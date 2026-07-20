O Carrasco - Craterada

CRATERADA

Após uma semana de caos absoluto e filas quilométricas, o DNIT finalmente resolveu decretar estado de emergência na BR-324, no trecho de Simões Filho. O motivo? Crateras gigantescas engoliram a pista por conta de um processo erosivo que ameaça a estrutura de drenagem. O superintendente do órgão na Bahia promete uma força-tarefa para tentar liberar a via até o final de semana, mas o soteropolitano e o caminhoneiro, que já mofam no engarrafamento há dias, sabem bem o peso do atraso. Entregar uma rodovia desse tamanho ao capricho de crateras progressivas é a certeza de que a conta do prejuízo logístico vai quebrar na mesa de quem produz. Cartão vermelho para o governo federal.

ESPERANÇA

Este Carrasco perdeu a conta de quantas vezes denunciou o péssimo estado de higiene das embarcações que fazem a travessia Salvador-Ilha de Itaparica no sistema ferry-boat. Dessa vez, a Internacional Travessias, concessionária responsável pelo serviço, virou alvo, quase ao mesmo tempo, de uma investigação do Ministério Público da Bahia e de uma multa de R$ 600 mil aplicada pela Anvisa, por causa da podridão dos ferries. Investigações e punições já ocorreram em outras ocasiões e o serviço se manteve lastimável. Como a esperança é a última que morre, esperamos que, agora, as pancadas surtam o efeito esperado e a empresa tome vergonha na cara.

MEDICINA NA BERLINDA

As mensalidades salgadas, que muitas vezes ultrapassam a marca dos R$ 10 mil, não garantem a qualidade dos cursos de medicina na Bahia. Pelo menos é o que vem demonstrando o Ministério Público Federal (MPF). Nos últimos meses, o órgão instaurou uma série de inquéritos para apurar se as faculdades estão entregando aquilo que prometem. Na semana passada, por exemplo, a Unifacs e a Faculdade Atenas de Valença viraram alvo de investigação. As ações acendem o alerta para quem quer enveredar na profissão.

GINCANA ELEITORAL

Se antes a conquista do voto era no boca a boca e no aperto de mão, agora a corrida eleitoral foi transformada em uma verdadeira gincana digital. Ao contrário das urnas, nas redes não vence o mais votado, e sim quem mais expõe os causos alheios. Em um looping infinito, a guerra é para ver quem consegue fingir que entende o que está rendendo na internet, e o resultado é que quase todos falham miseravelmente.

FARRA DA TERCEIRIZAÇÃO

A gestão do prefeito Eduardo Hagge (MDB), em Itapetinga, parece ter descoberto a fórmula da multiplicação dos pães, ou melhor, dos empenhos. A empresa RG Soluções LTDA já acumula a impressionante cifra de R$ 41,4 milhões em compromissos com o município. Para se ter uma ideia do absurdo, esse valor belisca quase a totalidade de toda a receita própria anual da cidade. E o ritmo recente é de dar vertigem: dados do Portal da Transparência revelam que, em um piscar de olhos, entre 15 de junho e 8 de julho de 2026, a prefeitura empenhou R$ 1.236.769,98 em favor da queridinha RG Soluções, divididos em sete empenhos do tipo estimativo. Cerca de 85% de todo esse montante milionário do último mês foi registrado em um intervalo de apenas 48 horas. Uma pressa que desperta a curiosidade de qualquer órgão de controle.

LUZES NO CÉU, CONTA NA TERRA

Um espetáculo de coerência, ou de pura pirotecnia, pelas bandas de Jequié. O prefeito Flávio Brandão (PP) resolveu abrir um pregão eletrônico de R$ 98.900,00 só para contratar empresa especializada em shows pirotécnicos e fornecimento de fogos de artifício. O brilho do rojão parece que cega na hora de olhar para o chão. Quase ao mesmo tempo, o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores um Projeto de Lei que cria um programa de "cooperação voluntária" para que moradores e empresas privadas assumam a manutenção, conservação e revitalização de praças, jardins e áreas verdes do município. Na justificativa oficial, o prefeito alega que Jequié enfrenta uma severa “restrição fiscal” e que é preciso buscar eficiência para direcionar recursos a áreas como saúde e educação. Ou seja: para explodir quase R$ 100 mil em fumaça e barulho, a torneira está aberta; já para a zeladoria básica da cidade, decreta-se "austeridade" e joga-se o balde e a enxada no colo do contribuinte.

DESARRUMAÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) botou a gestão da educação infantil de Serrinha sob a lupa, e o resultado não foi nada bom para o prefeito Cyro Oliveira Silva Novais. O órgão considerou procedente uma auditoria operacional que expôs graves gargalos no atendimento a crianças de zero a cinco anos. Acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas (MPC), assinado pelo procurador Guilherme Costa Macedo, o TCM deu um prazo de 180 dias para que a prefeitura apresente um Plano de Ação detalhado, com metas e cronograma, para arrumar a casa. Para completar o cenário de desarticulação, o município sequer tem uma comissão intersetorial para fazer as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social conversarem quando o assunto é a Primeira Infância.

XEPA DO LULU

Na Prefeitura de Brejões, sob o comando do prefeito Ricardo Castro Cerqueira, o popular "Rick de João Lulu" (Avante), a arrecadação municipal resolveu adotar o estilo vintage. O MP-BA precisou intervir com uma recomendação expressa para lembrar à gestão que dinheiro público não se recolhe "na sacolinha". O órgão descobriu que servidores municipais andavam cobrando as taxas de uso de boxes e barracas nas feiras livres diretamente em dinheiro vivo, sem a emissão de qualquer Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e, claro, com absoluto controle zero na contabilidade. Uma verdadeira operação "passa o cash e não faz perguntas". Enquanto o país discute Pix, segurança de dados e transparência fiscal, Brejões resolveu reviver o escambo colonial, em que o dinheiro entra por uma mão e desaparece antes de chegar ao caixa oficial.

TURISMO CLASSE A

A sede de conhecimento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Mata de São João atingiu níveis transatlânticos. Em um intervalo de menos de 90 dias, entre maio e julho de 2026, a Casa Legislativa operou uma verdadeira "operação dilapidação" nos cofres públicos, torrando a bagatela de R$ 863.128,98 apenas em diárias de viagens. A desculpa oficial? Qualificação profissional, claro. Mas o roteiro desse "estágio" daria inveja a qualquer agência de turismo de luxo: a rota do saber incluiu pit stops em Aracaju (SE) e Maceió (AL) e, para coroar o esforço intelectual, Portugal. Haja fôlego (e bolso do contribuinte) para tanta bagagem.

É DE CAIR O QUEIXO

A campanha ainda nem começou oficialmente, mas já temos o gostinho do que vem antes do prato principal. Em Jacobina, a eleição já dá as caras e o ex-prefeito Tiago Dias quer repetir o que parte da oposição fez em 2022. Inclusive, nas redes sociais, o card que ele coloca tem o presidente Lula (PT) lado a lado com toda chapa de oposição no estado circulando. O Carrasco se a jogada é boa já que Lula não anda muito bem das pernas com o eleitorado baiano. Anotem senhoras e senhores.

TRISTE FIM DE POLICARPO

A "Negona", como é chamada a deputada Olívia Santana (PCdoB), não gostou nada da jogada de Tiago Dias e colocou a boca no trombone nos comentários da publicação. A parlamentar, que não deixou barato, resolveu relembrar a Dias o passado recente da turma que, segundo ela, “botou a Polícia Rodoviária Federal em cima do povo para impedir que o eleitorado de Jacobina votasse em Lula”. Como bem resumiu o clássico de Lima Barreto, assistimos ao triste, isolado e ilusório fim de Policarpo Quaresma. Em Jacobina, o agora ex-herói não morre por excesso de patriotismo, mas por excesso de pragmatismo.

