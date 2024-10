O Carrasco - Acorda, amor

ACORDA, AMOR

“Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão, que aflição! Era a dura, numa muito escura viatura. Minha nossa, santa criatura. Chame, chame, cha...chame...lá, chame ladrão, chame ladrão. Acorda amor. Não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão da escada fazendo confusão, que aflição! São os homens e eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, chame, cha...chame...lá, chame ladrão, chame ladrão”. Em breve, notícias sobre o conto envolvendo um prefeito, um primeiro ministro, um bobo da Corte e um reinado sem rei.

MORRO DO GAVAZZA

O comportamento dos oficiais da Marinha que residem no Morro do Gavazza, na Barra, sempre discretos e comedidos, contrasta frontalmente com o comportamento do presidente da Bahiagás, o Sr. Luiz Gavazza. Não fossem os seus porres em restaurantes da capital, ele tem chamado a atenção mostrando maços de notas de R$ 200 e alardeando que só paga suas contas, nababescas diga-se de passagem, em dinheiro vivo.

GAVAZZA ENTUBANDO

Já se vão quase 20 anos que o PC do B comanda a Bahiagás. Depois da saída da Petrobras do capital da empresa e longe dos olhos do sócio nipônico, o comentário geral é que se instalou um balcão de negócios pouco republicanos na construção do novo gasoduto do Sudoeste. Segundo informações que chegam a esse Carrasco, o custo final da obra deve superar todos os já construídos no Brasil. Atenção Gaeco, olho neles.

MANICÔMIO

O Governo do Estado deve providenciar com a máxima urgência a realização de licitação pública para construção de um novo manicômio no município de Salvador. Acabaram com os estoques de camisa de força e agora lotaram os hospícios. Quem pode ter provocado isso? Os procuradores Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira e Vanessa Cristina Gomes Previtera Vicente ainda tentam, depois de tantos anos de existência e funcionamento dos píeres dos edifícios do Corredor da Vitória, derrubá-los. Recentemente, Previtera, apelidada de Sr.ª Prevenção, instaurou mais um inquérito civil para investigar o píer do Condomínio Mansão Arthur Moreira Lima por entender que existe “risco à fauna e à flora, bem como poluição” e que “a estrutura poderá afetar as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente”. Parece que o caso requer internação compulsória.

GIGANTE APROVEITADOR? I

A mais valiosa empresa do mundo, com valor de mercado em torno de US$ 3,3 trilhões – 50% mais do que o PIB anual do Brasil, que fechou 2023 em estimados US$ 2,15 trilhões –, a Microsoft está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por fatores como possível sobrepreço em produtos e serviços vendidos a órgãos públicos brasileiros. Uma auditoria realizada pelo TCU em mais de 300 organizações apontou, por exemplo, que os produtos da Microsoft vendidos a elas tiveram reajustes médios de 48,6% apenas entre julho de 2020 e dezembro de 2022. Somente no período entre 2022 e 2023, o valor total das licitações homologadas dos produtos Microsoft para as 253 organizações públicas integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) foi de R$ 286,5 milhões.

GIGANTE APROVEITADOR? II

O relatório do TCU vai além: aponta problemas generalizados de falta de clareza das especificações e serviços agregados dos produtos contratados e “categorias genéricas” nos planos de contrato anual – o que, de acordo com o órgão, dificulta a consolidação de volumes de produtos para economias de escala nas negociações do acordo. A pergunta que fica é: a maior empresa do planeta precisa mesmo se aproveitar do Estado brasileiro?

NA MIRA DA AGERBA

A empresa Transporte Dattoli, responsável pela travessia municipal Valença x Boipeba e Valença x Morro de São Paulo, entrou na mira da Agerba após descumprir as obrigações assumidas em relação à contratação de seguros das embarcações. Com o serviço indo de mal a pior, o empreendimento pode está com dias contados para continuar operando.

