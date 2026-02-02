O Carrasco - Desculpa ou pretexto? Pretexto!

DESCULPA OU PRETEXTO? PRETEXTO!

O ano era 2018. Lídice da Mata era e sempre foi uma mulher de ideologia, é uma política brilhante e de palavra que honra seus compromissos, mas seu partido não tinha musculatura estadual, daí a acertada deliberação republicana de inserir o PSD na chapa e Coronel ter sido o escolhido internamente pela sua agremiação. Apesar de ter sido eleita junto a Walter Pinheiro em 2010 com o apoio do PT, preferiu ser candidata ao Governo da Bahia em 2014, abrindo uma dissidência com a base que o apoiou em 2010, justamente porque seu partido, o PSB, lançou candidata a presidente da república. Lídice não é mulher de pretextos e sim de desculpa, justificativa real para uma conduta legítima. De fácil percepção que em 2018 - quando Lídice foi substituída por Coronel, então presidente da ALBA - tinha um ambiente e contornos políticos totalmente diferentes e Otto Alencar, principalmente ele, sabe disso muito bem. Hoje, seu partido tem a maior bancada no Senado, uma das maiores na Câmara dos Deputados e na ALBA e possui o maior número de prefeitos no Estado, portanto tem sim o direito de permanecer na chapa. A não ser que ele queira abrir mão, ou já tenha aberto, em gratidão a uma vaga dada “ao PSD” no TCE. Justiça seja feita, se Lídice teve o direito de se lançar candidata a governadora em 2014, já que o PSB tinha uma candidatura nacional, porque Coronel não tem o direito de ser mantido na chapa do Senado, já que o PSD, além de polpudo, terá candidato à presidência do Brasil? O cacique do PSD e quem mais quer que seja, ao utilizarem o exemplo de 2018 para limar o PSD da chapa governista em 2026 está arrumando um pretexto, e não uma desculpa. Em tempos digitais, vale uma comparação entre as duas expressões no ChatGpt. Quem preferir o modelo analógico tem o dicionário Aurélio à disposição.

E AÍ, OTTO?

Otto parece que está em cima do muro, mesmo sabendo que tem o direito de pleitear a vaga do PSD na chapa de Jerônimo. Afinal de contas, o que vale mais: o Senado que Coronel quer - e o partido tem direito - ou o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA)? O TCE, com certeza! E o filho dele, Otto Alencar Filho, já está lá.

ÁGUAS DO FINAL DE MARÇO

Se a candidatura de um integrante do trio Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, todos do PSD, tracionar em âmbito federal (hoje o somatório dos três já encosta em Flávio Bolsonaro) e ACM Neto mantiver a competitividade hoje existente, tudo isso até o final de março, será mesmo que não haverá uma orientação nacional para ao menos liberar o PSD para manter-se neutro em solo baiano e permitir a candidatura avulsa de Coronel ao Senado? Será que Corona vai de 444 ou 555? Até o final de março a Bahia saberá.

MSTURBO

A turma do MST deve vir em ritmo de guerra para a disputa eleitoral de outubro. A ideia do Movimento Sem Terra é lançar um pacote de candidaturas no próximo pleito, seja para as Assembleias Legislativas ou para a Câmara dos Deputados. A reforma, pelo visto, não será agrária, mas sim institucional. Uma coisa é certa: no Sul e Extremo Sul da Bahia, dado o histórico de invasão de terras, o MST pode complicar a vida do PT, de Lula e de Jerônimo. “A tendência é marcharmos juntos, mas será algo difícil pedir votos para a chapa puro sangue aqui na região, já que depois de Lula as invasões de terra voltaram com força e ninguém mais aguenta o sofrimento dos pequenos e médios agricultores”, confidenciou um prefeito daquela área”. Invasões indígenas e reivindicações de pseudo-quilombolas também são fantasmas que devem diminuir substancialmente a vantagem Lulista na Bahia.

JOGANDO CERTO

E por falar em redução da vantagem de Lula em território baiano - que beirou quase quatro milhões de votos contra apenas dois milhões no cômputo geral nacional, caso a candidatura do ex-deputado federal José Carlos Aleluia persista pelo partido NOVO, seu engajamento com Romeu Zema, atual governador de Minas Gerais, promete um bombardeio em Lula em todos os quesitos, desde aos conflitos agrários e de povos tradicionais, escândalos de corrupção e culminando com a violência que assombra o Brasil e a Bahia. Se com a chegada de Caiado ao PSD, que se junta a outros dois governadores muito bem avaliados, já promete um estrago, imagina então o que será quando Zema vir à Bahia para mostrar os graves equívocos do governo Lula. Desde 2002 todas as eleições vencidas pelo PT se deram no segundo turno e em 2026 não será diferente, porém com um time de governadores e políticos de escol unidos com o propósito de impor derrota ao governo Lula.

