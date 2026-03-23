O Carrasco - Bomba iminente

BOMBA IMINENTE

A possível delação premiada de Daniel Vorcaro já está tirando o sono de muita gente em Brasília. O dono do Banco Master pode abrir a boca e levar junto uma turma de peso. Não é pouca coisa: tem documento de "sala-cofre", tem rastro e, principalmente, tem gente grande no meio. Pesa ainda o fato de que a intenção inicial de Vorcaro seria focar a delação em políticos, buscando poupar membros do Supremo Tribunal Federal. Se isso avançar o estrago não será pequeno. Em ano eleitoral é uma dinamite pura nos corredores do Congresso e do Palácio do Planalto.

O BREU DA BR-324

Nota zero para a administração da BR-324. O órgão federal, que assumiu a rodovia após a saída da ViaBahia, está deixando os motoristas baianos dirigirem às cegas, contando apenas com a sorte e a luz dos próprios faróis. São quilômetros de pista, especialmente no trecho urbano de Salvador, onde os postes são meros enfeites e a escuridão é total. O risco de acidentes e assaltos cresce a cada noite sob o silêncio das autoridades. Alô, DNIT, é de você que estamos falando! É hora de acender as luzes e assumir a responsabilidade antes que mais mortes entrem para a sua conta. A "nova era" da rodovia não pode começar no breu.

DANÇA DAS CADEIRAS

Um pregão milionário da gestão do prefeito de Wenceslau Guimarães, Gabriel de Parísio (MDB), entrou na mira dos órgãos de controle. A denúncia aponta um suposto "tratamento VIP" na licitação de R$ 3,5 milhões para a compra de móveis e eletrodomésticos escolares. O imbróglio envolve a desclassificação de uma empresa que alega ter sido cortada enquanto outra, em situação idêntica, seguia firme no certame. Sentindo o peso da fiscalização, a prefeitura tratou de revogar o pregão alegando "interesse público". O movimento esvaziou o pedido de suspensão imediata, mas não encerrou a fatura. O Carrasco segue acompanhando para saber se essa revogação foi zelo real ou apenas um "freio de arrumação" antes que o Ministério Público entrasse em campo.

SELFIE DE FAMÍLIA

A prefeitura de Cotegipe, sob o comando da Professora Beatriz (PT), virou alvo do TCM após uma denúncia bombástica de nepotismo. O cenário descrito pela oposição parece mais uma árvore genealógica do que um organograma: irmãos, primos, sobrinhos e cônjuges da prefeita, do vice e do primeiro escalão estariam instalados em cargos estratégicos. Embora o Tribunal tenha negado a liminar de exoneração imediata — para analisar o "currículo" da turma —, o sinal amarelo acendeu. O Ministério Público já investiga se a gestão transformou a prefeitura em um clube privado. Resta saber se vão explicar as nomeações com técnica ou se continuarão posando para a foto de família com o dinheiro do contribuinte.

SILÊNCIO DE FRANKLIN

O prefeito de Serra Preta, Franklin Leite (Avante), anda confundindo a cadeira do Executivo com um retiro de silêncio. A gestão virou alvo de cobrança formal do MP-BA por um hábito nada republicano: ignorar as requisições do órgão. O "vácuo" é grave, pois envolve o acompanhamento do transporte escolar. Enquanto o MP busca garantir segurança para os alunos, a prefeitura prefere a omissão. Se o silêncio persistir, o próximo passo são medidas judiciais para apurar a responsabilidade direta. Para quem prometeu avanços, travar o diálogo com a Justiça é um "atalho" direto para o banco dos réus. Aperte o passo, prefeito!

BERIMBAU DE TÂNIA

O Ministério Público resolveu fixar residência em Conceição do Jacuípe. A gestão da prefeita Tânia Yoshida (PSD) acaba de ganhar uma "esticadinha" na folha de corridas com a Justiça: o MP-BA prorrogou por mais 90 dias a investigação sobre o nebuloso controle de combustíveis no município. Pelo visto, o gasto está tão alto que a Promotoria precisa de mais tempo para entender se o tanque está furado ou se o destino do diesel é outro. Além disso, um novo procedimento fiscaliza o auxílio a ambulantes do distrito do Bessa. Em "Berimbau", a gestão parece viver sob o signo da extensão: estende-se o prazo, a dúvida e, principalmente, a paciência do cidadão.

