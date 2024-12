O Carrasco - Joesley Day

JOESLEY DAY

Bancos de responsa não querem JBS. JP Morgan, Citi, ninguém quer esse rapaz. Risco Brasil.

COISAS ESTRANHAS NA BAHIAGÁS

A GN Link Distribuidora de Gás Natural S/A pretende se instalar em Itabuna, onde está sendo construído um terminal de regaseificação de GNL. Notícias que chegam ao Carrasco dão conta de tratativas não republicanas entre a gestão da BahiaGás e a GN Link. Com a palavra, o Senhor Gavazza, que terá muito a se explicar sobre esses e outros episódios que o Carrasco irá noticiar semana após semana. É nitroglicerina pura envolvendo o garanhão reprodutor da BahiaGás.

UM VELHO PICARETA REAPARECE

Pseudo-empresário controvertido, queimado em todo o meio empresarial, já foi escorraçado no setor público. Onde ele chega é bandalheira. O velho Cajado - que nada tem a ver com o decente deputado federal Cláudio Cajado - tem sido pego com a boca na botija, armando falcatruas. É caso de polícia mesmo. A última do velhaco, que anda associado ao seu filho Juninho, foi a tentativa de calote no seu sócio recente. Daqui por diante, o Carrasco vai divulgar para a Bahia e para o mundo essas falcatruas de sua empreiteira. Pela envergadura dos sócios e parceiros que ele vem tentando passar a perna, seus problemas serão gigantescos. Cúpulas da SSP, do GAECO e até da Polícia Federal já foram acionadas. Até fraude ao sistema financeiro foi detectada, onde o sistema bancário tradicional foi abandonado para lavar dinheiro através de fintechs pertencentes a baianos que, ao que consta, não estão sabendo dos ilícitos praticados pela dupla barra pesada. Tem mais um detalhe: a dupla de Cajados tem atuado com a conivência de um tal Gildeone, um agente público que age sozinho e que o Carrasco tenta descobrir a que setor do Estado ele está vinculado. Fontes fidedignas já garantem que Gildeone já está sendo alvo de investigações internas e deve receber algum tipo de baculejo da SSP, possivelmente da PF.

BATE PRONTO

Gildeone Gildeone!! Largue seu cajado e comece a caminhar com suas próprias pernas. Todo mundo sabe que você e um parceiro empreiteiro Juninho agem sozinhos sobre as águas e sobre os esgotos baianos. Seu final será triste. Na cadeia. Quem viver verá. O funcionário público teria roubado gente poderosa e pode crer: não ficará pedra sobre pedra.

FAKE NEWS À SOLTA I

O poder das Fake News que parte de agentes públicos não para na Bahia. Depois de um procurador da república, que literalmente criou quilombos em praias e áreas nobres com integrantes fake e paraguaios e sem nenhuma atividade cultural ou artesanal, contrariando a história de lutas e fugas para o interior, chega agora uma novidade. São as "praias da Shoppe", fabricadas por militantes ideológicos e negacionistas. Essa coluna recebeu um material explosivo que comprova que em uma paradisíaca região do Baixo Sul, uma promotora militante, uma juíza desatenta e um deputado extremista estão tratando terreno de marinha como se fosse praia e área de uso comum do povo. Mesmo com parecer técnico da Polícia Federal e da SPU dizendo o contrário. Além de desinformar a população, causar desemprego, fuga de turistas, risco de invasão, depredação, insegurança jurídica, conflito fundiário e falência de pequenos empreendimentos sustentáveis, todos podem ser enquadrados na lei de abuso de autoridade.

VELHO ZUZA X BACKTRUNK

O advogado senil despirocou. Enciumado e valente com sua prótese, passou a contratar notinhas em blogs de quinta categoria, a atacar autoridades públicas. Se juntou com BackTrunk e vão terminar, ambos, presos pela SSP. Pra quem não lembra da Operação Pura Política, a tentativa de extorsão vai ter vida curta. Enquanto o BackTrunk deve ser preso por extorsão, o velho Zuza vai acabar investigado por uma desapropriação fraudulenta da época de João Henrique. Um conhecedor do caso afirma categoricamente que Zuza anda tendo pesadelo com um “boné e um revólver” encontrado nos túmulos, na Paralela.

