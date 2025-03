O Carrasco - Camaleão

CAMALEÃO

Já é carnaval, cidade. Mas, folia à parte, o Carrasco está de olho em outro tipo de camaleão. Com a mudança de governo, quem antes fazia parte da gestão agora resolveu abrir os olhos para a situação da comunidade de Areias, em Camaçari. Os moradores acusam a Tronox de contaminar o lençol freático e provocar uma série de doenças. Antes tarde do que nunca, resta saber por que os representantes do povo demoraram tanto a se posicionar.

EMERILDO INÁCIO DA SILVA

Criado na década de 80 por um aclamado matutino brasileiro, Emerildo perguntava tudo aquilo cuja resposta era óbvia, mas implicava em imbecilidades de grande proporção. O tempo ressuscitou o Velho Emerildo depois das recentes declarações do presidente Lula, de que a licença de exploração de petróleo na margem equatorial está defasada pela demora, ou como disse S. Exa., por culpa do “lenga-lenga do Ibama”. Ora, Emerildo quer saber: quem nomeou a ministra do meio ambiente e o presidente do Ibama? Quem tem o poder de exonerar esses dois vociferados?

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Por falar em Lula, ele recomendou há alguns meses atrás que os prefeitos do Brasil deveriam botar seus filhos para estudar na rede pública de ensino. Na Saúde, presumindo a mesma lógica, porque o presidente fez seu check-up na rede privada, em um dos hospitais mais caros do país em detrimento do SUS? Perguntar não ofende.

OS OVOS DO BARÃO

Com o perdão do trocadilho, a JBS inaugura a era dos "ovos do barão", comprando 50% da granja Mantiqueira, a maior produtora de ovos do país, na mesma esteira em que o governo federal estabelece uma portaria que obriga o carimbo com prazo de validade em cada unidade do produto. Caso a determinação não seja derrubada, a tendência é que os Batista domine o mercado e triture os pequenos e médios produtores. Homem primata, capitalismo selvagem.

BREU DA CLARO

Mais reclamações sobre a Claro, que está mais para um breu, continuam chegando ao Carrasco. Desta vez o pessoal que não é usuário tem sido empesteado de ligações da querida, para oferecer pacotes e planos. A pergunta que ingenuamente o Carrasco faz é: como consegue esses contatos? Mas, enfim, estamos aqui para relatar e reclamar, e o colunista pede que um dia pare.

BANQUINHO DE QUINTA

Mais uma vez, não é novidade para ninguém, o Bradesco vestiu a roupa de 'banquinho de quinta' e apresentou instabilidade nos serviços prestados. Na última semana, as contas de Pessoas Jurídicas 'caíram' no aplicativo, deixando os clientes em desespero. Depois, o banco soltou uma nota afirmando que havia resolvido o problema, mas sem detalhes do que havia, de fato, acontecido.

O TRABALHO NÃO PARA

Enquanto muitos prefeitos ainda buscam tomar pé da situação e adequar a gestão à nova administração, outros, reeleitos, parecem ainda não ter se familiarizado com a coisa pública. É o caso de Alberto Castro, prefeito de Dias d´Ávila, que, mesmo após quatro anos de governo, deixou para o fim de janeiro as licitações de cestas básicas e medicamentos do município, que se encontram em andamento enquanto a população mais carente está desassistida. E nem dá para colocar a culpa no antecessor.

CONLUIO

O Carrasco está de olho em uma empresa que tem vencido algumas licitações em Ribeira do Pombal. O que se comenta é que a empresa pertence a um vereador da situação, conhecido como Ataíde Cigano, que seria próximo do prefeito. E mais, a empresa estaria em nome do genro desse Cigano. Somado a isso, denúncias de nepotismo e aumento de salários dos parentes do prefeito chamam a atenção no município. Se deixar a porteira aberta, a boiada passa.

INSISTÊNCIA

Enquanto isso, a prefeita de Ribeira do Amparo, Tetti Britto, insiste em manter afastados os concursados aprovados em um certame realizado em 2012. A atual gestora anulou as nomeações e determinou a exoneração dos autores. Com a Justiça na cola, uma liminar determinou a suspensão imediata do decreto do último dia 8 de janeiro de 2025 e pediu a devida reintegração dos impetrantes aos cargos que ocupavam, até o julgamento definitivo. É bom obedecer, prefeita!