O BURACO É MAIS EMBAIXO

A gestão de Laércio Junior em Senhor do Bonfim encontrou uma forma temerária de lidar com o passivo ambiental: abriram-se trincheiras para enterrar o lixo e, junto com ele, o sustento de dezenas de famílias. Esconder a sujeira sob o barro, sem impermeabilização, acelera a contaminação do lençol freático. A dúvida no centro-norte baiano é sobre o destino dos mais de R$ 2 milhões repassados pelo Estado para a remediação da área. No meio do fogo cruzado, os catadores foram isolados e perderam o acesso ao material reciclável. Menos valas, prefeito, e mais dignidade humana e técnica.

A CORTEJADA

Elisângela Araújo deixou o PT após três décadas para tentar, enfim, um mandato para chamar de seu na Câmara dos Deputados. Filiou-se ao PSB com as bênçãos de João Campos. Antes disso, foi cortejada por todos: o PSOL ensaiou aproximação, o PSD cresceu os olhos e o Podemos tentou se recompor através dela. A deputada "tampão" descartou todos e seguiu com os socialistas. Agora, resta saber se o prestígio se traduzirá em votos nas urnas.

MARACATU ATÔMICO

Mesmo focado no Senado, o ministro Rui Costa (PT) arranja tempo para articular em Pernambuco. O chefe da Casa Civil esteve com a governadora Raquel Lyra (PSD), por quem nutre simpatia. A ideia é firmar apoio à reeleição dela aos 45 do segundo tempo, o que isolaria o senador Humberto Costa (PT) da chapa de João Campos (PSB). Essa mistura de dendê com maracatu atômico promete uma aliança histórica — e polêmica além da conta.

ABRE O OLHO, MOEMA

Moema Gramacho (PT) está no centro de um furacão. A Polícia Federal avançou nas investigações sobre a compra de tablets para a educação de Lauro de Freitas em sua gestão. A ex-prefeita, que mira a Câmara Federal, tentou sair da reta, mas não convenceu a Justiça nem a população. A situação deve azedar nas próximas semanas.

PALAVRA FIRME

Desde que começou a circular a possibilidade de uma chapa puro-sangue do PT para o governo da Bahia, o senador Angelo Coronel já havia dado um recado claro: se não fosse para concorrer à reeleição ao Senado na chapa majoritária, não aceitaria outra posição. Como acabou preterido pelo grupo governista, bateu o pé e migrou para o Republicanos para buscar a renovação do mandato pela oposição. É a lógica da sobrevivência política: ninguém fica onde não é prioridade.

COMITIVA REPUBLICANA

O Republicanos deve receber uma onda de prefeitos "coronelistas" após a filiação do senador Angelo Coronel. O grupo, fiel ao parlamentar, esperou o destino do líder para migrar em massa. Márcio Marinho agradece a gentileza, que vai turbinar o partido e expandir o protagonismo da legenda em solo baiano.

MUITA CONTA PRA POUCA CADEIRA

O PT jura que faz dez federais; o Republicanos aposta em seis; o União Brasil quer romper a barreira dos dez. Somando as promessas de PSDB, PDT, Avante, Podemos e PSB, temos mais de 100 "eleitos" para apenas 39 vagas. Alguém está muito mal de cálculo ou de ilusão. Muita gente vai "rodar" nessa brincadeira de somar o que não tem.

A TERRA PROMETIDA

A oposição escolheu Feira de Santana, reduto de José Ronaldo (União Brasil), para anunciar Zé Cocá (PP) como vice na chapa ao Governo da Bahia. O prefeito de Jequié, que renunciará ao mandato, precisou do "amém" de Zé Ronaldo para ser ungido. A oposição não quer riscos de perder o apoio da maior cidade do interior no último minuto. O anúncio oficial deve ocorrer com pompa até o fim de março.

E OS PEPISTAS?

