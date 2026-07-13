O Carrasco - A queridinha suspeita digital

A QUERIDINHA SUSPEITA DIGITAL

Uma empresa de tecnologia em informática, que presta serviços de digitalização de documentos, tratamento arquivista, dentre outros, vem despertando curiosidade dos concorrentes depois de ganhar contratos milionários na iniciativa pública e privada. Segundo notícias de bastidores, além de serviços contratados com a INTS, a Qualycopy tem abocanhado contratos milionários nas prefeituras de Feira de Santana, Morro do Chapéu e Pojuca, algo que foi confirmado em um rápido passeio nas páginas digitais do Google. Especificamente em Feira de Santana, a Qualycopy cravou contratos no Executivo e no Legislativo. O Carrasco começa a apurar os métodos contratados e a qualidade dos serviços prestados, já que existem dúvidas razoáveis quanto à essa dita prestação, inclusive numa Câmara de Vereadores que está na iminência ou já foi muito recentemente contratada por, segundo informações, mais de dez milhões de reais.

LIXO DE OURO

Quando o assunto é contrato de limpeza urbana, o caminhão mais pesado parece ser o que transporta cifras. Entre reajustes, repactuações e novos contratos milionários, a SUSTENTARE continua vendo o valor dos contratos subir. O contribuinte espera que, junto com os milhões, também aumentem a eficiência, a fiscalização e o retorno para a cidade. Porque, se o dinheiro público é tratado com tanto zelo quanto o lixo deveria ser, Feira merece explicações.

UNILIXO

A Unijorge de Salvador, que se denomina a melhor unidade de ensino da capital, tem colecionado problemas e polêmicas, sendo alvo de exposições de alunos nas redes sociais. Entre as questões que chegaram ao Carrasco, está o refeitório interditado por conta de alagamentos, presença de baratas e ratos, e goteiras em pontos específicos da faculdade.

A CULPA É DE QUEM?

O Carrasco continua acompanhando a novela que envolve Gerdau e Terminal Itapuã. Especialistas apontam que o descarte de resíduos na praia de São Thomé de Paripe trará consequências a longo prazo, além da contaminação e dos danos de impacto imediato, como o desenvolvimento de doenças graves. As duas empresas responsabilizadas pelo Inema ainda tentam jogar a culpa uma para a outra, usando de todos os artifícios possíveis no jogo de acusações.

MARÉ DE AZAR

Não é a primeira vez que a Gerdau teve que assumir um passivo ambiental e multa por problemas de operação. Em 2023, a empresa precisou firmar um acordo com o Ministério Público de São Paulo depois de ser responsabilizada pela contaminação de um rio na região de Sorocaba. Agora a Gerdau recebeu uma multa no valor de 50 milhões do INEMA pela contaminação por cobre e manganês na Praia de São Tomé de Paripe. Resta saber se essa recorrência pode ser colocada na conta do azar ou se o problema com a empresa é mais profundo.

CÚMPLICES

As irregularidades das Lojas Americanas estavam esquecidas há um tempo, mas a Polícia Federal voltou a colocar holofotes sobre o caso nos últimos dias. Na semana passada, a corporação deflagrou uma operação para apurar indícios de uma possível atuação coordenada do Itaú e do Santander para omitir operações financeiras da empresa durante auditorias. Em resumo: os bancões sabiam e acobertaram as falcatruas da varejista. Uma vergonha, para dizer o mínimo.

EFEITOS DA GUERRA NA BAHIA

A suspensão das atividades do Grupo Mosaic acendeu um alerta no setor industrial da Bahia. Desde o início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, a empresa de fertilizantes vem tendo dificuldade em importar o enxofre, matéria-prima essencial para a fabricação do produto, por conta do bloqueio do Estreito de Ormuz, no Oriente Médio. A paralisação causou a demissão de 30 funcionários da unidade localizada em Candeias e existe o temor de um efeito cascata em outras empresas da região. O sinal vermelho foi aceso.

O BICHO PEGOU

A farra com a infraestrutura escolar em Ipecaetá parece estar com os dias contados. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um procedimento administrativo para passar um pente-fino nas escolas da rede municipal. O alvo da cobrança é a gestão do prefeito Júnior Piaggio (PSD), que agora vai ter que se coçar para corrigir uma lista de irregularidades encontradas durante vistorias. O MP já mandou o recado: só fecha o procedimento quando tudo estiver 100% regularizado. O Carrasco, claro, vai ficar de olho para ver se o prefeito vai priorizar o futuro das crianças ou se vai empurrar o problema com a barriga.

CHAPA QUENTE

A chapa esquentou de vez para o clã político que comanda a cidade de Cansanção. O Ministério Público Federal (MPF) em Brasília não quis saber de conversa fiada e apresentou um parecer demolidor na Apelação Criminal que tramita em segunda instância. Os alvos foram a prefeita Vilma Gomes, o marido (e ex-prefeito) Ranulfo Gomes e a filha do casal, Pollyana Gomes. A acusação é aquela velha conhecida do contribuinte: lavagem de dinheiro oriundo do desvio de recursos públicos da própria prefeitura. Se o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) seguir o rastro do MPF, a família vai trocar os gabinetes por acomodações bem menos confortáveis.

