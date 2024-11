O Carrasco - Barbas de Molho

BARBAS DE MOLHO



O BNDES pretende conhecer laboratórios de petróleo em Salvador e na Região Metropolitana. Rafael Lucchesi, presidente do conselho de administração, colocou as barbas de molho e não quer nem ouvir falar na multinacional portuguesa Galp. O motivo seria as relações nada republicanas entre os portugueses e um belicoso ex-secretário de estado que anda meio lelé da cuca.

RUGIDO DE GATINHO I



A Receita Federal tem mostrado cada vez mais que o objetivo é abocanhar, ao invés de ajudar. Isso por conta da inflexibilidade com a autoridade portuária, ao buscar a suspensão do alfandegamento dos Portos Federais da Bahia. A medida pode criar um rombo imenso nos cofres do Estado e seria muito mais prudente oferecer um prazo para a regularização do serviço, que encontra entraves causados pelas décadas de descaso nas gestões anteriores do órgão, que hoje empenha-se para solucionar as questões pendentes e já prometeu tomar todas as medidas judiciais para reverter a injusta decisão.

RUGIDO DE GATINHO II



Problemas envolvendo o Órgão se estendem também nos aeroportos, onde passageiros estão tendo dificuldades para pagar as taxas das mercadorias sem notas. O prazo dado pela Receita, além de ser longo, reforça que o trabalho tem sido feito para atrapalhar e trazer prejuízos aos usuários. De duas uma: ou a Receita Federal não está precisando de recursos ou seu papel tem sido meramente pagar de Leão em pele de gatinho, enquanto os serviços atendem apenas aos interesses de alguns. Estamos de olho!

FIM DA FARRA



A prefeitura de Salvador tenta pôr fim à farra do emaranhado de fios que empresas de internet promovem nas ruas da cidade. Além de um serviço questionável, essas empresas ainda colocam em risco à população, já que não são raras as vezes que os cabos pegam fogo, atingem a fiação elétrica e afetam até mesmo o transporte público. Na semana passada, a Sedur notificou a NTG Comunicações - que presta serviço na região de Brotas - para apresentar um plano de remoção de cabos no prazo de 30 dias.

FESTA SOB SUSPEITA



Chamou a atenção de todos o desempenho obtido por um senil e velhaco advogado setentão na pista de dança de um casamento que ocorreu sob as lupas da Operação Faroeste. O comentário mais ouvido na festa era a rescisão da delação de uma desembargadora, como se isso fosse inocentar muitos dos convidados presentes. Pobres coitados. O que se anularam foram os benefícios da delatora e não as provas por ela entregues. Sabem de nada, inocentes.

DE CIMA PARA BAIXO



Quase um ano após a aprovação e sanção da lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis na rede pública de saúde, o texto segue travado na Secretaria de Saúde aguardando regulamentação para a liberação. O caso é ainda mais complexo, pois a decisão não depende somente de Salvador, mas de cima para baixo, vindo diretamente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que tem travado a questão nacionalmente há um certo tempo. A rapidez e fluidez que a agência regulamentou as vacinas da Covid-19 também deveria ser usada na questão dos medicamentos, pois a finalidade é praticamente a mesma: a melhoria da saúde pública e de quem mais precisa. Acorda Anvisa.

LUPA NA TRANSIÇÃO



Os Ministérios Públicos Federal e Estadual (MPF) e (MP-BA) precisaram entrar em campo em alguns municípios baianos para acompanhar de perto a transição governamental. Temendo prejuízos para a população e danos aos cofres públicos, os órgãos decidiram mediar o processo em Ilhéus e Wenceslau Guimarães. O objetivo da ação é evitar o que vem acontecendo em Lauro de Freitas, onde serviços públicos básicos foram prejudicados nas ondas de exonerações que varreram as cidades.

COFRES CHEIOS



A prefeita reeleita de Cansanção, Vilma Rosa de Oliveira Gomes (MDB), foi condenada mais uma vez à prisão, desta vez a nove anos por fraude licitatória. A Justiça aponta que a gestora, à época secretária de Saúde e esposa do então prefeito Ranulfo Gomes, integrou uma organização criminosa entre os anos de 2011 e 2015 com o objetivo de desviar dinheiro da Pasta. De acordo também com a Controladoria Geral da União, a fraude rendeu um valor maior que R$ 26 milhões em contratos para as empresas de familiares ligados a Gomes, como a "G.S Informática", empresa que estaria em nome de um sobrinho de Vilma. As outras empresas envolvidas no bolo são: 'R.S Transportes e Logística' e 'Madeireira Gomes LTDA'. Que farra, hein?

PERSEGUIÇÃO



A Prefeitura de Feira de Santana tem dado uma verdadeira aula de como perseguir a população. Com a remoção das lonas das barracas instaladas na feira livre do bairro Sobradinho, comerciantes foram prejudicados no desenvolvimento das atividades. Após a entrega das novas barracas aos comerciantes, as lonas foram retiradas pelo fato das peças terem a marca da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), órgão vinculado ao Governo do Estado. A mesma conduta foi adotada pela gestão de Colbert Martins (MDB) após a entrega de 200 barracas na feira livre do bairro Tomba. Fim de carreira é assim, mágoa e ressentimento!

OMISSÃO



A preocupação de fato que a Prefeitura de Feira de Santana, na gestão Colbert Martins (MDB), deveria ter é com as terceirizadas caloteiras, como a 'Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra', acusada de atraso no repasse salarial do mês de outubro aos funcionários. A 'CSH Serviço de Comunicação e Segurança LTDA' é outra que também foi denunciada devido ao atraso no repasse do ticket alimentação referente ao mês de novembro, bem como atraso salarial do mês de outubro.