NOT BANK

O Nubank continua decepcionando seus clientes. O banco roxinho não tem liberado empréstimo em pleno final do ano e quer apenas negociar o FGTS do pobre peão. Quem fez planos contando com a ajudinha, o Carrasco lamenta, mas não vai acontecer isso no dezembro.

MUDA O ANO, MAS A AGONIA CONTINUA A MESMA

Esse Carrasco já está cansado de alertar sobre o péssimo serviço que vem sendo prestado pela Internacional Travessias Salvador (ITS) na administração do sistema ferry-boat. Ainda nem chegou o período intenso de festas e os motoristas já sofrem com as longas filas para realizar a travessia Salvador-Itaparica. O povo vai sofrer até quando?

INGRATA

Não é novidade alguma para pessoas que vivem no capitalismo, que empresas não dão a mínima para a condição do trabalhador, o que é burrice na mera opinião do Carrasco. Só que a pauta em si é sobre a maiorzona empresa iFood querer negar a qualquer custo o vínculo empregatício com os entregadores, que estão ali cumprindo uma tarefa dada quase que exclusivamente. Pensar que eles estão precisando pedir o mínimo é desestimulante ao trabalhador e até para o Carrasco que já viu de tudo por aqui.

CLARO QUE NÃO

Clientes da operadora Claro, seja de TV, internet ou celular, precisam ter muita paciência para serem atendidos. As vantagens oferecidas na venda dos produtos desaparecem após o período de fidelização, e para conseguir falar com um atendente é preciso passar por vários números de contato e incontáveis minutos de espera. Em tempos de 5G, seria de bom tom que o atendimento ao cliente fosse um pouco mais ágil.

IN (FERNO) DRIVE

É um verdadeiro terror tentar conseguir um carro no aplicativo Indrive. Mesmo com o serviço de negociação, os motoristas insistem em não aceitar o valor sugerido, recusando as corridas e majorando o valor que é oferecido pela própria plataforma. O resultado disso é que os clientes ficam a ver navios, ou melhor, a ver outros carros passando.

DESSERVIÇO

Quem procurar bilheteiros nos boxes das estações do metrô de Salvador, vai ficar chupando o dedo. A única opção agora é comprar nos totens, o que muita gente tem dificuldade, sobretudo os idosos com maior dificuldade na leitura de tela digital. Sem falar na dificuldade para concluir o processo. Ou seja, sem os bilheteiros, quem não consegue comprar na tecnologia, não consegue o deslocamento. A CCR Metrô tá economizando tanto assim e desfalcando o serviço?!

QUEM RESPONDE?

A perícia do Ministério Público confirmou a omissão dos órgãos públicos, de saúde e ambientais, e atestou a contaminação de metais pesados na água do lençol freático de Areias, em Camaçari, bem como a ineficácia das barreiras hidráulicas. A expectativa agora é que o promotor responsável pelo caso acione os órgãos estaduais e municipais, a fim de apurar os impactos na saúde da comunidade local e cobrar as devidas providências para reparação de danos materiais e morais.

VAI TER BUZU?

Ministério Público, Agerba e Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana se reúnem na quarta-feira, 11, para tratar da licitação do transporte metropolitano, que não ocorre desde 2017. Devido à proximidade do fim do ano, há possibilidade de um contrato emergencial até a conclusão da licitação. O sindicato pretende que a empresa que venha a ser escolhida assuma também as linhas que ligam Salvador e Camaçari a Dias d´Ávila, uma vez que a Univale, que explora as linhas naquela cidade, já anunciou o fim das operações e colocou 120 trabalhadores em aviso prévio. Se não houver solução, os diasdavilenses começarão o ano de 2025 sem transporte.

BLOQUINHO DOS PREFEITOS

Zé Cocá e Júnior Marabá encabeçam o bloquinho dos prefeitos pepistas que podem ser candidatos nas eleições de 2026. Enquanto o de Luís Eduardo Magalhães é conclamado pelo povo do Oeste para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, o de Jequié parece ter perdido o gás, mas ainda cogita renunciar para tentar ser deputado federal. A justificativa da candidatura de Junior a deputado federal é o seu fortalecimento político após seus quatro anos de gestão como prefeito de Luís Eduardo Magalhães, quando foi reeleito com 83,4% dos votos. Outro fator foi a sua forte influência no processo eleitoral dos municípios do Oeste baiano. Ele sairá como federal representante da região.

