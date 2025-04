O Carrasco - Erro que custa o seu dia

ERRO QUE CUSTA O SEU DIA

As companhias áreas continuam sem o mínimo de respeito com o consumidor. Um erro simples bota todo o planejamento por água abaixo. E não é coisa de uma empresa só não: GOL, Azul, Latam e companhia limitada tem cometido insistentes erros que fazem com que os passageiros esperem por horas por remarcação de voo.

DUPLA DO ARRASO

O Grilão nem bem chegou de volta e já estaria aprontando poucas e boas. A mais nova jornada pelas bandas de “pêefe” é um loteamento em sociedade com o mais conhecido menudo soteropolitano. Na boca miúda comenta-se que em troca do afago na área de incorporação, o Grilão seria inserido no show business, que significa indústria do entretenimento. Vem aí o verdadeiro rei do camarote.

ALGO DE PODRE

Consumidores dos queijos ‘Davaca’ estão percebendo mudanças nada agradáveis nos produtos. Não são poucas as queixas de ressecamento, diferenças de textura e até mofo, mesmo em produtos lacrados e dentro da validade. Até pedaços de metal já foram encontrados nas peças e, quando solicitada a se posicionar, a empresa simplesmente deixa os clientes sem resposta. Tal qual o rebanho que lhes fornece a matéria-prima, a Davaca parece estar ‘andando’ para os padrões de qualidade.

PEQUENO SALES E O CACHORRO

E não é que a gestão do Pequeno Sales virou pivô de maus tratos ao animais. No ano passado, o hospital veterinário do município realizou uma cirurgia que causou danos em um cachorro. Logo a denúncia chegou ao MP, que recomendou com urgência uma cirurgia corretiva. Pela cidade, o comentário é um só: atenção redobrada aos serviços prestados pela Prefeitura. Seja no cidadão ou no animal, estão todos desassistidos por lá.

SEM AMPARO

A justiça colou no calcanhar da prefeita de Ribeira do Amparo, Tetiana Brito (MDB). A gestora simplesmente anulou a convocação dos candidatos aprovados em um concurso público realizado há 12 anos atrás. Com a intervenção da justiça, caso a gestora descumpra a decisão, além de multa, uma intervenção pode ser realizada no município. O cerco apertou!

CALOTE

Artistas contratados pela Prefeitura de Feira de Santana, que se apresentaram no festejos juninos do ano passado, estão sem receber os cachês. Enquanto isso, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura a contratar operação de crédito, junto à Caixa Econômica Federal, no valor de até R$ 200 milhões, com o argumento de realizar investimentos em obras públicas. O lado mais fraco sempre sobra!

DESLEAL

Uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi movida contra os candidatos a prefeito e vice-prefeito reeleitos, em Maragogipe, Valnicio Armede e Adhemar Novaes, por abuso de poder político e econômico. O Ministério Público apontou um aumento significativo no número de servidores contratados às vésperas das eleições de 2024, passando de 1.419 em 2020 para 3.056 em 2024. 978 dessas contratações ocorreram em 2024, ano eleitoral. O Ministério Público aponta também que o "inchaço" da máquina pública distorceu a concorrência e comprometeu a autenticidade do processo eleitoral, o que teria favorecido diretamente os investigados.

DESCULPINHA?

A dívida previdenciária de diversos municípios com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tem se tornado um dos principais desafios para as administrações municipais no Brasil. Prefeitos enfrentam dificuldades para que se mantenham serviços essenciais, devido ao comprometimento de receitas com o pagamento de débitos previdenciários, muitas vezes herdados de gestões passadas. E olha que, de acordo com Dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), muitas prefeituras estão inscritas na dívida ativa da União, por pendências com o INSS, o que impede repasses federais. O Carrasco sabe que muitas delas usam isso como desculpa aqui na Bahia.

SÓ NA VANTAGEM

Em Jequié, quem tiver créditos acima de R$ 15 mil para receber na Prefeitura, vai ter que entrar na fila dos precatórios do município. O saldo devedor, que era de R$ 15 milhõs em 2023, já aponta assustadores R$ 153 milhões. Enquanto isso, o aumento do salário do prefeito Zé Cocá (PP), foi o terceiro maior do país.

