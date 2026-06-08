O Carrasco - Muito apoio, pouco compromisso I

MUITO APOIO, POUCO COMPROMISSO I

Causa estranheza a situação financeira vivida pela Prefeitura de Lençóis. Mesmo contando com sucessivos aportes de recursos, convênios e apoio institucional dos governos Estadual e Federal, a gestão municipal segue acumulando reclamações de prestadores de serviços que afirmam não receber pelos trabalhos já executados. A pergunta que ecoa entre fornecedores, comerciantes e trabalhadores é simples: para onde estão indo os recursos? Enquanto anúncios de investimentos, parcerias e obras ocupam as redes sociais e os discursos oficiais, empresários locais enfrentam atrasos de pagamento que comprometem empregos, fluxo de caixa e a própria sobrevivência de pequenos negócios que confiaram na palavra da administração pública.

MUITO APOIO, POUCO COMPROMISSO II

Não se trata apenas de uma questão contábil. É uma questão de credibilidade. O poder público exige pontualidade de seus contribuintes, cobra impostos, taxas e obrigações. Em contrapartida, deve honrar rigorosamente os compromissos assumidos. Transparência não é apenas divulgar quanto entra nos cofres municipais; é explicar de forma clara por que fornecedores continuam aguardando pagamentos enquanto recursos públicos seguem chegando ao município. A população de Lençóis tem o direito de saber. Os prestadores de serviços têm o direito de receber. E a administração municipal tem o dever de prestar contas antes que a inadimplência oficial se transforme em marca permanente de sua gestão.

MUNIZ VAI EXPULSAR O KISS & FLY

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), está determinado a chutar de vez o sistema Kiss & Fly para fora do Aeroporto de Salvador. O tucano garantiu publicamente que os vereadores da capital vão votar o projeto que proíbe a cobrança abusiva de estacionamento na área de embarque e desembarque antes do recesso legislativo, previsto para o dia 17 de junho. Muniz foi além e acredita que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) deve sancionar a lei assim que ela passar pelo plenário. O chefe do Legislativo aproveitou para dar uma cutucada na concessionária Vinci Airports, avisando que não vai admitir que a população soteropolitana continue sendo lesada. O "Kiss" que Muniz está preparando é o de adeus definitivo para essa palhaçada tarifária.

CARESTIA

Os motoristas de Salvador tomaram um baque pesado nos bolsos com o aumento repentino e expressivo no preço da gasolina. No apagar das luzes da semana, o valor do combustível nas bombas da capital baiana simplesmente disparou. Enquanto a tão sonhada e prometida retomada da Refinaria Mataripe pela Petrobras avança no ritmo de uma tartaruga, a Acelen segue soberana em seu show de carestia.

ALERTA EM CAMAÇARI

A indústria baiana entrou em estado de alerta máximo diante da ameaça de uma sobretaxa de 25% sobre as importações brasileiras ensaiada pelo governo de Donald Trump. Em nota oficial, a FIEB manifestou extrema preocupação, lembrando que os Estados Unidos são o quarto principal destino das exportações do estado, tendo movimentado a bagatela de US$ 821,4 milhões apenas em 2025. Uma canetada tarifária dessa magnitude promete atingir em cheio o faturamento de grandes companhias locais. Entre os produtos baianos mais vulneráveis ao mercado americano estão o ferro silício e insumos químicos essenciais, como o benzeno e o butadieno. As multinacionais localizadas no Polo Industrial de Camaçari já acionaram suas diretorias e estudam estratégias urgentes para mitigar o impacto financeiro dessa guerra comercial.

INVASÃO NO LITORAL

Um robusto esquema de grilagem de terras públicas da União foi desmascarado em Maraú, uma das joias imobiliárias mais cobiçadas e valorizadas do litoral baiano. De acordo com as investigações conduzidas em conjunto pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF), os criminosos conseguiam registrar terrenos da Marinha como propriedades privadas utilizando fraudes documentais sofisticadas dentro de cartórios de registro de imóveis da região. A operação promete desdobramentos pesados nos próximos dias.

