O Carrasco - Disputa Esfarrapada

DISPUTA ESFARRAPADA

Uma licitação para fornecimento de alimentação hospitalar, se já era considerada uma novela mexicana, agora parece ter virado filme de bang bang, ou melhor, um clássico policial de Hollywood e digno de três estatuetas do Oscar: melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado. Na nova disputa de 2025, cujo script parece ser o mesmo do ano passado, diversas traquinagens foram percebidas, porém, uma em especial tem deixado a principal ATRIZ e até o BIG BOSS da Academy of Motion Picture Arts and Sciences estupefatos: duas empresas “concorrentes” participaram da Concorrência Eletrônica feita através do sistema do Banco do Brasil, ofertando preços de um mesmo IP (endereço eletrônico). Um arroubo arrojado pra lá e tanto, já que tais empresas, segundo documentos oficialmente apresentados, possuiriam sócios diferentes, padrinhos fortes diferentes e endereços diferentes. Doce ilusão. O Carrasco vem alertando há muito tempo que essa turma ainda vai deixar os titulares de pasta e gente graúda em maus lençóis. Quem viver verá.

SEM AGRADAR NINGUÉM

A Uber consegue a façanha de não agradar nem aos usuários, muito menos aos motoristas que dependem da plataforma para trabalhar. Do lado dos passageiros, a reclamação é principalmente por conta das tarifas cada vez mais altas. Já a queixa dos profissionais é de que o dinheiro que chega para eles é cada vez menor, apesar das viagens mais caras. A conta não bate.

MAIS EMBAIXO

Ação movida pelo Ministério Público Estadual contra a Paranapanema aponta que o descaso com as reservas de água do subsolo de Camaçari e região vai muito além dos abusos fartamente documentados da Tronox, identificada pelo MP como poluidora dos mananciais do Litoral Norte baiano. A denúncia, totalmente fundamentada, mostra que a gestora da Caraíba Metais, metalúrgica de cobre que se encontra em recuperação judicial, têm negligenciado a legislação ambiental. A nova denúncia cria o cenário perfeito para o novo diretor-geral do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Eduardo Topázio. Servidor de carreira, com experiência na gestão das águas, cuja diretoria já comandou dentro do órgão, Topázio pode ser, sem trocadilho, o divisor de águas na regulação e responsabilização das empresas poluidoras, inclusive com revisão de licenças renovadas sem os devidos pareceres e vistorias.

RESPOSTA NENHUMA

A Mottu, empresa que se tornou famosa por alugar motos, agora ganha destaque por ser campeã de queixas no Reclame Aqui. Entre os sucessos do seu portfólio estão a falta de devolução da caução, silêncio da empresa diante dos problemas e, para completar a experiência, veículos quebrados. O que une todas as reclamações é a total falta de resolução, mostrando que, para a Mottu, a melhor resposta é nenhuma.

SALVADOR VOA ALTO... E CIAS COBRAM CARO

O Aeroporto de Salvador comemora o “melhor momento” para rotas internacionais, com conexões para Europa, Américas e voos semanais da Copa. Crescimento de passageiros? Sim, mas com passagens que mais parecem ouro em barra, capazes de fazer qualquer turista pensar duas vezes antes de embarcar. Enquanto os números sobem, a carteira do viajante despenca. Parece até que o sucesso das rotas internacionais vai mesmo para os cofres das companhias aéreas.

LIXARADA

Lixo por tudo que é lado. O cenário é triste em Cruz das Almas, município que tem um contrato milionário com a Arqtec, empresa de engenharia para gerir o segmento da coleta de resíduos sólidos. O que não faltou, em rápida visita na cidade pela equipe de reportagem do A TARDE, foram pontos com lixo espalhado, inclusive próximos de creches do município e urubus fazendo a festa. Será que a dinheirama gasta pela prefeitura faz jus ao que a empresa entrega?

NA MESMA

Em Itaparica, o prefeito Zezinho não moveu ainda uma palha para retificar as inconformidades encontradas pelo Ministério Público do Estado da Bahia nas unidades escolares do povoado de Manguinhos. Enquanto isso, pais e alunos esperam melhores condições da casa que foi improvisada como escola e espaços de lazer para recreação das crianças, o que é fundamental na aprendizagem.

O HOMEM DOS MÚLTIPLOS MANDATOS, DOMICÍLIOS E DIPLOMAS

O Prefeito de Porto Seguro Jânio Natal (PL) anda apertado por todos os lados e sofreu uma recente derrota no TSE, o que coloca em jogo o cargo atual. Natal pode perder o mandato a qualquer momento, e assim Porto Seguro vai precisar de novas eleições para, de fato, eleger um gestor que esteja em conformidade com as regras da Justiça Eleitoral e da Constituição Federal. Com a queda iminente de Jânio - empacotando junto o vice Tôa Tôa - quem assume a prefeitura é o atual presidente da Câmara, que faz juras de fidelidade em público, mas nos bastidores já tem é engraxado suas chuteiras. Será que o prefeito tem nervos para aguentar o tranco até os festejos de Natal?

