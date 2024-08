O Carrasco - O Ballet de Mumu

O BALLET DE MUMU

A habilidade política do presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Muniz, vem se mostrando cada vez mais evidente. Além da ótima performance na relação com os colegas, da base e da oposição, Muniz tem chamado a atenção como um grande agregador político. Na semana passada, teve um momento de desconcentração com direito a dancinha digna de espetáculo do Bolshoi Ballet Academy, quando da inauguração do comitê eleitoral de Bruno Reis. A cúpula de ACM Neto, segundo apurou o Carrasco, teria ficado com ciúme da intimidade entre o todo poderoso presidente da Câmara e o ex-prefeito e pré-candidato a governador da Bahia em 2026. Cheers!!

CONSULTORIA ELÉTRICA

A edição da Medida Provisória 1.212/2024, oriunda do MME e assinada pelo Executivo em abril desse ano - que autorizou o fechamento de uma operação com o mercado para antecipar R$ 7,8 bilhões de recursos que a Eletrobras terá que pagar nos próximos anos tem causado cada vez mais comentários nos corredores do Planalto Federal. O contrato foi assinado entre a CCEE e cinco bancos. Políticos da oposição andam encucados com uma “consultoria” de 1,5% sobre os R$ 7,8 bilhões, percentual que teria sido destinado não só a consultores contratados, mas também a gente da iniciativa privada, entidades do terceiro setor e, dizem, a agentes políticos. Em números aproximados, o custo desse arranjo pode ter sido de algo em torno de R$ 117 milhões para a “comissão” formada para botar a operação de pé. O assunto certamente será levado ao TCU. Ninguém consegue botar a mão em valores como esses sem esconder o rastro do dinheiro.

PEPINO DO GROSSO EM JACOBINA

Depois de operarem em alta para tirar Leopoldo Passos da disputa em Jacobina, o termômetro na cidade aumentou. Agora, o feitiço virou contra o feiticeiro e quem entrou na mira na Justiça Eleitoral foi a chapa de Mariana Oliveira. A candidata, mulher séria e decente, se misturou com ninguém menos que Cícero Monteiro, condenado pelo TCE por malversação de dinheiro público junto com Dalva Sele Paiva, no escândalo de mais de R$ 5 milhões que, atualizados, passam dos R$ 15 milhões, referente a convênio firmado pela SEDUR e o Instituto Brasil - Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (IB). Além de se misturar com Cícero Monteiro, que é candidato a vice-prefeito e estaria inelegível, a candidata a prefeito tem o apoio de Luciano Pinheiro, conhecido como Luciano da Locar, empresário controvertido e alvo de investigações e operação da Polícia Federal. Na redação de A TARDE, um forte aparato documental já se encontra sendo analisado pela equipe de redação para tratar do caso e das relações entre Rui Matos Macedo, Luciano da Locar, Cícero Monteiro, Tiago Dias, atual prefeito e também com o dono da empresa Piemonte. Segundo fontes da coluna, um carimbo da Piemonte teria sido encontrado na busca e apreensão feita pela PF e CGU na casa de Luciano da Locar.

SEM ESCRÚPULO

Se de um lado a Acelen cobra preços abusivos no combustível, do outro, não paga o que deve. Responsável pela Refinaria de Mataripe, tem três anos que Acelen não paga o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) ao município de Madre de Deus. Estão em aberto os impostos de 2022, 2023 e 2024. Desde que entrou na Estado, em 2021, a Bahia viveu uma sequência de aumentos no preço dos combustíveis, constantemente liderando o ranking de gasolinas mais caras do Brasil.

PACIÊNCIA ESTENDIDA

A recuperação judicial das Lojas Americanas parece ter atingido também as garantias dos produtos vendidos pela rede. É o caso da Mapfre, seguradora que opera a garantia estendida de produtos das Americanas, a seguros lasa. Na teoria, o seguro garante assistência ou reembolso do item após a garantia de fábrica. Falta esclarecer ao consumidor que a paciência também precisa ser estendida, uma vez que telefones e site disponibilizados não completam as solicitações e os e-mails enviados à Ouvidoria não têm retorno.

ESQUEMA ATIVO?

Se muitos pensam que o esquema do G-8 parou em 2007, quando houve a operação da PF, se engana. Chega a este Carrasco informação de que um tal de Inho, um dos cabeças da fraude que permeou a prestação de serviço ao setor público baiano, por mais de dez anos e rendeu pouco mais de R$ 1,3 bilhão, estaria mexendo os pauzinhos para se manter na ativa. Na época da Operação Jaleco, 16 pessoas foram presas em Salvador. Com prisões temporárias de cinco dias, decretadas pela ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foram presos parte da cúpula do chamado G-8 (oito grupos empresariais que, nos últimos dez anos teriam dominado os contratos de prestação de serviços gerais, portaria, vigilância e segurança na Bahia) e empresários tidos como laranjas do grupo. Com um modis operandis onde os empresários combinavam entre si o resultado das licitações, a Operação Jaleco foi um divisor de águas que desmascarou o esquema. Mas, e Inho? Por onde anda? Fortes desta coluna atestam: o homem anda traquinando por aí. Aguardem que devem haver cenas dos próximos capítulos.

