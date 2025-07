O Carrasco - Mais que maquiagem

MAIS QUE MAQUIAGEM

Enquanto a Tronox busca iludir a comunidade de Areias com projetos sociais de fachada, moradores do entorno, muitos dos quais já perderam companheiros e filhos vítimas de doenças crônicas, penam para ter acesso a assistência médica, exames e medicações, sem qualquer auxílio da multinacional. O Ministério Público está, de certo modo atrasado, em fase final de elaboração de um aditivo ao TAC de 2012, já comprovadamente descumprido, mas as famílias de Areias esperam pela reparação das perdas e danos acumulados nas últimas décadas.

A BUTUCA BUFADA I

Em Ibicarai, sul da Bahia, o presidente da Câmara Municipal, mesmo sem ordem expressa para que fosse suspenso o mandato da prefeita Monalisa Tavares (União Brasil) enquanto durasse a suspensão dos direitos políticos determinada em uma ação civil pública transitada em julgado, convocou meia dúzia de gato pingado para dar posse ao vice-prefeito Jonathas Soares (Republicanos), que se mostrou um traíra de primeira linhagem. Quem esteve no evento como papagaio de pirata e se achando o bambambam foi o deputado Neto Carletto, do Avante. O jovem parlamentar, diferente do tio, ex-deputado estadual e federal, que avançava no capital político com muito suor e dedicação, vem se destacando como o político que vive na espreita, sempre querendo ganhar prefeituras na base do tapetão, como andou tentando, sem sucesso, em Eunápolis. A butuca bufada de Neto Carletto não durou 24 horas e o TRF1, por entender que não mais existe improbidade sem dolo específico mesmo com sentença transitada em julgado, manteve Monalisa no cargo de ela nunca deveria ter sido alijada por um minuto. Só muito sal grosso para Carlettinho, pois onde ele encosta para operar no tapetão a coisa dá azar.

A BUTUCA BUFADA II

Em Eunápolis, o mesmo Neto Carletto sonhava que a chapa Robério/Pastor Bené pudesse ser cassada pela Justiça Eleitoral. Sem entender nada da matéria, deu com os burros n’agua. Então partiu para operar no TRF1, conseguindo, no tapetão, a revogação de uma liminar, dentre tantas outras decisões, que garantem a manutenção de Robério no cargo de prefeito. Segundo fontes do Carrasco, Carlettinho sequer conseguiu identificar o arsenal de provimentos judiciais, inclusive colegiados, que asseguram que o prefeito de Eunápolis mantem-se firme e forte. Para quem não se lembra, Carlettinho, em 2022, se elegeu na oposição e fazendo forte campanha para ACM Neto e Jair Bolsonaro. Em menos de seis meses, virou a casaca e agora tenta uma aproximação com Jerônimo, que já deixou claro que não aceita essa história de derrubar prefeitos - ainda mais o aliados de primeira hora - através de lobby e no tapetão.

FERRY-BOAT: A TRAVESSIA ÁGUA

O português perdeu o barco. Ou melhor — o barco foi para os italianos. Sim, uma das embarcações “reservadas” para a Bahia já mudou de rota e de bandeira. Enquanto isso, o favoritismo escancara suas rachaduras e a licitação vai se tornando uma embarcação à deriva. Nos bastidores, o clima é de desespero. E, nos próximos capítulos… vem bomba!

RECADO DADO

A Confederação Nacional da Indústria - CNI, por meio de seu presidente Ricardo Alban, fez uma dura e contundente declaração sobre os fatos recentes envolvendo o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. Alban cobrou que o Executivo tem de agir com responsabilidade e resolver o assunto de forma diplomática, ao invés de ficar nessa polarização que só destrói a economia e, de quebra, a indústria brasileira. Em entrevista, o presidente da CNI falou que, diante desse impasse, existe a necessidade de uma articulação entre os setores privados do Brasil e dos EUA para encontrar saídas ao tarifaço. Congratulations!!

QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ

Por onde anda Ednaldo Rodrigues? O homem que vivia nos holofotes parece mesmo que caiu no ostracismo. Antes, o 'todo poderoso' não perdia tempo para usufruir da influência que possuía. Foi na Federação Bahiana de Futebol (FBF), que ele construiu um império e conseguiu fazer história com maus exemplos. Seu sucessor, o concunhado Ricardo Lima, até tentou seguir os passos de Ednaldo, mas já beira o mesmo destino do esquecimento. A bola da vez está com Taíse Galvão, cunhada de Rodrigues e atual diretora técnica da Federação. Apesar de se estarem alocados na FBF, a fatídica trajetória dessa família parece realmente estar com os dias contados. O grande mestre já se escondeu porque sabe que vêm novos capítulos pela frente. E não adianta fugir. Porque quem estiver na esteira dessa lambança vai tombar juntinho.

VERDADEIRO PREFEITO

Continua a tese de que Cacau da Mata é o verdadeiro prefeito de São Sebastião do Passé. Segundo informações obtidas pelo Carrasco, o filho da prefeita Nilza da Mata (PSD) é quem, de fato, permanece dando as ordens do que ocorre dentro da gestão municipal. A infraestrutura da cidade, responsabilidade dele, está esquecida. É que ele anda muito ataferado acumulando a função da sua mãe.

COÇA O BOLSO!

Já que não se dedicou a gastar com o essencial enquanto era gestor, o ex-prefeito de Ibititá, Edicley Souza Barreto, conhecido como Cafu Barreto (PSD), vai ter que literalmente coçar seu próprio bolso para devolver mais de R$ 800 mil aos cofres públicos. O Tribunal de Contas dos Municípios chegou junto e apontou irregularidades nos pagamentos realizados à empresa “Machado Levi Serviços”, prestadora de serviços médicos, nos exercícios de 2019 e 2020.

DR. PROBLEMA

O prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa (Avante), continua cordial com certas empresas, seguidamente beneficiadas com generosos contratos. Desta vez a mamata foi para a 'Suporte Terceirização e Soluções LTDA', que foi contratada pela gestão municipal de Santaluz, sendo que trabalhadores da terceirizada disseram não ter conhecimento sobre qualquer ação direta da Prefeitura com o CNPJ. Que estranho, não?

FERRUGEM MALVADA

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), continua maltratando a população carente. Desta vez mandou desocupar, sem aviso prévio, a área da conhecida 'Feira da Troca', onde ambulantes comercializavam produtos e tiravam o seu ganha pão. O Secretário de Serviços Públicos, que age como o xerife da região, chegou no local e deu ordem para que todos saíssem imediatamente. De acordo com os comerciantes, o novo local oferecido é distante e não tem movimento de pedestres e carros, ou seja, um péssimo local para vendas.

QUE MANÉ, DADÉ!

Em Barro Alto, centro-norte da Bahia, o prefeito Evilázio Joaquim de Oliveira, conhecido como Dadé (Avante), resolveu alterar o brasão oficial do município sem qualquer tipo de consulta com a população ou com o Legislativo. Dadé vai ter que voltar atrás e alterar a decisão, pois o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) deferiu o pedido de medida cautelar, com o objetivo de suspender o ato. É bom que Dadé saiba que o antigo brasão é o símbolo oficial da cidade, cuja alteração exige deliberação legislativa específica. É cada uma que se vê!

SAI DA CAIXA, HOMEM!

Atual prefeito de Juazeiro, Andrei da Caixa (MDB) virou as costas para os aprovados em um concurso realizado pela Secretaria de Educação. O certame foi feito para atender a demanda da sede, bem como da zona rural do município, e o curioso é que não falta denúncia sobre falta de professores na cidade, sem falar nos péssimos números relacionados à Educação. O homem da Caixa falou tanto da antiga gestão, jurou que iria resolver esse assunto e até agora foi pura conversa fiada.

