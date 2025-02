O Carrasco - Culpada

CULPADA

Os sucessivos adiamentos na entrega da reforma Elevador Lacerda tem uma culpada. Um problema com a Otis, empresa responsável pela manutenção das cabines, tem atrasado a inauguração da obra. O prefeito Bruno Reis, que chegou a projetar que o equipamento estaria pronto antes da Lavagem do Bonfim, prefere nem estipular mais uma data e já cobra publicamente a empresa.

PERIPÉCIAS

De mal a pior, a Perini só declina na Bahia. A empresa, que nos tempos de ouro era considerada a melhor do Estado, agora, comercializa queijo com a validade vencida aos clientes. São inúmeras as queixas dos clientes que enfrentam a loja da Pituba, que por sinal, está com aspecto totalmente abandonado. A pergunta que fica pra Cencosud é a seguinte. Se não vai cuidar, vai manter para que?

TRANCASALVADOR

Os flanelinhas que são habilitados para atuar na Zona Azul da capital baiana denunciaram a falta de apoio, e até alguns episódios de assédio moral por parte de agentes da Transalvador. De acordo com a denúncia, a categoria não recebe apoio algum da autarquia e muitas vezes são expostos à truculência de motoristas, inclusive dos seus próprios agentes. Muita coisa vem por aí no que diz respeito ao órgão de trânsito e o Carrasco não vai perdoar.

UBER, MEU REI...

Quem costuma andar de Uber deve estar notando que agora só quem deve usar é a realeza. Enquanto a concorrência vem jogando várias promos, a Uber continua com a velha e arcaica maneira de cobrar dos usuários e de pagar menos do que devia aos motoristas, o que resulta em preços absurdos que nem se comparam a de outros sistemas. Se continuar assim, esse Carrasco vai deletar o app do celular.

MARTÍRIO SEM FIM

A ViaBahia permanece nas rodovias BR-324 e BR-116, mesmo após a promessa de que deixaria o posto no dia 31 de dezembro do último ano. Os problemas, pelo visto, permanecem iguais, e a expectativa dos motoristas só aumenta. A sensação de frustração também.

ENTRE RATOEIRAS E CAMUNDONGOS

Em uma rápida ida à Arena Fonte Nova num jogo do Bahia, na área dos camarotes e lounges da vida, uma plaquinha com o nome de uma ‘persona non grata’ para o Tricolor chamou a atenção deste Carrasco. Marcelo Guimarães Neto, filho de Marcelo Filho, que foi expurgado do quadro societário do clube, conta com um espaço só para ele e família no estádio. Caso a administração da Arena resolva instalar ratoeiras, dá para pegar ratos e camundongos. A ver até quando.

SINAL VERMELHO

A Shell, magnata no setor de combustíveis, está com o sinal de alerta ligado por conta do balanço do último trimestre de 2024. Os números são péssimos e mostram uma queda de 50% no lucro em relação ao ano de 2023. Provavelmente, vai sobrar para o consumidor, que vai pagar ainda mais pelos combustíveis. É assim que funciona na maioria das vezes.

DRONES MALDITOS

A Xmobots promete entregar os melhores drones agrícolas do mercado, mas a realidade anda bem distante. A marca tem sido massacrada pelos consumidores, principalmente por causa da qualidade dos produtos, que estão apresentando problemas. Se falar no T20P, um dos modelos mais procurados, é aí que acha problema mesmo. Vai dar trabalho para reverter o quadro.

BOTINADA

Chegou ao conhecimento desse Carrasco que a Prefeitura de Dias d´Ávila recusou a instalação de uma fábrica de calçados na cidade a despeito da grande dificuldade do município de atrair investimentos e do alto desemprego na cidade da Região Metropolitana de Salvador. A justificativa? Falta de espaço. Parece brincadeira, diante de um pólo de apoio sucateado há anos, fechar as portas para um empreendimento que, quando em operação, poderia gerar mais de mil empregos. Enquanto isso, Camaçari, Mata de São João e São Sebastião do Passé nadam de braçada.