O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

A Prefeitura de João Dourado, sob o comando do prefeito Di Cardoso (PRD), conseguiu uma proeza matemática e jurídica que virou caso de tribunal. A gestão tornou-se alvo de uma investigação rigorosa no TCM-BA por conta de um "combo" de contratos para compra de material de construção que soma a bagatela de R$ 26 milhões. O que chama a atenção do Carrasco não é apenas o montante milionário, mas o "Ctrl+C / Ctrl+V" nos preços: três empresas diferentes ganharam contratos com o mesmo valor exato de R$ 8,6 milhões. Para piorar o angu, o gestor usou a manobra da inexigibilidade de licitação para comprar itens de prateleira. Ora prefeito, desde quando cimento e tijolo são artigos exclusivos e sem concorrência no mercado para justificar o drible na Lei de Licitações?

CONTRATO ACELERADO

A prefeita de Taperoá, Christianne Mary Pereira Guimarães, a popular Kitty Guimarães (Avante), resolveu acelerar fundo nas despesas do município no Baixo Sul. Um contrato de locação de veículos com motorista firmado com a empresa Vida Vitória Ltda virou alvo de uma ação popular na Justiça e os números são de fazer qualquer motorista perder a direção. O negócio original previa um gasto global de R$ 3 milhões. No entanto, entre aditivos, renovações e uma misteriosa "evolução geométrica", o erário de Taperoá já viu sumir nada menos que quase R$ 9 milhões entre os exercícios de 2023 e 2026. É quase o triplo do combinado originalmente.

INEFICÁCIA

O TCM-BA abriu uma auditoria para avaliar a eficácia e a eficiência das ações de imunização da Prefeitura de Nilo Peçanha. A fiscalização foca diretamente nas metas de cobertura vacinal atingidas ao longo do exercício de 2024, o que coloca sob análise técnica a gestão da prefeita Jacqueline Soares (Podemos) e da então secretária municipal de Saúde, Viviane Patrocínio. As atenções dos conselheiros estão voltadas para o município, sobretudo para passar um pente fino na aplicação de recursos carimbados para o segmento da Saúde.

SALVO PELOS PARES

O destino do vereador Dinho dos Campinhos (Republicanos) virou o assunto principal nos corredores da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Após ser denunciado por um ex-assessor no Ministério Público (MP-BA) pelo esquema de rachadinha, o parlamentar corre contra o relógio no Conselho de Ética. Embora o presidente da Casa, Ivan Cordeiro (PL), jure de pés juntos que haverá transparência total, nos bastidores o cheiro forte é de pizza de fim de ano. A articulação da maioria dos edis caminha celeremente para aprovar uma suspensão branda de 60 ou 90 dias, blindando o colega contra a cassação definitiva do mandato.

DISPUTA DA SUPLÊNCIA

O ninho do PSD baiano virou uma arena de disputa feroz pela cobiçada primeira suplência na chapa de reeleição do senador Jaques Wagner (PT). Quando o ex-presidente da UPB, Quinho Tigre, achava que já estava com o passaporte carimbado após as bênçãos do cacique Otto Alencar, a bancada do partido na Assembleia Legislativa (ALBA) resolveu atravessar o caminho. Em nota oficial, os deputados estaduais cobraram a vaga para o decano Edvaldo Brito. A briga agora opõe a força política do interior, representada por Quinho, contra as mais de seis décadas de bagagem jurídica do velho mestre. Caberá a Jerônimo decidir se domina os tigres ou se entrega um justo espaço a quem é da velha guarda. O Carrasco tem um palpite: a taça vai merecidamente com Brito.

PRÉVIA PRESIDENCIAL

A Bahia será o palco de um ensaio geral da eleição presidencial ao longo da próxima semana. Nos próximos dias, as principais lideranças do país vão desembarcar em Luís Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio baiano, para marcar território na Bahia Farm Show 2026, a maior vitrine de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste. Lula (PT) confirmou presença na abertura oficial da feira, agendada para a próxima segunda-feira, 8 de junho. No dia seguinte, terça-feira (9), será a vez de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) testar sua popularidade com os produtores rurais. Nos bastidores, a expectativa é de que outros presidenciáveis, como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), também deem o ar da graça no Oeste baiano.