O CANO DE ZÉ COCÁ

Nadando contra a maré, o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), acaba de levar um "banho de realidade" da Justiça baiana. Em decisão liminar, o Judiciário determinou que a prefeitura pare de empurrar o problema com a barriga — ou com a galocha — e implemente imediatamente um sistema de drenagem pluvial eficiente. A ação, movida pelo Ministério Público, é o resultado direto da omissão de uma gestão que parece preferir o caos aquático ao planejamento urbano. O que chama a atenção do Carrasco não é apenas a falta de bueiros, mas a soberba política. O MP tentou resolver a situação no "cafézinho", propondo um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para sanar os alagamentos de forma administrativa. Zé Cocá disse "não". Recusou o acordo, ignorou os prejuízos dos comerciantes e o desespero dos moradores que perdem tudo a cada chuva.

NOS BRAÇOS GOVERNISTAS

Por falar nele, que é, por enquanto, um dos fiéis escudeiros da oposição da Bahia, está prestes a trair seu grupo e se aliar ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), que, com o seu jeito republicano, conseguiu “cativar” o coração do oposicionista. Nos bastidores, a filiação de Cocá ao partido de Lídice é dada como certa, e a ida de Jerônimo à Cidade Sol sela esse novo laço governista. Se prefeito não é dono de voto, resta saber como a população de Jequié vai se comportar: se segue Cocá ou se mantém sua ideologia de Centro, como fez em 2022. Aliás, se prefeito fosse dono de voto o Galego não teria derrotado Paulo Souto em 2006.

ABUSO DE PODER

Na Região Metropolitana de Salvador chama atenção a atuação de um personagem público local — que mais parece saído de um roteiro à la “Roberval Taylor” — empenhado em não enfrentar a criminalidade nas cidades, mas em priorizar disputas fundiárias de evidente interesse particular. Em vez de cumprir o dever institucional de zelar pela ordem, segurança e legalidade, opta por atropelar a lei, desviando o foco do que realmente aflige a população. Um comportamento que afronta o interesse público e escancara a inversão de prioridades no exercício da função.

O ENIGMA DA VIVO

Poucas empresas conseguem manter um padrão tão elevado de inexistência quando o cliente mais precisa como a Vivo. Seja na internet móvel ou na instalação de banda larga, a operadora parece esquecer como se trabalha. Se você necessita de um suporte é melhor exercitar a paciência, seguida de um loop infinito das musiquinhas dispostas para o cliente.

ALÔ, PROCON!?

O mês de janeiro foi de correria nas lojas em busca de material escolar para quem tem filhos. E na luta para conseguir comprar tudo, haja pesquisa e perna para bater. Nas lojas Papel & Cia, “promoções” recheadas de pegadinhas têm causado revolta. Os cartazes mostram preços vantajosos, abaixo da concorrência, em números garrafais. Mas no rodapé com letrinhas miúdas avisam que o preço só vale para compras acima de R$ 300 e, quando chega no caixa, o consumidor paga bem mais caro do que imaginou. Que papelão, hein?

FIM DA FARRA

A UPB e o Ministério Público da Bahia uniram forças para acabar com a farra dos cachês milionários nas festas juninas. A iniciativa, que já é chamada de “São João sem milhão”, promete passar um pente-fino nas contratações e colocar uma lupa nas negociações com os escritórios, que muitas vezes formam verdadeiros cartéis em busca do dinheiro público. Vale lembrar que em 2025 os gastos das prefeituras com as festas juninas ultrapassaram R$ 600 milhões.

NÃO DÁ PARA CONFIAR

Quem se baseia nos horários dos ônibus através do aplicativo Cittamobi corre um sério risco de perder a viagem. Assim como acontece com o KIM, e sua demora injustificável na atualização do saldo nos cartões de passagem, o Citta não cumpre o que promete. Além dos constantes erros que fazem o usuário perder tempo, a ferramenta também deixa a desejar na informação sobre a hora correta em que o ônibus vai passar. Como confiar?

OLHA A BRONCA, IBI

O Banco IBI voltou a dar dor de cabeça para seus clientes. A plataforma Reclame Aqui tem diversos registros recentes de pessoas que afirmam ser vítimas das velhas cobranças indevidas. O IBI já esteve aqui no Carrasco faz tempo por conta do mesmo problema. Pelo visto, eles deram um tempo, mas voltaram com tudo, o que tem tirado o sossego dos seus clientes.

