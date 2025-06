O Carrasco - Cuidado com essa dupla

CUIDADO COM ESSA DUPLA

Um notório promotor de justiça de Camaçari, que tempos atrás foi gentilmente “convidado a se retirar” por envolvimento em um esquema de corrupção, agora ensaia um discreto retorno ao palco — ou melhor, ao cargo. Longe dos olhos do público (e das manchetes), ele articula seu comeback com a ajuda de um poderoso aliado político, que parece enxergar talento onde a Justiça viu irregularidades. Ignorando os pequenos detalhes como ética e legalidade, a dupla segue confiante de que, com os apoios certos, até reputações manchadas podem ser recicladas.

PESO PESADO

Sobre a confusão instalada na Justiça Federal de Eunápolis, o todo poderoso de uma gigante da celulose teria sido consultado para narrar como se deu o movimento naquela serventia que ordenou a derrubada de um empreendimento seu na beira da praia, mas que foi revista pelo Tribunal em Brasília. Uma série de liminares a favor da abertura de vagas para curso de medicina na região chamou a atenção. E os índios prejudicados pela dupla dinâmica que dá as cartas por lá? Os indígenas prometem mais e mais manifestações contra a justiça local, como as que ocorreram na semana passada.

AUDIÊNCIA RECUSADA, FOME IGNORADA

Enquanto a fome cresce nas ruas, o iFood prefere virar as costas e recusar o convite para discutir o cenário crítico dos seus entregadores. Parece que responsabilidade social virou algo que incomoda mais do que ajuda. Ignorar quem está na linha de frente, passando fome e lutando para sobreviver, não é só falta de empatia é um tapa na cara de quem acredita que grandes empresas têm compromisso com as pessoas. No fundo, o recado é claro: para o iFood, lucro vale mais do que dignidade.

SANTO ESTÊVÃO SEM NADA!

Apesar de herdar o Município com 23 milhões em caixa, a atual gestão do prefeito Tiago Dias não consegue alavancar. São mais de cem dias sem nada. Alunos sem aulas, salas sem auxiliar e sem professores, sem material didático, sem merenda escolar, sem transporte escolar, sem medicamentos, sem médicos e odontólogos, sem coleta de lixo hospitalar e domiciliar, sem aração de terra, sem limpeza das aguadas. Santo Estêvão sem nada! Por fim, contratações ilegais para os festejos juninos do município. Entrou água no forró do SEM!

SEM SOLUÇÃO

A administração do Parque Ecológico Pequeno Mundo Verde, na BA 099, está perdendo parcerias com escolas e muitos moradores da Ecovila instalada no local ameaçam deixar suas casas. Tudo por causa da cobrança de pedágio, a 200 metros do parque, descumprindo TAC firmado em 2001 para compensar a desapropriação de 8 mil m2. O Ministério Público se comprometeu a intermediar uma solução, mas até agora a situação continua na mesma.

CESTA DE DOENÇAS

Funcionários do Atacado Cestão do Povo, em Dias d´Ávila, denunciam condições insalubres a que estão submetidos. Uma infestação de pombos no telhado do estabelecimento expõe os trabalhadores ao contato com fezes, que podem contaminar, inclusive, as mercadorias, colocando também a saúde de clientes em risco. Uma visita da Vigilância Sanitária cairia bem.

TENTE OUTRA VEZ

Pacientes do Hospital São Mateus, em Camaçari, precisam mesmo de muita paciência para conseguir agendar consultas e exames. O atendimento eletrônico, além de demorado, ainda derruba as ligações, exigindo várias tentativas, e grande perda de tempo, para atender as solicitações. Se o sistema contratado é ineficaz, por que não substituí-lo, ou melhor, colocar uma atendente de verdade?

DE OLHO!

Com a folia junina chegando, vem também a gastança e a responsabilidade fiscal. O Carrasco vai estar atento na prestação de contas deste ano e nenhuma contratação hipervalorizada ou investimento superfaturado vai passar batido. Bom lembrar que o prazo para enviar tais informações para o Ministério Público da Bahia vai até o dia 31 de maio. O Carrasco está atento.

FALASTRÃO

Pelas bandas de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, um falastrão, que é ex-diretor de uma rádio comunitária, anda soltando cobras e lagartos, sem fundamento, contra a gestão municipal. Curioso é que esse ódio destilado começou após a exoneração da esposa, que ocupava o cargo de secretária de Cidadania do município. Apontado por ter usado a rádio para interesses próprios, o cidadão ainda é acusado de assédio moral contra um funcionário da emissora. Boa peça não é.

