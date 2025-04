O Carrasco - Novo Acordo?

NOVO ACORDO?

O Ministério Público aguarda o posicionamento da Central de Apoio Técnico (Ceat) do órgão para propor uma atualização do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2012 com a indústria química Tronox, no intuito de cessar o lançamento de metais pesados no entorno da fábrica, na comunidade de Areias, em Camaçari. O descumprimento do TAC, comprovado por perícia do próprio Ceat, motivou abertura de procedimento administrativo pelo MP, que também solicitou à Prefeitura de Camaçari um levantamento dos impactos na saúde dos moradores.

EMENDAS DE RELATOR

Um jovem deputado de primeiro mandato anda assustadíssimo pelas emendas RP9 que destinou a municípios onde empresas investigadas em recente operação da Polícia Federal foram usadas de forma nada republicana. O noviço parlamentar, apelidado de Menino Maluquinho do Sul da Bahia, parece não honrar o caráter do tio, que sempre exerceu a vida pública com seriedade. O pior é que como ele tem um parceria inusual com um causídico que não sabe fazer conta, vai ter que contar com ele quando a PF bater em sua porta, já que nenhum advogado de respeito vai querer lhe defender.

PODE ISSO, VALDERICO?

Em Ilhéus, foi preciso que o Ministério Público ajuizasse uma ação, a qual foi acatada pela Justiça, para que o município assegurasse o tratamento de glaucoma de forma integral e contínua aos munícipes que necessitam do acompanhamento. Embora o Governo Federal repassasse verbas específicas para o tratamento, o Município não transferia tais recursos à unidade de saúde conveniada. O que é isso, prefeito?

ATERRO CRIMINOSO

A Transcorreria foi denunciada pela Abrema pela construção irregular de um aterro sanitária em uma área de preservação ambiental em Nazaré. Segundo a denúncia, a obra foi tocada sem qualquer autorização, burlando todas as leis e agredindo o verde. Não há estudo, processo ou qualquer justificativa para a construção continuar, apenas o capitalismo selvagem destruindo a natureza sem qualquer pudor.

TREMOR NA MOURA

A Moura Dubeux está prestes a entrar na mira dos vereadores de Salvador. O empreendimento que arrematou, em um leilão privado, o antigo Othon Palace, localizado no bairro de Ondina, vai virar alvo de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) na Câmara de Vereadores. Pela doação feita à época, a destinação deveria ser sempre um empreendimento hoteleiro de bandeira internacional, sob pena de reversão ao patrimônio público da prefeitura. É aquele velho ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.

TUDO A MESMA MERDA

Se não bastasse o péssimo serviço prestado, Tim e Vivo disputam para ver quem tem o pior atendimento ao cliente. Os interessados que querem fugir de pegadinhas e buscam mais informações para adquirir alguns dos seus produtos precisam ter muita paciência. A começar pelo sistema de IA (Inteligência Artificial), que de inteligente não tem nada, e parece existir só para dificultar a vida de quem não quer ter surpresas na hora de pagar a conta. Melhorem, por favor.

ARTIGO DE LUXO

Dias vão e vêm, o mundo evolui e cresce, e junto sobe também o preço do Uber. Daqui a pouco pegar uma corrida se tornará artigo de luxo no Brasil – se já não é. O Carrasco está começando a cogitar se esse não seria exatamente o propósito do aplicativo.

DESUMANO

Mesmo com o aumento de 271% no lucro líquido em 2024, os planos de saúde continuam aprontando poucas e boas, sobretudo para as famílias que têm filhos com espectro autista. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), até fevereiro deste ano, foram mais de 3 mil reclamações, entre elas a falta de cobertura plena nos tratamentos prometidos, bem como cancelamentos sem motivos plausíveis.

PRIORIDADE PRA QUÊ?

Mais um feriadão chegando e junto também vem a dor de cabeça de quem pretende passar os dias de folga na ilha e precisa enfrentar as filas gigantescas do sistema Ferry-Boat. Mesmo aqueles que têm o direito à prioridade passam por sufoco até o momento do embarque. Para piorar, dentro das embarcações, os lugares reservados para gestantes, mulheres com crianças de colo, idosos e obesos passam longe de dar conta da demanda. Enquanto isso, a Internacional Travessias finge que está tudo bem.

DESRESPEITO

Uma construtora responsável pela obra do Complexo Residencial Boulevard, em Feira de Santana, foi denunciada no legislativo por não estar respeitando a área limitadora em relação a um riacho do local, o que tem trazido consequências e danos para a população. É necessário que se tenham mais critérios para concessão de licenças à certas empresas. E olha que na gestão passada em Feira de Santana já foi liberada a construção de condomínio até dentro de lagoa.

GAMBIARRA

No município de Itarantim, o Hospital Regional simplesmente vive sem energia e o motivo é simplesmente pela falta do pagamento da conta de luz por parte da Prefeitura. Sendo assim, exames são cancelados, pacientes ficam sem atendimento e um gerador tem sido usado como gambiarra, porém não é suficiente para abastecer todos os equipamentos da unidade. A população, por outro lado, contesta os gastos da Prefeitura com festas. Pelo menos duas atrações musicais da comemoração do aniversário da cidade vão custar em volta de R$ 1 milhão. No total, o evento pode passar dos R$ 4 milhões.

TIRANDO DA RETA

A esfarrapada desculpa que a Prefeitura de Juazeiro deu para as mães, por causa da falta de insumos e medicamentos, não cola. De acordo com a gestão municipal, o comprometimento das ações é por causa da finalização de processos licitatórios que estariam em andamento. Enquanto isso, essas mães seguem com dificuldades para que garantam os direitos dos filhos.

