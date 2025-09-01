O Carrasco - Fracasso regulatório

FRACASSO REGULATÓRIO

Quando foram criadas no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, as agências reguladoras pretendiam inaugurar atuação com total independência do Estado, numa firme condução dos negócios a que estavam vinculadas. Com o passar do tempo, se verificou que algumas delas tornaram-se completamente obsoletas ou reduto de defesa de interesses que resultam em prejuízo ao serviço público. A justificativa é a mesma dos órgãos inoperantes. Falta de pessoal qualificado por falta de orçamento e isso não é verdade.

FRACASSO REGULATÓRIO I - ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO)

Quando a ANP foi criada, no ano de 1998, a PETROBRAS comercializava o gás natural com as distribuidoras estaduais ao preço de USD 1,5 dólar por mm/btu. Vinte e cinco anos depois, as distribuidoras estaduais pagam pelo gás a PETROBRAS de USD 10 a 12 dólares por mm/btu. E o preço internacional em países produtores da molécula é de USD 2,76 dólares por mm/btu. Não se assustem, pois é isso mesmo. A PETROBRAS comercializa o gás natural por um valor 07 (sete) vezes maior que o preço internacional. O que fez a ANP? Nada. A maioria dos seus técnicos são oriundos da PETROBRAS. Era melhor ter mantido a PETROBRAS como reguladora, quem sabe ela seria responsabilizada por este absurdo, que hoje tem a complacência da ANP.

FRACASSO REGULATÓRIO II - ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO)

Quando o brilhante (sic) ministro da Fazenda, Paulo Guedes, vendeu os gasodutos já amortizados das malhas sul e norte da Petrobras para um fundo canadense e uma empresa francesa, todos esperavam que a ANP regulasse o preço do transporte do gás natural, levando em conta, obviamente, somente os ativos não amortizados. O que fez a ANP? Além de fazer vista grossa e manter os mesmos preços, decisões recentes de sua diretoria pretendem conspurcar os direitos das distribuidoras estaduais, classificando os dutos a depender da pressão de trabalho, tudo como consequência, que no caso da BAHIAGÁS, esta terá que entregar quase toda a sua malha operando em alta pressão. Tá tudo dominado, hein!!

FRACASSO REGULATÓRIO III - ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO) - A ESPERANÇA

Na semana passada, o Senado da República aprovou o nome de dois novos diretores para a ANP. Até junho de 2026, mais dois diretores serão nomeados, ou seja, serão quatro novos diretores do total de cinco. Os novos diretores nomeados são pessoas de excelente reputação. Tomara que resultem na mudança de comportamento dessa importante mas complicada agência.

A PORTAS FECHADAS

O vereador de Camaçari, Manoel Jacaré (PP), tentou impedir que a reportagem de A TARDE acompanhasse a reunião da comissão de meio ambiente onde seria apresentado aos representantes da comunidade de Areias o relatório sobre a poluição da Tronox. Depois da intervenção do procurador da Câmara, a equipe foi autorizada a permanecer, mas a sessão foi adiada pela ausência dos demais vereadores Paulinho do Som (PT) e Dudu do Povo (União Brasil). Ainda assim foi solicitada a exposição do relatório, mas a alegação foi que o mesmo ainda está sendo elaborado. Fica a pergunta: por que então a reunião foi convocada?

MUITO MAIS QUE PICARETA

Existe a picareta ao quadrado, mas nos confins gelados dos árticos polares existe a Picareta G3. É com ela que o povo lazareno insiste em sobreviver, cavando com trambiques em meio à dureza do gelo. No entanto, sua força é limitada, pois ali reina uma criatura implacável: a serpente cascavel, verdadeira chefa dos lazarenos! A famosa rainha do cambalacho.

ESQUEMA FORTE

Muito cuidado ao estacionar à noite em Praia do Forte. Mesmo sem sinalização ou a presença de guardadores credenciados, os motoristas que deixam seus carros no final da via principal de acesso ao local são surpreendidos na volta com tickets de multas afixados no para-brisa. O valor? R$26 reais. Com a palavra a prefeitura de Mata de São João.

MANGUEOU

A rede Atacadão resolveu chutar o pau da barraca. Clientes da loja da Pituba reclamam que o sistema de ar condicionado não tem funcionado, o que causa desconforto entre os clientes e até funcionários. Como se não bastasse, as sacolas oferecidas, até para grandes compras, são minúsculas, e as maiores que seriam vendidas só andam em falta.

EXECUTIVOS NO PRATO, ENTREGADORES NA SOBRA

O iFood vive reclamando da 99Food, mas esquece de olhar para o próprio cardápio: cláusulas de não concorrência aqui, processos trabalhistas ali e, no meio de tudo, um ingrediente recorrente: a falta de valorização de seus entregadores e funcionários. Enquanto briga na Justiça para segurar executivos estratégicos, continua servindo a conta amarga para quem pedala de verdade pelo aplicativo.

RENNER: CARO E COMUM

A Renner conseguiu a proeza de transformar o ‘barato fashion’ em ‘luxo sem explicação’. As roupas continuam com a mesma qualidade ‘ok’ de sempre, mas os preços agora parecem ter sido costurados em dólar. A sensação é de pagar caro por algo que, no máximo, deveria ser ‘bom e acessível’. Virou boutique disfarçada de fast fashion.

