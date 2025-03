O Carrasco - A Mecânica da Laranja

A MECÂNICA DA LARANJA

G3 Polares é a empresa parceira da CS Construções e empreendimentos. Sorrateira, a CS garantiu obras em Pojuca, cidade do prefeito Duda. Não se sabe ainda quem garante a canetada, mas Lucas Guimarães, o engenheiro responsável pela CS, que também é o secretário pinoteszsória da conquista, onde está fazendo o Hospital da Mulher, cujo projeto foi a CS. Além disso, a empresa também está fazendo praças por lá. Jequié também está na lista dos municípios onde a CS garantiu contratos. E nestes locais as obras seguem atrasadas e se arrastando. As cartas seguem sendo dadas com os 4 M.

TEM PRECEDENTE E MOTIVO?

Quem é da Bahia conhece a célebre frase do ex-governador Octávio Mangabeira, “Pense num absurdo, na Bahia tem precedente”, pois é, várias empresas com práticas um tanto quanto questionáveis adotaram o método ao longo dos anos no estado e, agora foi a vez do Grupo CCR, dona da empresa CCR Metrô, que passará a se chamar Motiva ainda até o mês de abril. A pergunta que fica é: assim como foi com as demais empresas que se esconderam atrás de um rebranding, a CCR está querendo esconder alguma coisa?

OLHA O GOLPE!

Após denúncias, parece que a coisa não está muito boa para a empresa "Terceiro Grau Formaturas", famosa pelas celebrações de grandes eventos do tipo. Há indícios de instabilidade financeira. Que abram os olhos quem for contratar uma empresa que atravessa fase instável como essa, haja vista o golpe dado por outra empresa do ramo, no Rio de Janeiro, onde os formandos ficaram a ver navios.

VIROU MODA

A traquinagem do Colégio São Paulo não passou despercebida pelos olhos do Ministério Público da Bahia e o estabelecimento acabou notificado por venda casada de material físico e digital. O preço dos materiais era tão alto que ultrapassa 5% da anuidade, o que é vetado pelo MP, já cobrada aos pais dos alunos da instituição. Parece que a prática virou moda entre os colégios particulares e o peso sempre recai para a população.

O GRILÃO ATACA NOVAMENTE

Como noticiado nesta coluna na semana passada, o Grilão insuportável não para de colecionar ex-amigos. Desta vez, quem está em sua mira seria o ex-prefeito de Salvador. É que o atual funcionário-prefeito de Mata de São João protagonizou nesta semana uma cena pra lá inusitada. Se declarou em amores ao governador Jerônimo Rodrigues e anunciou o casamento: “nós dois, juntos, vamos ser imbatíveis”. Como sabemos, não cai uma folha naquele município sem o consentimento do Grilão, que deve estar capitaneando mais uma debandada política de prefeitos que votaram em ACM Neto. Com certeza, mais um novo ex-amigo para a coleção do Grilão.

FOGO NA CONCORRÊNCIA

Na eminência do Grilão voltar para casa, eis que uma daquelas coincidências que só se vê na Bahia, aconteceu. Primeiro, o mix Oliveira pegou fogo em Praia do Forte. Depois, o Rede Mix do Jardim Apipema, e agora o Rede Mix da Vitória. Será uma “limpeza” na concorrência?

DUELO DE GIGANTES NA JUSTIÇA I

Uma disputa imobiliária entre o Carrefour e a Aujjo tem impedido a reativação de um importante imóvel na Avenida ACM, em Salvador. Inicialmente, o Carrefour era proprietário de 70% do espaço, enquanto os 30% restantes pertenciam ao fundo de pensão Petros. Em 2024, a multinacional francesa decidiu vender sua participação majoritária para a Aujjo, tornando-se dona da maior parte do imóvel. Para assumir o controle total da propriedade e garantir a implementação de um centro comercial com operação de um hipermercado operado pelo Grupo Mateus, empresa brasileira e nordestina, a Aujjo negociou diretamente com a Petros a compra dos 30% restantes. O fundo de pensão aceitou a proposta e encaminhou a venda para aprovação.

