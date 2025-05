O Carrasco - Agora não vai

AGORA NÃO VAI

Se depender da “boa” vontade da procuradora da república Vanessa Previtera, a tão sonhada ponte Salvador x Itaparica não vai mesmo sair do papel. O MPF converteu uma notícia de fato em inquérito civil público e criou uma série de entraves para a obra. Resta saber se ela terá força para competir com políticos petistas que comandam órgãos estaduais e federais. Segundo conversas de bastidores, Vanessa estaria sendo provocada pela vereadora Eliete Paraguassú, do PSOL, que diz que remanescentes de quilombolas e até marisqueiras seriam atingidos. Essa briga promete.

ARROTANDO PROTEÍNA

A JBS, gigante produtora de proteína animal, não para de se gabar que irá comprar a Rede Globo. A dupla caipira que diz mandar e desmandar no Brasil agora comenta que vai emparedar a família Marinho, e que ela será obrigada a aceitar uma oferta bilionária - e indecorosa - para fechar o negócio. Já estariam, inclusive, rondando uma afiliada da Globo em Alagoas, aproveitando-se da fragilidade que o ex-presidente Collor passou a enfrentar na semana passada. Os comentários dão conta que Paulo Marinho estaria às turras com mais essa arrogância do irmãos Batista, que usa o nome de gente graúda para intimidar a todos que se colocam à sua frente. Os irmãos arrotam mandar no Executivo e no Judiciário, mas de vez em quando o boi se dá mal com o tipo de cerca que tenta arrombar. Com a Globo não será diferente.

GRILÃO E CHASSI DE GRILO

Em relação aos acontecimentos políticos envolvendo o Grilão, nada é novidade. O que chamou mesmo a atenção foi a “magreza” com que ele voltou de Portugal. Ou não se deu bem com o azeite ou com o bacalhau lusitano. A verdade é que ele estava parecendo o personagem de desenho animado Mumm-Ra, que diz a famosa frase “Antigos Espíritos do Mal, transformem esta forma decadente em Mumm-Ra, que tem Vida Eterna!”. Só é preciso lembrá-lo que todos somos meros mortais.

TOCANDO TERROR

A Bracell, empresa produtora de celulose, na Bahia, resolveu desenvolver ações arbitrárias e violentas contra moradores de um município baiano. A denúncia recebida pelo Carrasco, aponta que seguranças da empresa têm realizado abordagens ilegais, intimidações e até constrangimento aos trabalhadores e cidadãos em espaços públicos. A dúvida que fica é: uma empresa privada pode atuar como se estivesse acima da lei, impondo “desrespeito e violência” ao próximo?

PEGA NO PULO

A empresa PIER 8 Marina levou bronca do Inema e precisou parar as obras depois de começar os serviços sem autorização. A empresa foi pega no pulo intervindo em um manguezal, que está em localidade de domínio da construção do Sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) Salvador-Simões Filho, sob acusação de desmatamento ilegal do local e sem a prévia autorização de órgãos estadual ou municipal. O governo tá de olho...

ENTRANDO PELO CANO

A empresa Emtram, responsável por algumas linhas intermunicipais e interestaduais na Bahia, tem prestado um péssimo serviço ao consumidor baiano, desde a emissão das passagens até o embarque e desembarque. Usuários têm reclamado do atendimento, do cuidado com as bagagens, do atraso das viagens e da absurda demora dos percursos, a lista é extensa. A Agerba precisa ficar de olho nessas empresas que vencem licitações e entregam um serviço meia boca para os baianos. Uma dica: basta dar uma olhadinha na plataforma do Reclame aqui.

FIBRA QUE PARTIU

Usuários da Brisanet não aguentam mais ficar sem conexão toda vez que há um rompimento de fibra. A alegação é de ação criminosa, mas se não é possível garantir a integridade dos cabos, que pelo menos se tenha uma equipe de prontidão com agilidade para resolver o problema no menor tempo possível. Afinal de contas, os valores são altos e a concorrência não é pouca.

VAI ENGANAR OUTRO

A Nestlé caiu na lupa do Procon e precisará pagar uma multa de R$ 13 milhões por vender produtos ‘sem mel e com creme de leite diluído’, através de publicidade enganosa. A empresa foi notificada pelo órgão de controle por comercializar embalagens de biscoitos e creme de leite que induziam consumidores ao erro sobre os ingredientes.