SEM AMEAÇA

Apesar do Tigrinho viver cantando por aí, dizendo que será o próximo prefeito de Vitória da Conquista, na capital do biscoito ninguém leva isso muito a sério. Perguntada sobre o tema, a prefeita Sheila Lemos minimizou, dizendo que todo mundo pode sonhar em governar uma cidade como Conquista.

FINANCIADA

Reeleita com grande vantagem ano passado, ainda no primeiro turno, Sheila não tinha uma grande avaliação na cidade até dezembro de 2023. Mas após obter um financiamento de R$ 160 milhões e asfaltar cerca de 90% do perímetro urbano, a prefeita caiu nas graças do eleitorado conquistense. Para o segundo mandato, a prefeita está de olho agora em mais R$ 400 milhões, oriundos de um fundo internacional.

DESENFERRUJOU

Será que a guerra entre Rui Costa e Zé Cocá chegou ao fim? Antes amigos de primeira hora, os dois se tornaram quase inimigos de ferro e fogo. O que foi visto na posse da nova mesa da UPB, na última semana, foi um clima um tanto amistoso, com sorrisos e afagos. Dizem que é sinal do retorno da aliança. Será que é, de fato, o momento do abraço amoroso?

MAIS UM?

E também chamou atenção o modo como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se referiu ao prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, em uma entrevista na semana passada. O ex-governador revelou um encontro com o gestor feirense e fez afagos ao adversário.

MEU NOME É DAL

Esquecido em Brasília, Dal, aquele que foi do PCdoB e hoje é do União Brasil, foi visto em uma reunião com o secretário Adolpho Loyola. Ninguém sabe o assunto, mas ficou aquela impressão de que pode acontecer uma nova portabilidade em breve.

PAPUDA CHEGA JÁ

Sem saída, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está cada vez mais encurralado após as diversas peripécias golpistas que aprontou junto com a sua trupe. O ex-mandatário achou que sairia ileso, mas esbarrou com uma pedra no sapato. Se depender de Xandão, a Papuda chega já.

ESPERANÇA

A possibilidade de um novo Centro de Convenções em uma área do Parque de Exposições surge como uma esperança para o setor de eventos. Caso saia mesmo do papel, o novo espaço promete ser uma alternativa para atrair grandes shows para Salvador e atender a demanda reprimida que ainda existe na cidade.

FIM DA LINHA

Os bancos brasileiros que se preparem. Donald Trump já planeja um forte pacote de medidas contra bancos internacionais que guardam polpudos recursos de seus adversários políticos. Safra, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco estão na mira do presidente americano.

PENDURADO

Dizem por aí que Paulo Teixeira deve cair o mais breve possível do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O petista não tem agradado aos movimentos sociais que reivindicam políticas efetivas para expansão da reforma agrária, alem de nunca ter sido unanimidade na pasta. Falando em unanimidade, tem muita gente em Brasília que ainda não engoliu o fato do baiano Valmir Assunção (PT) não ter sido escolhido para o novo posto.

A CONTA CHEGOU

O Carrasco não tá por dentro só das fofocas políticas e tem suas fontes no meio artístico. Ficou sabendo que depois de ter sido largado pela global Deborah Secco, o baiano Hugo Moura estaria depressivo e profundamente irritado com as recentes declarações calientes da ex. Além de padecer de um complexo absurdo, o moçoilo tem sido visto com frequência extremamente alcoolizado e trocando as pernas em restaurantes badalados. Para minimizar a tristeza, Huguinho estaria enveredando por experiências amorosas nada convencionais.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para o prefeito de Conceição do Almeida, recentemente condenado pelo Superior Tribunal de Justiça à pena de prisão. Sempre em alerta, o Ministério Público do Estado da Bahia recomendou o cancelamento do pregão que contratou uma empresa para organizar o concurso público na cidade. Entre as possíveis irregularidades estão a possibilidade de erro no valor da garantia exigida, o que pode ter prejudicado outras concorrentes, bem como o fato da empresa vencedora não ter comprovado estrutura mínima de funcionamento (sem sede e sem equipe). O plano de custos apresenta valores suspeitos e sem explicações claras, além da falta de transparência no edital, o que pode ter afastado concorrentes. O Ministério Público deu 10 dias para o cancelamento e 30 dias para publicação de novo edital devidamente corrigido.