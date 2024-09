O Carrasco - As não queridinhas

AS NÃO QUERIDINHAS

Falando em consumidor, seus direitos e serviços mal prestados, o Reclame Aqui já tem a lista de algumas das empresas que mais receberam reclamações nos últimos seis meses. Entre elas estão Mercado Livre, Shopee, Correios, Yeesco, Amazon, Serasa, Claro e Vivo lideram o ranking. Os números dessas 'queridinhas do Brasil' são de assustar. Ifood tem mais de 135 mil reclamações, seguida por Mercado Livre com quase 79 mil, Shopee com mais de 75 mil, Claro e Vivo que juntas ultrapassam 100 mil reclamações. Pelo visto, a moda do cobre caro e não cumpra com o que deve anda de vento em popa em nosso país.

DEBI & LÓIDE

Em uma cidade do Sul da Bahia, o senhor Zaca, famoso por ter tomado uma pulseira de prata da Polícia Federal nos idos de 2007, é o sujeito que estaria plantando notas em sites para constranger o Poder Judiciário. Junto com um patinho rouco, eles formam a dupla “boca de me dê” e segundo comentários maldosos, achacam empresários visando “arrecadar” recursos para uma empreitada jurídica que deve custar caro nos tribunais superiores. Em razão das barbeiragens e trapalhadas dignas de filme de comédia, a dupla também teria sido apelidada de “Debi & Lóide”. Atenção seu Zaca, não é recomendável ficar falando demais em PF porque o bom filho à casa torna.

DEU EM PIZZA

Tratando-se de Brasil não seria diferente. Após ser pivô de um dos maiores escândalos financeiros no país nos últimos anos, a Americanas iniciou, recentemente, campanhas publicitárias com direito à exibição em diversas plataformas. E pagando de uma empresa fofa e que marcou a vida dos brasileiros, os anúncios vão deixando pra trás o valor das ações que derreteram após descoberta de suposta fraude fiscal que pode chegar aos R$40 bilhões e que, mesmo assim, deixou os três principais acionistas da companhia ainda mais ricos. São eles: Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. Enquanto os três tios patinhas estão soltos e somam uma fortuna de mais de R$ 185 bilhões, os brasileiros curtem felizes as histórias da Americanas sem reclamar ou boicotar. Afinal, seja de calabresa ou margarita, se acabar em pizza tá valendo!

VAI SOBRAR PRA ZÉ

No apagar das luzes da sua administração reprovada, o prefeito Colbert Martins patrocina uma licitação para as vagas rotativas da Princesa do Sertão por 20 anos, prorrogáveis por mais 15. Desta vez, dizem que o camburão da PF vai sair lotado. O Carrasco está de olho!

FANTASMÃO

Não bastasse a demora de um semestre para distribuir cestas básicas aos atingidos pela chuva do começo do ano, a Prefeitura de Paulo Afonso resolveu 'ousar' ainda mais ao contratar uma empresa com um endereço fantasma para executar a ação. A Supra Bahia LTDA, que ganhou um contrato de R$ 1.408.462,76, diz estar localizada em Potiraguá, mas o endereço aponta a existência de uma loja de produtos veterinários. As cestas são para cachorros, a Prefeitura errou o endereço ou a empresa simplesmente não existe?

FORÇA OCULTA

Em Jacobina, o anúncio de divulgação de uma pesquisa eleitoral que confirmaria o favoritismo da candidata Valdice Castro fez com que articuladores dos outros dois postulantes à prefeitura agissem nos bastidores para derrubar o levantamento. Uma, recentemente, perdeu o vice por inelegibilidade, o outro, já não tem o apoio popular de outrora. Restou para os dois apenas as forças ocultas das duas campanhas entrarem em ação para impedir o óbvio. Dia 6 é logo ali.

CARA DE PAU

É inacreditável pensar que ainda exista prefeito que não saiba o que é nepotismo ou finge que não sabe. Em Itaju do Colônia, alguns dos cargos comissionados são ocupados por familiares do gestor municipal, Djalma Orrico, o que configura a prática. Enquanto a nora do gestor ocupa a Secretaria de Finanças, os cunhados estão no comando da guarda municipal e da diretoria de gestão de materiais. De sobra tem a filha como titular da Secretaria Municipal de Saúde. O TCM já chegou junto e agora é ver se o espertinho vai exonerar todos eles ou renovar o estoque de óleo de peroba.

COMENTÁRIOS INTERNOS

Parece que as coisas não andam muito bem para o lado de Marão em Ilhéus. Depois do Carrasco ficar sabendo que alguns funcionários do prefeito têm manifestado torcida para Adélia Pinheiro, agora pegou mal para ele no seu próprio partido a decisão de não arcar com o acordo que fez com o PSB. A sigla não foi a favor da sua falta de compromisso e aparentemente o apoio só permanece pela obrigação.

QUEM ACREDITA?

No lançamento do plano de governo, o atual prefeito de Santo Antônio de Jesus, Genival Deolino, assumiu que fez um primeiro mandato "mediano". Diante do que o município enfrenta, sobretudo na infraestrutura, foi até benevolente consigo mesmo. Seguindo na autocrítica, o gestor pediu uma segunda chance. Difícil é o povo acreditar!