CAIADO ATÉ O FIM

A ala bolsonarista da oposição baiana, vai ter que suar muito a camisa se quiser vincular a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto à imagem de ACM Neto (União Brasil). Nos bastidores, a informação que o Carrasco obteve, de extrema confiança, é que o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo estadual está decidido a abraçar a candidatura presidencial de seu aliado histórico e amigo pessoal, Ronaldo Caiado (PSD), até as últimas consequências. Neto não pretende rifar o goiano, que contou com seu apoio desde o início da articulação para 2026. No final do dia, goste ou não goste, a direita tem uma regra a ser cumprida: vencer as eleições para governador e diminuir a margem de votos entre Lula e o segundo colocado, quem quer que seja.

CONVERGÊNCIA RACIONAL DAS PECS É BOA PARA O TRABALHADOR

De volta ao olho do furacão trabalhista, o senador Angelo Coronel (PSD) resolveu operar uma sacada legislativa de gênio. Num recente evento em Salvador, o parlamentar avisou que vai tentar juntar a irresponsável PEC da Câmara que extingue a escala 6x1 e a proposta alternativa de flexibilização por hora, encabeçada pelo líder da oposição, já que as duas são complementares. Alvo recente da ala atabalhoada mais à esquerda por seus acenos ao empresariado, Coronel argumentou que votar os dois textos em conjunto garante segurança jurídica ao mercado sem tirar pedaço do trabalhador e prova, com isso, que é um dos poucos parlamentares baianos comprometidos com o bom desenvolvimento do país e ameniza a mentira que a PEC 6 x 1 praticamente já encucou no trabalhador brasileiro, vítima desse engodo criado em ano eleitoral.

GUERRA DO PIX

A queda de braço entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) ganhou contornos de guerra digital com um novo pivô: o Pix. O sistema de pagamentos instantâneos virou o centro do embate entre os dois postulantes ao Palácio do Planalto, impulsionado pelas ameaças externas de Donald Trump. Apesar de toda a estratégia Lulista, é importante relembrar que o Pix, que veio para ficar, é um legado do governo Bolsonaro. Se alguém ganha pontos quando o assunto é Pix esse alguém tem nome e sobrenome: Flávio Bolsonaro.

EM NOME DO PAI?

O advogado-geral da União, Jorge Messias, parece enfrentar uma maré de azar digna de novela mexicana. Evangélico da velha guarda, o chefe da AGU acabou escanteado e amargou a indiferença de seus irmãos de fé durante a Marcha para Jesus em São Paulo. O clima de isolamento ocorre logo após sua histórica derrota no Senado, onde viu naufragar a tentativa de virar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Para piorar o cenário de Messias, o senador Flávio Bolsonaro foi ovacionado e exaltado pelos fiéis no mesmo evento, mesmo sem possuir laços orgânicos com o segmento. Tempos difíceis para o governista na bancada da fé, que deverá ser novamente indicado por Lula logo depois das eleições, dessa vez com maiores chances de aprovação.

SILÊNCIO CONSTRANGEDOR

Vem causando espanto a posição da Gerdau em relação à contaminação na Praia de São Tomé de Paripe. Três meses depois das manchas azuis e amarelas aparecerem nas areias da praia, a empresa, uma das mais importantes do país, ainda não conseguiu publicar uma resposta minimamente aceitável. Mesmo após os laudos técnicos atestarem a presença de cobre na areia e nos animais coletados, a espertalhona continua dizendo que não tem nada a ver com o problema. E além de tudo continua negando até o que está constatado em todos os documentos: a Gerdau ainda é a proprietária oficial do Terminal.

ENQUADRADA

O Carrasco continua a enquadrada no personagem Dick Vigarista, que renova em soluções de tecnologia e seus tentáculos no setor de mobilidade. A continuidade das apurações revelam que além daquele “jeitinho brasileiro” que permitiu a parceria forçada com uma multinacional de digitalização que já atuava no setor, o ex-surfista que se tornou “RICO” já deu um chega pra lá em um sócio numa famosa temakeria soteropolitana, além de operar um nebuloso negócio de saúde na região do Iguatemi. Apaixonado por carros de luxo, o novo milionário, que iniciou seu business na área de digitalização apenas sendo sócio “no papel”, já partiu para o mesmo destino dos endinheirados de Salvador: São Felipe e Cabeceiras do Paraguacú. O Carrasco continuará sua investigação paralela e muita bomba pode explodir antes mesmo dos festejos juninos, principalmente na área de “factoring”.