A PONTE, O BRB E OS FORNECEDORES

Por falar em Porto Seguro, a tão sonhada ponte ligando a sede da cidade ao Arraial D’ajuda está com os dias contados e não deve sair do que sempre foi: uma jocosa promessa eleitoreira. Diante da completa turbulência na política local, algumas centenas de milhares de reais, cujo empréstimo para custear a obra vinha sendo negociado junto ao BRB - Banco de Brasília, engasgaram no compliance da instituição financeira. Advogado experiente e entendedor de causas municipais, o todo poderoso Ibaneis Rocha, governador do DF e homem forte do banco, teria mandado dar uma segurada na grana, convencido de que as peripécias de Jânio Natal não tem a mínima chance de vingar no STF. Se um banco não quer meia com a prefeitura, imagina então os novos fornecedores. Nau à deriva, literalmente.

NÃO ENGANA

E nem mesmo as tentativas de manobra do Dr. Ravan (PSD), prefeito de Maraú, ludibriaram o Tribunal de Contas dos Municípios. Ravan teria cancelado, sem justificativa, um Pregão Eletrônico, deflagrando em seguida outro pregão com o mesmo objeto e “diversas inconsistências”. O TCM logo suspendeu o processo duvidoso e pediu explicações, ainda não dadas.

PENSE NO ABSURDO...

Ainda pelas bandas de Maraú, a pergunta ao prefeito Dr. Ravan é se o transporte escolar do município serve aos estudantes ou vão disputar alguma corrida de Fórmula 1. O absurdo veio à tona, na última semana, quando dois ônibus fizeram um "racha" em uma estrada vicinal do município com ambos veículos lotados de estudantes que registraram o absurdo. E mesmo com as imagens comprovando o fato, a nota da prefeitura aponta que "não foi constatado excesso de velocidade nem disputa entre os veículos". Imagina.

CHORONA

Uma ação popular, com pedido de liminar contra o município de Maiquinique, levou a prefeita Valéria Silveira (PV) às lágrimas. A decisão determinou o bloqueio da segunda parcela dos recursos dos precatórios do Fundeb, valor que ultrapassa os 10 milhões de reais. Há quem diga que a gestora municipal, envolvida em um monte de desmandos administrativos, quase alaga as ruas da cidade de tanto choro.

ITABERABA NA BRUXA

O prefeito João Almeida Mascarenhas Filho, de Itaberaba, município localizado no piemonte do Paraguaçu, vem enfrentando um verdadeiro fogo amigo em sua gestão. Correligionários estariam insatisfeitos com os compromissos assumidos durante a campanha e até hoje não honrados. Dentre as queixas, uma se relaciona ao suposto calote que o prefeito deu em escritórios de advocacia que trabalharam para que ele pudesse concorrer a última eleição. Desprezando a gravidade do problema existente em Brasília e que pode lhe tirar o mandato a qualquer momento, a rádio povão bate o pé firme e diz que a culpa pela fama de mau pagador de João Filho é de sua irmã, tida como a gerentona local, que não consegue ter uma relação de paz com ninguém. Quem quer pagar assina o cheque, quem não quer é velhaco mesmo. Com a palavra o gestor… e o espaço aqui segue aberto, como sempre.

NOVATO PROBLEMÁTICO

Desequilíbrio, político e emocional, tem sido a marca do vereador Rafael Nogueira, de São Francisco do Conde. Depois que A TARDEmostrou a grande evolução patrimonial da família Nogueira, uma das mais tradicionais, porém bem controvertida, da abastada cidade do recôncavo baiano, o jovem edil parece ter surtado. Para quem não se lembra, o pai de Rafael, ex-vereador Mário Nogueira, médico, exerceu sete mandatos consecutivos no Legislativo municipal, chegando à presidência da Câmara. Iniciou sua carreira com um padrão de vida modesto, mas deixou a política ostentando sinais de riqueza. Como Rafael virou uma metralhadora desgovernada de críticas infundadas contra todos, com o nítido propósito de se tornar a voz da oposição para ser candidato a prefeito em 2028, aliados e opositores já falam na possibilidade de pedir investigação sobre a estrutura do gabinete do moçoilo. Quem procura acha. Nesse caso vai terminar achando.

ENQUADRADA

Mais uma vez o selo semanal do Carrasco vai para Eliete Paraguassu, pseudo-quilombola e vereadora de Salvador. Radical como sempre - além de responder a procedimento junto à SEDUR por obra irregular -, a parlamentar que tenta calar a imprensa baiana vai se envolver em um novo embate que pode, dessa vez, lhe custar o mandato. Colegas da CMS querem pegar a fujona quando ela tiver no púlpito do plenário para reponder objetivamente se suprimiu ou não vegetação de mangue na reforma de sua casa, na Ilha de Maré. Das duas uma: ou ela confirma o malfeito e confessa o crime ou rebate a denúncia e pode responder por quebra de decoro por mentir no sagrado plenário da Casa, tal como ocorreu com um ex-presidente da Câmara dos Deputados, que foi cassado apenas por ter mentido sobre a titularidade de uma conta offshore. Aliás, em se tratando de ilícitos ambientais e que prejudica os povos tradicionais daquela região, o Carrasco se pergunta por onde anda o combativo Rockenbach.