ENCOSTO

Em uma dessas andanças, o Carrasco tomou conhecimento que no município de Dom Macedo Costa, o antigo prefeito Guito (PT) era até bem avaliado, ao contrário do vice, o tal de Senhorzinho (PT), que mesmo com apoio de Guito nas últimas eleições, conseguiu perder. Deve ter sido um péssimo vice-prefeito. O Carrasco só não entende como alguém consegue ser tão ruim no cargo de vice.

ESPETÁCULO EM JACOBINA

As más línguas jacobinenses relataram ao Carrasco que o ex-prefeito de lá, Leopoldo Passos, está gritando pelos quatro cantos da cidade que está fazendo a atual gestora (sua esposa) de marionete. Ele, que era pré-candidato mas não conseguiu nem disputar o pleito por inelegibilidade, confirmou por aí que quem vai comandar a cidade na verdade é ele e não a eleita e escolhida pela população. O Carrasco ficará de olho.

RASTROS DA JARARACA

Não é novidade que Marão deixou Ilhéus de cabeça para baixo. E mesmo após ser expurgado pela população, os rastros negativos do mau gestor não param de aparecer. Só na última semana, foram retidos mais de R$ 4 milhões dos cofres públicos devido a débitos não quitados junto ao INSS/RFB, referentes ao mês de novembro do ano passado. E a gestão atual que se vire...

OUVIDOS BIÔNICOS

Diversos prefeitos estiveram reunidos na capital baiana em um encontro realizado pela Uniao dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro de Convenções de Salvador. O Carrasco esteve presente e era só ouvidos ligados em algumas conversas pelos arredores. Ninguém imagina a metade da missa do que deu para captar. O Carrasco absorveu tudo e vai trazer por aqui, em forma de assunto, durante o ano de 2025.

OLHOS BIÔNICOS

E não só em conversas. Este Carrasco ficou de olhos bem ligados onde os gestores municipais estiveram visitando durante a feira realizada no evento do encontro de prefeitos. Tais visitas representam busca de benefícios para os municípios e é isso que o Carrasco vai cobrar de todos. Pela empolgação dos gestores por lá, o povo baiano vai ter muito o que comemorar. Caso contrário, o bambu vai gemer nesta coluna...

SEM NOÇÃO

Inclusive, foi com espanto que esse Carrasco viu o prefeito Moab (Republicanos), de Riachão das Neves, tentar armar uma arapuca para o governador. De papel e caneta na mão, Moab interpelou Jerônimo em um momento completamente inoportuno e tentou coagir o petista a assinar alguns documentos que sabe-se lá o que eram. O olhar fuzilante que recebeu do Cacique logo o fez recuar e entender que se quiser ser recebido, vai ter que se comportar.

SEM MÉRITO

Totalmente sem mérito a filosofia adotada pela rede Merit, empresa que explora o restaurante e as lanchonetes/cafeterias do Centro de Convenções Salvador. Além dos preços altíssimos, o tamanho dos doces e salgados não tem nada de generoso. Por fim, foi improvisado um buffet de almoço, no andar térreo, onde se pagava uma fortuna por uma comida de qualidade abaixo do esperado. Com o nível da clientela presente, prefeitos e secretários, é seguro dizer que vai ter uns puxões de orelha por aí.

MENTIRA DESLAVADA

Uma das maiores mentiras da Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED) é a oferta de vagas para crianças portadoras de alguma deficiência nas creches e escolas da rede de ensino. Na publicidade, é dito que são vagas para tempo integral, para possibilitar os pais a trabalharem e terem seus filhos em segurança. Só que a realidade é dura e diferente. A oferta de vagas é escassa e em turnos totalmente diferentes do que é dito anteriormente às inscrições. Desse jeito, não tem como não acreditar que se trata de uma mentira deslavada, não é, SMED?

TEMPO ESGOTADO

Não dá mais para segurar o secretário Thiago Dantas na SMED. Tímido e pouco sociável, o titular da Educação não consegue atender às demandas da comunidade e, para piorar, está cercado de suspeitas de corrupção, que começaram pelas revelações da Overclean e devem se aprofundar nas próximas semanas. É hora de Bruno substituí-lo.