POLARIZAÇÃO E CLIMA HOSTIL

O clima em Camaçari é de final de Copa do Mundo. Na eleição mais acirrada dos últimos anos na cidade, o município está completamente dividido entre os times de Luiz Caetano (PT) e Flávio Matos (União Brasil). De um lado, defensores petistas acusam o presidente da Câmara Municipal das piores coisas do mundo. Do outro lado, os 'flavistas' afirmam que o candidato petista tinha deixado a feira da cidade um verdadeiro caos, com cenas dignas de um filme de terror. O clima hostil toma conta dos camaçarienses.

DESCASO

Moradores do município de Nazaré estão tirando dinheiro do próprio bolso para arcar com a manutenção das estradas da zona rural do município. O Carrasco teve acesso a um vídeo enviado por um munícipe, no qual o cidadão denunciou o descaso da prefeita Eunice Barreto. Um mutirão foi feito, tanto para pagar o trator quanto para colocar e espalhar o cascalho na estrada, encobrindo os buracos. Se a gestão não faz, o povo toma providência.

IH FORA, IH FORA

Demorou, mas Vera da Saúde enfim foi impedida de disputar a prefeitura de Maragogipe. A ex-prefeita teve contas rejeitadas na Câmara da cidade e não passou despercebida pela Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o magistrado responsável pela decisão ressaltou a “gravidade das irregularidades cometidas” pela ex-gestora antes de determinar de acolher impugnação do registro de candidatura.

REVIRAVOLTAS

A reta final da campanha pela sucessão municipal reserva fortes emoções em Dias d´Ávila. Depois que Joabe Palmeira (PSB), candidato a vereador da coligação liderada pela petista Jussara Márcia, virou a casaca e se aliou ao deputado estadual Raimundinho da JR (PL), cresceram rumores de que a vereadora Regiane da Saúde, também do PSB, seria a próxima a abandonar a chapa, onde concorre como vice de Jussara. Foram dias de muitas reuniões e discussões acaloradas, com algumas propostas impublicáveis e intervenção de caciques das legendas envolvidas. Agora só resta aguardar as cenas dos próximos capítulos.

AUSÊNCIA SABIDA

Não foi surpresa para ninguém a ausência do prefeito Bruno Reis (UB) no embate. O gestor preferiu participar de um encontro no Centro Espanhol e ir a eventos de campanha em bairros de Salvador. Na falta dele, Kleber e Geraldo teceram várias críticas à administração municipal e trouxeram proposições para algumas áreas. Ainda não se sabe se Bruno vai participar do debate da Rede Bahia, último programado até o final do primeiro turno.

'PODEMOS' TENTAR?

O sentimento é de arrependimento dentro do Podemos. A esse Carrasco, alguns candidatos reclamam que a legenda só tem se dedicado a eleger o filho deputado federal Bacelar. Com isso, os demais postulantes chupam dedo e esperam sentados por um simples momento de atenção, enquanto aceitam que não serão eleitos.

BAIANO NAS VISTAS

A candidatura de Davi Alcolumbre (UB) à presidência do Senado andaria estremecida. O motivo seria uma operação articulada pelo ex-ministro da Justiça no Amapá, que envolve parentes do senador. Caso Rodrigo Pacheco tenha dificuldades para cumprir o combinado, de repente pode ter um sinal verde para o baiano Otto Alencar (PSD) ocupar o espaço. A ver...

LULA LONGE

Quem ainda tinha esperança em ver Lula em Salvador durante a campanha eleitoral vai se decepcionar. O presidente decidiu dar mais atenção às capitais onde aliados chances reais de vitória como Natal (RN), Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Teresina (PI) e também São Paulo (SP). Somente em um eventual segundo turno o petista deve pisar em terras soteropolitanas.

PATRIOTAS

Já está mais do que claro que as queimadas que se espalham pelo Brasil tem origem criminosa. Enquanto a Polícia Federal investiga a origem dos incêndios e o Governo Federal monta estratégias e une esforços para combater o fogo, que afeta a qualidade do ar, compromete a colheita de vários itens da cesta básica e pressiona a inflação, a prioridade do Congresso é votar a anistia dos vândalos que atentaram contra a democracia no 8 de janeiro de 2023. Brasil acima de todos, não é mesmo?

O MAROLEIRO GOLPISTA I

Tem um determinado planejador financeiro dos SEVEN mares nas redes sociais tirando onda de Tom Cruise. Com pinta de milionário, profissional de credibilidade e bem sucedido, mas sem sucesso. O Carrasco apurou que esse peixinho vive em habitat de água poluída. O malandro usa as redes sociais para aparentar uma falsa felicidade e potencial esportivo inexistente. Uma certa influencer digital causídica que se cuide, pois existe substituto na área. Malandragem pura!

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para Merida, a princesinha ruiva. Apresar de lotada na capital, ela foi designada para exercer função de promotora eleitoral em uma cidade do Oeste da Bahia. Por lá, me arrumou uma impugnação baseada em parecer do TCM, proferido há mais de 15 anos, que havia APROVADO as contas de um ex-prefeito. Baseou sua ação na suposta vida pregressa do candidato, algo inaceitável pelas regras do TSE. Óbvio que sua aventura não vingou no Poder Judiciário. A defesa do ex-gestor, segundo dizem, pediu que Merida fosse condenada por má-fé processual. A Procuradoria Regional Eleitoral disse que não chegou a vislumbrar má-fé, mas aventou a possibilidade de erro gravíssimo. Merida ficou tristinha porque começou a perceber que suas peripécias não colam mais.