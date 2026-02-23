O Carrasco - Inquérito fica é no Supremo

INQUÉRITO FICA É NO SUPREMO

Para o desespero de alguns, apesar dos debates sobre o envio do caso do Banco Master para a primeira instância, André Mendonça, o novo ministro relator, já sinalizou que o inquérito deve permanecer no Supremo Tribunal Federal devido à citação de pessoas com foro privilegiado.

GARGANTA SECA

O preço da cerveja no Carnaval de Salvador é em outras capitais chamou atenção. A Ambev tabelou o preço de uma lata de 350 ml da Brahma Chopp em R$ 8,00, quase o dobro do valor cobrado pelo produto nos mercados. Na maioria dos casos, os foliões ficaram na bronca, mas não deixaram de coçar o bolso para molhar a garganta. Haja sede!

TRÊS FORA

A decisão da prefeitura de Salvador em demitir três servidores municipais por envolvimento na invasão do Centro de Cultura da Câmara de Salvador, em maio de 2025, gerou fortes reações da oposição e da situação a Bruno Reis. Para os contrários, como Kleber Rosa, a medida adotada é “extremamente arbitrária, ditatorial e marcada por um claro caráter de retaliação política”. Já entre os apoiadores da gestão, como o vereador Maurício Trindade — vítima das agressões naquela oportunidade —, a "justiça foi feita". "Há consequências para quem ataca o Estado Democrático de Direito", disparou. Carrasco apoia o bota-fora porque a Câmara Municipal, além de ter presidente forte, não é lugar de baderna.

VAI COM QUEM?

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) vive a expectativa de eleições este ano. O pleito está previsto para o segundo semestre, mas um impasse já se apresenta. O atual reitor, Paulo Miguez, apoiado pelo seu antecessor, João Carlos Salles, não pretende renovar o mandato. Com isso, a bola da vez passou a ser o vice-reitor, Penildon Silva Filho, que recebeu o apoio de Miguez. O reitor não sabia, porém, das pretensões de Salles, que anunciou a intenção de retornar ao cargo. E agora, Miguez? A confusão no ninho tá formada.

VISTA GROSSA

A Prefeitura de Acajutiba, na gestão do prefeito Jadiel Souza (MDB), levou o nome do "Instituto Mais Visão" ao pé da letra, mas apenas para enxergar os interesses dos próprios aliados. Uma denúncia revelou um verdadeiro festival de irregularidades administrativas que deixaria qualquer fiscal de cabelo em pé. Um contrato de R$ 350 mil destinado exclusivamente a exames oftalmológicos para estudantes carentes da rede municipal virou "cortesia" para servidores. O caso emblemático é o de um motorista temporário da gestão, que teria realizado exames custeados com o dinheiro que deveria garantir a saúde ocular dos alunos em vulnerabilidade social.

VISTA GROSSA 2

O acúmulo de ilicitudes em Acajutiba continua, já que as investigações apontam que o motorista mantinha um contrato de fornecimento de alimentos com o município no valor de R$ 32 mil. Para fechar o pacote do absurdos, a documentação indica que o referido servidor circula transportando pessoas com a CNH vencida desde agosto de 2023 e exame toxicológico expirado há quase cinco anos. É o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) elevado à máxima potência sob a complacência da prefeitura.

VIGIA DE LUXO

Diz o ditado que o mundo capota, mas em Pau Brasil, no sul baiano, ele deu um triplo carpado. O ex-prefeito Antônio Prado acaba de ganhar um novo crachá: o de vigia do Centro Educacional Maria Santana. Não é um novo cargo político, mas o acerto de contas com a Justiça que demorou "apenas" 15 anos para chegar. O imbróglio vem de 2008 quando Prado decidiu que licitação era um detalhe opcional. Na época, torrou R$ 126 mil em combustíveis sem o devido processo legal. Agora, enquanto a cidade descansa no domingo, o ex-gestor vigia os portões da escola pública. Sem contato com alunos ou professores, resta a Prado o silêncio dos corredores para refletir que, na administração pública, o caminho mais curto — aquele que pula a licitação — costuma terminar em um destino bem cansativo.

FREIO DE ARRUMAÇÃO

O prefeito de Serra Preta, Franklin Leite (Avante), tentou acelerar o passo, mas acabou derrapando nas curvas do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O órgão não quis saber de conversa fiada e determinou a suspensão imediata de um pregão eletrônico da prefeitura, paralisando também qualquer ato administrativo que tenha nascido desse certame. A confusão começou após uma denúncia da empresa Ravi Indústria e Comércio, que apontou irregularidades no edital. O TCM enxergou fumaça onde Franklin jurava haver apenas transparência. Para evitar prejuízos aos cofres públicos, a ordem foi clara: suspensão imediata!

SAÚDE EM FAMÍLIA

O prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho (PSB), tem confundido gestão pública com reunião de condomínio. A bola da vez é um contrato de aluguel para a Saúde que exala um cheiro forte de "negócio entre amigos" — ou melhor, entre parentes. A prefeitura assinou em abril de 2025 um contrato de locação no valor de R$ 16.500,00 mensais. A justificativa? Um suposto aumento de 156% na demanda por atendimentos médicos. O detalhe é que esse "boom" ocorreu em 2024, mas a gestão preferiu deixar o povo mofando na superlotação por dez meses antes de "correr" com o contrato emergencial. A proprietária do imóvel, Elaine Cristina Gandarela Guedes, é irmã de Sergio Vagner Gandarela Guedes, ex-secretário de Governo e braço direito do prefeito.

