O Carrasco - Boba Esperança

BOBA ESPERANÇA

Em um município da região metropolitana, o vice tem botado as asinhas de fora, acreditando piamente que pode ser chamado a assumir a gestão a pedido do próprio prefeito. O cidadão, que nunca convenceu os experientes sobre seu caráter, quer mais do que um convite e estaria tentando constranger servidores e ex-servidores e ainda seduzir empresários com promessas mirabolantes. Sua açodada movimentação já foi detectada e autoridades logo irão tomar conhecimento das coisas que foram feitas sob influência direta desse vice. Com isso, a artilharia de apurações tende a ser direcionada para ele, já que interferir em depoimentos é coisa gravíssima, ainda mais mediante promessa de favores.

TREMEU NA BASE

A empresa que se acha FORTE no ramo de nutrição hospitalar vem tentando interferir no jornalismo baiano. Entupida de denúncias, inclusive de que detém relação nada republicana com prefeituras, outros entes públicos e Organizações Sociais, a FORTE escalou “dois” padrinhos para tentar, sem sucesso, frear matérias em apuração, só porque peixes grandes foram fisgados. Não adianta insistir com esse joguinho porque sua hora vai chegar, com ou sem o cardume que lhe protege. Fica o aviso.

O FERRY E O FIEL ESCUDEIRO DE ALÉM-MAR

O roteiro da licitação do ferry-boat da Bahia segue firme e previsível. A patota, com seu talento já consagrado para o improviso desastroso, continua desenhando cuidadosamente o “esquema à moda da casa”. Assim como na última ocasião, o script vem com uma pitada de déjà vu europeu. Sim, o português! Aquele mesmo que já virou figurinha carimbada nesse circo flutuante — segue sendo tratado como hóspede VIP no enredo. Enquanto isso, potenciais concorrentes são sutilmente empurrados para fora da sala, ou melhor, para fora do edital. A Seinfra segue preocupada em garantir o palco para o cavaleiro lusitano do ferry reciclado, ao invés de preservar os direitos e transparência do processo licitatório. Será que alguém vai notar que o jogo já começou com o placar combinado?

ALGO DE PODRE

As fortes chuvas que atingiram toda a região metropolitana deixaram moradores de Praia do Forte, em Mata de São João, muito preocupados. Na lagoa Timeantube, apareceram vários peixes mortos e um forte mau cheiro levantou suspeitas sobre despejo de dejetos na água. O Instituto do Meio Ambiente (Inema) foi chamado, realizou coleta de material e prometeu enviar nota técnica essa semana. O Carrasco está de olho.

TRONOX CONTRA-ATACA

A 5ª Promotoria do Meio Ambiente de Camaçari solicitou à Central de Apoio Técnico (CEAT) do Ministério Público uma atualização do TAC firmado com a indústria química Tronox, em 2012, para conter a contaminação do subsolo por metais pesados na comunidade de Areias, litoral de Camaçari. Como resposta, a empresa elaborou um estudo para contestar os laudos elaborados pelo Instituto do Meio Ambiente (Inema) e periciados pela CEAT, que apontaram a existência das substâncias nocivas em quantidades acima do tolerável. Muito justo, afinal tem gente que acredita que a terra é plana.

SHOW DOS MILHÕES

A Prefeitura de Jequié deve mesmo amar a cultura. Só para a requalificação do Teatro Municipal serão mais de R$ 6 milhões destinados, segundo publicação no Diário Oficial. A empresa escolhida para a obra, que não tem um prazo estabelecido para ocorrer, é a CSG Engenharia. Agora o Carrasco aguarda as cenas do próximo capítulo.

OUTRA AGONIA?

A ViaBahia deixou, finalmente, a gestão das BR-324 e 116 no Estado, mas isso não significa que os problemas acabaram. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem em seus planos dobrar os pontos de pedágio nas rodovias. Para se ter uma ideia da situação, se o projeto apresentado em audiências públicas nos últimos dias for aprovado, os pontos de cobrança entre Salvador e Feira vão passar de dois para quatro, com a possibilidade ainda de aumento de tarifa. Deputados estão de olho e se organizam para acionar os órgãos de controle.

FINAL FELIZ?

Parece ter chegado ao fim o imbróglio do terreno do antigo Hiper Bompreço, na região do Iguatemi, em Salvador. A Justiça autorizou a assinatura do contrato de locação entre o Grupo Mateus e os responsáveis pelo imóvel. Sendo assim, a nova decisão derruba uma liminar favorável ao Carrefour, o que abre o caminho para a abertura de um novo negócio em um dos pontos estratégicos da cidade. A instalação do Grupo Mateus depende agora de formalizações contratuais, porém o novo parecer da Justiça baiana já pode mudar o cenário do espaço desocupado há anos e efetivamente gerar empregos, atrair investimentos e movimentar a economia da capital.

A VACA FOI PARA O BREJO

Os consumidores dos produtos Da Vaca vivem quase uma aventura gastronômica: você nunca sabe se o que vai encontrar estará dentro da validade ou se já estará em decomposição. As inúmeras queixas apresentadas no Reclame Aqui são a prova de como a qualidade dos produtos da empresa vem deixando os clientes assustados. Uma hora isso vai virar caso de Justiça.

DESUMANO

Vergonhosa a postura da Prefeitura de Jequié, bem como da empresa 'Maracas Viagens & Transportes LTDA', em relação a uma vítima de acidente do Transporte Fora do Domicílio (TFD) do município. O Carrasco recebeu a denúncia de que a vítima, uma senhora de 60 anos, convalesce, enquanto a gestão municipal, bem como a empresa, oferece migalhas para a família ficar calada.

