelo visto, deve restar para ele somente a atividade profissional, já que é médico. Se depender de como tratou a saúde de Feira, coitado de quem for paciente.

GESTORA DOS DEUSES

A prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres (União Brasil), achou por bem ignorar a Lei de Responsabilidade Fiscal e distribuir aumento aos servidores municipais a torto e a direito. Às vésperas de deixar o mandato e como não fez sucessor, já que apoiou Neto Guerrieri (Avante), a prefeitinha de uma hora para outra resolveu bancar a "gestora dos deuses", passando por cima do que realmente importa em uma gestão pública.

TRAQUINAGENS NA SAÚDE

O Ministério Público Federal está de olho nas traquinagens na Secretaria de Saúde de Formosa do Rio Preto. O órgão investiga supostas fraudes na realização e pagamentos de exames de ultrassonografias entre os anos de 2021 a 2023. A lupa do MPF está mirando em João Mascarenhas, atual titular da pasta no município. O Carrasco vai acompanhar com atenção o desenrolar desta história.

PRÓXIMOS PASSOS

Caetano deve ter outro quebra-cabeça para resolver antes mesmo de iniciar seu quarto mandato à frente do Executivo camaçariense. Atual prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, estará sem mandato no ano que vem e não conseguiu eleger o seu sucessor, Antônio Rosalvo. O que se diz nos bastidores é que ela teria uma secretaria assegurada na gestão de Caetano. O Carrasco vai esperar pra ver. Enquanto isso, Rosalvo já garantiu um lugar na gestão estadual, e não foi em qualquer lugar. Ele vai trabalhar junto ao governador Jerônimo Rodrigues em seu gabinete.

DEBANDADA

Falando em Camaçari, muito se especula sobre a ida de alguns quadros da cidade para a gestão de Débora Regis em Lauro de Freitas. A debandada é vista como estratégica para turbinar a prefeitura e auxiliar a futura prefeita.

O GOLPE TÁ AÍ

O prefeito Ascir, de Ipupiara, parece que garantiu a todos os eleitores que seu sobrinho Emiliano Neto levaria a chave da cidade nas eleições deste ano. Acontece que, segundo fontes do Carrasco, ele teria soltado pesquisas compradas confirmando a eleição de “Mimi”, o que fez o povo acreditar e apostar tudo que tinha por um candidato que perdeu bem feio na cidade. Essas mesmas fontes afirmam que um dos eleitores apostou mais de R$ 1 milhão.

COMENDO PELAS BEIRADAS

O segundo suplente do Republicanos, Malla Bumm, está confiante de que será alçado à Câmara Municipal de Salvador (CMS), após dobrar a sua votação nas eleições deste ano e conseguir emplacar quase 7 mil votos nas urnas eletrônicas. Faça chuva ou sol, o homem está todo o santo dia na casa legislativa como se já fosse vereador.

DE PORTAS ABERTAS

O encontro dos membros do União Brasil com o senador Angelo Coronel (PSD) pode ser considerado como uma prévia para 2026? Se depender do prefeito Bruno Reis (União Brasil), sim, já que sinalizou que as “portas estão abertas” para a entrada de Coronel.

O MAROLEIRO GOLPISTA VII

O Dia de Finados foi simbólico para as vitimas do peixinho “da rasgada” e “da backhand". Ou seja, o business do malandro caiu na “vala” comum. O Carrasco vem apurando que o "tirado a gato mestre” e gigolô foi exposto para toda sociedade baiana. Qual será a sua próxima armação para angariar grana fácil? Dizem os mais próximos que o picareta está com planos de morar na Europa. Putin que se cuide!!!! Viva a Malandragem!!!

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para os inclusionistas de plantão. Essa coluna apurou que a moda da vez é pedir autoajuda em forma de carro blindado. Juízes e promotores afetados estão pedindo tal benefício por medo do crime organizado. Até vereadores também tem pedido vantagens salariais e, pasmem, blindados. E o cidadão que lasque.