PRESENTE DE GREGO

A prefeita de Ipiaú, Laryssa Dias (PP), acaba de ganhar um "presente de grego" do TCM-BA. A Corte oficializou a notificação da gestora para que preste esclarecimentos urgentes sobre o contrato de limpeza urbana da cidade. E não é qualquer contrato: estamos falando de uma das fatias mais generosas do orçamento, onde o cheiro de irregularidade parece incomodar mais que o próprio lixo. O que está no tabuleiro é a lisura do rito de escolha da empresa e o fluxo dos pagamentos. Se houve "jeitinho" na licitação, o Carrasco avisa: a conta vai chegar!

DISCUSSÃO INEVITÁVEL

Mesmo que as pessoas que pensam o carnaval e alguns artistas insistam em não debater a criação de um novo circuito no Carnaval, o assunto já tomou a boca do povo. Vai ser difícil não tratar do tema até a folia de 2027.

DENISE NO AQUECIMENTO

Esposa do ex-presidente da ALBA, Adolfo Menezes (PSD), Denise Menezes já está no aquecimento para concorrer a uma cadeira como deputada estadual, caso seu esposo seja indicado para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) nos próximos meses. Ela já tem aparecido em eventos e agendas de governo para colocar o nome nas rodas e engatar sua candidatura. A tendência é que a aposta não fique apenas no papel, segundo apuração do Carrasco.

EU CEDO POR VOCÊ

Falando em vice, há quem diga que Geraldo Júnior (MDB) chegou a conversar com Diego Coronel (PSD) sobre a vice de Jerônimo, colocando a cadeira à disposição do deputado, desde que ele fosse para o MDB. Geraldo participou, inclusive, de uma das conversas. O gesto honroso do governador em exercício não adiantou pois Jaques Wagner acelerou o carro, enquadrou todo mundo - de ministro a líderes partidários - e cravou que em 2026 a chapa governista terá novamente o jingle “Jerônimo e Geraldinho”.

TABULEIRO DA OPOSIÇÃO

ACM Neto (União Brasil) bateu o pé que quer um vice do interior, o que já tira Rogéria Santos, aposta do Republicanos, da disputa. Zé Cocá (PP), de Jequié; Zé Ronaldo (União Brasil), de Feira; Suzana Ramos (PSDB), ex de Juazeiro; e Quinho da UPB, ex-prefeito de Belo Campo, são os nomes mais fortes. O Carrasco acredita também na possibilidade de Sheila Lemos, de Vitória da Conquista.

FALSO AMOR

Já Zé Cocá (PP) tem levado a sério o clássico "Falso Amor", um dos sambas mais bonitos da música brasileira. Na sua relação com o governo, ele finge que morre de amores e Ondina diz que acredita, mas com todos atentos a qualquer movimento do prefeito de Jequié, que não teria ficado nada satisfeito com a forma pela qual a chapa governista foi montada, sem a ouvida de todos os partidos que compõem a base. Os mais revoltados, segundo apurou esse Carrasco, foram o Avante, o PSD e o PSB.

GREGOS E TROIANOS I

Em busca da renovação ou reeleição, todos querem o seu lugar ao sol e vão à luta para conseguir a desejada cadeira no Legislativo. A corrida ainda nem despontou e Leo Prates, que diz ter sido colocado para fora do PDT, já anda de mãos dadas com um dos figurinhas do governo. Lado a lado, a foto com sorriso amarelo para as redes sociais não falhou. O figurinha, por sinal, está crente que levará a cadeira da ALBA com o apoio do ex-vereador de Salvador, Átila do Congo, o famoso "cavalo do cão".

GREGOS E TROIANOS II

O que chamou atenção na fotografia é que Prates já jurou de pés juntos que sequer irá fazer qualquer tipo de dobradinha com aliados que não sejam do seu grupo político; o difícil é manter o celibato partidário quando a tentação da dobradinha aparece. Na hora do vamos ver, o "Deus nos acuda" vira o hino oficial de quem trocou o juramento pela conveniência..

DE NOVO, RJ?

Que o Rio de Janeiro tem muitas belezas naturais, isso não se discute. No entanto, a política fluminense passa longe de qualquer elogio quando o assunto são os governadores afastados. No próximo dia 10 de março, o TSE vai retomar o julgamento que pode cassar o mandato de Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico durante a campanha à reeleição em 2022. Caso seja punido, ele vai se juntar à extensa lista de governadores que já foram presos ou afastados do cargo por envolvimento em investigações, a exemplo de seus antecessores Wilson Witzel, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, só para citar os mais recentes.

ENQUADRADA

Quem leva a enquadrada da semana é a prefeita de Cotegipe, Professora Beatriz (PT). Ela levou o conceito de "gestão participativa" para o lado estritamente familiar. A petista entrou na mira do TCM-BA após uma representação detalhada de dois parlamentares locais. O motivo? O bom e velho — mas sempre ilegal — nepotismo. A denúncia desenha um verdadeiro mapa de parentesco que domina a prefeitura do oeste baiano. Não sobrou quase ninguém de fora do almoço de domingo. Administrar dinheiro público como se fosse herança de família é o caminho mais curto para o banco dos réus. Uma verdadeira selfie em família.