O Carrasco - Exclusivaço | A TARDE

EXCLUSIVAÇO

Notícias quentíssimas que circularam nos últimos dias dão conta de que partidos políticos, os próprios políticos e empresários de São Paulo e da Bahia promoveram diálogos em torno do nome de Luís Eduardo Magalhães Filho. Carismático e bem sucedido, Duquinho Magalhães teria sido sondado sobre a possibilidade de ser um nome do centro/direita para tentar desbancar a hegemonia petista no estado da Bahia. O filho do deputado federal baiano de maior destaque no cenário nacional não negou a possibilidade, mas deixou um clima de suspense no ar. Quem presenciou um bate-papo ouviu a posição do empresário: “Não estava no meu radar, mas confesso que de um tempo para cá, a política tem despertado algo muito bom em minha alma. Vou começar a discutir com meus amigos e com minha família”.

DEU XABÚ

De tanto criticar seu concorrente Roberio Oliveira, ex-prefeito e ex-deputado estadual, acusando-o de estar condenado por acórdão do TRF1, suspenso pelo próprio tribunal, o fanfarrão Neto Guerrieri (Avante) tomou uma surpresa muito desagradável na semana passsada. Descobriu-se que quem está, de fato, inelegível é ele mesmo, que teve contas anuais de sua gestão à frente do município de Eunápolis rejeitadas na Câmara de Vereadores, por atos dolosos que configuram improbidade administrativa. Guerrieri, enquadrado no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/90, se não obtiver uma liminar na Justiça comum, nem sequer poderá ter seu nome liberado na disputa eleitoral de outubro. Pelo visto, a eleição em Eunápolis será por WO.

SUCESSÃO

Semana passada mencionamos os tropeços antigos de um grande Grupo de 8 amigos, que poderia ter feito com que alguns acabassem no xilindró. É que tem um descendente que persiste em repetir os mesmos erros, ignorando as lições que deveria ter aprendido. Até agora as informações que chegam é que dessa vez o protótipo de carcerário tem atuado sozinho e em outro ramo. Ele está sendo intitulado de "J.inho da Educação". Era bom ele ler mais história e biografias.

JOGO JOGADO

Os livros gramaticais dizem que quando falamos a mesma coisa repetidamente estamos fazendo um pleonasmo lexical! Pois bem, esse erro gramitical vem sendo anunciado por esta coluna ao vendedor de livro que tem uma metodologia velha, aprendida por seu velho vizinho. A literatura e a gramática são cruéis com erros federais, o que não se aprova na academia de letra termina na academia de polícia.

FALSA EMPOLGAÇÃO

Não tendo muito o que comemorar quando o assunto é política e pesquisas de intenção de votos, a pré-candidata a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil) andou se empolgando porque o Procurador Geral Eleitoral apresentou parecer para liberá-la da inelegibilidade imposta pelo TRE-BA. Nos bastidores, a conversa que corre na Rádio Povão é que a única vitória que Débora pode ter em 2024 é sua salvação no TSE. Nas eleições de outubro, segundo se comenta, Rosalvo é franco favorito. AtlasIntel/A Tarde vem aí para confirmar o franco favorito.

PRAZO ESGOTADO

Acabou a enrolação. Nesta terça-feira (28), a direção da Ferbasa tem que apresentar toda a documentação que vem sendo sonegada desde novembro de 2022, descumprindo ordem judicial da Comarca de Pojuca, referendada pelo Tribunal de Justiça, no processo que apura irregularidades na doação do patrimônio do fundador José Carvalho para a fundação de mesmo nome, causando prejuízo ao único herdeiro vivo do empresário. A conferir.

A HORA É ESSA

Depois que A TARDE noticiou o risco de uma tragédia ambiental sem proporções no caso de uma enchente como a que devastou o Rio Grande do Sul atingir a área da Tronox, indústria química com largo histórico de contaminação ambiental, moradores da comunidade de Areias se articulam para cobrar providências do poder público. Vereadores eleitos na localidade podem aproveitar para empunhar essa bandeira.

PARA PAROU

Até quando o metrô de Salvador vai ficar submisso aos problemas de roubos de fios de cobre, entre outros componentes? Mais uma vez, esta semana, o metrô esteve parado e a resposta da CCR Metrô é sempre a mesma. Quem paga é a população que sofre com a série de prejuízos causados pelos atrasos. Com a palavra, a CCR.

