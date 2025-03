O Carrasco - Ninguém aguenta mais

NINGUÉM AGUENTA MAIS

A possibilidade da ViaBahia permanecer na gestão das BRs 324 e 116 por mais tempo é um pesadelo para o povo baiano, que necessita dessas rodovias para se locomover. Com promessas descumpridas e um trabalho porco realizado ao longo dos anos, a concessionária deve ser unanimidade negativa no Estado. E agora, por causa de politicagem nas discussões sobre o Orçamento da União, a empresa pode entrar em abril ainda atrapalhando a Bahia.

ARMADILHA

Uma verdadeira pegadinha é o que está acontecendo com clientes do Labchecap. O Carrasco tomou conhecimento que o laboratório aumentou os preços dos serviços particulares e criou uma espécie de cartão, com o qual oferece descontos. Sendo assim, cria-se a ilusão para quem cai na lábia, de que existem realmente vantagens, o que não passa de pura ilusão.

PIRÂMIDE DA XP

Caiu como uma bomba no mercado financeiro a suposta pirâmide financeira da XP Investimentos apontado em um relatório Grizzly Research LLC, divulgado na semana passada. Entre outras acusações, a casa de análises norte-americana apontou que a XP “empurra agressivamente” aos seus clientes “produtos de investimento predatórios”. A XP negou qualquer irregularidade e prometeu acionar a Justiça contra a Grizzly. O Carrasco estará de olho nessa briga de gigantes.

A RAINHA DA MATA

Na Região Metropolitana de Salvador existe uma cidade onde temos três prefeitos. Um que atualmente mora em outro pais, outro foi o prefeito eleito e temos a prefeita que manda em tudo! Essa “prefeita” se intitula secretária dos secretários. A guerra está instaurada, pois o prefeito eleito não sabe quem obedecer e assim vai no mata, mata da população.

QUANDO NÃO "MATA", ALEIJA

Lá, a desordem quando não está matando está aleijando. E a culpa é a falta de prefeito! O gestor eleito passou a chefia da cidade e dos secretários para a tal rainha que gosta de pisar e humilhar os outros. O barraco está feito na terra do filho da dona da barraca.

RETORNO INSUPORTÁVEL

E por falar em Mata de São João, o Carrasco descobriu que depois de uma temporada na terra do fado, eis que o sergipano retirante resolveu retornar à Bahia? Comentam que ele, nem mesmo sozinho, se suportou. Pretende voltar de vez das terras lusitanas no segundo semestre para continuar atormentando o sociedade baiana. Com sua fama de chato e prepotente e um histórico sempre crescente de colecionar ex-amigos, a expectativa das pessoas é saber quem será a próxima vítima a cair na conversa “plesa” e tomar o golpe do Grilão. A hipocrisia do Grilo é maior que a sua força de vontade de pousar de bom moço e ele sempre acaba passando a perna em alguém. Vamos ficar ligados.

CADÊ OS DIREITOS?

Depois de uma fala preconceituosa da secretária de Educação de Jacobina, Emanuela Cunha, que classificou condições neurodivergentes como autismo, TDAH e dislexia como 'modismos', a Prefeitura do município continua tratando seus alunos atípicos com descaso. A denúncia que chega a esse Carrasco é de que esses alunos matriculados nas escolas municipais estão, até hoje, sem o Acompanhante Terapêutico (AT) em sala de aula, o que é garantido por lei.

O BEM-AMADO JUSTO VERÍSSIMO

Cheio de manobras, o Odorico Paraguassu do PL, Jânio Natal, conseguiu escapar, por enquanto, da cassação do seu mandato como prefeito de Porto Seguro. Apesar da decisão do TSE, o gestor ainda pode perder o cargo, se assim decidir o STF. Apesar de votar pelo deferimento da candidatura de Jânio, o ministro André Mendonça deixou claro que entende que a renúncia em Belmonte após a vitória de 2016, quando deixou a Prefeitura na mão de seu irmão antes mesmo de assumir, foi uma jogada fraudulenta. Já a ministra Carmem Lúcia, presidente do TSE e integrante do STF, que votou pela cassação de Jânio, o chamou de coronel e disse que sua manobra foi um “desaforo constitucional” que deverá ser analisado na Suprema Corte. O placar no TSE foi 4 x 3 a favor de Natal e fontes entendidas do assunto comentam que o registro de candidatura só foi mantido porque o prefeito, que é bolsonarista raiz, contou com o voto do relator, investigado pelo próprio STF e dos ministros André Mendonça, Kassio Nunes Marques - indicados por Bolsonaro -, alem da ministra Isabel Gallotti, também investigada pelo STF e esposa do ministro do TCU Walton Alencar Rodrigues, ligado ao bolsonarismo. No STF, pelo visto, a direção deve ser outra.

SEGURA A ONDA!

Em meio às denúncias de descaso na saúde e educação, o prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa (Avante), abriu licitação, com provável gasto que ultrapassa os R$ 14 milhões para locação de veículos que atendam as necessidades de algumas secretarias do município. Ora, diante das denúncias que chegam ao Carrasco, principalmente sobre o caos na saúde e na educação do município, seria essa a prioridade no momento?

SEM SENTIDO

Quem vai ter que se explicar direitinho à Justiça é o prefeito de Santo Estevão, Tiago da Central. O gestor simplesmente decretou a suspensão das nomeações dos aprovados em um concurso público. O estranho é que o alcaide continuou realizando contratações temporárias, terceirizações e criação de cargos em comissão para as funções contempladas no concurso público. Cheirinho de aparelhamento no ar...