BOMBA RELÓGIO

O Instituto Chocolate de Buerarema, presidido por uma pessoa chamada Elon Botelho entrou no radar do Carrasco. Existe um imbróglio enorme que envolve a Prefeitura de Jussari, a qual teria feito inúmeras transações financeiras ao Instituto. O que se fala é em esquema fraudulento, o qual inclusive está sendo investigado crime de corrupção, peculato e apropriação de recursos públicos. A bomba vai estourar!

TRIPLICADO

A Câmara Municipal de Feira de Santana está de olho no aumento significativo do valor original de um contrato firmado pela Prefeitura de Feira. De R$2,8 milhões passou para R$8,4 milhões. O valor triplicado vem após um aditivo, referente à prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de execução. A verdade é que a Casa Legislativa pediu ao prefeito Zé Ronaldo (União Brasil) explicações detalhadas sobre tal contrato.

TUDO DOMINADO

Chamou atenção a lista de pré-selecionados do Minha Casa, Minha Vida, para o conjunto habitacional Vila Concórdia 1, em Dias d 'Ávila. São 148 unidades habitacionais e 1.077 nomes previamente analisados. Ocorre que entre os “selecionados” foram identificados servidores da prefeitura com salário de até R$5.800,00, mais que o dobro da renda permitida para ter acesso a imóveis da faixa 1. A repercussão foi tanta que a Prefeitura divulgou nota de esclarecimento alegando ser apenas uma pré-seleção, mas reforçando que os nomes divulgados atenderam aos critérios estabelecidos, o que não é verdade.

BAGUNÇA

O transporte escolar em Maraú continua uma bagunça. São veículos velhos e não legalizados, além de motoristas sem habilitação ou sem a categoria correta. A denúncia é de um parlamentar local, o qual disse que o risco para os estudantes é diário. O prefeito, Dr. Ravan (PSD), está esperando acontecer uma tragédia para tomar providências? Alguns sinais já foram dados.

DIAS CONTADOS

O prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal (PL), anda tenso com a possibilidade da perda do mandato. Nos bastidores da política, já se fala em nova eleição na cidade. Isso tudo vem após a controvérsia das "três eleições consecutivas" as quais já teria participado. Belmonte, em 2016 e em Porto Seguro em 2020 e 2024, tudo numa manobra que é contestada sobretudo por especialistas eleitoralistas. Só falta o Supremo Tribunal Federal carimbar o passaporte, mas a bomba passará antes pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia.

FERRUGEM ENDIVIDADO OU FERRUGEM CALOTEIRO?

Até junho deste ano o município de Jequié registra dívidas no valor de quase R$30 milhões de reais. Os gastos com São João ultrapassaram os R$15 milhões, mesmo com o calote que a Prefeitura deu em alguns artistas locais. Imagine como estão de orelha em pé os fornecedores que precisam receber valores da prefeitura de Zè Cocá (PP). O prefeito ferrugem não toma jeito!

FERRUGEM NO MURO

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, continua sem saber para que lado vai em 2026. O político permanece dividido entre governo e oposição, embora tenha prometido anunciar sua decisão no final de 2025. Nos bastidores, falam que ele quer mesmo se aproveitar do governo do Estado e promover sua gestão como competente nas abas de quem ele sequer apoiou em 2022.

RESSURGINDO DAS CINZAS

Quem vem dando as caras para uma provável disputa ao governo do estado da Bahia é o ex-deputado federal José Carlos Aleluia. Há quem diga que anda frequentando o Congresso Nacional, onde tem conversado com senadores baianos. Fora do cenário político há um bom tempo, Aleluia pai, como é conhecido, já que o filho, Alexandre Aleluia é vereador em Salvador, ressurge das cinzas, como uma fênix. Resta saber se vai empolgar o cenário.

CONFIRMANDO A SUSPEITA

A megaoperação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e Polícia Civil paulista, que revelou um tentáculo do PCC na Faria Lima, apenas confirmou uma suspeita que há tempos incomodava quem transitava no maior centro financeiro do país. A dúvida agora é se as investigações irão alcançar alguns peixes graúdos da classe política, da esquerda, centro e direita.

ENQUADRADA

Não tem como o selo semanal do Carrasco não ser da agência que, com sua negligência, fez tremer a Faria Lima. Com o poder de regular e fiscalizar a distribuição de combustíveis em todo o Brasil, a ANP, a Enquadrada dessa semana, negligenciou e terminou dando ensejo à Operação Carbono Oculto, que revelou o completo fracasso dessa agência no setor de óleo e gás. Quando não se associou aos malfeitores, se meteu no licenciamento de empresas distribuidoras que nunca poderiam ter obtido outorgas, sempre para beneficiar aqueles que agora são citados na operação da PF. O dono da Refinaria Manguinhos, Ricardo Magro, por exemplo, seria um dos que teria cooptado a agência, vivendo na santa paz de Miami, longe das garras da polícia brasileira. Sua turma, que conta com um alto coturno, primo diretor, e um advogado seu padrinho, fez a festa durante anos. Ninguém via ou sabia de nada. Quanta inocência…