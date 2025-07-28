O Carrasco - A danada zangou

A DANADA ZANGOU

Depois que o presidente Lula nomeou Vovô do Ilê para o Conselhão da República, quem deu um xilique dos grandes foi Eliete Paraguassu. A radicalista andou esculhambando Lula e o próprio Vovô. Nos bastidores, a vereadora, segundo fonte desta coluna, teria dito pelos corredores da CMS que “o presidente escolheu um desqualificado para o Conselho, deixando de priorizar a verdadeira representação da negritude baiana, que são os quilombolas”. Tudo bem que Vovô não tem essa expertise toda, mas também não merecia a verborragia dessa vereadora. A baixaria, pelo visto, está grande.

NA FALHA?

Uma dupla de vereadores radicais de esquerda vem chamando a atenção quando o assunto é a falta de clareza nos documentos emitidos por estes edis em relação às verbas compensatórias na Câmara de Salvador. As notas fiscais por eles disponibilizadas no Portal da Transparência da Casa parecem ter o intuito apenas de cumprir protocolo. Esse Carrasco está de olho nas movimentações dessa dupla, em especial daquela danadinha oriunda da região do Paraguassu, e que na verdade tem é a mão ligeira. O tempo de marisqueira já se foi e o poder subiu pra cabeça.

A DAMA DA SECRETARIA

Reza a nova lenda urbana que numa serventia pública do CAB, um furacão loiro tem deixado os transeuntes de queixo caído. A moçoila, casada, diga-se de passagem, mete o peito pra jogo com seu decote cabuloso, arrancando suspiros e arrepios profundos dos pés à cabeça. Com isso, aproveita de suas curvas cinematográficas para apresentar os serviços empresariais de seu maridão. Quando o bate-papo esquenta, em pleno horário de expediente, ela chega a comentar ter experiência em BDSM, inversão de papéis e gostar um pouco do troca-troca. Eita que loira danada.

COISAS ESTRANHAS

As brincadeiras têm passado dos limites na prefeitura de Vera Cruz. Denúncias bombásticas estão na escrivaninha desse Carrasco e logo logo as máscaras de bom moço de gente do alto escalão do Executivo irão cair. É aquela velha história de criar dificuldade para depois vender facilidade. Cuidado!

ABUSOS DE ECOEXTREMISTAS I

Algumas poucas autoridades, prefeitos, alguns poucos promotores e raríssimos magistrados, quando o tema é meio ambiente, por desconhecimento, ideologia e extremismo, acabam abusando e paralisando empreendimentos sustentáveis e regulares, causando prejuízos diversos, inclusive à honra, imagem e ao psicológico - além de síndrome do pânico e depressão nas vítimas. Até suicídios já ocorreram. A nova moda é atacar o advogado que os enfrenta, os vence, apontando seus erros crassos, ilegalidades e negacionismo científico, constitucional e de provas, no exercício de função constitucional indispensável à justiça e em defesa dos direitos fundamentais da minoria ou do indivíduo, esmagado pelo Poder e que tem na advocacia sua última trincheira.

ABUSOS DE ECOEXTREMISTAS II

Vale lembrar para esta turma radical que atacar, incentivar ataques ou criminalizar a advocacia é vedado, atuando em juízo ou fora dele, pois amparados na Constituição Federal, na Lei 8.906/94 e na Lei 9.394/96. OAB, CNJ e CNMP devem agir. O Carrasco seguirá vigilante, em defesa da democracia e do estado de direito.

MUDARAM AS ESTAÇÕES

Parece que o metrô de Salvador, em breve, vai ceder seus naming rights para marcas. Então não se assuste e passe a se acostumar com a ideia de que as estações terão nomes diferentes do habitual. A tendência, já confirmada por membros da empresa, é de que todas as 22 estações sejam concedidas para marcas. Agora é aguardar.

ENCOMENDA SEM DESTINO

Os Correios continuam na procura de compradores do prédio que era a sua antiga sede no bairro da Pituba. Na próxima semana, a estatal fará mais uma tentativa de venda do imóvel. Vale lembrar que no primeiro leilão, em 2019, o prédio tinha valor mínimo de R$ 248 milhões e hoje o lance inicial é de R$ 109 milhões, uma desvalorização de mais de 50%.

BAGUNÇA MÓVEL

A JET, empresa que administra os polêmicos patinetes em Salvador, continua dando exemplo negativo para a mobilidade. Sem a organização de um espaço adequado para que os usuários deixem os equipamentos, o que se vê é algo aleatório, pois são largados em qualquer esquina e em qualquer lugar. Muitas vezes são deixados em cima das calçadas, o que obriga pedestres a desviarem pela rua com alto risco de atropelo.

QUEIMADO

Se não bastasse a derrota nas eleições de 2024 e ter entrado na mira da Polícia Federal, Marão, ex-prefeito de Ilhéus, agora virou alvo do Tribunal de Contas do Município (TCM). O órgão o condenou a devolver mais de R$ 1,6 milhão por supostas fraudes em licitações, além de multa de R$ 50 mil. A pergunta que fica é, se apesar de tudo isso, ele ainda vai querer se candidatar a deputado ano que vem.

COTA DE GÊNERO? SÓ DE FACHADA

Rangel de João Pego, Zé da Saúde, Léo Cedraz e Edivan Enfermeiro devem ser cassados por algo que nem se esforçaram em esconder: quatro candidatas com votação pífia (38 votos no total), contas copiadas, nenhuma campanha e laços familiares com os eleitos. A famosa cota de gênero virou cota de fachada. Resultado? Cassação, votos anulados e cadeiras redistribuídas na Câmara Municipal de Mairi. A Justiça Eleitoral fez o óbvio: tratou fraude como fraude. Enquanto isso, PSB e Avante seguem achando que mulher na política é só para “cumprir tabela”. Dessa vez, o teatrinho saiu caro — e com direito a troca de elenco no plenário.