IMPROBIDADE NA MIRA

O TCM apertou o cerco contra a China Gold Bank S.A. no processo que apura um polêmico empréstimo de R$ 3 milhões em Correntina. O relator Ronaldo Sant’Anna deu 20 dias para a empresa se defender das suspeitas de irregularidades no contrato firmado na gestão do ex-prefeito Nilson José Rodrigues. A Corte quer evitar nulidades processuais e exige que a notificação seja feita por via física e eletrônica. Se não houver resposta o processo seguirá para julgamento à revelia na Presidência do Tribunal

EDUCAÇÃO SOB LUPA

A gestão do prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca acaba de ganhar uma prorrogação incômoda. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) decidiu estender o prazo do procedimento administrativo que apura uma série de possíveis irregularidades na Educação do município, sinalizando que os indícios colhidos até aqui exigem um aprofundamento rigoroso. A investigação, que nasceu em 2024, não é trivial e atinge três pilares sensíveis da administração pública: a regularidade e a qualidade da merenda escolar, as quais estão sendo monitoradas de perto. Em um cenário onde a alimentação escolar é, muitas vezes, a principal refeição do aluno, qualquer falha é inaceitável.

PEPINO EM COITÉ

O prefeito Marcelo Passos e seu vice ganharam um compromisso nada agradável: uma audiência em ação de impugnação de mandato marcada para o próximo dia 15 de abril. A chapa eleita em 2024 está sendo ameaçada pela ação movida pelo vereador Gease Mascarenhas. O juiz já avisou: testemunhas obrigatórias e sem choro! Vai cair ou vai resistir?

PEPINO GROSSO EM ARACI

Se em Coité a ação ainda está em estágio inicial, a coisa anda perigosa de verdade é para a prefeita Keinha (PDT), de Araci. O TRE/BA já deu início ao julgamento dos recursos que visam sua cassação por abuso de poder político e assédio eleitoral nas eleições de 2024. Após o Procurador Regional Eleitoral Cláudio Gusmão afirmar que “se alguém é responsável pela cassação do eventual mandato dela, é ela própria”, o placar está em 2 x 1 pela cassação imediata da prefeita. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o processo é um reflexo direto das ações da própria Keinha. No voto que inaugurou a divergência para cassar a prefeita, o desembargador Moacyr Pitta Lima considerou que as provas audiovisuais contidas nos autos são irrefutáveis. Ao analisar o discurso da prefeita, ele classificou as palavras da gestora como uma admissão de culpa. “Esse discurso acintoso é, antes de tudo, uma confissão da utilização dos cargos em benefício próprio. No dia seguinte, quem é o louco de acompanhar um candidato a vereador da oposição depois de uma ‘chamada’ dessa?”, questionou, ao reconhecer o efeito intimidador sobre servidores e eleitores. Ao acompanhar Moacir Pitta Lima pela condenação, a desembargadora e juíza federal Maízia Seal Carvalho sustentou que o objetivo do processo transcende o segredo do voto, atingindo a liberdade democrática. “A questão não é interferir no voto, é compelir, é proibir”, destacou a magistrada, ratificando o caráter coercitivo das ações atribuídas à prefeita. No vídeo constante do processo, a prefeita Keinha ameaça os servidores comissionados e contratados de demissão ao dizer que ou eles votam com a família 12 (número do PDT e dela própria) ou peguem suas coisas e vazem. Houve pedidos de vista pelos demais integrantes do tribunal, que deverá fazer justiça de acordo com a lei e com a jurisprudência, sem interferências políticas, como tem de ser.

MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

Em Nova Redenção, a gestão do prefeito Ademar Marttins parece ter descoberto a alquimia educacional: transformar escolas comuns em "tempo integral" apenas no papel. A denúncia enviada ao MPF desenha um cenário de ficção científica pedagógica, onde o repasse do Fundeb saltou de R$ 8 milhões para R$ 19 milhões num passe de mágica burocrático.

O "MÁGICO" DE IRECÊ

O prefeito de Irecê, Murilo Franca (PSB), parece ter contratado um ilusionista para o setor de licitações. No pregão para manutenção de prédios públicos, ele conseguiu um truque inédito, o qual fez todas as empresas desaparecerem, sobrando apenas a "Dourado e Sobral Ltda.". O TCM, que não gosta de mágica com dinheiro público, deu um "pedala" na gestão e suspendeu tudo. O argumento da prefeitura para o "limpa" nas concorrentes foi um tal de "erro formal". Sei... O TCM sentiu o cheiro de queimado e brecou a jogada antes que o prejuízo de R$ 378 mil virasse realidade. Olho aberto, Murilo! O Carrasco não dorme e o TCM acordou cedo.

