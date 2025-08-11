O Carrasco - Atrás do Prejuízo

ATRÁS DO PREJUÍZO

Empresa com índice de reclamação altíssimo entre os usuários, a plataforma Ifood resolveu olhar agora para a classe C e lançar opções de pedidos a partir de R$ 15 para enfrentar a concorrência. Ora, depois de lucrar muito com altos preços, resolveu correr atrás do prejuízo. O que se fala é que tudo não passa de mais uma estratégia de marketing bilionária, fugindo de responsabilidades que se arrastam desde o início de sua operação: a relação de trabalho com os motoristas do aplicativo. Vamos ver até onde e até quando vai essa atenção repentina para os clientes mais pobres.

O ABSURDO DOS MARES - E O TURISMO SE REPETE NA 'GRÉCIA

Em um movimento tão surpreendente quanto inaceitável, o processo de licitação dos ferry-boats foi reiniciado do zero — ignorando anos de debates, estudos e expectativas. A decisão levanta suspeitas e deixa no ar perguntas incômodas: como justificar honorários que já ultrapassam R$ 1 milhão? A condução do caso parece navegar em águas turvas, e a população, mais uma vez, fica à deriva e reforça a total imcapacidade da secretaria responsável e seus integrantes em conduzirem um projeto de tamanha importância para a Bahia.

ROTA SURPRESA

A Uber continua causando dor de cabeça para quem precisa usar seus serviços. A moda agora é a 'distorção' do endereço colocado pelo usuário. O Carrasco já recebeu várias reclamações sobre o problema, que tem sido cada vez mais recorrente, e pode colocar condutor e passageiro em zona de risco. Não é nem questão de GPS, é o aplicativo da plataforma mesmo, segundo os motoristas.

DOR DE CABEÇA

Se você está precisando de um pouco de emoção na sua vida, esqueça os filmes de ação e a montanha russa. O novo passatempo radical é tentar usar o 99 POP. A plataforma de transporte, que já foi sinônimo de praticidade, agora parece ter como missão testar a população todas as formas possíveis. A nova onda, que tem tirado o sono dos usuários, é a seguinte: você pede o carro, o motorista cancela a corrida e... você ainda é cobrado por ela! É o que podemos chamar de um serviço de telepatia.

TÁ DE GRAÇA, ATAKAREJO?

A região do Subúrbio de Salvador ganhou um novo Atakarejo para chamar de seu. O mercado, localizado no largo do Luso, em Plataforma, tem se destacado por um outro motivo: a empolgação tem levado o povo a formar filas intermináveis no estacionamento, como se fosse um show de um grande artista internacional. Há relato de gente que tem saído do outro lado da cidade para conhecer o novo mercado, gente que chegou a ficar cinco horas na fila de espera.

NA MIRA

A Crefisa, em Feira de Santana, anda sendo alvo de orgãos fiscalizadores. como o Procon, já que inúmeros pontos relacionados ao atendimento ao público deixam a desejar, como a formação de filas e o tempo de espera, acessibilidade nas agências, número baixo de assentos e banheiros inadequados, além da melhora nas informações prestadas aos consumidores.

PIX E BIG TECHS

As big techs descobriram o Pix. Até ‘ontem’, vendiam a ideia de que pagar com cartão, QR Code exclusivo ou carteira digital cheia de taxas era o auge da modernidade. Agora, estão de olho no modelo brasileiro — aquele mesmo que nasceu sem pedir bênção a nenhum banco ou empresa estrangeira. Claro, não é amor, é apetite. E não pelo sistema em si, mas pelo seu prato principal: o fluxo de dinheiro instantâneo de milhões de brasileiros, temperado com dados valiosos e servido em tempo real. O curioso é que, quando o Banco Central lançou a ideia, as mesmas gigantes torceram o nariz, agora a funcionalidade da ferramenta virou motivo de discussão diplomática com o Brasil.

TROCA O CHIP

Os turistas que visitam Caldas do Jorro, no município de Tucano, localidade famosa pelas suas águas termais, precisam estar atentos à falta de cobertura pela operadora Claro. Quem não quiser ficar incomunicável, precisa comprar o chip de outra companhia. Ou melhor ainda, faz logo a portabilidade. Porque se não tem sinal num lugar com tanto fluxo de pessoas, imagina em outras cidades.

TUDO PELA COMUNIDADE?

Uma nova rádio comunitária está no ar em Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Uma boa notícia, não fosse pelos interesses escusos que a iniciativa tenta disfarçar. Nem bem entrou no ar, a emissora, de alcance limitado, só pode receber recursos através de apoio cultural. Mas já há entendimentos, inclusive registrados em redes sociais, para priorizar entrevistas com integrantes da gestão municipal. Resta saber como, e de quanto, será o repasse da prefeitura para a emissora, principalmente em comparação com tabelas de publicidade de emissoras comerciais. Estamos de olho.

FRUSTRAÇÃO

Um plano apresentado pela Anatel, com o objetivo de levar telefonia móvel de qualidade para comunidades rurais em todo o país, tem deixado a desejar. É o que tem acontecido em Barreiros, distrito de Riachão do Jacuípe, uma das cinco localidades que deveriam ser beneficiadas. Até agora o serviço não chegou efetivamente às mãos da população. Situação parecida também é vivida por moradores da comunidade Ouro Verde, no município de São Domingos, onde a estrutura foi montada, mas o acesso ainda não foi viabilizado. Por enquanto só frustração.