ENDIVIDAMENTO

Uma dívida de quase R$ 1 bilhão. Essa é a situação do município de Ilhéus, sul da Bahia, após a herança maldita deixada pelo ex-prefeito Mário Alexandre, Marão (PSD). Só na gestão atual de Valderico Júnior (União Brasil), já foram bloqueados R$ 5 milhões de reais das contas públicas. Ilhéus não perdoará esse perdulário das finanças públicas.

PIDÃO SE DEU MAL

A prefeita reeleita de Cansanção, Vilma Gomes, conhecida como "A Mamãe", sofreu uma nova derrota na Justiça Eleitoral, após a gestora pedir a retirada do vídeo que mostra o marido, o ex-prefeito de Cansanção, Ranulfo Gomes, pedindo votos de forma explícita em um evento realizado pela Prefeitura durante o período das eleições. Sendo assim, o vídeo continua no processo e a segunda sentença deve chegar logo logo.

VILMA GOMES SE DEU MAL NO PRIMEIRO CASO

Em outro processo, “A Mamãe” já foi cassada porque em abril de 2024, a Prefeitura promulgou uma lei que autorizava a contratação temporária de servidores públicos, com ênfase na educação, alegando “necessidade temporária e de excepcional interesse público”. Foram chamados, no primeiro semestre, 2.056 temporários. Para o Ministério Público Eleitoral, houve um excedente de 600 contratações, consideradas irregulares pelo órgão. “Tais fatos ofenderam a lei eleitoral e geraram grave, relevante e significativo abalo no pleito eleitoral de 2024 no Município de Cansanção", afirmou o juiz na sentença. Para ele, seria "inviável a qualquer candidato opositor concorrer nestas circunstâncias".

CONTRADIÇÃO

O Carrasco recebeu denúncias vindas de Jequié, que apontam a falta de merenda escolar nas unidades do município. Tem pais de alunos que relatam buscar os filhos mais cedo pela falta do alimento. Como se não bastasse, na saúde, continuam denúncias de descaso no atendimento, já que houve episódios de pacientes não encontrarem médicos nos postos. Enquanto isso, a população contesta os altos gastos da gestão Zé Cocá (PSD) com a festa de São João.

A DECISÃO DO BONITÃO

O deputado federal e ex-vice-governador da Bahia, João Leão (PP), já sabe o seu destino nas eleições de 2026. Aos 79 anos, o Bonitão, como também é conhecido, vai buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia e sua eleição é tida como certa. Vai tentar colocar o filho, Cacá, em seu lugar na Câmara dos Deputados, e com certeza manterá o legado dos Leão em Brasília.

FIM DA AGONIA

O chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), fez a vez do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), e assumiu o tranco da ponte do rio Jequitinhonha, na BR-101. Depois de muito impasse e muitos meses sem uma clara resolução, coube ao 'Correria' de Lula cuidar da situação e anunciar a construção de um novo equipamento. Fim do prejuízo na economia e da agonia de quem precisa trafegar com frequência pela região. O problema é que até lá a população tem sofrido e não é pouco.

BOLA FORA I

Pode custar caro para o deputado Hilton Coelho (Psol) a sua presença na conturbada sessão que aprovou o reajuste salarial dos servidores públicos de Salvador, na última semana. Aliado dos funcionários, o parlamentar pode ser punido pelo legislativo estadual por sua participação no episódio, ainda que não tenha usado da violência para protestar.

BOLA FORA II

Quem também pode enfrentar sérios problemas e até ser cassado pela Câmara Municipal de Salvador é o vereador Hamilton Assim. Quem presenciou os fatos e a agressividade desse cidadão diz que sua postura não condiz com a de um professor e sim com a de um parlapatão raivoso, dada a verborragia com que ofendeu gratuitamente os colegas.

NOVA ESTRATÉGIA

A nova estratégia da oposição para as eleições de 2026 deve ser completamente diferente do que foi adotado em 2022. Enquanto a cúpula União Brasil saiu arrastando mais de dez partidos para sua coligação, o ex-prefeito de Salvador agora quer ter número mais reduzido de siglas no seu arco, justamente para tentar selecionar as 'melhores' opções. Com o governo Lula batendo biela - e ele sempre foi o maior puxador de votos na Bahia, a disputa por aqui no ano que vem promete ser mais acirrada do que nunca.

