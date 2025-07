O Carrasco - Briga de ecosurtados

BRIGA DE ECOSURTADOS

Uma controvertida pantera, que deve pensão alimentícia a suas crias, teve mais de cem pontos na CNH por infração de trânsito. Condenada civilmente por plantar fakenews e com um acordo de não persecução penal visando parar de difamar e caluniar pessoas sérias e éticas, arrumou uma rival na militância ambiental verde dólar. É que um casal que pede pix para surfar na Semana do Meio Ambiente, atacando a gloriosa Polícia Militar e constrangendo o Secretário da SEMA, resolveu enquadrar o “já” pantera, afirmando que ele não é ambientalista e nem defende o meio ambiente, já que trabalha pela exploração da Foz do Amazonas. Nessa briga entre negacionistas, extremistas e antidemocratas - que só agem em nome do meio ambiente para ter vantagem -, o pau comeu na militância.

TURBULÊNCIAS ENERGÉTICAS

Visando atender os interesses dos irmãos Joesley e Wesley Batista, alguns ministros têm atuado junto a Lula para requentar a prorrogação - já enterrada e sepultada - dos contratos de termelétricas movidas a carvão mineral — uma ofensa ambiental e financeira vetada pelo próprio Palácio do Planalto. Eles tentam convencer o presidente a editar uma medida provisória nesse sentido. O Congresso Nacional, ciente da movimentação e da aberração, tem dado sinais que não aceitará. Agora é Lula abrir o olho para quem o cerca. Aliás, a partir de agora o Jornal A Tarde irá noticiar, semanalmente, cada uma das peripécias do ministro de minas e energia, Alexandre Silveira, que possui um conglomerado de mansões no litoral norte da Bahia. Preparem-se para fortes turbulências cada vez que seu jatinho mirar a proa para o aeroporto Internacional de Salvador. Carga explosiva!

CASA NOVA VOLTA À NORMALIDADE

Desde 2023 esse Carrasco e o A Tarde vêm acompanhando um incrível e aberrante embate jurídico em Casa Nova. O único loteamento que possui todas as licenças, alvarás e autorizações junto a União, Estado e Município, registro de incorporação e duas brilhantes decisões do TJ-BA favoráveis à sua legalidade, foi perseguido por duas promotoras, um ex-prefeito danado e falastrão, além de um juiz substituto. Todos seguem impunes apesar dos abusos de autoridade e desobediência de ordem judicial do TJ-BA. Agora, seis anos depois, quando Casa Nova volta a normalidade, com a retomada de duas obras importantíssimas: uma pública e uma privada, paradas por essa turma do atraso, surge uma denúncia de afogadilho, promovida por uma dupla de promotoras que, não se sabe o motivo, excluíram Wilker do Posto do polo passivo da ação penal, talvez para que o processo não seja aberto diretamente no próprio TJ-BA ou no TRF da 1ª Região. O CNJ e o CNMP devem atuar em breve para que essa minoria danosa não comprometam a excelência das instituições.

TUDO DOMINADO?

Já lá se vão mais de quatro meses desde que o Ministério Público em Camaçari concedeu 30 dias para que a prefeitura local fizesse um levantamento de saúde dos moradores de Areias e até agora, nada. O objetivo era verificar a incidência de doenças crônicas, como câncer e insuficiência renal, que pudessem ter relação com a contaminação da água do lençol freático por metais pesados, lançados pela indústria de pigmentos TRONOX em concentrações muito acima do tolerável, como constatado pelo INEMA. Mas, apesar do laudo e da iniciativa do MP de cobrar esclarecimentos, a empresa parece se sentir confortável diante da morosidade e omissão de certos órgãos estaduais e do município de Camaçari, este último responsável por disciplinar o uso do solo. Enquanto isso, as vítimas desassistidas aguardam algum socorro. Enfrentar o poder e o dinheiro é para poucos, mas este Carrasco não vai sossegar enquanto não for feita a justiça.

FAZENDO ESCOLA

A novela da recuperação judicial da Caraíba Metais, com atrasos de salários e ameaças de demissão em massa parece estar inspirando outras empresas na cidade de Dias d´Ávila, Região Metropolitana de Salvador. A Incenor, indústria cerâmica instalada no município, convive há meses com denúncias de insalubridade, falta de equipamentos de proteção e recolhimento de encargos trabalhistas. Como se não bastasse, suspendeu, sem prévio aviso, o plano de saúde dos funcionários.

INFERNO NO MAR

Viajar utilizando Ferry Boat é uma experiência infernal. Claro, não é novidade nenhuma precariedade do transporte para quem faz a travessia, mas o Carrasco destaca, mais uma vez, a situação encontrada pelos passageiros durante os festejos juninos. Atraso, filas enormes E baratas no ferry. Parece que a Internacional Travessias não liga mais para a imagem do transporte, nem para as críticas e reclamações.