DUELO DE GIGANTES NA JUSTIÇA II

Foi nesse momento que o Carrefour decidiu exercer seu direito de preferência e adquiriu a fatia da Petros, impedindo que a Aujjo se tornasse proprietária integral do imóvel, manobra que aparentemente visa impedir a reativação do pólo comercial, e consequentemente, a geração de emprego e renda para população soteropolitana. Fazendo as contas do prejuízo social, só considerando a operação do Grupo Mateus, isto significaria cerca de 500 empregos indiretos e outros 600 diretos, que é a média de contratação da empresa em cada construção ou reforma de uma nova unidade.

DUELO DE GIGANTES NA JUSTIÇA III

Nessa queda de braço, a Aujjo acusa o Carrefour de ter agido de má-fé, não para investir no espaço, mas para impedir que um concorrente ocupasse o local, que se encontra inoperante e sem geração de nenhum benefício para a população há quase 2 anos. Enquanto isso quem perde com essa briga é a população de Salvador, além do impacto econômico (ou falta dele), o imóvel segue fechado, depreciado e marginalizado, sem gerar empregos ou movimentar a economia. O caso levanta questionamentos sobre abuso de poder econômico e restrição à livre concorrência, já que uma grande multinacional estaria bloqueando um investimento que beneficiaria a cidade com centenas de famílias empregadas. Com a palavra, a Justiça!

FORA DO AR

Não é de agora que o Carrasco vem chamando atenção para as constantes falhas em aplicativos dos grandes bancos. Na semana passada foi a vez do app do Banco do Brasil ficar fora do ar, causando irritação em seus clientes. Já passou da hora do Banco Central tomar uma atitude para resolver o problema.

ARMENGUE

O Carrasco recebeu denúncias contra a construtora Concreta, conhecida por fazer empreendimentos de alto padrão e também por entregar unidades com problemas hidráulicos, vazamentos, interfone sem funcionar e muito mais. Enquanto isso as cobranças condominiais seguem altas e chegam por um aplicativo que sequer funciona. Será que pelo fato do valor do imóvel ter custado R$ 315 mil, em um bairro popular, a obra foi feita de qualquer jeito? É o que os moradores atuais perguntam.

VAI SENTIR NO BOLSO

A Chevrolet está prestes a coçar o seu robusto bolso para pagar uma indenização por ter vendido 969.719 unidades do Onix sem o reforço estrutural necessário, apontado nos testes de impacto lateral. Quem comprou o carro de 2018 para cá se livrou do problema, mas quem comprou antes, infelizmente, não teve a mesma sorte. O MP quer que a fabricante desembolse uma grana para quem foi lesado entre 2012 e janeiro de 2018.

ANTES TARDE...

Atendendo a recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Camaçari vai iniciar um mutirão de saúde entre os moradores de Areias, a fim de detectar a relação entre a incidência de doenças renais, respiratórias e câncer, com a exposição à fumaça e a ingestão de metais pesados provenientes da indústria de pigmentos Tronox e presentes na água do lençol freático, conforme estudos requisitados pelo MP. É o primeiro passo para estabelecer uma relação de causa e efeito e buscar a responsabilização da empresa pelos danos causados à comunidade local.

PAU COMEU

A Câmara de Feira de Santana parece querer reviver os momentos ocorridos há uns dois anos atrás. Por lá, houve um caloroso desentendimento entre dois colegas. O presidente da Casa chegou a pedir que esses edis “ajam com maior harmonia e equilíbrio emocional”. A confusão foi tão grande que até um processo administrativo vai ser aberto para aputar o fato.

FARINHA POUCA, FAMÍLIA PRIMEIRO

Em Itapetinga, um caso de favorecimento a um familiar do prefeito Eduardo Hagge tem chamado a atenção no meio político. O gestor resolveu, de forma unilateral, alterar o nome do bairro Quintas do Sul para Zito Gomes, nome de seu sogro. A ação foi tomada pela base de apoio do prefeito na Câmara Municipal, mesmo mediante a um abaixo-assinado com mais de 3,5 mil assinaturas contrárias à medida. O que chegou a este Carrasco é que a mudança de nome serve apenas agradar os caprichos da primeira-dama.