AMBULATÓRIO OU COZINHA?

A situação é tão grave na Saúde de Catu, que um médico do Hospital Municipal usou as redes sociais para denunciar a situação caótica da unidade. Para se ter uma ideia, o ambulatório foi mudado de local e funciona atualmente em um almoxarifado, no qual também se estoca alimentos. O ambiente, de acordo com o profissional, é inadequado para atendimentos médicos, inclusive com banheiros sem funcionar. A palavra é toda do minúsculo prefeito, Narlison Borges de Sales, conhecido como Pequeno Sales (PT).

PASSIVIDADE

O Carrasco recebeu denúncia de moradores do município de Juazeiro, Vale do São Francisco, que relataram não aguentar mais pedir que a prefeitura fiscalize o descarte irregular de entulhos em vias públicas. A denúncia aponta que mesmo após a limpeza, carroceiros insistem em utilizar os locais como depósitos de entulho, sob o olhar passivo da gestão municipal. O prefeito, de uma vez por todas, precisa sair da Caixa.

EDUCAÇÃO NO ATRASO I

Pais e responsáveis por alunos de unidades escolares de Manguinhos, comunidade de pescadores do município de Itaparica, estão preocupados e irritados com o tratamento dado pelo prefeito Zezinho (PSD) aos estudantes da localidade. Em uma escola foi preciso improvisar duas salas em uma casa antiga, com direito a acesso aos banheiros, por parte de professores, alunos e funcionários, feito por dentro da própria sala de aula, o que prejudica a concentração dos estudantes. Sem contar no cheiro...

EDUCAÇÃO NO ATRASO II

Outra reivindicação na Educação de Itaparica diz respeito à falta de áreas para lazer e recreação das crianças, atualmente impossibilitadas da prática da disciplina Educação Física. Na visita da equipe de reportagem do Grupo A TARDE ao município, foi constatado também o fechamento da Escola Municipal Perolina Gonçalves da Cruz, onde em abril deste ano, o teto da unidade desabou e feriu 13 crianças e 4 adultos. Como a equipe não teve acesso ao local, não sabemos se o teto já foi reformado e quando as aulas retornam.

MEU ROLEX

Tem sido tema de fofoca nos corredores políticos a extravagância de um deputado federal Márcio com seus relógios que custam quase uma casa. Um dia desses, disse um mui amigo parlamentar, que o colega ostentava um relógio de R$ 100 mil, mais que o dobro dos R$ 46 mil de salário para um deputado. Quem pode, pode.

ZIDANE LOYOLA

Credenciado, o meio-campo do governo baiano, Adolpho Loyola, tem lembrado muito o craque Zidane, carrasco do futebol brasileiro em copas do mundo. Na última agenda do governo Jerônimo Rodrigues (PT), ele atuou nos bastidores com seu jeito discreto, conversando com prefeitos, orientando, ditando o ritmo, sendo procurado pelos políticos. Vem candidatura por aí ou ficará só nos bastidores?

TEM QUE APERTAR

Se dependesse da bancada baiana na Câmara dos Deputados, Bolsonaro já está condenado. O Carrasco manteve contato recente com uns cinco parlamentares e todos foram duros nos comentários sobre a tensão entre o STF e o ex-presidente. "Ele sabe que será condenado", disse um deles. Outro afirmou que o comportamento recente de Bolsonaro é mais que o suficiente para colocar o passarinho conservador na gaiola, assim como aconteceu com Lulinha, que comeu quase dois anos de xilindró.

QUERENDO HYPE

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB), em um ato de timing impecável e sensibilidade quase palpável, não perdeu tempo. Mal a notícia da morte da cantora Preta Gil se espalhou – e antes mesmo que o cheiro de incenso no velório se dissipasse –, a líder da oposição já estava lá, com a caneta em punho, pronta para surfar na onda da comoção pública. Seu projeto? Mudar o nome de uma avenida em homenagem à artista. O que vale é ser a primeira, não é mesmo?

EXPLICANDO O MAL EXPLICADO

Depois de gerar um caos jurídico e político com uma decisão no mínimo confusa, o ministro Alexandre de Moraes resolveu esclarecer o que, aparentemente, nem ele tinha deixado claro: Bolsonaro pode dar entrevista, desde que respeite a hora de dormir. O problema? O trecho sobre entrevistas só apareceu depois da confusão já formada. Ou seja: proibiu sem dizer que proibiu, explicou depois de pegar mal e agora tenta posar de técnico do VAR jurídico. Quando até o ministro precisa de nota de rodapé para suas próprias decisões, algo está fora da curva.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para o sistema Ferry Boat e sua entourage. A história é longa e digna de uma série da Netflix, com o título: A Travessia Vaza — Episódio da Vergonha Anunciada. Dessa vez, o português perdeu o barco, ou melhor: os italianos levaram, e um dos ferries “reservados” para a Bahia já zarpou para outro destino — bem longe de Itaparica. Mas, não se preocupem que a série terá nova temporada. Entra em cena a Ageprom, braço da Marinha, supostamente convocada para dar “credibilidade técnica” ao processo. Até aí, tudo bem... se não fosse o pequeno detalhe dos honorários de mais de R$ 1 milhão pagos por esse “apoio institucional”. Sim: um milhão só pra dar chancela. E mesmo assim, o barco foi embora. Enquanto isso, a Seinfra silencia, o português articula e os bastidores ferve. A travessia está afundando — e os próximos episódios prometem expor quem realmente está a bordo. Preparem-se, porque a maré está virando.