SEM MODOS

Um tanto vergonhosa e lamentável a invasão dos servidores municipais, representantes do Sindsesp e da APLB, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador (CMS). Com direito a mordida e dedo na cara dos vereadores, o episódio chegou a ser comparado por alguns edis, com uma dose de exagero considerável, com o 8 de janeiro de 2023. Exagero ou não, é de condenar duramente o que foi visto.

BELA IRONIA

E nesse episódio, a CMS virou palco de um espetáculo de ironia. As militâncias, em seu ardor, acabaram por mimetizar exatamente aquilo que tanto esbravejam contra – a direita bolsonarista. Parece que, no afã de combater a votação do reajuste salarial, esqueceram de olhar no espelho. E o reflexo, meu amigo, é de uma semelhança peculiar.

IA FICAR MAIS CARO

O governo, como sempre pensando em como aquecer a economia e o nosso bolso, para não dizer o contrário, veio com uma medida daquelas na última semana. Mal a gente piscou em maio e as regras do IOF já iam mudar. Isso impactaria, inclusive, nas comprinhas internacionais na Shein e Shopee, dando aquela boa e velha "valorizada" básica. Em resumo, com a nova moda de colecionar taxas extras junto com os achadinhos da China, nem com uma desculpa nobre, de fortalecer a economia, se manteve por mais de um dia em vigor e já foi revogada pelo Ministério da Fazenda. Por pouco, mas muito pouco mesmo, os humildes caçadores de promoções online iriam, mais uma vez, pagar o pato, e mais taxas. Haddad vai acabar de enterrar o país e o terror do governo, o deputado federal Nikolas Ferreira, prepara seu novo vídeo para abalar as bases do Palácio do Planalto.

TRAVESSIA FANTASMA I

A novela da licitação do ferryboat da Bahia ganhou novos capítulos — agora com cenas gravadas na Grécia. Da suposta “vistoria técnica” que mais parecia viagem de turismo, à farra dos guardanapos em pleno solo europeu, o enredo segue firme: quanto mais se mexe, pior fica. Enquanto o velho português continua rondando como se fosse dono da Baía de Todos-os-Santos, movimentos ainda mais suspeitos surgem no tabuleiro: exigências técnicas “estranhamente específicas”, prazos que dançam conforme a música e critérios moldados sob medida para desestimular quem ousa disputar de verdade.

TRAVESSIA FANTASMA II

Concorrentes sérios relatam obstáculos inexplicáveis, acesso negado a informações básicas e um silêncio cúmplice por parte de servidores da Seinfra — que parecem mais interessados em proteger seus personagens favoritos do que garantir um processo justo e transparente. A travessia, que deveria unir Salvador a Itaparica, segue sendo usada para transportar interesses privados. E o povo? Esse segue à deriva, vendo um espetáculo que já não engana ninguém. Sobre aqueles que juram não estar mais envolvidos no processo — mas seguem com informações privilegiadas, palpite na mesa e cadeira cativa nos bastidores, todos sabem quem está, de fato, com o roteiro na mão.

BANDIDAGEM PASSANDO DOS LIMITES

Neste último domingo Salvador ficou extremamente assustada com um tiroteio ocorrido na Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba, por volta das 11h30 da manhã. “No local, os militares confirmaram a presença de um homem ao solo, consciente, vítima de disparo de arma de fogo. O SAMU foi acionado e o homem socorrido para uma unidade de saúde”, afirmou a PM em nota. O tiroteio, segundo relato de pessoas presentes, teria começado após tentativa de assalto na loja da Pague Menos que fica perto da praça, quando um policial civil à paisana teria reagido, dando início à confusão.

APELO EDUCADO

Apesar de ter ouvido um apelo educadíssimo de um visitante 01, que garantiu corrigir a malandragem da empresa que se diz Forte no ramo de alimentação hospitalar, o Carrasco não vai deixar de ir à fundo nas relações entre a Forte e membros do segundo escalão de uma serventia estadual. O 01 garantiu que iria “purificar” o ambiente nesse ramo mas parece enfrentar resistências na raia miúda. Em breve novidades estarrecedoras.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para um novo maloqueiro que surgiu no pedaço. O diretor licenciado do Sindicato dos Servidores (Sindeps), Bruno Carianha, agiu como um marginal agressivo. Além de chutar por várias vezes os seguranças que faziam a contenção em frente ao Elevador Lacerda, o meliante - mais parecido com um cão raivoso - teria mordido o vereador Sidninho e estrangulado o vereador Mauricio Trindade. Pessoas confidenciaram ao Carrasco que o troglodita estava armado nas dependências da CMS. Terminou preso e responderá a um processo penal que poderá lhe botar no seu devido lugar: atrás das grades.