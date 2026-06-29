O Carrasco - Gerdau aços e tragédia

A Gerdau Aços, braço importante da Gerdau, está no centro de uma tragédia ambiental em Salvador. A praia de São Tomé de Paripe é o palco principal desse cenário de destruição, com o derramamento de produtos químicos no mar de um dos cartões postais do Subúrbio. A empresa foi até multada, mas o impacto causado é praticamente irreversível, e deve prejudicar a vida de quem mora na região por muito tempo.



O COBRE, A CULPA E O EMPURRA-EMPURRA

R$ 70 milhões em multas, estado de emergência decretado e uma praia contaminada. Mas curiosamente ninguém tem culpa. Gerdau trava um jogo de empurra enquanto pescadores, banhistas e o meio ambiente pagam a conta. Quando a lama é de metal pesado, a responsabilidade parece evaporar mais rápido do que a consciência empresarial. O verdadeiro contaminado, por enquanto, é o bom senso.

O POLUIDOR RECORRE, O POVO ESPERA

Depois de metais pesados, manchas na praia e multas milionárias, começa o roteiro já conhecido: recursos, laudos, defesas e anos de disputa. O risco é que os R$ 70 milhões terminem soterrados em processos enquanto São Tomé de Paripe continua esperando pela descontaminação. No Brasil, muitas vezes a Justiça anda em ritmo de tartaruga, mas a poluição chega em velocidade de lancha.

FIM DA ASSOMBRAÇÃO

Quem passa pela Avenida Paulo VI, na Pituba, já pode comemorar o fim de um dos maiores "elefantes brancos" de Salvador. O imponente — e completamente abandonado — prédio dos Correios, que finalmente vai deixar de ser um monumento ao descaso público. Após anos de leilões desertos, promessas vazias e deterioração que enfeitava a região e tirava o sono dos moradores por questões de segurança, a construtora Moura Dubeux arrematou o esqueleto de concreto. Espera-se que a gigante do setor imobiliário dê um destino digno ao espaço com um belo empreendimento.

INDÚSTRIA EM ALTA

A Bahia se prepara para receber a sua mais nova refinaria de petróleo. A Brasil Refinos recebeu licença para dar início a operação da fábrica localizada no Centro Industrial de Aratu (CIA), em Simões Filho, município da Região Metropolitana de Salvador. O movimento reafirma a retomada da Bahia no setor de petróleo e destaca o estado como um dos principais polos de energia do país.

EUFORIA E CAUTELA

A Ilha de Itaparica ganhou o seu primeiro aplicativo de transporte e não se fala em outra coisa por lá. Tanto em Itaparica quanto em Vera Cruz, a novidade causou alvoroço, mas também espanto. Nas redes sociais, os primeiros usuários detonaram os preços das corridas, que segundo alguns relatos, estão praticamente os mesmos dos táxis convencionais. Vamos combinar que este é só o início, que ajustes deverão acontecer, mas o alerta já está aceso para possíveis abusos. De qualquer forma, não deixa de ser uma alternativa a mais para quem depende do transporte público na região.

CANETA TRAVADA

O TCM-BA passou o rodo nas contratações "vapt-vupt" do prefeito de Ibipitanga, Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, o Beto (PT). O gestor foi firmemente orientado a puxar o freio de mão e interromper imediatamente qualquer nova contratação temporária que não passe por um processo seletivo simplificado. O motivo? Uma enxurrada de 427 contratos temporários firmados apenas entre janeiro e março de 2026, sem edital, sem processo seletivo e sem qualquer freio institucional. As admissões sem critérios claros inflaram as folhas das áreas de educação, saúde e serviços gerais. Agora, o prefeito Beto tem um prazo de 20 dias para juntar os documentos, tentar se defender do indefensável e, de quebra, apresentar um cronograma detalhado para realizar uma seleção pública de verdade.

FOGUEIRA APAGADA

Conhecida historicamente como um dos principais e mais disputados destinos do São João no interior da Bahia, o município de Amargosa, Vale do Jiquiriçá, encerrou os festejos de 2026 sob uma onda de debates e intensas cobranças de moradores, comerciantes e turistas. O foco central das discussões gira em torno da nítida percepção de esvaziamento da festa, nesta edição, contrastando diretamente com o crescimento expressivo de eventos em municípios vizinhos. O principal estopim para a perda de tração do turismo local foi o acentuado atraso na divulgação oficial da grade de atrações por parte da gestão do prefeito Getúlio Sampaio (PT), que só ocorreu no início de maio. Para ambulantes, comerciantes locais e proprietários de imóveis de aluguel por temporada, a demora na definição da programação gerou insegurança financeira e travou negociações estratégicas. O erro crasso de timing gerou um efeito dominó que culminou em uma visível redução no fluxo de visitantes nos primeiros dias de festa. Abre o olho, Getúlio!