PENTE-FINO

O Ministério Público da Bahia tem feito uma espécie de pente-fino contra quadrilhas especializadas em sonegação de impostos do Estado. Um grupo empresarial do setor de indústria e distribuição de bebidas, acostumado com a ocultação de bens e tributos, foi alcançado pelo órgão e identificado pela abafação de cerca de R$ 25 milhões em impostos (ICMS). Vem bomba por aí.

ACABOU A BAIXARIA

Demorou, mas o MP baiano começou a chegar aos responsáveis pela palhaçada que é a exposição de crianças nas chamadas “batalhas de naipe”, que nada mais é do que músicas com teor pornográfico e nada educativas. Dois homens foram presos na cidade de Santa Luz por promover a exposição pública e degradante de crianças e adolescentes executando tais coreografias de claro conteúdo sexual e apologia ao crime. Acabou a palhaçada, e que chegue em muitos outros lugares, como Salvador.

MPF DE OLHO I

O Ministério Público Federal (MPF) avaliou como consistente a denúncia de possíveis irregularidades envolvendo a prorrogação de um contrato da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Soure com a Cooperativa Unibrasil Saúde (antiga COOBA - Cooperativa Baiana de Saúde), e decidiu instaurar um inquérito civil para investigar a negociação. A suspeita se dá em torno de uma licitação de R$ 324 mil, realizada nos anos de 2018 e 2020. A PF já fez uma visita à cidade do nordeste baiano em 2022, por conta de uma fraude na compra de testes para a Covid-19.

MPF DE OLHO II

O MPF também abriu inquérito para investigar a suspeita de irregularidades no fornecimento de 400 notebooks em Catu, no Agreste baiano, no ano de 2021, pela empresa S.T. Ltda. A Câmara Municipal tentou até instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o caso, mas foi impedida pela Justiça local.

MPF DE OLHO III

A Prefeitura de Arataca e a empresa Alicerce Construtora, Terraplenagem e Locadora Ltda são alvos de uma denúncia que está sendo apurada pelo MPF, com fortes indícios de crime ambiental. Segundo a acusação, a empresa, com anuência da gestão municipal, despeja resíduos sólidos, inclusive hospitalar, em áreas do Assentamento Terra Vista e Área de Preservação Ambiental (APP). A situação é tão grave, que existe a probabilidade de poluição da água que abastece o município.

TERCEIRO TURNO?

As eleições acabaram, mas a temperatura continua elevada entre a prefeita eleita de Lauro de Freitas, Débora Régis (União Brasil) e a atual gestora Moema Gramacho (PT). A petista usou as redes sociais para rebater a acusação da adversária de que teria deixado um rombo de R$ 1,7 bilhão nos cofres do município. Débora afirma que tomou conhecimento do déficit durante os trabalhos de transição de governo. Moema garantiu que o suposto prejuízo seria impossível de acontecer, pois nunca teve suas contas rejeitadas pelos órgãos de controle, e ainda chamou a ex-aliada de irresponsável e mentirosa, e ameaçou acionar a Justiça. A briga parece que ainda vai dar pano para manga.

PREFEITO INSIDIOSO

Que tem político que vive de aparência só nas eleições, todo mundo está cansado de saber, mas alguns passam dos limites quando o assunto é fazer o básico. O prefeito Nininho Gois jogou tudo para o alto e Quijingue está virando um verdadeiro caos. Simplesmente ele achou de bom tom suspender os serviços de saúde, limpeza, e demitiu profissionais de saúde, acarretando no fechamento de unidades e na redução do atendimento em muitas outras. Providências já estão sendo tomadas, mas e a população fica como até lá? Vivendo sob lixos e entulhos e sem serviço de saúde de qualidade. Espero que o “gestor” insidioso pague o que deve em dobro […] Cuidado Nininho, que a praga do Carrasco pega.

