O Carrasco - Cilada no Crédito

CILADA NO CRÉDITO

O IbiCard continua dando dor de cabeça para seus clientes. A moda agora é cobrar taxas indevidas. Não por acaso, a financeira lidera com certa folga o ranking do portal Reclame Aqui, plataforma de lamentação e avaliação de serviços e produtos, na categoria 'financiamento'. A solução é segurar o bolso para não pagar até com a alma.

SEM ALARDE

Os rumores de aquisição da Caraíba Metais/Paranapanema pela Companhia Vale movimentaram os bastidores econômicos e políticos. A mineradora tem interesse na única metalúrgica de cobre da Bahia, que se encontra em recuperação judicial, de olho na renovação da licença da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e também na demanda da BYD. Segundo fontes desse Carrasco, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) está coordenando o processo, mas em Brasília todos negam.

CHUPA-CABRA

A instalação de radares na Via Frontal e na BA 535 (via Parafuso), ambas rodovias sob administração da concessionária Bahia Norte, vêm confundindo motoristas e elevando o risco de acidentes. Apesar de não sinalizados, os equipamentos instalados em vias duplicadas, de mão única, obrigam os condutores a reduzir a velocidade para 50 km/h, muitas vezes provocando freadas bruscas. Ou se revê o limite de velocidade na via ou que sejam colocadas as devidas sinalizações para evitar uma tragégia. Quem avisa amigo é.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SUCATA

O caos em Jacobina não para. A cada dia que passa são descobertos novos capítulos da destruição que foi a gestão do ex-prefeito Tiago Dias. A nova gestão conseguiu entrar num prédio abandonado onde funcionava ou deveria funcionar a Secretaria Municipal de Transportes, mas o que foi encontrado no local foi um verdadeiro cemitério de sucata. Ambulâncias, ônibus escolares e veículos da frota municipal totalmente acabados e destruídos, oriundos de uma gestão malvada e descompromissada com o bem público.

PARABÉNS PRA VOCÊ

Dias d´Ávila completa 40 anos de emancipação no próximo dia 25 e a festa está garantida. Quem vai comandar o trio pelas ruas da cidade será a Timbalada, já no aquecimento para o Carnaval. A atração vai custar R$ 200 mil e já preocupa as autoridades de segurança. E não bastasse a onda de violência que só cresce na cidade, diante da realidade da Educação, com professores sem reajuste há quatro anos, e a precariedade da Saúde, o cidadão, que paga a conta, se pergunta: comemorar o que mesmo?

CASSAÇÃO À VISTA

A coisa tá pegando fogo no município de Conceição do Almeida. O Ministério Público Eleitoral está no encalço da investigação sobre o suposto uso da máquina pública para beneficiar a candidatura da prefeita eleita, Renata Suely Nogueira de Santana Barros e Jailton Melo Souza. O empresário Thalisson da Silva Félix, responsável pela 'Embraed Empreendimentos EIRELI', foi intimado para prestar esclarecimentos sobre contratações ilegais realizadas em período vedado pela legislação eleitoral. A denúncia, movida pela coligação adversária, aponta que o prefeito, à época, Adailton Campos Sobral, teria utilizado a tal empresa terceirizada para driblar a proibição e realizar contratações temporárias no auge da campanha eleitoral, o que supostamente deu vantagem à chapa de Renata e Jailton.

CASSAÇÃO À VISTA II

De acordo com o Ministério Público, a Embraed recebeu mais de R$ 5,3 milhões até julho de 2024, e há indícios concretos de que parte desse montante tenha sido usada para empregar eleitores em troca de votos. O que se diz por lá é que uma possível cassação de Renata Suely (PSD) e do vice Jailton, pode ser um fato próximo a acontecer. Sendo assim, novas eleições podem ser convocadas.

LEGADO NEFASTO

Os recorrentes bloqueios nas contas da Prefeitura de Ilhéus já ultrapassam os R$ 19 milhões só em 2025. Apenas em janeiro, foram mais de R$ 10 milhões retidos. Os valores bloqueados são das dívidas da gestão anterior de Mário Alexandre (PSD), o que inclui precatórios, impostos atrasados e débitos não quitados junto ao INSS e à Receita Federal. Os bloqueios comprometem o orçamento do município. Essa é a herança deixada por Marão.

É A HORA DELA

Se Ivana Bastos é a primeira mulher a ocupar a presidência da Alba, a deputada também começa a aparecer como candidata a pioneira em outro cargo. Governistas já certos de que a chapa majoritária de 2026 será formada pelo imbatível trio de petistas, afirmam que a presidente do legislativo é o nome ideal para o posto de vice. Há quem diga, inclusive, que a parlamentar é o primeiro nome pensado por Otto Alencar, caso a indicação fique com o seu PSD.