FLÁVIO TENTA

Flávio Bolsonaro (PL) ainda tenta um arranjo com ACM Neto (União Brasil) em seu palanque. Seja como seu candidato ao governo na Bahia, cenário distante, ou como seu vice, como já foi ventilado em Brasília — hipótese ainda mais difícil de se concretizar.

SERÁ?

Tarcísio de Freitas resolveu vestir o figurino de súdito fiel com uma ênfase que beira o desespero. Em entrevista, jurou que diria "não" à Presidência mesmo que o próprio Jair Bolsonaro implorasse de joelhos. Ao endossar Flávio Bolsonaro como o nome da vez, Tarcísio não apenas terceiriza a "bucha", mas assina um atestado de "bom moço" para não ser acusado de traição pela militância.

MOSTROU AS ASINHAS

Dias após concluir a “Caminhada Pela Liberdade”, que saiu de Minas Gerais até Brasília e terminou com um raio, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) já mostrou que não quer ser apenas um parlamentar engajado nas redes sociais. Quando teve oportunidade, não descartou que, futuramente, pode se lançar candidato à Presidência da República. Agora, futuramente mesmo, já que só tem 29 anos. O plano, por ora, é continuar no holofote e tentar a reeleição na Câmara.

MIMIMI PRA INGLÊS VER

Supostos apresentadores, midiáticos defensores da população baiana, soltaram os cachorros em cima da Câmara de Vereadores de Salvador. Pois, na sua ótica deturpada, caberia aos edis fiscalizar o fato da prefeitura exigir a venda exclusiva da cerveja que é a patrocinadora do Carnaval 2026 em Salvador. É assim em toda festa organizada pelas prefeituras do Brasil e até pelo Estado da Bahia, quando o patrocinador exige exclusividade prevista em contrato. Um deles, em específico, criticou duramente o fato de a prefeitura ter realizado uma espécie de mobilização para orientar ambulantes a prestarem o melhor serviço possível, ponto positivo para o Executivo até porque o turista e o folião precisam ser bem tratados. Um outro, mais assanhado, chegou ao cúmulo de dizer, talvez pilhado por denúncia sem a mínima checagem exigida pelo bom jornalismo, que o local escolhido pela prefeitura sequer tinha banheiros. Esse caiu em desgraça nas redes sociais porque isso não passou de uma mentira deslavada. A Arena A Tarde foi um sucesso para quem curtiu suas festas e foi um sucesso também para atender os ambulantes, gratuitamente, além de ser um equipamento importante que fomenta a cultura, entretenimento e novos talentos de nossa cidade.Teve vereador que sugeriu que esses apresentadores deveriam colaborar com críticas construtivas e não com fanfarrice.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para os fofoqueiros de plantão. Muita gente do meio político e jornalístico, com ou sem pedigree, andou disparando noticiais no sentido de que a visita do senador Ângelo Coronel a Gilberto Kassab, em São Paulo, teria sido para “tomar” o PSD na Bahia. Pura balela. Pouquíssimas pessoas a par do ingresso de Ronaldo Caiado na agremiação, guardado a sete chaves, e também da situação de Coronel, sabem que sua conversa com Kassab foi para tratar de uma possível candidatura avulsa ou até mesmo a possibilidade de, considerando que o PSD VAI TER UM CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA, o partido manter neutralidade na Bahia, em ambas as disputas estadual e federal. Neutralidade não tem nada a ver com truculência. Cada prefeito ou prefeita do PSD teria o direito de caminhar ao lado de quem bem entender. Aliás, neutralidade não significa e nem nunca significou afundar partido. Relembremos que em 2022 Kassab liberou todos os diretórios estaduais, inclusive o da Bahia, para apoiar o candidato à presidência da república mais conveniente nos arranjos locais. Otto Alencar, Coronel e uma gama de prefeitos marcharam com Jerônimo e Lula. Em outros estados, contudo, o PSD apoiou governadores de centro e de direita e o próprio Bolsonaro. Se essa neutralidade não afundou o partido, ao revés, o transformou na maior potência nacional, porque agora haveria de ser diferente? Mesmo o diretório estadual apoiando Jerônimo e Lula, qual será o destino de prefeitos e prefeitas que, ante as especificidades de cada região da Bahia, prefiram caminhar ao lado da Coronel, ACM Neto, e também de um candidato a presidente do próprio PSD? Aí será a hora de Otto mostrar se é um democrata, como sempre pareceu ser - e o Carrasco acredita que seja, ou se vai tratar seus correligionários na base do chicote, algo que sempre criticou. Ninguém tem dúvidas que dezenas de prefeitos(as), irresignados e decepcionados com a atitude tomada pela base governista para com Coronel, prefiram seguir no PSD, mas não soltar o braço - e o coração - do senador tido, como ele próprio garante, o grande municipalista da Bahia.