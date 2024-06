O Carrasco - Dondoca da Polícia | A TARDE

DONDOCA DA POLÍCIA

Vem causando frisson a vida nababesca da esposa de um delegado. Entra e sai de restaurantes, toda lacrada carregando bolsas Birkin e Chanel, com direito a Rolex no pulso. Tudo registrado nas redes sociais. Dizem que apartamentos em São Paulo e mansão no Fasano Boa Vista são as mais novas aquisições da turma, que parece agora mexer também no ramo de mantas importadas.

SAIU A PERÍCIA! É MENTIRA!

Depois da morte de mais uma vítima da poluição da Tronox, os olhares se voltam para o Ministério Público. Até o momento, três meses após a autuação da empresa por descumprimento do TAC firmado em 2012 para conter o lançamento de resíduos tóxicos no subsolo da comunidade de Areias, no Litoral Norte, a Central de Apoito Técnico do órgão ainda não entregou os laudos da perícia solicitada pela Promotoria do Meio Ambiente, que pode embasar novas ações na Justiça. Será que estão esperando passar o São João?

LATA VELHA

Triste de quem precisa dos serviços da empresa Viação Jauá. Uma ação civil pública já foi ajuizada pelo Ministério Público em razão de irregularidades no serviço do transporte intermunicipal. São várias as reclamações que passam pelas dificuldades no atendimento aos passageiros, bem como os atrasos nas saídas dos ônibus, entre outros.

ÁGUA DURÍSSIMA

Os baianos terão que encarar agora o amargor dos preços mais altos nas cervejas. Bebida tida como a queridinha dos soteropolitanos, o produto entra agora no grupo dos que terão impostos imbutidos, fazendo o consumidor coçar ainda mais o bolso. O chamado Imposto Seletivo deve tornar a conta do bar um pouco mais salgada. Criado pela reforma tributária –, promulgada em dezembro de 2023 –, o tributo será mais um a incidir sobre cerveja e outras bebidas alcoólicas, refrigerante, cigarro, entre outros “pecados”. O prazo é que a medida passe a valer a partir de 2027.

CARTÕES DE VISITA

A entrega de cartões de visita de consultores e advogados feita por servidores públicos de todos os escalões é a nova moda nas prefeituras de pequeno, médio e grande porte, e até em órgãos e autarquias do Estado. Essa coluna está com alguns em mãos e tem a certeza que o serviço oferecido é de qualidade e eficiente pelos valores dos orçamentos e propostas que também recebemos.

GRILINHO E GRILÃO

As cabeças políticas pensantes da Bahia estão a se perguntar como Mata de São João é uma fábrica de produzir prefeitos e ex-prefeitos com diarréias verbais. Na última semana, o atual prefeito, tido como pacificador e gente boa, ligou a metralhadora recheada de inverdades contra aliados partidários, gerando um clima terrível. Daí, criou-se uma constatação e uma pergunta. A constatação: é que ele literalmente copia seu desastroso líder. Já a pergunta é: as declarações foram ordem ou orientação?

PRAZO DADO

O MP baiano já deu diversos avisos e dessa vez estabeleceu prazo final para os municípios gastadores no período junino. É até o dia 6 de junho o limite para apresentar o detalhamento de utilização de verbas públicas nas contratações de atrações pra as festividades. O Carrasco já vem observando alguns prefeitos gastando o que o município não tem e aguarda ansiosamente o enquadramento da Justiça para os espertinhos.

UM PEPISTA NO AVANTE

Na última semana, o deputado federal Neto Carletto (PP) promoveu uma festa para mais de 30 mil pessoas em Eunápolis, em uma suposta comemoração de seu aniversário. Na cidade, ele apoia o pré-candidato Neto "Guerigueri", do partido de seu tio, o Avante, que quase é dele também nas entocas. Só que "Guerigueri" teve as contas rejeitadas pela Câmara da cidade e está inelegível segundo advogados ouvidos. Até que ponto vai o apoio do jovem deputado ao aliado de outra sigla? A disposição de dançar com a Lá Fúria no trio elétrico será a mesma para contornar a situação de "Guerigueri" ?

FARRA JUNINA

Herdeiro político do deputado federal Ricardo Maia, prefeito da cidade de Tucano, Ricardo Maia Filho, parece não ter medo do Tribunal de Contas. Com maioria na Câmara, despejou sem pena mais de R$ 3 milhões no pré-São João de Caldas do Jorro, distrito do município, com direito a show de Wesley Safadão por R$ 1 milhão. E ainda assinou ordem de serviço de quase R$ 3 milhões para o asfaltamento relâmpago de ruas já calçadas. Na terra das águas quentes, as costas do prefeito parecem estar fervendo.