A CONTA ÀS CLARAS

Demorou, mas a conta chegou para a empresa de telefonia Claro. Diante dos maus serviços prestados e de liderar reclamações dos consumidores pela queda no sinal, finalmente a Justiça determinou a multa de quase R$ 1 milhão para a empresa. Infringindo o Código de Defesa do Consumidor, a Claro realizou uma propaganda enganosa do 5G. Sem conseguir entregar ao cliente o que lhe é de direito, a Claro não vai mais manter a enganação e, se depender do olhar atento dos órgãos fiscalizadores, tanto a Claro quando as suas concorrentes pagarão um preço alto por não entregar o que deveriam.

VISITINHA

Os municípios que receberam altos valores dos Royalties da Mineração devem, em breve, receber uma visitinha. O objetivo é constatar as mazelas que não foram resolvidas mesmo com o dinheiro em caixa. Em Santaluz, por exemplo, no nordeste baiano, tem escola municipal que você nem enxerga a quadra esportiva de tanto mato. Imagine o resto!

NA MALHA FINA

A malha fina do Carrasco anda pior do que a Receita Federal nesses tempos. Só na última semana, quase uma dezena de prefeituras foram citadas nessa coluna e em matérias de A TARDE por conta de irregularidades graves em suas gestões. As que não foram citadas: Preparem-se! A lista vai aumentar...

IPIRÁ PEDE SOCORRO

A gestão do prefeito está chegando ao fim e a população ainda aguarda as promessas não cumpridas e o apelo por uma sociedade saúde digna no município. Sem leitos para UTI e com UPAs precárias, a população tem pedido socorro ao Governo e às cidades vizinhas para sobreviver. Abandonados, os ipirenses já não sabem mais a quem apelar e Dudy se tornou uma pessoa non grata na região. Enquanto o povo tá sofrendo, o candidato do prefeito passa o dia postando bandas de festas nas redes sociais. Dinheiro pra isso tem! Cuidado com o velho ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga!

OLHA O FOGO, OLHA O FOGARÉU

A proximidade dos festejos juninos escancara as falcatruas de algumas prefeituras. A de Cruz das Almas, por exemplo, firmou um contrato milionário para ornamentação da decoração de São João na cidade com a empresa Laços Serviços de Produção Artística e de Telecomunicação LTDA. O valor do serviço ultrapassa o contratado no ano passado, de R$ 89 mil. Resta saber, se todo o valor será aplicado nas pequenas ornamentações. O Carrasco segue de olho.

TRANSPARÊNCIA EM FALTA

Por falar em Cruz das Almas, outro rolo do município se trata das contratações de atrações artísticas para a festa. Apesar de anunciadas, o prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos) ainda não divulgou o valor do contrato de todos os artistas. É só ladeira abaixo.

OPORTUNISMO DIGITAL

A Prefeitura de Dias d´Ávila entregou no último dia 17, 2 mil tablets para estudantes da rede municipal. Bela iniciativa, se os equipamentos não estivessem comprados desde 2022. Só falta explicar porque a demora de dois anos para a entrega. Não que alguém esteja desconfiando de uma ação eleitoreira. Longe disso.

ÀS CUSTAS DO POVO

O Ministério Público da Bahia já deu o primeiro aviso ao prefeito de Santana, Marco Aurélio dos Santos Cardoso, para que evite realizar promoção pessoal às custas do dinheiro público do município. Para isso, foi recomendado que ele adote medidas que evitem tais atos nas propagandas institucionais e respeitem a Constituição Federal. Se liga prefeito, o MP não está para brincadeira, e está atento à tentativa do senhor de promover sua imagem e de seus pupilos de forma indevida.

DÁ O PÉ, LOURO

Quem tá mais enrolado que carretel é o prefeito de Filadélfia, Louro Maia (União Brasil). Parlamentares do município protocolaram um denúncia que envolve improbidade administrativa, nepotismo e crime de responsabilidade (isso mesmo, tudo junto!), por causa da contratação de uma empresa fantasma que tem o endereço da casa do próprio neto do gestor. E o que é pior, O Carrasco tomou conhecimento que a dona da empresa é uma filha de criação do prefeito. Casos de Família.