Mas o temor de que Zé Cocá seja efetivado na chapa de oposição pode desencadear um efeito dominó: o deputado estadual Hassan, eleito em 2022 sob as bênçãos do gestor, deve seguir o mesmo caminho do padrinho. O movimento enfraqueceria a bancada do PP que ainda gravita na base de Jerônimo Rodrigues. Caso o cenário se confirme, restaria o desembarque de Eduardo Salles, Niltinho e Antônio Henrique Júnior. O problema é que, a menos de 15 dias do fim da janela partidária, ninguém sabe para onde eles irão, especialmente sem o suporte do "Ferrugem" que, convenhamos, é bom de votos e bem articulado na sua região.

E O PSB?

A movimentação de Zé Cocá e Hassan também bagunça o coreto do PSB. Comandado pela deputada federal Lídice da Mata, o partido via na chegada do quinteto pepista uma chance real de ganhar musculatura para 2026. Agora, diante de um enorme ponto de interrogação, as pretensões dos socialistas — que em 2022 elegeram apenas Lídice para a Câmara Federal, e ainda assim no sufoco — voltam para a estaca zero. O sonho de crescimento pode virar pesadelo de isolamento.

VAI BATER DE FRENTE?

Em 2028, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), não poderá concorrer à reeleição. Na lógica natural da sucessão, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) deve tentar a ascensão ao Palácio Thomé de Souza. O deputado federal Leo Prates deixou o PDT justamente por entender que, na sigla, seu sonho de disputar a prefeitura seria barrado. Agora acomodado no Republicanos, fica a pergunta: ele terá peito para bater de frente com Ana e o grupo de Bruno daqui a dois anos? O tabuleiro já começou a se mexer e há quem suponha que um terceiro nome seja ungido para evitar esse embate caseiro.

MATARIPE NA MIRA DE LULA

Indignado com a escalada dos preços nas bombas, o presidente Lula reforçou uma promessa ousada: a recompra da Refinaria Mataripe, hoje administrada pela Acelen, em São Francisco do Conde. A ideia, que já frequentava os bastidores, ganhou força total com a urgência de o país ter um estoque estratégico de combustíveis. No governo é dado como certo que, em um eventual novo mandato do petista, a retomada da unidade será prioridade absoluta para tentar frear a política de preços da refinaria baiana.

BAGUNÇA NORMALIZADA

O Salvador Shopping parece ir na contramão da organização. O excesso de quiosques nos corredores é tanto que os clientes mal conseguem circular. Daqui a pouco haverá mais quiosques do que lojas e a clientela terá que aprender a voar por falta de espaço no chão. O luxo está dando lugar ao aperto e o conforto do cliente parece ter ficado em segundo plano.

SÓ PODE SER BRINCADEIRA

A Uber parece não saber brincar. A gigante dos aplicativos de transporte planeja aumentar ainda mais o preço das corridas para compensar a alta dos combustíveis, impulsionada pelos conflitos no Oriente Médio. O Carrasco já cansou de denunciar os abusos da plataforma, que pesam não apenas no bolso do usuário, mas também no lombo dos motoristas que dependem do volante para garantir o sustento. Quando o assunto é lucro, a Uber demonstra não conhecer limites, ignorando a realidade econômica de quem faz a roda girar.

COLABORA, SHOPEE!

A Shopee está devendo na garantia de entrega. O Carrasco recebeu diversas reclamações sobre produtos trocados e a total inércia da plataforma em intermediar uma solução. Lavar as mãos diante do prejuízo do cliente é o caminho mais rápido para perder a confiança do mercado. Colabora, Shopee!

ENQUADRADA

O selo do Carrasco essa semana vai para o prefeito de Uauá. Naquela cidade existe um cooperativismo caro e a conta não está batendo nas "terras do Bode". O TCM ligou o sinal de alerta máximo sobre um contrato de R$ 5 milhões destinado à cooperativa para atuar na Educação. Segundo auditores, o negócio é um festival de imprecisões: objeto vago, fiscalização inexistente e métricas nebulosas. O risco de passivos trabalhistas estourar no colo do contribuinte é latente. O prefeito Marcos Lobo (Avante) e o secretário Rosevaldo Loiola têm poucos dias para explicar o imbróglio. O dinheiro da educação precisa virar ensino, não apenas cifras milionárias em contratos duvidosos.