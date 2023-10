O Carrasco - Ela é Problemática | A TARDE

ELA É PROBLEMÁTICA

Já cantava o Gigante desde a época do Parangolé e nada adiantaram os recados vindos de Porto Seguro. Foi só depois da zoada criada em audiência pública da revisão do PDDU de Camaçari, que tudo começou a ficar claro e se perceber o quanto “Jujú” é problemática. Recentemente ela foi apanhada destilando ódio e fazendo fofoca em aplicativos de mensagens. Quem acompanha os bastidores do caso garante que “Jujú” joga dos dois lados. Finge ser esquerda, e assim garante seu carguinho de “assessora técnica” na vice-governadoria, mas presta serviços paralelos para empresários “ultraneoliberais”. Vai entender uma onda dessa?

TAL DO G8

E o famigerado grupo formado na ALBA para tentar emparedar o governador Jeronimo Rodrigues? Alardeia-se que o G-8 teria tanta força, tanta importância! Alguém viu algum desses membros na reunião do time de lideranças do Conselho Político do Governo para as eleições de 2024? Quem chamou a atenção para o seleto grupo de Cardeais da política da base, foi o deputado estadual Niltinho, PP raiz e que, sabendo separar o joio do trigo (apoio de seu partido à candidatura de Bruno Reis), tem cadeira cativa ao lado de Jerônimo. Com prestígio junto a Jaques Wagner e Rui Costa, o jovem deve experimentar voos mais altos. Quem o conhece de priscas eras, garante que sua palavra vale ouro. Já o G-8 ou pelo menos parte dele…

O LEME DO STF

E por falar em ALBA, comenta-se que o vai-e-vem de decisões do STF acerca do tema reeleição em Casas Legislativas pode permitir a recondução, pela segunda vez consecutiva, do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) no comando da ALBA. É que em dezembro do ano passado, ao julgar casos de Assembleias e Câmaras Municipais, a Suprema Corte criou condicionantes para que a presidência de tais Casas possam ser exercidas por três vezes consecutivas, tanto que liberou Geraldo Júnior para seu terceiro biênio, o que só não ocorreu em virtude de sua renúncia para assunção ao cargo de vice-governador da Bahia. E como Adolfo é quase uma unanimidade na ALBA, o cenário mostra que ele está mais vivo (e no páreo) do que nunca.

O PROBLEMA TRONOX

Após matéria de A TARDE que denunciou as consequências e reflexos da mazelas da fábrica da Tronox no Condomínio Interlargos, vários condôminos não só parabenizaram o Jornal, mas também trouxeram inúmeras novas denúncias. O problema que só se agrava traz agora um novo capítulo envolvendo desde contaminação ambiental, influência na gestão e descaso com o condomínio. Além disso, a relação da Tronox com certos condôminos, o que também será apurado por este Carrasco. Aguardem!

TRONOX NA ALBA

E por falar na Tronox, chegou ao Carrasco a informação de que a causa ambiental visando solucionar os danos causados pela empresa ganhará um reforço de peso. É que os representantes do povo baiano, no caso deputados estaduais e vereadores, já articulam realizar audiência pública a partir das matérias e denúncias publicadas por este centenário.

TRONOX E CVM

A audiência deve ter a convocação da direção e do conselho da Tronox, bem como convites à juristas, técnicos, associação de moradores, pescadores e comerciantes, além de representantes do Inema, do MP-BA e da Procuradoria da República. A cereja do bolo deve ser um pedido de informações à CVM, já que a multinacional é listada em bolsa, hoje fiscalizadora também da pauta da sustentabilidade e ESG.

DONO DO MUNDO

Um vereador de Salvador tem sido criticado pelos pares por estar, vez por outra, jogando fora das quatro linhas. A crítica seria porque o cabra, que se julga o Deus mais importante da base governista municipal, mas não passa de um mero bispo local, estaria fazendo todo tipo de parceria para atrapalhar a atuação da Conder na cidade. A manobra seria utilizar de intimidação para que funcionários contratados não consigam executar obras autorizadas pela Companhia. Até que ponto vale a sanha da busca por votos?

QUEM VAI DETER ALI BABA?

O grupo árabe Mubadala parece mesmo querer dominar os negócios na Bahia. Depois do Esporte e do combustível, ele agora pretende tomar para si as estradas. Para reestruturar uma dívida de cerca de R$ 1,07 bilhão, a Invepar vai transferir a concessão da Estrada do Coco/Linha Verde para o grupo. A dívida é referente à emissão de debêntures e pelo acordo, o Mubadala vai receber as ações da CLN e mais R$ 110 milhões. Como o dinheiro não para de pingar, o Mubadala, pelo visto, estará à frente da administração da Estrada do Coco até 2050.

ALGODÃO SEDOSO

Nem tão sedosos estão os algodões do Sul da Bahia, de acordo com denúncias que chegam ao Carrasco. A líder da Associação de Moradores da Villa dos Algodões, em Maraú, anda acharcando empresários que estão tentando promover o desenvolvimento na região, gerar empregos e fomentar a economia local, diante do clamor da comunidade que pede atenção e melhorias na localidade. A modalidade de atuação todos já sabem: tentativa de invasão de terras, piquetes e ameaças. Abra o olho prefeito Manassés! Antes que sua terra ande pra trás.

FESTIVAL FAKE

No feriado, quem se deslocou para Mucugê, na Chapada Diamantina, para ver o show do forrozeiro Dorgival Dantas, anunciado como principal atração do Festival do Forró, saiu de lá frustrado. O público não esperava que um outro artista, anfitrião da festa, boicotasse o "Poeta" e o fizesse tocar só quatro músicas, a contra gosto do público e do próprio Dorgival. A cidade, que outrora se preocupava em fortalecer a cultura e o turismo na região, agora se vê presa às vontades e vaidades do organizador. Pelo visto, Dona Ana vai precisar abrir os olhos antes que Mucugê, a queridinha da Chapada, não comece a se tornar uma cidade 'non grata' entre seus visitantes.