DORMINDO EM PÉ

Em Lençóis, na Chapada Diamantina, enquanto mães de alunos de uma creche denunciam que os filhos são obrigados a tirar o cochilo sentados em cadeiras por pura falta de colchões, a prefeita Vanessa Senna (PSD) parece habitar outra dimensão orçamentária. Para o básico, o conforto de 82 crianças e alunos da Educação Especial, falta gerência e sensibilidade. Já para as grandes obras, a caneta da prefeitura funciona que é uma beleza. A gestão municipal acaba de abrir uma licitação de exatos R$ 3.512.173,87 para construir uma nova unidade de educação infantil. O que adianta erguer novas paredes se a administração não consegue garantir o mínimo de dignidade e estrutura para as que já existem?

BERIMBAU VAI CHORAR?

A prefeita de Conceição do Jacuípe, Tânia Yoshida (PSD), parece estar fazendo uma coleção de investigações, mas o álbum agora ganhou uma figurinha inédita. A bola da vez é o MPT, que abriu um inquérito civil para apurar uma enxurrada de supostas irregularidades trabalhistas e até acidentes de trabalho envolvendo servidores e prestadores de serviço na prefeitura. Como o governo de Tânia já acumula muitas broncas no MP Estadual, que vão de contratos de combustível suspeitos a escolas caindo aos pedaços, o Carrasco adverte: quem muito estica a corda, um dia vê o nó apertar.

DE OLHO NOS 'MAIA'

Uma licitação de quase R$ 2 milhões no município de Tucano, no nordeste baiano, entrou novamente no radar do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA). O montante milionário foi destinado à Moura Construções e Locações Ltda., contratada para construir uma praça no município. A gestão do prefeito Ricardo Maia virou alvo após denúncia da concorrente Ympactus Construtora e Transportes Eireli, que aponta supostas irregularidades na escolha da empresa. O tribunal incluiu a Moura Construções no processo para garantir o direito ao contraditório, já que uma eventual anulação do contrato bate direto no bolso da empresa. O caso segue em instrução para avaliar se houve fraude ou favorecimento.

FANTASMA DO NEPOTISMO

O prefeito de Tapiramutá, Roberto Venâncio, o "Roberto do Sindicato", conseguiu a proeza de virar figurinha carimbada no Tribunal de Contas dos Municípios pelo mesmo motivo. Uma comitiva de vereadores da oposição acionou a Corte de Contas para barrar a nomeação da primeira-dama, Cristiana Santos de Oliveira, como secretária municipal de Saúde, alegando que a esposa do gestor não tem qualificação técnica para gerir a pasta. O roteiro é um autêntico déjà-vu. Em 2022, o comunista já havia levado um puxão de orelhas do TCM pelo mesmo pecado.

TAPETE DE OURO

A prefeitura de Amargosa resolveu abrir o cofre para garantir o futebol dos moradores da localidade da Gamboa. A gestão de Getúlio Sampaio carimbou uma contratação milionária: vai desembolsar exatamente R$ 1.029.257,58 para a construção de um campo de futebol de grama sintética. Para justificar o investimento de sete dígitos em tempos de cobranças da população sobre outras áreas da cidade, a prefeitura defendeu que o material sintético dura muito mais e evita que a arena vire um lamaçal na época das chuvas.

PANOS QUENTES

O senador Jaques Wagner (PT) tratou de colocar panos quentes em relação à sua suplência. Apesar de Jerônimo ter anunciado que a vaga seria do PSD, abrindo caminho para Edvaldo Brito, o ex-governador afirmou que a decisão final sobre a indicação para a cadeira não foi tomada. Apesar do caso já está uma mistura de novela mexicana com telefone sem fio e, aparentemente, só será resolvido com a aproximação das convenções, o Carrasco aposta piamente que vai dar Edvaldo, como já dito, pela moral de seu filho Antônio, com o cacique nacional do PSD, Gilberto Kassab.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a prefeitura de Itapetinga. As gestões da cidade surgem como um exemplo prático de como as penalidades acumulam cifras astronômicas. Um levantamento detalhado nos dados oficiais do TCM revela que, somando as lambanças na Prefeitura e na Câmara Municipal, o volume global de multas aplicadas a gestores e ex-gestores do município ultrapassa a marca dos R$ 382.400,00. A engrenagem da cobrança, contudo, tem funcionado a passos largos. O montante total de multas integralmente pagas e contabilizadas soma R$ 213 mil. Por outro lado, o fantasma do calote ainda ronda. O valor pendente de cobrança, dividido entre inadimplência total, parcelamentos em andamento e juros, chega a R$ 168 mil.