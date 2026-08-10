O Carrasco - Interdição Dolorosa

INTERDIÇÃO DOLOROSA

A interdição na praia de São Tomé de Paripe completa quatro meses nesta semana. O bloqueio aconteceu no dia 11 de março, após laudos do Inema confirmarem a presença de cobre e nitrato. A demora na reabertura da praia compromete a renda dos trabalhadores que temem que o bloqueio permaneça até a alta estação, o que seria um desastre para o sustento de diversas famílias. E a Gerdau continua nesse descaso com o caso.

MAIS UMA DO BRADESCO

O Bradesco entrou na mira do Ministério Público da Bahia (MP-BA) por conta de uma suposta contratação fraudulenta de um empréstimo em nome de um consumidor, sem autorização dele. A investigação apura a possibilidade de falhas nos mecanismos de segurança da instituição financeira. Isso na semana em que o banco registrou lucro líquido de R$ 7,05 bilhões no segundo trimestre, alta de 16,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Dinheiro para garantir a segurança do cliente não falta, mas parece que isso não é a prioridade.

"ENCOLHIMENTO" FORÇADO

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, colocou a boca no trombone contra o IBGE devido aos dados do Censo 2022. Segundo ele, o levantamento "encolheu" no papel a população de cerca de 30% das cidades baianas, disparando um perigoso efeito dominó nas finanças locais. A contagem reduziu os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), fonte vital para prefeituras de pequeno porte. Cardoso apontou falhas graves na coleta de informações e alertou para o risco de colapso em serviços essenciais como saúde e educação.

LATAS VELHAS

A gestão da prefeita Laryssa Dias (PP), em Ipiaú, entrou na mira do Ministério Público da Bahia (MP-BA) por colocar em risco a vida dos estudantes da rede pública. Uma vistoria minuciosa revelou que 76% da frota do transporte escolar do município, 38 dos 50 veículos inspecionados, apresentam graves pendências documentais, motoristas sem a habilitação exigida por lei e falhas gritantes de trafegabilidade. Cintos de segurança danificados ou inexistentes, extintores fora da validade e falta de identificação escolar foram apenas algumas das atrocidades encontradas nos ônibus. A pergunta que não quer calar por lá é simples: até quando a prefeitura vai transportar o futuro da cidade nessas verdadeiras latas velhas?

"BEIJINHO NO OMBRO"

A prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), rebateu as investidas da antecessora, Moema Gramacho (PT), que foi às rádios defender seu legado. Em evento, Débora destacou o pacote de obras e serviços entregues como a verdadeira resposta ao grupo petista. Provocada sobre a oposição tentar "faturar" em cima de projetos antigos de papel, a prefeita mandou um recado à rival, em tom de ironia: "beijinho no ombro para vocês, porque já deu certo".

SURPRESA

Apesar de ter indicado que a sua segunda suplente na chapa ao Senado seria uma mulher, Rui Costa surpreendeu muita gente ao anunciar na convenção que a ex-prefeita de Banzaê, Jailma Dantas, será a ocupante do posto. Nos bastidores, há quem diga que essa decisão o próprio Rui teria aberto mão, deixando-a para o conselho político, uma vez que, da cota do ex-ministro, o escolhido foi Ronaldo Carletto.

AVANTE GALINHA

Por falar no Avante, não tem pegado nada bem a defesa que Ronaldo Carletto, o mandatário do partido na Bahia, insistir na candidatura de Binho Galinha, hoje preso há quase um ano e condenado a mais de 30 anos de cadeia. O MPF apresentou impugnação ao registro de Galinha, deixando Carletto em uma completa crise ética. Ficou claro que a jogada do Avante é aproveitar os votos do condenado para aumentar sua bancada na ALBA.

A “MÁGOA” DE OTTO

O senador Otto Alencar (PSD), também presente na convenção, lançou uma indireta que foi vista muito mais como um golpe direto. Sem citar nomes, o parlamentar bateu, com seu peito cheio de mágoas, no ex-aliado Angelo Coronel (Republicanos), hoje na oposição. Só esqueceu do histórico de retaliações que fizeram Coronel abandonar a base governista. Há quem insista na tese que ao escantear o senador Ângelo Coronel, as perspectivas no xadrez político nacional prometem surpresas nada agradáveis para Otto, que além de exigir Ottinho no TCE, anda furando alguns municípios para que seu outro filho seja o deputado federal mais votado na Bahia. As queixas de deputados do PSD já chegaram a Kassab e o presidente nacional não anda satisfeito com essa movimentação, incumbindo cada vez mais a Antonio Brito a tentativa de aparar as arestas na Bahia, para que medidas enérgicas não sejam adotadas de cima para baixo.