DEIXADOS DE LADO

Os servidores efetivos do município de Catu, nordeste baiano, foram jogados para escanteio pelo prefeito Pequeno Sales (PT). A indignação da categoria é com a preferência do gestor pelos funcionários com cargos comissionados, os quais, de acordo com os denunciantes, são os protegidos e apoiadores de campanha do atual prefeito. Dizem que até reajuste acima da média anda sendo dado por lá para quem anda dizendo amém. Que baixeza.

SEM EFEITO

A população de Nazaré está assustada com uma nova denúncia, que inclusive anda sendo apurada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, na qual se revela que as vacinas que foram aplicadas nas Unidades de Saúde da rede municipal podem não ter imunizado a população, devido a má conservação dos imunizantes que não tiveram refrigeração adequada. Com a palavra a prefeita de Nazaré, Eunice Barreto (União Brasil).

DEU RUIM

Tem prefeito que acha que ninguém vai lhe pegar no pulo, mas está muito enganado. Para além deste Carrasco, o TCM está mais que ligado em tudo. E é claro que iria flagrar a prefeitura de Ilhéus cometendo “supostas irregularidades” em acordos sobre a execução de obras de pavimentação e microdrenagem na cidade. Malvadão não descansa...

DE CASTIGO

Outra cidade que deu o que falar foi Barreiras. Vamos ver se agora, já que será forçado a passar mais tempo em Barreiras do que nos cafés e sociais em Salvador, o prefeito da cidade resolve trabalhar.

OLHO NELE

Por falar em recomendação, o Carrasco manda um aviso também ao Ministério Público para que fique de olho no prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hagge, que está em em fim de mandato e fervoroso para eleger seu tio, Eduardo Hagge, como seu sucessor. A dica é que fique atento a uma licitação em andamento para contratação de carro de som para “divulgação de ações” e propagar a feitos das secretarias do município. Claramente uma tentativa de personalizar as ações municipais em torno de seu nome e de seu candidato. Olho nele!!

PASSANDO A BOIADA

É assim que os moradores de Serrinha têm comentado sobre os terrenos públicos do município, que o prefeito Adriano Lima tem colocado à venda, sem qualquer pudor. Nesta semana, ele enviou para a Câmara da cidade um pedido de urgência para a venda de um terreno onde funciona uma feira livre. O caso já gerou insatisfação entre os munícipes e vereadores e tende a dar pano pra manga. O TCM deveria dar uma passadinha na terra da vaquejada e acabar com a farra dessa boiada.

FALSO PROTESTO

Rui Oliveira, o traidor da classe, deu as caras na manifestação dos servidores na Alba, esta semana. Com um riso debochado, o presidente da APLB gritava palavras de ordem sem qualquer empolgação. Parecia mais uma tentativa de limpar a imagem.

BLOCO DO ELMAR

Essa coluna apurou que Elmar, caso abandone o grupo de Acm Neto, levará consigo seu bloco de deputados para o outro lado do jogo. Marcinho e Júnior, seus meninos de ouro, vão seguir para o caminho mais provável, o Progresssitas.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR - XIX

O Carrasco vem pela décima nona vez alertar os investidores da Baía de Todos os Santos que o Aquário da SEVEN mares está em pânico com a investigação rigorosa que a CVM está para iniciar em um planejador financeiro ilusionista e “quinta coluna”. O ensinamento popular de que “uma ovelha doente contamina todo o rebanho” tende a se confirmar. Enquanto isso, o peixinho da “rasgada” e do “backhand” segue ao pé da letra as orientações prévias dos comissários de voo: “SE O AVIÃO DESPRESURIZAR, coloque a máscara antes em você e depois na criança”. Quanta canalhice! Até a próxima semana…

ENQUADRADA

O selo semanal da coluna vai para o São Bento de Ilhéus. Apesar de baixíssimos índices nas pesquisas realizadas para consumo interno, o problemático e controvertido Bento (PSD), na arrogância que lhe é peculiar, insiste numa pré-candidatura que não vai pra canto nenhum. A prepotência de Bento vem fazendo a candidatura da médica Adélia Pinheiro subir como um foguete. A disputa em Ilhéus, pelo visto, vai ser dura entre a médica e ex-secretária de educação Adélia Pinheiro e o jovem empresário Valderico Júnior.

Publicações relacionadas