TERRAS DO SEM-FIM

O romance Terras do Sem-Fim, de Jorge Amado, que narra o cabo de guerra do coronelismo no sul baiano, representa muito bem o atual cenário político da região de Ilhéus. Marão (Avante), que luta contra o ostracismo e denúncias de corrupção; Valderico Jr.(União Brasil), atual prefeito, que tenta sobreviver com uma gestão controversa mas muito bem avaliada; e Adélia Pinheiro (PT), que tem usado mãos de ferro dentro do fragilizado PT local para marcar território, são os atores principais dessa novela. Em resumo, os três se comportam de maneira muito parecida com os antigos coronéis do cacau, passando por cima de tudo e de todos por poder, custe o que custar. A população, no entanto, parece tá mais inclinada aos candidatos do atual prefeito. O Carrasco acompanha página por página desse livro e tem uma percepção formada de que a esquerda não terá vida fácil da Terra de Gabriela.

ONDE ESTÁ O DINHEIRO, JÂNIO?

Jânio Natal (PL), aquele que foi vereador de Salvador, prefeito de Belmonte e hoje manda e desmanda em Porto Seguro, tem muito o que explicar. Sua gestão, sempre alvo de polêmicas, agora está no centro de uma investigação por receber quase R$ 25 milhões em emendas. O grande detalhe: o "pacote" de recursos, que supostamente foi aplicado na saúde, em nada surtiu efeito, uma vez que os moradores reclamam o tempo todo de problemas no básico do setor. Há quem demore até um ano para realizar um exame marcado. Onde está o dinheiro, Jânio Natal?

DE UM LADO PARA O OUTRO

Magnólia Barreto, prefeita de Uruçuca, ignorou sua legenda, o União Brasil, e restaria avaliando trair seu criador e seus eleitores para caminhar ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A gestora, que já estava mudando de lado pouco a pouco, teria se declarado para o grupo governista, com direito a figurino vermelho e tudo. A oposição, em especial o seu partido, não recebeu bem a decisão de Magnólia e teme uma onda de "rebeldes" nas próximas semanas. A conferir o que os cidadãos de Uruçuca irão achar dessa possível traquinagem da prefeita.

FIM DA NOVELA?

A novela envolvendo a suplência do senador Jaques Wagner (PT) se encaminha para um desfecho, depois que a deputada federal Lídice da Mata (PSB), preferida para assumir o posto, decidiu focar na reeleição. Com isso, o caminho ficou livre para que o ex-prefeito de Salvador e atual vereador, Edvaldo Brito (PSD), seja o indicado para a vaga. Um prêmio digno para um homem de história, de credibilidade e que prestou ótimos serviços ao povo baiano.

MUDANÇA DE ESTRATÉGIA

Ao perceber que poderia ficar sem palanque na Bahia se dependesse apenas do pré-candidato ao governo ACM Neto (União Brasil), o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), mudou a estratégia. Agora, o caminho é usar aliados locais e bater forte em temas polêmicos que mexem com a população, criando conexão com o eleitor baiano. A bola da vez foi a malfadada Ponte Salvador-Itaparica, prometida para ser entregue há mais de 10 anos. Flávio compartilhou um vídeo do vereador baiano Gabriel Bandarra (PL), conhecido como Tenóbio, para criticar a demora na construção do equipamento. E que demora!!!!

SERÁ QUE COLA?

Não bastasse a tentativa de apagar da memória do eleitorado feminino o histórico de declarações controversas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio agora tenta também varrer para debaixo do tapete os atritos pessoais com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Para reconquistar as mulheres, o presidenciável lançou um plano recheado de promessas para o eleitorado feminino. Será que convence?





ENQUADRADA

Quem leva a enquadrada da semana é a SUSTENTARE, que recebe dinheiro público a preço de ouro. O contribuinte feirense já deve estar se perguntando: existe negócio mais rentável do que recolher lixo em Feira de Santana? Entre reajustes, repactuações e aditivos, o contrato da Sustentare virou um verdadeiro poço sem fundo para os cofres públicos. A cidade espera calçadas limpas, ruas conservadas e fiscalização rigorosa. Mas o que aparece com impressionante regularidade no Diário Oficial são novos milhões acrescentados ao contrato. Lixo se recolhe; dinheiro público, não deveria ser varrido para debaixo do tapete.