PENSÃO ALIMENTÍCIA

O Prefeito Colbert Martins encontrou um atalho para se aposentar de vez da política depois da sua passagem desastrosa pela Princesinha do Sertão. Pasmem! Botou na praça uma licitação para concessão das vagas rotativas da cidade, com prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 15. Pasmem dobrado! A abertura dos envelopes de preços é na quarta-feira, dia 2 de outubro, quatro dias antes da eleição. Eita aposentadoria porreta. Os órgãos de controle estão com os olhos bem abertos!

FEIRA CITY

Enquanto Zé Neto (PT) faz questão de desfilar ao lado dos seus apoiadores em grandes caminhadas, o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) tenta esconder seus aliados. Fala-se que o prefeito Colbert, com altíssimos índices de reprovação, recebeu ordens expressas do seu padrinho político para permanecer em casa durante todo o período eleitoral. O prefeito tem ido poucas vezes ao prédio da prefeitura e não poderá comparecer em nenhum ato de rua ao lado de Zé Ronaldo.

BET DO ASSESSOR

Enquanto o Congresso Nacional tenta dar um freio ao crescimento das apostas, que já movimenta 1% do PIB Nacional, um tal secretário parlamentar do deputado federal Dal Barreto (UB), conhecido por Kekeu, tem feitos altos desafios, ou seja, apostas em dinheiro sobre a eleição para prefeito em Amargosa. Enquanto isso, o chefe anda calado. Que exemplo hein?

ENCURRALADOS

A Polícia Federal fez a festa em Barreiras após apreensão de R$ 290 mil reais que estavam com o ex-prefeito de São Desidério, Arnon Pereira Lessa, e também com um irmão do prefeito Zito Barbosa (UB). Apesar dos dois alegarem que a bufunfa era fruto da venda de um terreno, que não foi comprovada, a suspeita é de que o dinheiro seria para a compra de votos. Isso ainda vai feder.

OURO, PRATA OU BRONZE

Sem ter muito o que fazer, a Câmara Municipal de Feira de Santana virou um celeiro de distribuição de comendas. Surgiu até uma piada na cidade, a qual diz que se um cidadão passar em frente é capaz da Casa chamar e colocar a medalha no pescoço do transeunte. Pelo menos as escolhas são melhores do que a de Silas Malafaia, última que a ALBA decidiu conceder.

CACAU NÃO FAZ MILAGRE

Nem o cacau fez milagre para as bandas de Ilhéus, e Bento Lima (PSD) continua na mesma peleja, sem crescer, emplacar ou mostrar qualquer reação que aponte competitividade na sua campanha. A escolha de Marão passou longe de ser um acerto, e o prefeito já corre atrás do prejuízo para não ficar esquecido após sua passagem pela prefeitura.

SER OU NÃO SER

O deputado eleito pelo partido de Bolsonaro e que integra a base do governo Jerônimo Rodrigues não tem a menor crise de identidade. Apoia o petista, mas não faz o ‘L’ de Lula nem por decreto. A direção do PL fecha os olhos para a proximidade com o governador de olho na vaga que pode pintar para Coronel França, como bem antecipado pelo colunista de A TARDE, Levi Vasconcelos. Enquanto isso, em Porto Seguro, aquele que um dia foi apontado como seu maior líder político, assiste ao carreteiro camaleão mudar de cores mais uma vez.

AJUDA NADA DIVINA

Jânio Natal (PL), prefeito de Porto Seguro, que corre sérios riscos de perder sua reeleição, convocou um exército de pastores e bispos para uma mega oração. Entre as figuras, estava o pastor e deputado Marco Feliciano, também do PL de Bolsonaro. Na hora do desespero, toda ajuda é aceita.

BARRA PESADA

Por falar em Porto Seguro, o comentário geral é que uma espécie de parceria com o crime organizado vem impedindo que opositores do prefeito Jânio Natal sequer consigam fazer política em bairros dominados por milícias e por traficantes. A Polícia Militar promete entrar em ação e cobrar duramente o comando da corporação na cidade. Se a PM não atuar rápido, em se tratando de período eleitoral, quem deve entrar em campo é a Polícia Federal ou o Exército brasileiro. Tropas federais já estariam sendo contactadas se esse abuso à democracia não for contido tempestivamente.