FIM DA HISTÓRIA

"Quantos muros ergam como o de Berlim. Por mais que perdurem, sempre terão fim". 'Fim da História', de Gilberto Gil, traz um pequeno recorte do que pode ser o melancólico final de Ednaldo Rodrigues como presidente da CBF. Afastado por agora, pelo menos, o dirigente baiano tentou comprar federações com mesadas, usar e abusar da influência do cargo, e até mesmo usou a 'cartada Ancelotti' para tentar permanecer onde estava, mas sem sucesso. Será o fim da história ou ainda há um novo capítulo?

LEM EM ALTA

A jovem gestão da prefeitura de Luís Eduardo Magalhães quer expandir o seu sucesso em 2025. Reeleito com votação recorde, Júnior Marabá aposta no crescimento da Bahia Farm Show neste ano, divulgando ainda mais o município para o restante do estado e do Brasil, com a segunda maior feira agropecuária do país.

FERRUGEM ABASTECIDO

As peripécias do prefeito de Teofilândia não param. Desta vez, a denúncia contra Higo Moura (PSB) é de causar estranheza. Como explicar abastecer veículos sucateados que nem funcionam mais? Pelo menos é o que apontam as documentações do Tribunal de Contas dos Municípios, cujo gasto da gestão teria sido de R$ 230 mil reais, no ano de 2024. Detalhe é que todos esses veículos foram leiloados poucos meses depois.

A CONTA NÃO FECHA

Críticas e reclamações não faltam em relação ao serviço de abastecimento de água, gerido pela Prefeitura de Juazeiro. O presente que a gestão municipal do prefeito Andrei da Caixa (MDB) deu à população, ao invés de ser a melhora do serviço, foi um aumento de 10,18% na tarifa de água e esgoto. Nada melhora e tudo aumenta. Essa conta não fecha!

SINDICATO DOS NEGÓCIOS

Por falar em disputa, a mais próxima de nós soteropolitanos é a do Sindicato dos Rodoviários, este que tem ameaçado começar uma greve jamais vista na cidade devido a discordâncias entre suas correntes internas na entidade. É cada uma!!! O Carrasco está de olhos abertos e já anotou direitinho os nomes dos responsáveis por incitar tais atos que podem gerar um caos de grande proporção na capital dos baianos.

IMPASSE MATRIMONIAL

Agora no Avante, o ex-prefeito Marão, que não deixou saudades em Ilhéus, enfrenta um novo desafio. Enfraquecido, o político pensa em cancelar sua tentativa de se tornar deputado federal nas eleições do próximo ano, tentando um voo menor na Assembleia Legislativa (Alba). Para isso, entretanto, ele terá que limar a própria esposa, a deputada estadual Soane Galvão, também com os dois pés no Avante. Há quem diga que, neste momento, o marido tem menos chances de sair vitorioso nas urnas do que a parlamentar, que também deve enfrentar dificuldades para uma reeleição.

PODE SER

Voltou a circular nas últimas semanas a notícia sobre o desejo do União Brasil em contar com o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, como vice na chapa para o governo do estado nas eleições de 2026. Zé tem dito que não vai deixar a gestão pela metade para uma aventura, como em 2018, e não esconde de ninguém sua mágoa por ter sido preterido no último pleito. Pesquisas sérias podem, segundo fontes próximas a Zé Ronaldo, o fazer mudar de ideia, assim como um candidato competitivo em âmbito nacional. Credibilidade o homem tem de sobra.

FOGO AMIGO

Maior vítima desse processo de fritura, o ministro Rui Costa tem sofrido com um fogo amigo dentro do governo. Incomodados com a confiança que o presidente Lula deposita nele, alguns membros da gestão federal fazem de tudo para minar o crescimento do baiano, em um movimento que tem cheiro de xenofobia e sabor de traição.

O PAPA É POP?

Para quem esperava um 'papa pop', veio a primeira surpresa: Leão XIV é conservador, assim como a Igreja Católica é a mais antiga instituição conservadora vigente no planeta Terra. A sua fala direcionou o casamento heterossexual como caminho para uma sociedade harmoniosa e pacífica. O Carrasco entende a surpresa de quem esperava outra posição, mas parece que o Vaticano não caminhará no mesmo trilho do papa Francisco pelos próximos anos.

SILÊNCIO ELOQUENTE

Depois que o Carrasco noticiou que o circo estava pegando fogo na Justiça Federal de Eunápolis, sul da Bahia, grileiros, empresários, donos de faculdades e até advogados logo procuraram se movimentar em busca de maiores informações. Até pessoas que se diziam indígenas para tirar proveito alheio pisaram no freio. Tudo isso vem deixando as autoridades locais aflitas.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para o prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa (Avante). Uma moradora da cidade, no nordeste da Bahia, lhe enviou um recado, por meio de vídeo gravado, dizendo "Toma vergonha, prefeito, e coloca a máquina para funcionar. Pare de pensar em festa, pois a vida não é só isso". Além do tesão por festas, o prefeito adora locação de veículos e máquinas. Em março deste ano, a gestão municipal abriu licitação para registro de preços, na modalidade pregão eletrônico, para contratação de empresa de locação de veículos diversos e máquinas, com o suposto objetivo de atender às necessidades das secretarias do município. O gasto da gestão de Arismário representa por mês o valor de R$ 1 milhão e cinquenta mil reais com o serviço. E o São João vem aí.