EM ITABUNA PODE

Já em Itabuna, depois que a liminar veio na mesma esteira, a presidente do TJ-BA atendeu um pedido do escritório jurídico contratado pela municipalidade e afirmou aquilo que há muito está escancarado na lei de responsabilidade fiscal. O resumo é um só: se tem aperto a gestão pode - e deve - rifar contratado, comissionado e até servidores efetivos. O que importa é atingir o índice de pessoal.

NA COLA

O Ministério Público precisou intervir para que a Prefeitura de Correntina consiga realizar o Carnaval sem comprometer os compromissos de pagamentos do município. Sendo assim, vai ter que seguir rigorosamente a Lei de Licitações, sobretudo no que diz respeito à contratação de artistas por intermédio de inexigibilidade de licitação, bem como quanto à aquisição de estruturas físicas da festa, garantindo que os valores estejam compatíveis com os praticados no mercado. Ora, nem era preciso que o órgão fizesse tal intervenção, já que é uma obrigação de qualquer gestor municipal.

VERGONHA EDUCACIONAL

Inexplicável e vergonhoso o atraso do ano letivo no município de Santaluz. Ainda mais pelo motivo inaceitável de que a gestão do prefeito Arismário Barbosa Junior (Avante) atrasou as licitações, o que desencadeou na falta de infraestrutura nas estradas, bem como a falta de merenda escolar. O que impressiona é que a cara de pau da gestão é tão grande que ainda responderam que o adiamento não vai comprometer o calendário escolar.

LENTO, QUASE PARANDO

Após o desastre na igreja do Ouro, no Centro Histórico, nada mudou no olhar dos tecnocratas do IPHAN, apesar da boa gestão do atual superintendente. Burocráticos, esses servidores concursados com suas exigências descabidas fazem com que se arrastem anos para que haja aprovação de uma restauração, por exemplo. Aliás, parece que o papel do IPHAN, por culpa de seus técnicos, é apenas interditar. Enquanto isso, o patrimônio histórico vai se dissolvendo.

SOB NOVA DENOMINAÇÃO

E por falar em tal órgão, a denominação IPHAN está completamente fora de propósito. Quem quer proteger o patrimônio histórico já sabe que vai se deparar com o que o Carrasco pode qualificar de IMRHN - Instituto de Manutenção das Ruínas Históricas Nacional. Caro leitor, se você já tentou alguma vez reconstruir ou reparar um imóvel tombado pelo ultrapassado IPHAN, irá esbarrar com técnicos altamente “qualificados” - sic, que exigirão que se mantenha ou obtenha coisas como “grama plantada do tempo de império”, “óleo de baleia para as obras”, “ambientes sem iluminação”, “urinol no lugar de banheiros”, enfim, condicionantes estapafúrdias que o bem intencionado proprietário que gostaria de recuperar imóveis tombados acaba desolado com seu arruinamento. Já passou da hora de se criar um organismo privado para proteger o patrimônio histórico nacional ao invés de permitir que os tecnocratas encastelados nos seus bem refrigerados gabinetes dentro do obsoleto IPHAN fiquem atrapalhando o trabalho da gestão. O Carrasco, doravante, irá revelar, em cada uma de suas edições, o nome de cada um desses técnicos problemáticos.

DATA MARCADA

O acordo firmado entre Governo do Estado e Ministério Público garantiu a manutenção do transporte metropolitano e fixou prazo para a realização de licitação da concessão, que não ocorre desde 2017. A partir de março, serão assinados contratos emergenciais com duração de 12 meses, ao fim dos quais as empresas contratadas não poderão ter os contratos renovados, de acordo com a legislação que rege as licitações no plano federal.

O BOLSO AGRADECE

O governador Jerônimo Rodrigues fez um esforço para garantir a manutenção da tarifa do metrô em R$ 4,10 e chamou o prefeito Bruno Reis para debater o transporte de Salvador. Que, desse diálogo, saiam boas notícias para o bolso da população. Jerônimo poderia começar dando isenção de ICMS para a aquisição de óleo diesel e peças para manutenção dos ônibus.