DOR DE BARRIGA

Na semana passada o que mais se ouviram na ALBA foram queixas sobre os restaurantes que atendem aos servidores da Casa. Foram três dias seguidos com fortes dores de barriga e disenteria depois do almoço. “O cheio da comida estava horrível e era previsível isso acontecer”, confidenciou um parlamentar a esse Carrasco.

CONTAS ERRADAS

Os bolsonaristas do PL devem estar de cabeça quente com as projeções internas para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Samuel Junior e Paulo Câmara, filiados recentemente ao partido, despontam como reeleitos com folga, o que torna a disputa dos bolsonaristas por uma outra cadeira, caso seja possível, uma guerra particular. Diego Castro, hoje com mandato, e Cezar Leite, vereador de Salvador, terão que usar todas as armas. Cézar Leite, aliás, segundo informações de bastidores, estaria na iminência de se fortalecer com o apoio de grupos empresariais que gostam da ideia de lhe ver na ALBA, dado o seu perfil de fidelidade canina na CMS.

BAGUNÇA NO PL

Não bastasse a repercussão negativa da escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL) para a vice, o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) resolveu desmentir, em uma live, o próprio presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Valdemar tentou vender a versão de que o nome do vice vinha sendo construído há meses. Flávio desmontou o discurso. Tirando de cena a bagunça da comunicação do PL, ele tem razão: todo mundo percebeu que a escolha foi feita “em cima da hora”. Não precisava mentir, Valdemar.

NINGUÉM QUIS

Por falar nessa escolha de vice, Flávio nadou, nadou, nadou e morreu na praia. O senador e candidato à Presidência da República tentou até o último minuto emplacar uma mulher para a vice-presidência, mas a verdade é que ninguém quis. Fadado a uma eleição fracassada, já que nem alianças políticas com outros partidos conseguiu fazer, Flávio achou de bom tom indicar um nome que pelo menos goza de credibilidade e mandou bem na CPMI do INSS.

CANETADA NO DISCORD

A primeira-dama Janja resolveu vestir o figurino de censora digital e defendeu abertamente o bloqueio do aplicativo Discord no Brasil, durante agenda com o Ministério da Justiça e a AGU. O problema é que a fala tresloucada da primeira-dama, quase como sempre, deu munição para a oposição. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) não perdeu a chance de debochar, lembrando que o governo nunca tem essa mesma pressa para bloquear sinal de celular dentro de presídio e cravando que a medida é um verdadeiro tiro no pé junto ao eleitorado jovem. Lula já tem uma dificuldade com a juventude, até por culpa dele mesmo, e não precisa complicar mais ainda.

ONDE GUARDA?

A declaração de bens prestada pelos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia à Justiça Eleitoral escancarou que a crise econômica passa bem longe dos gabinetes do Poder Legislativo. Dos 57 parlamentares candidatos este ano, impressionantes 34 declararam ser milionários, somando uma bolada superior a R$ 152 milhões. O campeão da dinheirama é o deputado Robinho, com R$ 19,3 milhões na ficha, seguido de perto por Felipe Duarte (Avante), com R$ 16,1 milhões. Mas o que realmente fez o baiano cair para trás foi o detalhe no cofre de Felipe Duarte: dos seus R$ 16 milhões, inacreditáveis, R$ 8 milhões foram declarados puramente em "dinheiro em espécie". O Carrasco ficou na dúvida se a quantia está guardada em um carro-forte, dentro de malas ou debaixo do colchão.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai mais uma vez para o prefeito de Itapetinga, Eduardo Hagge, que virou o assunto principal das rodas de conversa no município após homologar um pregão eletrônico recheado para o fornecimento de marmitex, coffee breaks, kits de lanche e buffet para as secretarias municipais. O valor global do contrato assusta: impressionantes R$ 2,93 milhões. O xis da questão foi a opção da gestão por concentrar todo o serviço nas mãos de uma única fornecedora. A firma individual Irlandia da Silva Brito, a "Tina Restaurante", arrematou os três lotes da disputa. A polêmica azedou de vez quando os munícipes checaram o capital social da microempresa na Receita Federal: declarados parcos R$ 100 mil. A pergunta que ecoa na cidade é se a estrutura do estabelecimento terá estômago para digestão de tanta demanda da máquina pública.