BONNIE E CLYDE ESTÃO DIFERENTES

Esse pós-eleições tem rendido que só aos prefeitos, julgo a dizer que até mais que o pré, hein? Desta vez, dois "gestores baianos" de vez, juntinhos, foram pegos no pulo aprontando às escondidas do povo. Os prefeitos Luciano Pinheiro e Roberto Bruno, das cidades de Euclides da Cunha e Umburanas, foram alvos de mandados de busca e apreensão, integrando duas operações que investigam irregularidades em licitações e favorecimento de empresas contratadas para prestação de serviços como transporte escolar e locação de veículos nos municípios. É muito babado para uma dupla. Acho que os prefeitos se juntam em gangues para darem os mesmos golpes, toda semana uma licitação golpeada é registrada por aqui. Eles não cansam, nem mudam o disco. Aí fica fácil.

BARBARIDADE

Mesmo no finalzinho de mandato, a Câmara Municipal de Santo Amaro decidiu afastar a prefeita Alessandra Gomes (PSD), em procedimento recheado de irregularidades. Essa turma maligna do Legislativo não respeita a democracia e quer antecipar o resultado das urnas. Em tempo a ilegalidade foi desfeita e a prefeita deve encerrar seu mandato como manda a regra constitucional.

DE FORA

Não vai ser desta vez que o ex-prefeito de Canavieiras, Clóvis Roberto Almeida de Souza, vai ter o direito de voltar ao cargo e recuperar os direitos políticos. Sendo assim, quem pensa que o atual prefeito Paulo de Carvalho (Avante) iria esfriar um pouquinho mais a cadeira se enganou. O substituto, Paulo, foi eleito e vai comandar o município por mais quatro anos.

TRAIÇÃO?

Vereadores de Itapetinga, sul da Bahia, estão cuspindo fogo contra o prefeito Rodrigo Hagge (MDB). O motivo foi a demissão de mais de 2 mil cargos de correligionários de parlamentares locais. Esperto, Hagge segurou os cargos até antes das últimas eleições, para que não perdesse votos para o tio eleito. Hagge agora dá um chute no traseiro de todos.

VAI PAGAR COM TRAIÇÃO?

Um vereador de Salvador que se diz fiel ao prefeito Bruno Reis começou a arrastar as asas para o governo Jerônimo Rodrigues (PT). Em uma agenda institucional, o vereador foi só sorrisos ao lado do chefe de gabinete do petista, Adolpho Loyola. Nas redes sociais, as fotos não passarão despercebidas. Guilhotina nele!!!!

COM BONS OLHOS

Na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste (Fenagro), realizada pelo Grupo A TARDE, de tudo um pouco foi tratado nas conversas entre pequenos, médios e grandes produtores do estado, mas o acordo Mercosul-UE enche os olhos dos empresários que vieram à Bahia realizar grande negócios, com bons olhos na próxima safra. O assunto fez parte de toda roda de encontro e conversas acompanhadas pela equipe de A TARDE. Afinal, o balcão de negócios que a Fenagro proporcionou aos criadores ficará marcado na história da Bahia, do Brasil e do mundo.

RETORNO TRIUNFAL

Não é nenhuma fábula afirmar que a Fenagro reuniu grande parte do Produto Interno Bruto da Bahia. Empresários e produtores de diversos segmentos da economia do estado estiveram presentes na maior feira de negócios do Nordeste para fazer valer o retorno triunfal do evento, que recoloca a Bahia como principal balcão de negócios do agronegócio e agricultura familiar do país.

ENQUADRADA

O selo semanal dessa vez vai para o Senhor Gavazza, da BahiaGás. Não é possível que depois de tantos relatos de malfeitos e contratações nada republicanas, o Senhor Gavazza passe ileso pela Controladoria Geral do Estado da Bahia e do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. São denúncias também de assédios de todos as naturezas. Um tema que veio à tona, isoladamente, foi a abordagem sobre um pedido de “retorno” a um escritório de advocacia para que o contrato fosse mantido. Pedido feito, pedido negado!! Contrato cancelado. Absurdo! O Carrasco está preparado para entregar seu dossiê às autoridades e aos órgãos de controle.