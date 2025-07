O Carrasco - BBB I

BBB I

Segundo fontes palacianas o presidente Lula tem sido avisado que dentre a ofensiva que a oposição prepara para rebater a campanha taxação BBB - Bilionários, Bancos e Bets, onde o governo tenta dividir o país entre ricos e pobres, um dado ruidoso tem tirado o sono do mandatário e deixado desesperada a trupe que se prepara para a arrecadação financeira para a campanha do ano que vem. Apesar de alardear que é defensor dos pobres, são os milionários os verdadeiros amiguinhos do presidente. Em 2022, por exemplo, a campanha do PT arrecadou quase R$ 28 milhões, destaque para os R$ 2.600.000,00 de Júnior da Qualicorp, que foi alvo da Operação Paralelo 23 e ficou três dias preso, tendo feito uma delação premiada para devolver R$ 200 milhões de reais aos cofres públicos. Foi no jatinho do empresário que Lula viajou, em novembro de 2022, para a COP 27, no Egito.

BBB II

Além dos R$ 27.917.834,57 que recebeu de empresários ricos e milionários que agora Lula ataca apenas para inglês ver, sua campanha recebeu R$ 600 mil de Altair de Jesus Vilar Guimarães; R$ 150 mil de Beatriz Sawaya Botelho Bracher; R$ 113.569,92 de Hélio Martins Tristão; R$ 105.903,08 de Sandra Marques de Jesus Silva e R$ 200.000,00 de Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Shawqi Hilal Mohd Naser. O curioso, nessas últimas doações, é que Medeiros é co-fundador da Lanx Capital Investimentos, que atua no mercado financeiro e Mohd Naser é um mega empresário palestino, sócio da companhia Viamar Internacional, especializada em negócios internacionais de larga escala envolvendo commodities. Como se percebe, esse novo discurso de Lula não passa de pura balela politica-eleitoral, já que ele e seu partido são os campeões disparados no quesito doação privada de recursos de campanha, ultrapassando legendas como PP, PSD, PSDB, Republicanos e União Brasil. A estratégia, portanto, tem sido chamada de “balela para bestas e bobocas”.

O FERRY-BOAT, O TITANIC E O PORTUGUÊS

A licitação do ferry-boat na Bahia já virou saga — e agora entra na sua fase mais sombria. O “português da licitação”, aquele mesmo que vive dizendo estar fora do processo, continua firme no leme: influenciando nos bastidores, acessando informações privilegiadas e navegando com vento a favor enquanto os demais concorrentes enfrentam maré contrária e neblina proposital. A Seinfra finge que não vê. E a Agerba? Bem... sob influência de micro gestores entusiasmados demais, parece cada vez mais comprometida com o enredo do favoritismo. A embarcação da transparência dá sinais de que está fazendo água. E o povo baiano, mais uma vez, é empurrado para um Titanic anunciado. Nos bastidores, documentos e registros de bastidores muito bem guardados estão prestes a vir à tona. E quando surgirem, a pergunta não será mais "quem sabia?", mas "quem vai conseguir se salvar do naufrágio"?. Preparem-se. As águas vão agitar.

VAI DAR EM PIZZA?

Os três patinhas parecem ter conseguido uma vitória e tanto. Depois do rombo escancarado de R$ 40 bilhões, a empresa informou que, após acordo, obteve um desconto de mais de R$ 500 milhões em uma dívida total de R$ 865 milhões com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Segundo a varejista, foi aplicado um desconto de 100% dos juros e multas, limitado a 70% do valor consolidado do débito. Após a concessão dos descontos, a Americanas pretende quitar o saldo remanescente dos débitos por meio de conversão de depósitos judiciais vinculados aos débitos transacionados, utilização de créditos decorrentes de prejuízos fiscais e caixa próprio, em parcela única. Como se não bastasse o trio de sócios ter saído ileso da operação da PF, as consequências para os ícones do capitalismo parece que terminará em pizza.

NÃO VALE O QUE CUSTA

A Tirolez realmente elevou a barra para os laticínios: não é só comida, é uma experiência quase transcendental. Os produtos que valem o “olho da cara” e eram vendidos como a nata do mercado, estão cada vez mais sem qualidade.

ESTRIPULIAS

As prefeituras da Bahia informaram ao Ministério Público o gasto de R$ 484 milhões nos festejos juninos de 2025. Mas um levantamento do A TARDE mostra que os números podem superar a cifra de meio bilhão de reais. Isso porque boa parte das cidades esqueceram (omitiram) de comunicar ao MP o valor de algumas contratações. Tem cheiro de armação no ar e o Carrasco está de narinas ligadas para farejar as falcatruas dos prefeitos.

SAMU: NOVA VISTA DA PRAÇA

Novo Triunfo inova (pra pior): a nova vista da cidade é uma ambulância da SAMU no meio do jardim. O prefeito resolveu que “progresso” envolve derrubar árvores, arrancar flores e asfaltar metade da praça para dar lugar ao estacionamento do veículo. O verde que se dane, o que importa é a “visibilidade” da emergência — de preferência na cara do pedestre que só queria um pouco de sombra. Parabéns Novo Triunfo: agora temos uma paisagem de concreto, urgência e descaso.

WILSON NA MIRA DO MPF

O MPF abriu um inquérito para investigar o pregão e a “execução” do contrato de locação de veículos e máquinas em Ibitiara — afinal, quando o silêncio da gestão do prefeito reeleito Wilson de Bududa fala alto, só pode ser porque o dinheiro público está estacionado em lugar errado. Máquinas que deveriam trabalhar somem, respostas não aparecem, e a transparência virou piada de péssimo gosto. Enquanto isso, a novela da gestão secreta continua em cartaz.