AMADORISMO

Um erro atrás do outro. É o que acontece com os contratos para a reforma de uma praça no município de Pojuca, Região Metropolitana de Salvador. A atrapalhada começou com a gestão de Duda Leite, que contratou a empresa G3 Polaris Serviços Eireli em valor que ultrapassa os R$ 11 milhões. Agora, na gestão de Luizinho Trinchão (PSD), foi aberta nova licitação no valor de R$ 9 milhões para contratação de empresa remanescente de engenharia com o objetivo de executar serviços de revitalização da mesma praça. Ou seja, uma outra empresa vai levar mais uma bolada para terminar o serviço que a G3 Polaris não conseguiu. No fim, os cofres públicos do município sangrarão R$ 20 milhões por uma única praça. É mole?

REDE DE ARRASTO 1

O governador Jerônimo Rodrigues montou acampamento no sul da Bahia, na semana passada, onde ficou por quatro dias. Ao longo de sua estadia por lá, o petista reuniu mais de 40 prefeitos e ajustou os ponteiros para ter o apoio em massa da maioria dos gestores da região. A iniciativa visa reverter o eleitorado de Itabuna e Ilhéus, que em 2022 votou em massa no segundo colocado ACM Neto.

REDE DE ARRASTO 2

O governador deve repetir a estratégia nesta semana na região oeste, onde deve passar alguns dias em reunião com prefeitos, empresários do setor agropecuário e realizando entregas.

QUEDA DE BRAÇO

Há claras quedas de braço em dois grandes partidos na Bahia. Tanto PP quanto PDT estão divididos entre aqueles que desejam retornar à base do governo do estado e outros que resistem a deixar o grupo oposicionista. No PP quem endurece o namoro é clã dos Leão, que apesar de ser minoria, se garante na palavra de Ciro Nogueira. Já no PDT, o grupo de Ana Paula e Prates deve fazer jogo duro para que Félix não deixe ACM Neto na mão em 2026.

PESANDO A MÃO

A Polícia Civil resolveu apurar a conduta de um investigador que foi flagrado em dos circuitos do Carnaval. A infração? Uma leve gingada que não durou nem três segundos. Se não bastasse o cansaço causado pelos plantões durante a festa e toda a exposição que o policial passou, já que o vídeo viralizou nas redes sociais, o agente ainda tem que lidar com a rigidez da corporação. Faltou a PC jogo de cintura do policial.

SUFOCO

Caso insista em repetir a estratégia usada por Lula em 2018, Bolsonaro pode enterrar de uma vez por todas qualquer chance da direita, moderada ou extrema, voltar ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Isso porque, na avaliação dos seus aliados, o único nome forte no seu campo é o do governador Tarcísio de Freitas, que precisaria renunciar ao mandato em São Paulo em abril do próximo ano.

FELINO SEM DENTE

Uma Panterinha cabeluda e pulguenta, que outrora estava em vias de ser presa por inadimplência de pensão alimentícia e que estava a chorar de medo por responder a ações judiciais, estaria tentando botar suas garras de fora novamente, desta vez confiando em gente da imprensa. Quando a chapa esquentar, o “parceiro da vez” larga seu braço e o felino volta para depressão. Seu rosnado ora grave num instante vira um miado agudo de gatinha.

BEM NUTRIDA

Na próxima terça-feira uma empresa FORTE no ramo da NUTRIÇÃO vai mostrar que tem força mesmo e deve continuar prestando serviços de alimentação em um jogo de cartas marcadas. Se nem a Justiça foi respeitada por quem deveria cumprir a lei, só o GAECO conseguirá desvendar esse arranjo que será confirmado, como dito, na próxima terça. Daí ninguém poderá dizer que o Carrasco não sabe dos malfeitos antes deles ocorrerem.

PIMENTA NO DOS OUTROS É REFRESCO

Há alguns anos atrás uma socialista de butique, moradora do Corredor da Vitória e cunhada de uma festejadíssima cantora do Axé Music andou fazendo zoada e inventando mentiras sobre o licenciamento do píer de um prédio vizinho ao seu. Como o mundo dá voltas, não é que a blogueirinha plantadora de árvores ficou caladinha depois que a SEDUR embargou o cacete armado que estava sendo erguido no píer do edifício Baía Dourada? Quem diria hein: a ecochata de outrora não dá um pio no “armengue” que estava sendo feito sem autorização da SPU e com utilização até de uma motosserra. Que aLÍVIo.

ENQUADRADA

Ninguém consegue entender a postura da Arquidiocese de Camaçari, que toma a enquadrada da semana. A autoridade eclesiástica responsável pela centenária igreja da Ilha de Bom Jesus dos Passos tem permitido que a controversa e polêmica Irmandade local, criticada por se auto-intitular proprietária da maioria dos terrenos naquela localidade, dê as regras sobre a utilização da nave da igreja. Ontem, uma vereadora apelidada de “dama patetafakequilombola”, alegando atuar em nome da Câmara Itinerante de Salvador, utilizou a santa nave para fazer politicagem com a permissividade da Irmandade. A vereadora, depois de ser pega com a boca na botija em malfeitos na prestação de contas da Associação de Moradores, Pescadores e Marisqueiras de Porto dos cavalos, Martelo e Ponta Grossa – Ilha de Maré, nos sai com essa falácia de CMS itinerante. Já passou da hora da Arquidiocese designar uma entidade séria para gerir os atos e procedimentos da belíssima igreja. O Carrasco também gostaria de ouvir a CMS para certificar-se se houve delegação para a tal câmara itinerante.