LAVA JATO POMBALENSE

O prefeito de Ribeira do Pombal, Eriksson Silva, tá na mira dos órgãos de controle, segundo apurou esse Carrasco. Conforme noticiado por A TARDE, o mandatário firmou contrato milionário com o posto de combustíveis Canabrava, que seria do policial rodoviário federal Antônio Wendell Pereira de Souza, cunhado do deputado Ricardo Maia, padrinho político do prefeito. No papel, o posto pertence a uma ex-funcionária de Maia. O contrato prevê gasto superior a R$ 13,5 milhões com abastecimento referente a 2,1 milhões de litros de combustível. Haja frota!

LEÃO NO JOGO

Sempre bonitão, João Leão não está totalmente fora do páreo na disputa da prefeitura de Lauro de Freitas. Mesmo com o apoio a Débora Regis, o ex-vice-governador aquece para entrar em campo, caso a vereadora não consiga resolver sua situação na Justiça Eleitoral. E a pendência no STF, mesmo com um parecer dado pelo PGR, parece ser muito difícil de se resolver. Segundo juristas, o TSE não faz reanálise de fatos e provas.

RISO DE LADO

O pedido de apoio do deputado Roberto Carlos (PV), pré-candidato em Juazeiro, durante discurso na Assembleia Legislativa, foi recebido com ironia pelo deputado Zó, também pré-candidato em Juazeiro, que deu uma leve risada e cochichou no ouvido de outro parlamentar. O problema é que dos dois, só um pode ser candidato por causa da federação. Ainda tem o risco de ambos rodarem por causa de Isaac, também da federação. A novela não tem fim.

INDECISÃO

Em Vitória da Conquista, a oposição tem batido cabeça para enfrentar Sheila Lemos. Depois de fracassar em atrair a vereadora Lúcia Rocha para sua chapa, o deputado federal Waldenor Pereira deseja ter, como vice, a presidente da seccional da OAB na cidade, Luciana Santos Silva, do PSB. O problema é que o nome não agrada a direção do PT, que deseja um perfil menos acadêmico e mais popular. Com essa indecisão, a prefeita vai nadar de braçadas rumo à reeleição.

ARROCHE DAÍ, GANHO DAQUI

Em ano eleitoral, as bocas miúdas dizem que vale tudo para eleger os mais poderosos. Sabendo disso, os prefeitos eleitos não estão medindo esforços para conquistar o eleitorado e estão até contratando shows para inauguração de equipamentos municipais. O jovem João de Furão (PSB), de Conceição da Feira, pagou R$ 80 mil para a cantora Simone Morena se apresentar na inauguração de uma quadra poliesportiva. Já pensou se vira moda?

SAPATOS DIFERENTES, PASSOS IGUAIS

Pois virou! Seguindo os passos do município vizinho, a prefeita de Conceição de Jacuípe, Tânia Yoshida (PSD), também vem adotado a mesma receita. Com a pequena diferença de R$ 10 mil, a gestora pagou R$ 70 mil para a apresentação da banda Mambolada na inauguração das obras de pavimentação nas ruas do bairro Guedes. Por outro lado, a educação do município está só ladeira abaixo. Desse jeito, Taninha, o único caminho é a rua!

DR. DO ENGANO

O que acontece no município de Mundo Novo é de estarrecer qualquer um, sobretudo quando afeta a Educação, o que deveria estar entre as prioridades de qualquer gestor público. A denúncia lá é que só existem R$ 800 reais na conta dos precatórios, pois o prefeito, Dr. Adriano (Avante), teria gasto R$ 27 milhões de reais deste fundo e que as obras nas escolas não foram entregues. O Carrasco está na espera das explicações.

DECORADOR DO ITAPICURU

O prefeito de Caldas de Cipó, Marquinhos do Itapicuru (PSD), deve ser fascinado por decoração de ambientes, já que abriu mais uma licitação em menos de dois anos para a compra de móveis, que de acordo com publicação no Diário Oficial do Município vai servir às secretarias locais. Desta vez, o gasto ultrapassa os R$ 2 milhões de reais. A ver se nas escolas do munícipio o esmero é o mesmo.

MAU PAGADOR

E a Prefeitura de Feira de Santana segue dando calotes. Desta vez o rolo de Colbert Martins (MDB) é com a Previdência. A mais nova é que a gestão tem uma dívida de R$ 100 milhões com o órgão responsável pelo pagamento aos aposentados e pensionistas dos poderes Executivo e Legislativo.

MIMIZENTO

A população de Santo Antônio de Jesus anda indignada com a reação do prefeito Genival Deolino, que sofre duras críticas por sua gestão. O Carrasco tomou conhecimento que intimações judiciais são enviadas às residências das pessoas que apelam abertamente por melhorias na cidade. Pois é, mas pagar R$ 10 mil reais por minuto para um show de Wesley Safadão, enquanto a cidade vive um caos, é normal?

CÃO DE GUARDA

Caiu como uma bomba a informação trazida na semana passada sobre a intenção de Luís Eduardo Magalhães Filho entrar para a política e liderar uma possível candidatura ao governo do Estado. Teve gente por aí se roendo de raiva enquanto outros foram para as redes sociais como cães de guarda defendendo seu dono.