DIFERENÇAS

Se você está em Salvador e quiser ir para a ilha, não pegue o ferry-boat. Tanto na ida quanto na volta do feriadão da Semana Santa, a demora no embarque foi absurda. O Carrasco recebeu relatos de pessoas que ficaram até 12 horas na fila tentando um lugar em uma das embarcações. Cenário totalmente diferente do encontrado no Terminal Náutico da Bahia, onde a intensa movimentação de lanchas tornava o embarque tão rápido que praticamente impedia a formação de filas.

ÀS ESCURAS

Ainda sobre a ilha, é mais que urgente um olhar mais atencioso sobre o problema que é a falta de iluminação na BA-001. Totalmente às escuras, dá até medo de passar pela rodovia depois do pôr do sol. Em tempos de feriadão, a situação piora de forma drástica e só milagre para explicar o fato de ainda não ter acontecido uma tragédia na estrada.

PÓS PÁSCOA

Sabemos que na Páscoa existe a reflexão do recomeço, ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia quis repetir o milagre, ressuscitando o ex-prefeito de Barra, Deonísio Ferreira Assis, que morreu ano passado, o que não impediu de receber uma multa por parte do órgão nesta semana. Resta saber quem vai pagar.

FORÇAS OCULTAS

Uma fonte ligada ao deputado Marcinho Oliveira diz com toda a convicção do mundo que as notícias recentes sobre sua expulsão do União Brasil são plantadas por membros do próprio partido. O objetivo, segundo a fonte, é reduzir a pó o prestígio do parlamentar, hoje membro da 'bancada do Elmar'. As picuinhas internas apontam que o cenário de racha não está apenas em Brasília, chegando na terra do dendê. Por agora, Marcinho diz que fica no União.

MAIS CHINA NA BAHIA I

É real o interesse do governo chinês em investir tanto no Porto Sul quanto em ferrovias que liguem o litoral baiano ao Oceano Pacífico, mais especificamente no Peru. A ideia é construir opções para que a China não fique dependente dos caprichos dos Estados Unidos, que recentemente atuou para fechar as portas do Canal do Panamá para os chineses.

MAIS CHINA NA BAHIA II

O investimento necessário para tornar realidade o tal Corredor Bioceânico é na faixa dos R$ 30 bilhões, um volume de dinheiro que o Brasil, sozinho, jamais teria à disposição para a construção. Mas a delegação chinesa que visitou Ilhéus na última semana garantiu que, lá na Ásia, esse dinheiro é coisa pouca.

NOSTRADAMUS DA POLÍTICA SOTEROPOLITANA

O vereador Maurício Trindade (PP) tem agido como o Nostradamus da política soteropolitana. Há um ano das eleições, ele já está tentando traçar o destino de todos, tal qual um astrólogo. O edil vem consultando colega por colega para saber quem vai disputar e assim ajudar a montar um partido competitivo para a corrida eleitoral de 2026. Se a estratégia vai dar certo? Só o tempo dirá.

A CONTA CHEGOU

A conta chegou para o deputado Ricardo Maia. Ex-prefeito de Ribeira do Pombal, o parlamentar emedebista é alvo de um inquérito referente a ato de improbidade administrativa durante sua passagem pelo executivo municipal, tendo direcionado uma licitação para a empresa da esposa de um servidor. O coronel, como é chamado, tem um novo problema para chamar de seu.

FACCIONADOS

Um ataque da facção Comando Vermelho na madrugada do último sábado, 26, causou desespero, pânico e assustou moradores do bairro do Lobato, no subúrbio ferroviário de Salvador. Homens armados com fuzis e metralhadoras invadiram a rua Voluntários da Pátria, numa área conhecida como “Corre ou Morre”. O Carrasco não é de politizar uma questão tão séria como a violência que tem sido a marca em todo território nacional, mas esse acinte da bandidagem em solo baiano tem passado dos limites e precisa de uma resposta mais dura dos governantes. É verdade que o Estado tem sido enérgico, mas é preciso mais. Pelo andar da carruagem o problema da segurança pública será a grande cobrança do cidadão para as eleições estadual e federal de 2026. Anotem e aguardem!!

ENQUADRADA

Quem leva a enquadrada da semana aqui no Carrasco é o gestor da cidade do Conde, no litoral norte da Bahia. Por lá, o prefeito Anísio Madeirol inventou de criar uma taxa para os veículos que estejam transportando turistas acessem a praia do Sítio do Conde. No caso dos ônibus, o valor chega até R$ 500 por um período de 24 horas estacionado. Um prefeito verdadeiramente sem noção.