LADEIRA ABAIXO

Quem depende do transporte coletivo para sair da cidade de Mata de São João, até mesmo para cidades próximas, como Camaçari e Dias d’Ávila, tem sofrido poucas e boas. O serviço oferecido anteriormente pela empresa Cidade das Águas já era ruim. Agora, a Expresso Vitória, contratada de forma emergencial pela Agerba para assumir o serviço, parece que fez piorar a situação. Quem paga o pato é quem necessita do serviço.

DESCASO

O caos na Saúde de Paulo Afonso atinge a um público que merece o máximo de atenção e dignidade: as gestantes. O Carrasco recebeu denúncia de que o Hospital Nair Alves de Souza não possui sequer fio de sutura e faltam medicações. Pacientes grávidas cobram ações do prefeito Mário Galinho (PSD) para que passe a oferecer um tratamento mais humanizado no local.

MAUS LENÇÓIS

O Carrasco tem recebido inúmeras insatisfações de moradores do município de Lençóis, na Chapada Diamantina. São creches sem estrutura, frota escolar sucateada, falta de compromisso com o calendário escolar, entre outros. Enquanto isso, licitações não param com a promessa de milhões em gastos na infraestrutura local. Inclusive alguns comerciantes reclamam da queda do fluxo turístico no município. O povo parece caminhar para maus lençóis.

AZI PAZ E AMOR

Escolhido para comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados, Paulo Azi (União Brasil), garantiu que não vai dificultar a vida do governo Lula e se comprometeu em dar prioridade na aprovação dos projetos do Executivo, desde que seja algo decente. Segundo ele, a rivalidade com o PT na Bahia não vai atrapalhar sua promessa.

PÉ DE OUVIDO

Pouco antes de ser oficialmente empossada presidente da Alba, Ivana Bastos foi flagrada em uma conversa de pé de ouvido com o seu antecessor, Adolfo Menezes. Não se sabe o assunto, mas esse Carrasco foi informado de que a conversa demorou uns bons minutos. Logo em seguida, ao tomar posse de forma oficial, Ivana contou com a presença de vários deputados, exceto o próprio Adolfo.

AQUELE ABRAÇO

Ainda sobre Ivana Bastos, a nova presidente da Alba não deixou ninguém de fora do seu discurso de posse. A deputada citou Jerônimo, Coronel, Adolfo, Rosemberg, Coronel Filho e tantos outros que fizeram parte da novela que chegou ao fim, aparentemente, na última semana.

CAMINHO LIVRE

Com a ida de Everaldo Anunciação para a vice-presidência nacional do PT, a Articulação sindical (Artsind) da CUT encaminha, e muito bem, a sucessão de Éden Valadares na executiva estadual. O próprio Éden celebrou a ida de Everaldo para a executiva nacional e defendeu o aproveitamento de outro ex-presidente do PT na Bahia, Jonas Paulo, no Governo do Estado. A articulação deixaria o caminho aberto para Sandro Guimarães, presidente do PT de Serrinha, que conta com o apoio da corrente sindical para a sucessão de Éden. A conferir.

AUTOESTIMA DE TIGRE

Este Carrasco gostaria de saber de onde vem a autoconfiança do ex-prefeito Quinho, de Belo Campo. Achando que é igual a Zé Cocá, ele anda dizendo aos quatro ventos que será o próximo prefeito de Vitória da Conquista. Nos bastidores, aliados dele fazem graça com a história e desconfiam que ele consiga viabilizar essa candidatura. Imagine ganhar…

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Os bolsonaristas baianos estão apreensivos com o impasse criado pelo ex-presidente Bolsonaro, que não abre mão da sua candidatura ao Planalto, mesmo inelegível. "Ele sabe que vai ser condenado", confessou um integrante do núcleo. A ideia é lançar Tarcísio, que seria, na visão deles, o grande nome da direita. Se isso ocorrer, o PT baiano pode vir a ter muito trabalho com a candidatura de Acm Neto ao governo do estado.

ATROPELANDO TUDO

A empresa FORTE NUTRIÇÃO não para de ditar as regras nas licitações para fornecimento de alimentação em hospitais públicos. Na semana passada, conforme previa o Carrasco, a Forte papou um contrato emergencial de 32 milhões por 180 dias. As travessuras dessa empresa ainda vão gerar muito pano pra manga e complicar a vida de gestores, que podem, ou não, estar cientes das falcatruas. A conferir.

ENQUADRADA