ABANDONOU O BARCO



O prefeito de Paulo Afonso, Marcondes Francisco (PP) virou as costas para a população de Paulo Afonso. Após a derrota do candidato apoiado pelo atual gestor, a cidade vive atolada no lixo e na péssima infraestrutura. Sem falar que o município não recebe um centavo a menos do orçamento aprovado na Câmara Municipal. Sendo assim, ninguém entende esse descaso de fim de mandato. Seria uma vingança?

JOGANDO COM A MÁQUINA



Mesmo reeleito, as peripécias do prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa (Avante) continuam vindo à tona. O Carrasco tomou conhecimento que somente no mês de agosto deste ano, após prestação de contas que aponta um consumo de combustível no valor de R$ 380.619,07, houve ausência de fundamentação e justificativa para os "serviços prestados". O prefeito registrou para o mês seguinte, setembro, o consumo de combustível no valor de R$ 980.944. Por lá, já chamam de uma verdadeira "jogada" para influenciar o resultado das eleições, visto que a diferença do mês de agosto para o mês de setembro foi de R$ 600.325,51.

GESTÃO MEIA BOCA

Bastou cair a chuva da última semana, em Jequié, para que aparecessem os inúmeros transtornos para a população. A situação mostrou o que resulta a falta de drenagem bem feita após as obras realizadas pela Prefeitura. Algumas regiões da cidade, após as obras da gestão de Zé Cocá, que não registravam alagamentos em períodos chuvosos, passaram a ter problemas. É o que se conhece por "armengue"

QUE CALOR!



Enquanto a proposta de revogar a escala 6x1 angaria adesões nas redes e no Congresso Nacional, em Dias d´Ávila os vereadores têm dificuldades de cumprir as duas horas protocolares da sessão semanal da casa legislativa. Nas últimas três semanas, devido a uma pane nos aparelhos de ar condicionado provocada por sucessivas quedas de energia, a sessão teve duração reduzida, chegando ao cúmulo, na última quarta-feira, de apenas 5 minutos de “trabalhos”. Imagine se os nobres edis trabalhassem sob o sol quente, como grande parte dos brasileiros.

O MAGO DA UPB



Zé Cocá tenta manter sua influência política tentando dar as cartas na UPB. Ex-presidente, ele tem acompanhado de perto as movimentações para a eleição e sucessão de Quinho (PSD). O pepista já deixou claro que não vai compor chapa na entidade, mas quer manter seu 'poder'. Se vai funcionar, só Deus sabe. Enquanto isso, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, sobe na bolsa de apostas.

OLHO EM 2028



O líder do governo na ALBA, Rosemberg Pinto, foi a Ilhéus na última semana. Lá, conversou com a petista derrotada para a prefeitura local, Adélia Pinheiro, orientando a manter contato próximo com os vereadores da cidade. A ideia é que a ex-secretária estadual lidere a oposição ao prefeito eleito Valderico Júnior nos próximos anos, se viabilizando como candidata novamente em 2028.

FOGO AMIGO



Integrantes do Avante já começaram a fazer o fogo amigo para queimar o MDB da majoritária em 2026. Após a notícia de que o partido quer a vaga na chapa de Jerônimo, a ordem é soltar o veneno, de forma tímida, e demarcar espaço na base do recado.

QUER APOSTAR?



Depois de regulamentar as chamadas ‘bets’ e retirar do ar mais de 2 mil sites de apostas, o Governo Federal foi surpreendido pela decisão do ministro do STF, Luiz Fux, de restringir o uso do Bolsa Família e do BPC para fins de jogo. A medida, além de induzir à fraude, não enfrenta o problema da compulsão e da erosão do orçamento doméstico. Quem bateu de frente foi o Procurador Geral da República, Paulo Gonet, ao questionar a inconstitucionalidade da lei das ‘bets’ junto ao STF. Agora é aguardar o posicionamento da Suprema Corte. Façam suas apostas.

SANATÓRIO GERAL I



Está insustentável a situação do BackTrunk. O devaneio é geral. Disparou a mandar mensagens sem pé nem cabeça para todo mundo. Alguns ex-amigos insistem que só muita “nine nine” para o BackTrunk criar coragem de verbalizar as ameaças que anda fazendo. Outros dizem que o homem foi a bancarrota de vez e o desespero com a falta de dinheiro para as necessidades básicas tem sido o mote para a verborragia.

SANATÓRIO GERAL II



Juristas que tiveram acesso ao arsenal do BackTrunk identificaram a sua verdadeira estratégia: alcançar a inimputabilidade penal. É que o artigo 26 do código penal diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O BackTrunk, para tentar se safar de seus crimes, vai dizer que é doido. Capaz até de se explodir no CAB, onde reveza entre o Palácio da Justiça e Secretarias de Estado, óbvio, sem ser recebido, afinal ninguém se defende de pedrada de doido nem de coice de burro.

ENQUADRADA



A enquadrada essa semana vai para o sistema ferry boat e sua concessionária ITS. Todo feriado prolongado é sempre a mesma história. Longas e massacrantes filas à espera de uma embarcação, que mais parece uma sucata, rumo à Ilha de Itaparica. Mesmo com a facilitação de pagamento das passagens, o serviço prestado pela Internacional Travessias de Salvador (ITS) continua sendo um dos piores no Estado. E quem sobra nesse samba é sempre o povo!