SEM TETO E SEM MORAL

Representantes do Movimento dos Sem Teto de Dias d´Ávila não tiveram sucesso ao solicitar da Prefeitura local um terreno para a construção de novas unidades do Minha Casa, Minha Vida. A expectativa é de que esta semana seja aberta mais uma seleção do Governo Federal para novos projetos, que poderia resultar em até 500 novas casas no município da Região Metropolitana de Salvador. Mesmo diante da sugestão de divisão dos projetos, em terrenos menores e em bairros distintos, a Prefeitura respondeu que não tem nenhuma área disponível para esse fim.

ÉDEN DE NOVO?

No que depender do líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto, o atual presidente estadual do PT, Éden Valadares, vai para mais um mandato. Em conversas com jornalistas na semana passada, Rosemberg disse que vai tentar convencer o correligionário a continuar no posto. O problema é que Éden já anunciou que não vai buscar uma segunda reeleição e tenta emplacar em seu lugar o presidente do PT de Serrinha, Sandro Magalhães.

VIAJA, MUNIZ

O deputado estadual Junior Muniz reclamou que aproveitaram de uma viagem dele durante o Carnaval para excluí-lo da mesa diretora da Alba, lançando a candidatura de Fátima Nunes pelo PT. Indignado, ele lançou seu nome e garantiu que ia bater chapa. Agora, com a eleição marcada para esta terça, ele viajou para a China e só volta na próxima semana. Aí complica.

BIRRA DE HOMEM GRANDE

O deputado estadual Euclides Fernandes mais uma vez ficou chateado na Alba por não conseguir emplacar um projeto de lei. Uma de suas propostas não entrou na dispensa de formalidades acordada pelos líderes. Como vingança, ele decidiu fazer birra e pedir vista do projeto de outro colega, para travá-lo. Só que ele esqueceu que já havia dado parecer favorável a esse mesmo PL na Comissão de Constituição e Justiça, a qual integra. Birra à toa.

COMITIVA TRICOLOR

Depois que Valmir Assunção foi flagrado sendo pé-quente para o Bahia em Montevidéu, já tem mais deputados se programando para viajar e torcer pelo Tricolor na Libertadores. Bacelar confessou que só não foi porque tinha uma reunião naquele dia para tratar da seca no sertão baiano. Mas para o próximo jogo tem mais gente à disposição.

DOR DE VIRAR RÉU

Coincidentemente, foi só o acórdão do STF, que oficializa Bolsonaro como réu, ser publicado e o mesmo automaticamente já sente dor no lugar da facada, parando no hospital. É difícil acreditar que a dor não seja algo psicológico, já que ele mesmo disse inúmeras vezes que se for preso não vai aguentar e vai morrer. É melhor então o ex-presidente tentar ser forte, porque as grades estão cada vez mais perto de se tornar realidade.

VALEU A PENA?

Depois de mobilizar o STF para derrubar Adolfo Menezes (PSD), Hilton Coelho (Psol) se vangloriou da vitória do seu solitário mandato. Passado um tempo, a pergunta que é feita por alguns deputados é: valeu a pena? Isso porque o parlamentar do Psol pode ter feito um gesto de isolamento político, na avaliação de alguns deputados ouvidos pelo Carrasco. Até mesmo o risco de prejudicar sua candidatura em 2026 foi levantado por outro parlamentar.

A HORA DA ESTRELA

Não tem Macabéa. Pelo contrário, a estrela dessa história é Júnior Marabá (PP), prefeito de Luís Eduardo Magalhães, que agora deve brilhar em Brasília. Com sua pré-candidatura a deputado federal colocada nas ruas, o gestor agora é tido como forte nome para se eleger no próximo ano com folga. A expectativa é de que o político ocupe a vaga deixada por Neto Carletto, agora no Avante, depois do convite à se retirar do Progressistas. A fila de eleitos pelo PP deve ser formada por Claudio Cajado, Negromonte Júnior e o prefeito de LEM.

CORRE, CORRE

Pensar que as corridas eleitorais só começam no ano que vem é um ledo engano. Em Salvador, parte dos pretensos candidatos já estão correndo trecho, distribuindo sorrisos e iniciando as articulações. Inclusive, já chegou aos ouvidos deste Carrasco que tem lideranças comunitárias recebendo de R$ 5 mil a R$ 15 mil para impulsionar o nome de candidatos nos bairros da capital baiana. Até 2026, muitos cofres vão encher.

PUXADINHO DOS DERROTADOS

Os derrotados nas eleições municipais tem um novo espaço para chamar de seu: a Secretaria de Governo (Segov). O felizardo da vez que caiu da Guarda Civil Municipal e foi nomeado às pressas para o bojo da pasta é Maurício Lima Rosa. Antes, uma leva de esquecidos foram premiados com a função de assessor parlamentar, grau 58. Quem será o próximo?

ENQUADRADA

Quem leva o selo semanal é o alcaide de Itapetinga. Nos 100 dias do prefeito Eduardo Hagge (MDB) à frente da gestão têm sido marcados por polêmicas, traições e contestações. E essa tem sido a opinião não só da oposição, como de antigos aliados políticos. Brigas internas, disputas por cargos e um clima de instabilidade têm balançado a condução do gestor. Aliás, Eduardo é visto como um desarticulador e não cumpridor de acordos. Também pudera, existem relatos de que a Prefeitura é comandada de fato pela esposa, Zezé Hagge, apontada como peça-chave no enfraquecimento do governo. O ex-prefeito e sobrinho, Rodrigo Hagge, que inclusive apoiou o tio, praticamente virou um opositor.