LEGADO FALIDO

Foi essa a sensação de quem pegou a estrada para o interior no São João e viu o rastro de desatenção e falta de cuidado da ViaBahia com a BR-324, principal rodovia que liga a capital às cidades do interior. Buracos e mais buracos. Acidentes atrás de acidentes. Prejuízos atrás de prejuízos. Esse é o legado que a concessionária que administrava as rodovias baianas deixou para milhões de baianos. Um herança falido.

DNIT TRAVOU TUDO

Além do legado da ViaBahia, quem pegou a estrada no São João também precisou ter muita paciência com as obras de “requalificação” promovidas pelo DNIT. Com um feriadão prolongado, foram filas quilométricas devido aos bloqueios de faixas para recapeamentos, tanto na ida quanto na volta do interior.

SAUNA ITINERANTE

Mais uma vez a Viação Regional, empresa de transporte interestadual, entrou no radar das críticas dos consumidores. O serviço deve ser comparado a um bom vinho, só que ao contrário: quanto mais velha, pior fica. Os ônibus são uma verdadeira sauna itinerante, apesar dos ar-condicionados. A pontualidade é outra questão que parece não existir na empresa. Os anos passam e o serviço só declina!

ANDANDO PARA TRÁS

A tecnologia está aí para facilitar processos, porém não é o que acontece em muitas das lojas do McDonald’s, em Salvador. Caixas automáticos que foram instalados para "substituírem" atendentes vivem sem funcionar, o que leva ao stress, impaciências e filas intermináveis. Se o objetivo foi economizar com o corte do material humano, por outro lado está sendo um tiro no pé de uma rede que preza por agilidade no atendimento.

DESPREPARO

A rede Drogasil precisa orientar melhor os funcionários que lidam com os pedidos feitos pelo aplicativo da rede. O Carrasco recebeu queixas de demoras nas entregas. Em alguns casos, a própria loja realiza o cancelamento do pedido, o que pode prejudicar a saúde do cliente. É bom lembrar para a Drogasil, que atitudes destas pode custar uma vida.

DEU XABU

O São João de Catu repercutiu negativamente. A população considerou a festa como uma das mais fracas da região, marcada por desorganização, baixa adesão do público e total falta de brilho, o que de acordo com grande parte de moradores, é um reflexo direto da má gestão da gestão de Pequeno Sales (PT). O que se viu foi um circuito praticamente vazio, barracas sem movimento e um clima apático. Um cenário desanimador para o que deveria ser uma das datas mais tradicionais e movimentadas do calendário cultural do município.

DEVE EXPLICAÇÃO

O Ministério Público da Bahia deve investigar se houve violação aos princípios da administração pública durante o processo de convocação de candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura de Barrocas. O objetivo é saber se houve legalidade nas nomeações e eventuais suspensões realizadas após o início da gestão atual. No início do ano, o prefeito Almir de Maciel (PT), suspendeu a nomeação de 73 aprovados, alegando necessidade de ajustes administrativos e financeiros, o que gerou repercussão entre os concursados.

BEIJO DE JUDAS

O selinho da prefeita de Conceição do Jacuípe, Tânia Yoshida (PSD), no show do cantor Belo, viralizou e foi um dos assuntos mais comentados do São João, mas também chamou atenção para outra situação. A prefeitura não informou o valor da contratação do artista ao Painel da Transparência dos festejos juninos do Ministério Público da Bahia, o que indica que o gasto de R$ 5 milhões informado pela gestão ao órgão pode ter sido subdimensionado.

CONTAS QUE NÃO FECHAM

A matemática da gestão pública nunca surpreende, mas sempre deixa a desejar: na prefeitura de Irecê, entra salário e some a contribuição previdenciária. O MPF entrou na jogada pra entender como a conta não fecha e pra, quem sabe, emprestar uma calculadora por lá. Enquanto isso, os servidores seguem firmes, confiando que um dia, quem sabe, se aposentar seja mais que um ato de fé.

EDUCAÇÃO À DERIVA

Em Novo Triunfo, a prefeitura inovou na engenharia: construiu uma creche dentro de um açude. O resultado? Nunca inaugurou. A “obra” veio da gestão passada — liderada, veja só, pelo tio do atual prefeito. Família que governa unida... afunda unida?

ESQUECIDOS

Os artistas locais de Jequié estão chateados com a gestão do prefeito Zé Cocá, que praticamente esqueceu de valorizar a cultura local. Foi desumano o tratamento dado aos artistas da terra, que tocaram para o nada e ninguém, no Alto da Prefeitura, ao ermo, no projeto falido que foi chamado de "Pôr do Sol com Forró". Um fiasco!!!

EDUCAÇÃO É COISA SÉRIA

O prefeito de Jequié teve a pachorra de apontar falta de educação em uma artista que, com agenda lotada de shows, não atendeu a todas as centenas de crianças que queriam falar com ela. Enquanto isso, o gestor se recusa em investir na educação do município, negligenciando o futuro de milhares de jovens na Cidade Sol.