BOLHA EFERVESCENTE

A operação do Tribunal de Justiça da Bahia que culminou com o afastamento de três juízes da cidade de Porto Seguro terminou sendo compartilhada com uma outra frente de investigação, esta sob a supervisão do GAECO, que apura corrupção e extorsão na concessão de licenças ambientais por agentes públicos lotados na prefeitura da cidade. Um parente do atual prefeito foi preso e outro ligado ao ex-vice durante a gestão 2005/2008 também foi detido. A se confirmar o nexo de ligação que fez as duas operações serem apensadas, a cidade poderá ficar sem prefeito a menos de 15 dias para as eleições municipais. A bolha imobiliária irá explodir e tem gente exonerada e deixada para trás disposta a abrir o bico, mas só depois do dia 06 de outubro.

NA CARA DURA

Em Barreiras, o prefeito Zito Barbosa (União Brasil) desafia a Justiça Eleitoral e continua abusando do cargo para turbinar a campanha do seu indicado à sucessão, Otoniel Teixeira. Depois de ser proibido de realizar entrega de títulos fundiários durante a campanha, mandou exibir nos postos de saúde da cidade vídeos com registros das entregas já feitas, em clara propaganda eleitoral irregular e abuso de poder político. Confrontada por A TARDE, a Prefeitura disse tratar-se de um caso ‘excepcional’ e negou ter ordenado a exibição dos vídeos. É mole?

RASPANDO O TACHO

Depois de cinco anos com recursos bloqueados, o projeto de revitalização das bacias dos rios Imbassaí e Jacumirim, em Dias d´Ávila, voltou a andar. O chamado ‘Projetão’ foi incluído no PAC e o prefeito Alberto Castro (PSDB), candidato à reeleição, não perdeu tempo. Ao contrário do que foi feito nas obras anteriores, onde a liberação ocorria em etapas, a partir da prestação de contas de cada trecho concluído, Castro mandou licitar, de uma vez só, as ligações de esgoto pendentes e a requalificação da praça do Imbassaí, totalizando quase R$ 70 milhões de recursos. Pra que a pressa, prefeito?

TRANSPORTE EM JOGO

Já deu para perceber que o transporte público se tornou o carro-chefe dos candidatos ao Palácio Thomé de Souza. Enquanto Bruno Reis promete 100% dos ônibus com ar-condicionado, Kleber apela para a chamada tarifa zero. Já Geraldo Júnior tem como proposta reativar as linhas extintas nos últimos anos.

TEIMOSIA NO TRANSPORTE

Bruno Reis preferiu não fazer uma autocrítica ao complexo modelo de gestão do transporte público de Salvador, durante a sabatina promovida pelo Grupo A TARDE. Para o prefeito da capital, o contrato de concessão feito por seu antecessor, que foi avisado, inclusive por aliados sobre o risco de colapso no setor, não pode ser considerado um fracasso. O contrato com a CSN foi rompido em 2021, já no mandato de Bruno, que teve que administrar a herança maldita de quem lhe antecedeu.

A META É 50

"A meta do MDB é entre 30 e 50 prefeituras". Essa é a previsão de um importante quadro da sigla, em condição de anonimato, sobre o número de prefeituras que podem ser conquistadas pelo partido, que na Bahia ressurgiu das cinzas. Seria a volta por cima da legenda?

CONTANDO OS SEGUNDOS

Tem deputado do PP contando os segundos para o final das eleições. Isso porque o partido deve assumir uma ou duas secretarias na dança das cadeiras que o governador Jerônimo Rodrigues deve promover depois de já ter conhecido o resultado das urnas. Na bolsa de apostas, o favorito para perder ao menos uma pasta é o MDB.