URUBUS DE QUATRO PATAS

Sobrou para o prefeito de Brejões, Rick de João Lulo (Avante). Relatórios da Vigilância Sanitária e da Adab registraram bois e porcos banqueteando-se no lixo — uma verdadeira afronta à saúde pública, ao meio ambiente e ao próprio bem-estar dos bichos, sem contar o risco iminente de acidentes nas pistas. O pior é que o problema não é novo. Mesmo após notificações anteriores do Ministério Público, fotos e vídeos provam que a prefeitura fingiu que não viu e deixou a irregularidade correr frouxa. Agora, o MP exige a apreensão imediata dos animais, aplicação de sanções administrativas e o isolamento permanente do lixão. Rick de João Lulo tem 15 dias para dizer se vai acatar a recomendação e 45 dias para apresentar um relatório detalhado das ações. O prazo está correndo!

FARRA DAS CONTRATAÇÕES

O prefeito de Jaguarari, Seu Antônio (PT), entrou na mira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e vai ter que rebolar para explicar um verdadeiro "milagre" da multiplicação de vagas. A gestão municipal conseguiu a proeza de realizar 664 contratações temporárias em apenas três meses — entre janeiro e março deste ano. O detalhe? Ninguém sabe e ninguém viu o critério de escolha de tanta gente, já que não há sinal de processo seletivo simplificado ou qualquer mecanismo público de seleção. Ao analisar o caso, o TCM farejou o rastro do apadrinhamento e reconheceu que há indícios claros de irregularidades diante do volume astronômico de vínculos sem transparência. Seu Antônio foi notificado e tem 20 dias para apresentar os documentos que justificam essa "festa do cabide". Se o prefeito não provar o óbvio, a conta vai chegar pesada!

SILÊNCIO ENSURDECEDOR

O prefeito de Itapetinga, Eduardo Hagge (MDB), entrou na mira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) com uma proeza rara, que é um silêncio administrativo que tem toda a cara de um tiro no próprio pé. O sinal vermelho foi acendido, já que foram realizadas nada menos que 1.829 contratações temporárias realizadas apenas no primeiro trimestre de 2026. Tudo isso sem concurso, sem chamamento público e sem sequer um REDA. Nos bastidores da política local, a leitura é curta, grossa e sem saídas: ou Hagge engole o orgulho e regulamenta o REDA para as contratações, ou o TCM vai canetar a punição. Transformar a máquina pública em cabide de empregos inflado em tempo recorde, ignorando os princípios da impessoalidade e da moralidade, é brincar com uma bomba-relógio que vai estourar no colo dos serviços públicos do município.

ADÉLIA DITADORA

Adélia Pinheiro, hoje o principal nome do PT de Ilhéus, tem uma longa missão pela frente. Isso porque o núcleo jovem do partido tem se revoltado com algumas de suas decisões, acusando a liderança de atuar como uma ditadora. Isso, inclusive, tem ligado o sinal de alerta entre os dirigentes da sigla, que temem uma debandada da juventude para outros grupos políticos na cidade dominada pela oposição. Quem precisa de adversários externos quando se consegue espantar a própria juventude de forma tão eficiente?

DESAPEGA, MOEMA

Filiada ao MDB, Moema Gramacho tem tido dificuldades de aceitar sua nova condição. Descartada pelo PT por uma série de fatores, a ex-prefeita de Lauro de Freitas tem se comportado como uma verdadeira petista nas agendas, o que tem gerado constrangimento para quem assiste as cenas. Está certo que ela fez toda uma vida dentro do PT, mas desapegar e aceitar que esse espaço não te cabe mais. Como canta aquele antigo hino da OLX: “desapega, desapega”.

COMO SE NADA ESTIVESSE ACONTECENDO

O racha no PL nacional, exposto após a briga pública entre o senador Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, colocou fogo na base do partido. Mas na Bahia a prioridade parece outra. Enquanto a cúpula nacional se desentende em praça pública, a direção estadual se concentra na organização da primeira edição da Corrida Patriota, marcada para o dia 2 de Julho. Sobre o quebra-pau interno, silêncio absoluto. Como se nada estivesse acontecendo.

TÁ DURO?

Tudo indica que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não vai participar dos festejos do 2 de Julho nesta semana. Em razão disso, os bolsonaristas querem reeditar a motociata realizada por Jair Bolsonaro na cidade em 2022 para não ficarem órfãos de palanque.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para a FESF, que anda em clima de World Cup. Assim como Bebeto e Romário na Copa de 94, Jéssica N. e Jana da Saúde (a identidade completa será revelada na próxima edição) entraram em campo com fome de gol. As atacantes de ligação familiar não perdoam: cobram escanteio curto para a Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) cabecear, convocando velhos fornecedores de outras eras — com quem mantêm relações pouco transparentes — para assumir contratos assinados no raiar da noite, com a irregularidade de sempre. O Ministério Público e os órgãos de controle já estão de olho na jogada. Tudo foi devidamente registrado na súmula. A sequência de jogadas perigosas já foi anotada. Em breve, a arbitragem vai apitar firme.