PREFEITO BRAVO

Pense em um cabra bravo que é o prefeito de Gongogi, Adriano Mendonça (Avante). O gestor, o qual deveria estar despachando e se comportando de acordo com a atividade que exerce no Executivo, preferiu ir para a porta da residência de um vereador, com ameaças e xingamentos. Nem o apelo de uma mulher grávida acalmou a ira do político. Imagine só se todo assunto que lhe diz respeito fosse resolvido desta forma?

ÁGUA MOLE

Água mole em pedra dura, tanto bate até que molha, pois pelo jeito não vai furar. Assim é a insistência da prefeita de Cansanção, Vilma Gomes (MDB), conhecida como "A Mamãe", que tenta a todo custo reverter a decisão da Justiça na cassação do seu mandato. O mistério ainda está no ar, de como Vilma conseguiu aumentar o número de matrículas no Programa de Educação de Jovens (EJA), com o objetivo de obter mais repasses federais. Pelo visto, em breve, o município vai ter outra eleição.

E AGORA?

A Câmara Municipal de Vera Cruz espera aprovar um Projeto de Lei que proíbe o Poder Público Municipal de firmar contratos com empresas ligadas a servidores públicos e agentes políticos, o que inclui vereadores, secretários, prefeitos e parentes até o terceiro grau. A proposta também atinge companheiros em união estável e cônjuges, abrangendo relações por afinidade ou consanguinidade. O prefeito Igor Pinho (MDB) que fique esperto.

LIÇÃO NÃO APRENDIDA

Na centenária Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no município de Cachoeira, reconhecida como patrimônio cultural da Bahia, foram detectados problemas estruturais como rachaduras nas paredes e telhas soltas em diversos pontos da cobertura, inclusive acima do nicho principal do templo. Será que as autoridades responsáveis esqueceram do que aconteceu na Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", no Centro Histórico de Salvador? Só para lembrar, o desabamento deixou uma pessoa morta.

VERMELHOU

Quem escapou da vergonha e mostrou que continua tendo uma certa força na Bahia, foi o Partido dos Trabalhadores (PT). Mesmo sendo alvo de temas sensíveis e pontuando bem abaixo do esperado nas pesquisas eleitorais, em Salvador, a queda de popularidade do petista parece mesmo lenda urbana. O que se viu nas ruas da Lapinha foi um mar vermelho em apoio ao presidente Lula.

TENTÁCULOS DO CRIME

Fracassado candidato à prefeitura de Teixeira de Freitas, o ex-deputado federal Uldurico Jr (MDB) está sendo conectado a uma facção criminosa que atua no município. Quem diria que o emedebista que prezava pelos bons costumes se envolveria em algo tão explosivo? Parece que a carreira política de Uldurico está mais para filme de máfia.

RECEITA DO ATRASO

A Receita Federal resolveu que achar que abrir uma empresa em menos de 24 horas era algo rápido demais. Em vez de manter o avanço da integração com as Juntas Comerciais, decidiu reinventar a roda — e travá-la. Agora, o CNPJ sai só depois de mais um passeio pelo sistema federal, filas virtuais e burocracia gourmet. O progresso que levou anos para acontecer vai ser devolvido com juros, correção e muita perda de tempo. Receita de bolo? Não. Receita de atraso.

EMENDAS SAFADAS

A prefeita de Aracaju (SE), Emília Correia (PL) escancarou durante os festejos juninos a farra promovida pelas emendas parlamentares. No palco, ao lado de Wesley Safadão, agradeceu ao deputado federal Thiago de Joaldo (PP) pela verba destinada a pagar o cachê milionário do cantor. O parlamentar ainda prometeu repetir a dose ano que vem e deu voz para o artista reservar data na agenda, em flagrante campanha eleitoral antecipada. Mas, errado mesmo é o ministro do STF, Flávio Dino, que fica querendo saber a destinação das famigeradas emendas. Pra que?

GUERRA DECLARADA

A escalada da tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional chegou às redes sociais. A guerra entre os poderes dominou as plataformas e nos últimos dias, expressões como “Congresso inimigo do povo”, “Lula Pinóquio”, “Lula do carvão”, além de vídeos feitos com Inteligência Artificial (IA) foram compartilhados à exaustão, tanto pela esquerda quanto pela oposição. Resta saber onde o conflito vai parar, já que o governo não roda sem o parlamento.

MORDE E ASSOPRA

Depois de uma semana de muitos embates, Lula (PT) afrouxou, pisou o pé no freio e fez até um afago ao Congresso Nacional. Isso depois de aparecer nas ruas de Salvador com placa pedindo a taxação dos ricos e ensaiar uma ida ao STF para garantir a manutenção do decreto do IOF. De nada adiantou, já que Alexandre de Moraes assumiu a situação e suspendeu tudo relacionado ao tema. Agora é hora de desmentir o discurso bbb e dialogar sobre o assunto com seriedade.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para a Faculdade Unime, que voltou a preocupar seus estudantes. Além dos problemas já conhecidos sobre a segurança no Campus de Lauro de Freitas, a unidade de ensino também enfrenta problemas no seu curso de medicina. O MPF apura denúncias que dão conta de graves irregularidades supostamente cometidas pela instituição. Parece que nem mesmo a mensalidade salgada garante a qualidade.