DESCASO

Moradores de um bairro em Jacobina solicitaram urgência, em denúncia ao Carrasco, para que a Prefeitura corrija um problema que é um esgoto deixado pela ex-gestão Thiago Dias, e que a atual prefeita Valdice Castro (PMB), parece estar sonolenta e dormindo no ponto pra resolver. Após um serviço de infraestrutura feito em uma região da cidade, o esgoto apareceu no caminho de boa parte da população, que clama para que possam voltar a viver em paz sem o incômodo dos mosquitos atraídos pelo esgoto, além do mau cheiro. Vamos trabalhar Valdice!!

MAL COSTUME

Virou moda a contratação de forma direta de gestores municipais na Bahia. É o caso do município de Souto Soares, centro norte do estado, que entrou no radar do TCM-BA. Diversos processos de pagamentos e contratos relacionados à dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação e outros processos de pagamento que não tiveram contratos anexados, sobretudo na Saúde, foram encontrados no exercício de 2017, gestão do prefeito André Luís Sampaio Cardoso (PT), que tomou uma multa pra ficar esperto. A depender do andamento da investigação, uma multa vai ser pouco.

OLHA A ÁGUA MINERAL

A prefeitura de Paulo Afonso, Vale do São Francisco, parece querer montar uma distribuidora de água, ou então estocar o líquido em algum poço secreto. O prefeito Mário Galinho (PSD) resolveu firmar contrato com três fornecedores de água mineral, com contratos somados que passam de R$ 1 milhão, o que, em média, seriam mais de 2 milhões de copos de água por ano, ou 171 mil copos por mês. O prefeito, que decretou Estado de Emergência no início do mandato, deve ter esquecido de tentar reverter a situação.

CRISE DO BUZU

Várias empresas de ônibus responsáveis por viagens intermunicipais na Bahia deixarão de prestar seus serviços. Seja por motivos financeiros, como no caso da Jauá e Regional, ou por não cumprimento de regras contratuais, como a Nova Horizonte, o transporte entre cidades no estado passará por uma reconfiguração. Agora é esperar que a Agerba faça o seu trabalho e não permita que gente mal-intencionada passe a explorar a concessão.

INDECISÃO

Há meses o prédio que era ocupado por um supermercado no bairro Canela, em Salvador, está fechado. Desde a época do Paes Mendonça que os moradores eram bem atendidos e agora estão a ver navios. O Carrasco recebeu apelos para que uma decisão do proprietário seja tomada e que algum outro supermercado seja refeito. A população do Canela, Garcia, Campo Grande e da Graça está carente.

CAPITÃ DO MATO

Quem diria que em pleno 2025 a gente ainda ia ver uma cena dessas? A vereadora Eliete Paraguassu (PSOL) resolveu fazer uma viagem no túnel do tempo e desenterrar a figura da “capitã do mato”, achando que estaria abafando com o seu discurso racista, contraditório e inflamado. Aí o vereador Sandro Filho (PP) com inteira razão não aguentou. Acusou a colega de racismo reverso e, acertadamente, mostrou a eterna contradição protagonizada pelo controvertida vereadora que se diz exercer um mandato das águas. Que mulher complicada e complexada, viu.

JUDAS MAIA

Dizem que o deputado federal Ricardo Maia, conhecido por seu perfil coronelista, tem feito acenos para a oposição do estado. Percebendo que o bloco oposicionista está liderando as pesquisas, melhor do que em 2022, o parlamentar acredita que a estratégia fortalece seu passe, que anda em baixa nos últimos meses. O problema é que dentro do governo baiano não há qualquer preocupação sobre o rumo que o polêmico deputado vai tomar no próximo ano. A oposição agradece.

CASAMENTO CIVIL

A prefeita de São Sebastião do Passé, Nilza da Mata (PSD), ganhou destaque na última semana, após aparecer completamente derretida ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Ao oficializar seu retorno para o bloco governista, depois de apoiar ACM Neto (União Brasil) na campanha de 2022, a gestor afirmou que não se tratava de uma aliança, mas sim de um casamento civil. A fala repercutiu no meio político, e mostrou, mais uma vez, que a tendência é de que todo mundo vá para os braços do governador nos próximos meses. Se levarão votos para Jerônimo ninguém pode afirmar. Paulo Souto em 2006 tinha o apoio de quase 400 prefeitos e perdeu no primeiro turno.

ALEXANDRE, O GRANDE?

Assim como seu homônimo na antiga Macedônia, “Alexandre, o Grande”, que embora tenha sido um líder militar brilhante e conquistador, suas ações também incluíram crueldade, excessos e decisões impulsivas, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, também aplica, com rigor e determinação, leis e usa diferentes estratégias jurídicas para manter a ordem e a garantia do Estado Democrático de Direito, princípio garantido pela Constituição. Vez ou outra questionáveis, as decisões de Moraes são baseadas unicamente na Carta Magna do Brasil. Quem hoje bate o pé e reclama, um dia já aplaudiu e vice-versa.

ENQUADRADA

De novo o selo especial do Carrasco vai para Eliete Paraguassu. Depois de descobrir que a “mão ligeira” estava suprimindo mangue para aumentar sua mansão em Ilha de Maré, fontes de confiança souberam que Eliete, bem como então representantes da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PESCADORES E MARISQUEIRAS DE PORTO DOS CAVALOS, MARTELO E PONTA GROSSA – ILHA DE MARÉ estão sendo investigados em Inquérito Policial onde são acusados de receber R$ 1 milhão de reais sem nenhuma prestação de contas. O procedimento foi encaminhado esse mês para o Ministério Público, que deve oferecer denúncia criminal antes do final do ano. Agora que o bicho vai pegar, pois a danadinha para passar de investigada para denunciada. O futuro: condenação na certa.