CONTRADITÓRIO

Pela segunda vez, a Câmara de Vereadores de Ilhéus descumpriu o acordo que fez com o Ministério Público do Estado para convocar os aprovados no primeiro e único concurso realizado pelo Legislativo municipal. A Casa tinha até junho para convocar os novos servidores e quer mais 60 dias para iniciar o chamamento, sob a alegação de que ainda não tem estrutura suficiente para comportar os novatos. Realizou o concurso para que então?

JA VAI TARDE

Não demorou muito para que o deputado Fabrício Pancadinha (Solidariedade) abraçasse de vez o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Depois de uma paquera envolvendo traição, que mais parecia um ensaio para uma novela das 8, o casamento finalmente foi selado na última sexta-feira, 18, causando tristeza mas um certo sentimento de liberdade na oposição. Na política, é sempre bom se liberar dos traidores e descredenciados. Jero tem de ficar ligado, pois como dizia um finado chapa desse Carrasco: “homem que joga e bebe, mulher que trai uma vez e menino cortês, não tem jeito pra esses três”. Pancadinha vai tomar uma pancada nas urnas em 2026, podem anotar.

OS 'ALCKMINSTAS'

Quem mais se fortaleceu dentro do governo Lula (PT) com a crise do tarifaço foi o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Ex-governador de São Paulo, Alckmin assumiu a liderança nas negociações, o que animou os entusiastas de uma nova candidatura do ex-tucano ao governo de São Paulo em 2026. A ideia é que ele, adversário histórico de Lula, sirva de palanque para o petista no estado. O problema é que Trump não quer dialogar com ninguém do Poder Executivo Federal. Esse discurso de Lula, chegando ao cúmulo de fazer piada sobre jabuticaba, vai acabar transformando o Brasil numa Venezuela. E o pior: não se enxerga ninguém com capacidade ideológica e diplomática no campo governista para dialogar com maturidade e tentar sensibilizar Donald J. Trump de que essa guerra tarifária é péssima para o Brasil, mas também não é coisa boa para os Estados Unidos.

UBER DESNORTEADA

Reclamações não faltam sobre a Uber. O serviço prestado pela empresa é um dos mais criticados em sites como o Reclame Aqui, que mostram uma péssima avaliação do aplicativo. As queixas não se restringem apenas aos clientes, já que os motoristas estão abandonando o aplicativo por conta do pouco retorno financeiro. A empresa abocanha boa parte do que os motoristas ganham com as corridas que, por sinal, estão cada vez mais caras.

NA MIRA DA ANVISA

A Anvisa jogou um balde de água fria em quem confiava no medidor de glicose sanguínea Ok Pro, da marca Biomolecular Technology, que agora vai ter que explicar por que seus aparelhos não estavam tão 'OK' assim. A gente só espera que essa falha não tenha causado mais sustos do que os próprios picos de açúcar dos consumidores.

JOGOU A TOALHA

Sem rodeios, Bolsonaro já se diz condenado — não por culpa própria, claro, mas porque o ministro Alexandre de Moraes teria “ascendência” demais e estaria focado até o fim na "perseguição". É o clássico “não fui eu, foi o juiz”. Confessou o medo do veredito, mas não assume o roteiro. Golpe? Que golpe?

NUTRIÇÃO FRACA

A “Forte Nutrição”, empresa controversa, mas que continua prestando serviços emergenciais de alimentação a hospitais públicos foi pega com a boca na botija. Vem bomba por aí e o caso é de crimes previstos na lei de licitações. Outrora Forte, a empresa e seus mandatários vão terminar em péssimos lençóis e nas garras do Gaeco, tudo em questão de curtíssimo tempo.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana é da BEIJOQUEIRA ESPERTA. Suspeitas de contratações ilegais de servidores estão sendo investigadas em Conceição do Jacuípe. A gestão municipal da prefeita Tânia Yoshida (PSD), a enquadrada da semana, está com as barbas de molho. O procedimento preparatório foi convertido oficialmente em inquérito civil público para que se apure profundamente o caso. A coisa só está começando e um novo desdobramento está por vir. Nem só de beijo deve viver a gestora municipal.