NÃO ESPEREM POR ELE

Pessoas próximas a Kleber Rosa garantem que ele vai manter de pé o que tem dito nos debates e vai ficar longe de Geraldo Júnior (MDB) em um eventual segundo turno. Uma fonte foi mais direta e descartou completamente a possibilidade, enquanto outra lembrou que Geraldo não é Jerônimo, que recebeu todos os gestos possíves do psolista no segundo turno em 2022.

CAMPEÕES DE VOTO

Que os setores evangélicos sempre figuram nas campanhas de vereadores dando aquela força aos candidatos, isso já sabemos. Nas duas últimas eleições, o campeão de votos em Salvador foi o vereador Luiz Carlos (Republicanos), ligado à Igreja Universal. Na boca miúda, há quem diga que o vereador encontrou um forte concorrente ao posto de mais votado: o também vereador Ricardo Almeida, que tem recebido o apoio do fenômeno da internet, Bispo Bruno Leonardo. Veremos qual igreja vai sair vencedora dessa disputa.

NADANDO DE BRAÇADA

Nadando em raia separada, mas com braçadas longas, está o presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), outro fortíssimo candidato a mais votado na cidade. Nos bastidores, há quem aposte tudo numa vitória esmagadora do chefe do Legislativo soteropolitano. A tranquilidade de Muniz é tamanha que pouco se vê materiais de campanha nas ruas ou inserções na TV.

OS DONOS DA RUA ESTÃO DE VOLTA

Se enganou quem achou que a briga por um pedaço de Castelo Branco morreria no plenário Cosme de Farias. O vereador, que se autointitula “empregado do povo”, resolveu colocar a boca no trombone e acusou o seu colega de parlamento, Kiki Bispo (União Brasil), de “abuso de poder econômico e político” nas redes sociais. A questão não pegou nada bem para Ninho (PDT), que precisou retirar às pressas o conteúdo do ar. Quem vencerá essa queda de braço? Só dia 6 de outubro para ser desvendado.

MEU MACACO FAVORITO

Na falta do que fazer e longe dos holofotes políticos, tem ex-deputado fazendo convite para aniversário do macaco de estimação em Salvador. O ex-parlamentar, conhecido por seu temperamento difícil, enviou até lista de confirmação dos presentes. Existem boatos de que só humanos estavam na lista, sem nenhum macaquinho.

PEGANDO FOGO

Nos bastidores de Brasília, o que rola é que temas importantes como os incêndios que assolam o Brasil são jogados em segundo plano. Enquanto isso, os senadores se preocupam com a grana das emendas e criam CPIs que não levam a nada. Não é possível que 81 senadores não tenham ligado o alerta, mesmo com Brasília coberta de fumaça durante a última semana.

O MAROLEIRO GOLPISTA II

O fake peixinho da rasgada está empolgado com o sucesso que uma determinada influencer digital causídica vem gerando nas redes sociais. Como malandro invejoso e gigolô, passou a vida toda tomando dinheiro da família sem trabalhar e extorquindo as mancebas mais maduras. O malaco fica sempre de olho no sucesso alheio. O Carrasco apurou que o golpista dos SEVEN mares está prestes a abrir uma laundry no interior pernambucano para atender a propósitos escusos. O malandro mama em onça!

ENQUADRADA

Quem leva a enquadrada da semana é o prefeito de Cruz das Almas por permitir um verdadeiro calote na cidade. O exemplo de mau pagador vem de uma empresa contratada pela prefeitura local, na gestão de Ednaldo Ribeiro (Republicanos), e que presta serviços de coleta de resíduos sólidos. A companhia em questão é a 'Embraed Empreendimentos Eireli', que foi alvo de dezenas de denúncias. Uma delas é a de que pelo menos 396 funcionários terceirizados estão contratados sem carteira de trabalho assinada, sem direito a PIS, 13º salario, férias e FGTS. Inclusive, após essa denúncia, o Carrasco tomou conhecimento que a empresa possui duas razões sociais. Pode isso Arnaldo?