INÍCIO DISCRETO

Ivana Bastos (PSD) pouco tem falado desde que assumiu a presidência da Alba. A deputada ainda está se adaptando, e por isso tem evitado qualquer conversa longa com a imprensa. Seu jeito contido até então é visto como uma estratégia para não queimar cartucho, caso o STF volte atrás e decida manter Adolfo Menezes (PSD) no comando do legislativo. Uma coisa é certa, a não convocação de nova eleição irá criar um embaraço no Supremo, que tem jurisprudência pacífica em outras assembleias. O Carrasco apurou que em todos os casos de terceiro biênio, a realização de nova eleição para o cargo de presidente foi obrigatória. Depois de sacramentada a questão pelo colegiado do STF, Ivana precisa - e deve - ser eleita para presidir a ALBA. A eleição, portanto, deve se dar para os cargos de presidente e 1º vice-presidente. A maioria dos parlamentares entende que, fora essa hipótese, Ivana se tornaria uma presidente sem legitimidade.

CERCO FECHADO

A SEAP está próxima de concluir as investigações sobre uma quadrilha de policiais penais que, dentre outras coisas, faziam entrar droga no presídio de Feira de Santana. O líder criminoso já foi preso e outros seis agentes foram afastados. Mas pode ter mais coisa aí.

DEVAGAR COM O ANDOR

O santo é de barro, por isso é bom ir devagar com o andor. O ex-prefeito de Belo Campo, Quinho Tigre (PSD), que também acaba de deixar a UPB, precisa ir com calma, já que fala em ser candidato a deputado estadual, e que pretende ser prefeito de Vitória da Conquista. Também se colocou como possível vice-governador, despertando curiosidade nos emedebistas, que não são bobos. Parcimônia e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.

A REVOLUCIONÁRIA

O ex-secretário Pedro Tourinho tem vendido sua sucessora da Secult, a vice-prefeita Ana Paula Matos, como a pessoa que pode revolucionar a cultura de Salvador, incluindo definitivamente as periferias nas políticas públicas da pasta. As promessas são muitas. A entrega, estamos na torcida.

REMÉDIO AMARGO

Haddad fez todo mundo provar o remédio amargo ao suspender o Plano Safra 2024/2025. A decisão foi apontada como necessária, já que o governo federal ainda depende do Congresso para aprovar o orçamento de 2025, travado desde dezembro. Enquanto não destravar, não tem como colocar em prática as linhas de crédito rural. O problema é o impasse criado com o setor agro, que já não é muito simpático ao governo.

FIQUE ESPERTO

Com a Folia do Momo chegando é certo cantarem por aí as traquinagens que envolvem prefeitos, empresários e os conchavos. Entre um camarote e outro e quando a bebedeira corre solta, este atento Carrasco consegue flagrar de forma exclusiva o que somente é visto nos bastidores de Carnaval. Por isso, esse humilde folião estará circulando pelos circuitos e estará até mesmo em cima dos trios. Cuidado com a língua solta. Estes ouvidos atentos podem fazer com que a quarta-feira se torne realmente cinza e na segunda-feira, dia 10, voltaremos com muita informação por aqui!

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco não poderia deixar de ser do ex-secretário James Correia. Conforme matéria publicada em A TARDE, James enviava à vítima, sua ex-esposa, imagens de si mesmo com teor sexual, bem como fotos íntimas dela, tiradas sem seu consentimento durante o relacionamento. A denúncia do MP aponta que James teria enviado imagens do próprio órgão genital ao filho da vítima e, além disso, após ela trocar a fechadura do apartamento, ele passou a ameaçá-la por e-mail, declarando que o apartamento era dele e que iria invadi-lo. A reportagem também apontou que James teria praticado intimidações a membros do Poder Judiciário. Segundo apurações desta coluna, o ex-secretário teria promovido uma disparada de e-mails e mensagens agressivas e intimidatórias contra empresários, advogados e diversas autoridades e políticos baianos. É chegada a hora da Justiça botar esse cidadão no lugar que ele merece: atrás das grades, como pede o MP.