PEGUE A PIPOCA

Diego Castro e Marcelino Galo, que protagonizaram uma das brigas mais tensas dentro da Alba nos últimos anos, com direito a cabeçada do petista no bolsonarista, estarão juntos no comando da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública do legislativo. Com a confirmação da dobradinha, ficou claro o constrangimento de Galo com a situação.

NELSON É POP

Nelson Leal, de maneira discreta, pode ser o responsável pela próxima aparição da padroeira do Pop, Santa Beyoncé, em Salvador. Isso porque o deputado estadual pepista, na farra das honrarias da Assembleia Legislativa, propôs a Comenda 2 de Julho para a artista. Não se sabe se ele é fã ou se ele quis apenas surfar na onda. Fica a dúvida.

SORRISO TUCANO

Demorou, mas o tucanato soteropolitano conseguiu emplacar Rodrigo Alves na Secretaria de Saúde e deve indicar o novo chefe da Transalvador. Depois de longas semanas de negociação com o prefeito Bruno Reis, o dia do anúncio parecia um teatro dos sonhos, cheio de sorrisos dos tucanos Tiago Correia, Adolfo Viana e Carlos Muniz.

LAMENTAÇÕES

O vereador Téo Senna (PSDB) anda batendo ponto no muro da lamentações. As queixas do decano por ter sido preterido das principais comissões da Casa ecoaram no plenário Cosme de Farias e ficaram por lá mesmo após a 'freada' do presidente Carlos Muniz. Torcendo o nariz pela opinião do correligionário, Téo deixou o recinto como um furacão. Nos tempos modernos, a antiguidade deixou de ser posto, vereador!

INÍCIO DE NAMORO

O PDT deu o primeiro passo para refazer a aliança com o PT na Bahia. Em um jantar da cúpula do partido trabalhista com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em Brasília, o tema entrou no cardápio. Um novo encontro está marcado para esta semana e os acordos para o apoio à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues devem começar a ser costurados.

QUANDO A CRIATIVIDADE SUPERA A ÉTICA

Criatividade é tudo e alguns bancos de SAFRA duvidosa dominam a arte de reescrever a realidade. Primeiro, criam histórias mirabolantes — até catástrofes entram na trama. Depois, como num passe de mágica, documentos antes "perdidos" reaparecem no momento exato. Para completar o espetáculo, um certo escritório de advocacia, que antes defendia a parte contrária, agora senta ao lado do banco, deixando a ética no passado. Transparência? Só no discurso. Nos bastidores, o jogo é outro. Resta saber se essa ousadia será premiada ou se, desta vez, os truques vão esbarrar nos limites da lei.

BOLSOMINION SOB NOVO RISCO DE DEGOLA

Após ter sido diplomado pela terceira vez consecutiva e ter renunciado a um dos mandatos para dar a prefeitura de Belmonte ao irmão, os dias do atual prefeito Jânio Natal (PL) voltaram a ser tormentosos. Os recursos da coligação encabeçada pelo PSD e do Ministério Público Eleitoral já foram liberados para julgamento plenário do TSE, após o voto do relator, ministro Antônio Carlos, que contrariou o PGR e entendeu pela elegibilidade de Natal. O processo estava interrompido desde dezembro, depois do pedido de vista dado ao ministro Floriano de Azevedo Marques, que já está com voto pronto, apenas aguardando a inclusão em pauta pela presidente, ministra Carmem Lúcia. O comentário na cidade é uma pesquisa de consumo interno que, curiosamente, aponta Jânio, que foi o vencedor em outubro, como o pior prefeito da história de Porto Seguro. Uma mudança desse tamanho, em menos de seis meses, só pode ser fruto de muita promessa não cumprida, o que justamente aponta o levantamento feito por um instituto que nunca errou na Bahia. Caso o TSE corte o pescoço do prefeito, a própria Corte ordenará uma nova eleição, mas o caso chegará ao STF, que dará a palavra final sobre as peripécias domiciliares de Jânio.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para a Internacional Travessias, que administra de forma precária o sistema Ferry-Boat. "Deus não quer que eu fique mudo, e eu te grito essa queixa". Os versos de Caetano Veloso em Queixa, um dos grandes clássicos da sua carreira, encaixam perfeitamente no governador Jerônimo Rodrigues (PT) e sua insatisfação com o serviço ofertado pela incompetente Internacional Travessias. Cansado dos inúmeros problemas na gestão do transporte, o petista soltou o verbo e deixou claro que não descarta mandar embora a empresa. A fala animou governistas, que também reclamam da novela do ferry. Oxalá!