E A EDUCAÇÃO, COMO VAI?

Falando na prefeita Dona Ana, parece que por lá em Mucugê o trabalho dela nas escolas não anda dando bons frutos. O Carrasco, em breve passagem por lá, avistou a construção de uma grande escola que já está sendo anunciada como sendo a próxima referência de Educação no Estado. A obra, que é do Governo Jerônimo, já é responsável pelo burburinho na cidade de que a oposição começa a ganhar força e que o trabalho não visto na gestão da prefeita será substituído no ano que vem. Aguardem as cenas dos próximos capítulos!

CHAPADA EM FOCO

Falando em ano eleitoral, um passarinho contou ao Carrasco que o Festival de Música de Lençóis não aconteceu porque a prefeita Vanessa teria gasto todo o dinheiro que seria disponibilizado para a festa. O evento, que é feito por uma produtora, conta com recursos públicos. Mas, pensando já nas eleições, a prefeita gastou o que tinha e o que não tinha no São João e, para ganhar voto, já planeja o remake do Festival na Semana Santa de 2024. A cidade agora se vê desassistida e com a economia enfraquecida. Em Lençóis o sentimento é um só: cultura, bem estar da população e economia ficam em segundo plano. A manutenção no poder é a prioridade.

CERCO SE FECHA CONTRA IRMÃOS EM CASA NOVA

Depois que o TJ aceitou denúncia crime do MP contra o prefeito Wilker Torres, e que o mesmo vem descumprindo ordem judicial em outro caso, o cerco vai se fechando também na Câmara de Vereadores. Membros do legislativo de Casa Nova reverberam reportagens de A TARDE e querem mais detalhes e solução para as obras embargadas ilegalmente, com reclamação formulada junto aos órgãos máximos de controle, incluindo TCM. Alguns vereadores já anunciam uma contra ofensiva ao Executivo local.

SUCESSÃO EM CASA NOVA PODE FICAR COMPLICADA

Tudo isso, certamente em razão de mal assessoramento jurídico e político à família Torres, tem potencial de nitroglicerina pura, em pleno ano eleitoral, capaz de inviabilizar ao atual alcaide fazer o sucessor, no caso o ex-deputado TUM, que vem a ser seu mentor. Esta coluna, que já gosta de acompanhar uma treta, seguirá de olho nos próximos passos.

TÁ EM TODAS

Quem não perde uma oportunidade de aparecer junto ao governador é o prefeito "poeta", da cidade de Castro Alves, Thiancle Araújo. Presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBAHIA), o jovem gestor está em todas as solenidades na capital e RMS. Vem coisa por aí.

PALANQUE NÃO É RINGUE

Chamou a atenção da política baiana um vídeo, que correu o zap de todo mundo, onde o deputado Antônio Brito solta fogo pelas ventas com a presença de Zé Cocá em uma pauta do governo do estado em Jequié. Com o período eleitoral chegando, e vendo a força do grupo de Jerônimo, Cocá está se chegando "de leve" e isso não agradou quem estava ali o tempo todo.

TÁ NA BRIGA

A deputada federal Lídice da Mata, da Bahia, e a deputada federal Tabata Amaral, de São Paulo, ambas do PSB, já colocaram candidaturas para sucessão municipal nas respectivas capitais, Salvador e São Paulo. As duas são muito bem avaliadas no Congresso Nacional, assim como nos respectivos estados. Lídice inclusive já mandou recado que o nome está na mesa, embora as conversas da Federação, que envolve a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), apontem para nomes que passam longe do de uma mulher.

RETROCESSO

Este Carrasco se orgulha de viver num país onde as questões envolvendo direitos humanos não afligem a mais ninguém. Tanto é verdade que a comissão da Câmara responsável pelo segmento, desperdiçaram tempo e dinheiro do contribuinte para revisar uma decisão de 10 anos do STF que autorizava a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Isso, distorcendo completamente o projeto do deputado, já falecido, Clodovil Hernandez. Fatalmente, caso chegue ao plenário e seja aprovado, hipótese improvável, o projeto cairá diante do Supremo, devido à sua inconstitucionalidade.

QUEM AVISA AMIGO É

E aqui fica um aviso. Em breve este Carrasco estará alçando novos voos e é bom os prefeitos dos 417 municípios baianos ficarem alertas. Se a caneta já faz um estrago, imagina o microfone... #ficaadica

NÃO BATA DE FRENTE NÃO

E A TARDE chegou aos 111 anos mais forte do que nunca. No fim, todo espírito de porco ficou sem faca, sem queijo, sem cargo, sem nada. É preciso respeitar a força que esse veículo tem!

ENQUADRADA

O selo semanal do Centenário da Tancredo Neves, que essa semana completa 111 anos, vai para o prefeito municipal de Nova Soure, Luís Cássio de Souza Andrade, o Cassinho. Tirado a gato mestre, o cidadão foi denunciado pelo MP por ter, durante o exercício financeiro de 2017, realizado um processo licitatório, que resultou na contratação da empresa Enova Construtora e Consultoria Ltda para a execução de obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação de escolas e creche da rede municipal de ensino. Segundo a denúncia de improbidade administrativa, “ficou atestado dano ao patrimônio da administração municipal, que ocorreu após alteração contratual acrescendo e suprimindo itens de modo a aumentar a quantidade de itens mais caros e reduzir a quantidade dos mais baratos”. A obra estava inicialmente orçada em R$ 501.307,30, e depois do aditivo o valor aumentou para R$ 712.694,09. Farra boa hein Cassinho?!