TIRO NO PÉ

Em protesto contra o aperto na fiscalização da Semop na semana passada, os barraqueiros que trabalham no Porto da Barra decidiram não ofertar os kits com sombreiros, mesas e cadeiras para os banhistas que frequentam a praia. O que parecia uma estratégia certeira para atrair a atenção da opinião pública em favor deles, acabou sendo um tiro no próprio pé, por conta da repercussão contrária. Se dependesse dos baianos e turistas que visitam o cartão-postal, a manifestação poderia ser eterna.

FOGO AMIGO

A ofensiva do governador Jerônimo Rodrigues na busca de prefeitos que apoiaram a candidatura de ACM Neto em 2022 gerou burburinho na oposição. Embora em on, lideranças contrárias ao PT da Bahia minimizem os anúncios de alianças feitos pelo governador, em off, a reclamação se direciona para Neto, que na visão de alguns, está muito acomodado para quem quer tentar ser de novo candidato ao Palácio de Ondina.

SENTIU

Após as críticas dos aliados, o ex-prefeito de Salvador decidiu reagir. Ele publicou nas redes sociais uma “análise” dos 19 anos da gestão do PT na Bahia. Além disso, intensificou o ritmo das entrevistas e os ataques a Jerônimo, como estratégia para manter seu nome como a liderança da oposição em 26. Jogou bem!

NOVOS QUERIDINHOS

De frente para a atenta reportagem do A TARDE, Jerônimo deixou escapar dois dos seus preferidos postulantes à ALBA em 2026: os ex-prefeitos de Belo Campo, Quinho (PSD), e de Amargosa, Júlio Pinheiro (PT). “É a minha chapa”, disse o governador, enquanto posava para foto. Este Carrasco está sempre de olho.

IVANA NELES

Ivana Bastos resistiu e resistiu, até que conseguiu, finalmente, o espaço dela como 1° vice da Alba. Para isso, precisou Rosemberg deixar a disputa, depois de muita conversa e muita discussão. Uma possível queda de Adolfo vai levar Ivana para a cobiçada cadeira, ainda que de forma provisória.

NÃO DESISTIU

Rosemberg pode até ter recuado de ser o 1º vice-presidente da Alba, mas o sonho de ocupar o comando da Casa não acabou. O petista diz, nos bastidores, que vai viabilizar por conta própria uma candidatura, caso Adolfo caia. Só Deus sabe se vai funcionar tal estratégia, mas sonhar não é pecado.

SEM PRESSA

Enquanto Coronel fica atento aos movimentos de Rui, ainda que diga que não, o outro lado, o dos petistas, permanece tranquilo e sem pressa para definir a chapa de 2026. Aquela conversa de que a montagem da majoritária só acontecerá ano que vem, ainda que todo mundo saiba que não é bem assim, tem sido pregada por integrantes do alto escalão do Palácio de Ondina.

ARARAS

Diversas promessas e nenhum compromisso. Os vereadores do PP de Salvador estão uma arara com o presidente municipal do partido, Cacá Leão, com o descumprimento do acordo durante a reeleição do prefeito Bruno Reis. O motim começou pelo vereador Sidninho, que vem pressionando pelo espaço do partido no primeiro escalão do governo, o que não vai acontecer. Será que o prefeito vai deixar o clima azedar?

DE OLHO NA CBF

A arbitragem seguiu o script direitinho. O FBI já foi acionado, a Interpol está de olho, e a intervenção é questão de tempo. Torcedores ficaram indignados com esse assalto, que lembra também os preços dos ingressos no último jogo da seleção — que, claro, todo mundo sabe que foi decisão dele e não da Arena. A pergunta que fica: no próximo jogo, vão mandar o juiz já vestido com a camisa “Eu já sabia” ou ainda vão fingir imparcialidade?

ENQUADRADA

Quem leva o selo da semana é a CBF e seu presidente. O último BAVI deixou claro: Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação, largou a sutileza e agora apita os jogos do Bahia direto do ar-condicionado da sede da entidade. Para tornar o cenário ainda mais conveniente, o VAR simplesmente desapareceu dos jogos do Campeonato Baiano — provavelmente uma iniciativa genial para que os erros fiquem ainda mais difíceis de contestar. Afinal, sem replay, não há crime, certo?