ABRA O OLHO, GOVERNADOR

Inclusive, é preciso que o governador Jerônimo Rodrigues abra o olho para esses aliados oportunistas. No passado, o Estado garantiu todo o apoio necessário para que Zé Cocá se elegesse prefeito e, mesmo assim, foi traído na hora H.

DEBANDADA TRABALHISTA

Encabeçada por Ana Paula Matos, a debandada pedetista deve ocorrer nas próximas semanas. A vice-prefeita de Salvador já é dada como certa dentro do União Brasil, partido do prefeito Bruno Reis, após o desembarque do PDT da gestão municipal. Quem também sairá, mas precisará esperar até o próximo ano, é o deputado federal Leo Prates, que tem evitado o assunto, mas já é cortejado por siglas como Republicanos, PP e União. Quem fica em situação complicada é a bancada do partido na Câmara Municipal de Salvador.

ABALANDO AS ESTRUTURAS

Um novo ‘titã’ pretende impactar as estruturas do jogo eleitoral de 2026. O novato da vez é o filho do vereador Carlos Muniz (PSDB), que atende pelo mesmo nome do pai. As bocas miúdas falam que o presidente da CMS já se movimenta para conquistar uns votinhos para o filho, com seu jeito modesto e simpático de atender os parceiros.

GUERRA DECLARADA

O governo Lula "declarou" guerra ao Congresso Nacional ao decidir ir para a última instância da Justiça, o STF, e defender o AUMENTO do IOF no país. A compra da briga deve ser capitaneada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ainda avalia o caso. Mas setores mais radicais pró-governo, como o PSOL, partido do aliado de primeira hora, sob a liderança de Guilherme Boulos, já acionou a Corte contra o veto dos parlamentares. Vamos para mais um desgaste ou uma solução definitiva da justiça? Saberemos em breve.

VAI NÃO VAI

Sidônio Palmeira é um mago da comunicação, não há dúvidas disso. Mas nem ele é capaz de fazer milagre. Mais uma vez, o governo federal sofreu um desgaste desnecessário tendo que voltar atrás numa afirmação. O episódio da vez envolveu o traslado do corpo da brasileira Juliana Marins, que perdeu a vida durante uma trilha na Indonésia. Depois que o Itamaraty justificou o motivo de não poder repatriar a jovem, o governo Lula decidiu assumir o transporte. O caso deu novamente munição para a oposição, que ganhou no colo um motivo para criticar a gestão do petista. No final das contas, quem custeou o traslado foi a prefeitura de Niterói. Bola fora do Lula!

QUAL É O MEDO?

Nas redes sociais, meia dúzia de extremistas se revoltou com a decisão do STF de responsabilizar as plataformas digitais pelas publicações criminosas que lá estão. A verdade é que apenas quem gosta de publicar conteúdo de caráter duvidoso nas redes deve ter ficado revoltado com a decisão da Corte. Não há outra explicação para esses ataques ao Supremo por uma medida que já chegou tardiamente.

FERRY: UM DÉJÀ-VU COM FINAL ANUNCIADO

A novela da incompetência travestida de inovação. Sob a batuta de um time que demonstra entender de transporte hidroviário tanto quanto um padeiro entende de turbina naval, a licitação caminha para repetir — com requintes de descuido — os mesmos erros que condenaram o serviço ao sucateamento. Falta critério. Falta técnica. Falta, sobretudo, memória institucional. Em vez de corrigir os equívocos históricos, opta-se por dar sequência a um modelo falido, sem ouvir especialistas, sem revisar premissas básicas de operação, e sem sequer entender o que diferencia uma balsa de um ferry de alta capacidade. A promessa de modernização vira um enfeite retórico. A modelagem econômica, uma ficção otimista. E os critérios de qualificação? Um convite aberto para aventureiros. O desfecho não exige bola de cristal: usuários seguirão enfrentando filas, atrasos e embarcações em fim de vida útil. Operadores sérios, afastados pela insegurança jurídica e técnica. E o Estado não merece ser refém dessa incompetência, enquanto a população paga a conta com tempo e frustração. No final, todos perdem.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para os prefeitos de Boquira e Ibipitanga, Alan Machado (PSB) e Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira (PT), que ganharam um “pacote de férias” surpresa e indesejada. O selo vai também para o ex-prefeito de Paratinga, Marcel José Carneiro de Carvalho (PT). Na casa desse último, a PF encontrou mais de R$ 3 milhões de reais em espécie, escondidos em gavetas. Alvos de uma operação devastadora, os gestores estão com a mão na cabeça e fora do cargo. Quem diria que a busca por uma cadeira pública poderia terminar numa cadeira de interrogatório? Quem diria que os ventos iriam soprar em direção oposta ao que se imaginava? Coisas da vida…