OS REBELDES

A bancada do PSD tem usado e abusado dos recados ao governo. Insatisfeitos, mas tímidos, os deputados estaduais estão dando dor de cabeça na hora das votações importantes na Casa. Vai ficar na indireta até quando?

DE(RE)SISTÊNCIA

O discurso político de Hilton Coelho foi desmontado na frente de todos pelo presidente da Alba, Adolfo Menezes, que mostrou zero paciência na votação dos servidores. O deputado foi duro e disse que não abriria espaço para politicagem. A cena foi constrangedora.

E AS SAIDINHAS

Quem também está uma arara é o deputado federal Leo Prates. Ele não gostou nada da derrubada do Congresso Nacional no veto do presidente Lula sobre as saidinhas. “Proibir saidinha de homicidas e estupradores, tudo bem, eu concordo, é o certo a se fazer. Mas impedir pessoas, que já trabalham e estudam fora do presídio, de visitar suas famílias é hipocrisia, além de ser contraproducente na reinserção dessa pessoa na sociedade”, bradou Leo a este Carrasco. Com toda razão!

FOGO AMIGO I

Tem gente na imprensa de fora chateada porque Rui Costa recebe muitos prefeitos baianos em Brasília. Será que ninguém fala que Paulo Pimenta recebe muitos gaúchos, Camilo Santana recebe muitos cearenses e Alckmin recebe muitos paulistas? Aliás, a galera do PT de SP, que é quem está vazando essas coisas para os amigos jornalistas, também tem que ficar de olho em quem Haddad recebe.

FOGO AMIGO II

Esse fogo amigo dos petistas de São Paulo pode parecer um bom caminho para levar Haddad à presidência, inviabilizando Rui Costa, mas é o caminho mais curto para Lula perder a reeleição em 2026. “Eles não percebem que atacar Rui Costa, o braço-direito de Lula, é atacar o governo federal”, lamentou um deputado federal ao Carrasco.

SURRA DE URTIGA

No interior, nos tempos antigos, era comum os pais aplicarem surras com folhas de urtiga para corrigir os filhos levados, deixando-os se coçando dos pés a cabeça. Em Brasília, pecando mais uma vez na articulação política, o Governo Federal levou uma surra na votação dos vetos presidenciais no Congresso. A medida fez com que líderes do governo começassem a pedir uma reforma ministerial. Era melhor ter tomado uma surra de urtiga, doeria menos.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR - XX

O Carrasco vem pela vigésima vez alertar os investidores da Baía de Todos os Santos que as orientações dadas por um determinado planejador financeiro dos SEVEN mares tem gerado graves problemas, agora perante a Receita Federal. O peixinho da “ rasgada” e do “ backhand “, codinomes oriundos da malandragem fumegante, tem insistido em desrespeitar a CVM nas promessas criminosas de criptomoedas. O incauto e ilusionista das Torres Gêmeas não percebeu que “cortar o baralho errado“ contra figurões empoderados é suicidio. Até a próxima semana..

ENQUADRADA

O selo é dele, Neto Guerrieri, suposto candidato a prefeito de Eunápolis pelo Avante. Depois que o Carrasco deu uma nota afirmando que ele estava inelegível e que sua pretensão estava dando xabu, não é o que cidadão encaminhou nota para o A TARDE pedindo direito de resposta? Na cara lisa, o ex-gestor confirmou que teve suas contas anuais de 2015 rejeitadas pelo TCM e confirmada pela Câmara de Vereadores em 12 de setembro de 2018. Neto é cômico. Chama os concorrentes de inelegíveis e não olha pra seu umbigo. Claro que por não ter ajuizado uma ação para derrubar o decreto legislativo da Câmara sua atrapalhada candidatura ficará sob o jugo da Justiça Eleitoral, que deverá avaliar se o motivo da rejeição teve ato doloso de improbidade, o que já foi confirmado por advogados ouvidos pelo A TARDE, que em nome no bom jornalismo está enveredando esforços para dar uma resposta justa a Guerrieri. Mas, a enquadrada mesmo dessa semana foi porque em uma carta com timbre de um escritório de advocacia chamado “Vaz e Lomanto”, Neto Guerrieri saiu com essa pérola onde tripudia da matemática: “Acrescente-se, por oportuno, ainda que fosse ato doloso de improbidade administrativo – o que não é -, o Decreto Legislativo citado é datado do dia 12 de setembro de 2018, logo, a suposta inelegibilidade seria suprimida por alteração fática superveniente ao pedido de registro, em razão do exaurimento do prazo de 8 (oito) anos até a data das eleições (06/10/2024)”. Alguém aí precisa urgente aprender a fazer conta de somar. 2018+8=2026. Segundo Guerrieri [ou seu advogado] 2018+8=2024.