NEM O AMÉM SALVOU

O prefeito de Itapetinga até tentou, mas teve sua "confissão" divulgada. Rodrigo Hagge achou que poderia camuflar suas peripécias realizando na cidade o show do padre Fábio de Melo. Mas, entrou água no esquema porque o MP descobriu tudo. O evento, que seria realizado no último dia 13, foi suspenso. A suspensão ocorreu após o Ministério Público estadual ajuizar representação eleitoral contra Hagge e seu tio Eduardo Hagge, que é pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024. O MP atestou que a Prefeitura contratou o show com recursos públicos e divulgou que ele aconteceria durante a inauguração de uma obra, que se daria a menos de três meses das eleições. Essa conduta é vedada pelo art. 73 da Lei 9.504/1997, que proíbe a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos, nos três meses que antecedem as eleições, para a realização de inaugurações. Mas, dessa vez, Hagge caiu do cavalo. Se a esperteza dele achou que teria vez e o apelou ao padre resolveria, a casa caiu!

SANTA RITA CAMARADA

Chegou a este Carrasco informes que em Santa Rita de Cássia, município do oeste baiano, batizado com nome da santa que curou o cunhado da peste apenas pelo poder da oração, tem enfrentando uma situação tão ruim quanto. Isso porque há existências de muitos fantasminhas camaradas agindo na gestão municipal. Esposas de vereadores e outros nomes na cidade têm, supostamente, acumulado cargos fantasmas que totalizam quase R$ 1,5 milhão em salários pagos pela prefeitura. Essa moleza toda sem sequer pisar os pisar os pés nos prédios da gestão municipal.

FUGINDO DA RAIA

A campanha do candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, alegou “prejuízo à campanha” para adiar uma audiência junto ao MPF que apura irregularidades e supostos desvios na Saúde do município na época da gestão dele. O processo apura um desvio que gira em torno de R$ 26 milhões. Se a moda pega, todo mundo vai fugir da raia na hora de dar esclarecimentos.

NOS BURACOS DA CIDADE

Marão (PSD), o desesperado prefeito de Ilhéus, que trava uma luta para eleger seu sucessor, deveria ter travado uma luta com os buracos do município. Este bom e velho Carrasco recebeu diversas denúncias sobre o estado das ruas da cidade por causa da chuva da última semana. Um comerciante local chegou a afirmar que mal dava para colocar o pé para fora do seu comércio, e que o cenário parecia de guerra. Este morador tem razão porque a situação é preocupante. Mas, se todo buraco d gestão de Ilhéus fosse somente esse. Por lá, o buraco que preocupa mesmo é muito mais embaixo.

BONDE SÃO DESIDÉRIO

Os 27 km que ligam Barreiras a São Desidério chegam a ficar congestionados às sextas-feiras. O motivo? Centenas de cargos comissionados da prefeitura de Barreiras ocupados por moradores do município vizinho. São apadrinhados do prefeito Zito Barbosa (UB) que, além de empregar os parentes no secretariado nomeia os aliados da cidade vizinha, da qual também já foi prefeito. A farra inclui farra até os terceirizados e o “movimento migratório” revolta os barreirenses que perguntam: “Será quem Barreiras não tem gente qualificada para ocupar esses cargos”?

PULO DO GATO

Em 2021, o município de Firmino Alves precisou de uma eleição suplementar, que foi convocada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgar o agravo regimental interposto em um recurso eleitoral e manter o indeferimento do registro de candidatura de José Aguinaldo dos Santos. Com a decisão do TSE, os votos a ele conferidos foram anulados e, por isso, uma nova eleição precisou ser realizada. À época da eleição, o candidato Fabiano Sampaio declarou o valor de R$ 25 mil reais à Justiça Eleitoral. Pois bem, agora em 2024 o candidato deu o pulo do gato, uma vez que declarou mais de R$ 414 mil reais. Que salto!

PULO DO GATO II

A história se repete com o prefeito de Itarantim, Fábio Gusmão (PSD), que registrou um crescimento patrimonial considerável em relação a quando se candidatou pela primeira vez. Em 2020 Gusmão declarou possuir R$ 833 mil reais em bens. Em 2024, o prefeito apresentou uma nova declaração de bens para as eleições, que soma o total de R$ 1.210.775,70. Tá imprimindo dinheiro?

BOLOLÔ

Em Jandaíra, Litoral Norte da Bahia, um tremendo toma lá dá cá na política. Um certo secretário municipal teria ido cobrar o valor que um pré-candidato a prefeito teria dado ao vereador Sérgio de Dêda. Como o parlamentar estaria apoiando a adversária de quem cedeu a grana, um atual secretário de Jandaíra teria até requisitado a presença de "capangas". Que bolo!

BARBAS DE MOLHO

O prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa Júnior (Avante), deve colocar as barbas de molho, uma vez que o Ministério Público da Bahia já está de olho em uma suposta situação de improbidade administrativa. De acordo com o órgão, foram identificadas irregularidades no firmamento de um contrato entre a Prefeitura e a empresa "MP2 Construções". Ainda de acordo com o MP, a empresa foi contratada por pouco mais de R$ 4 milhões, para a construção de uma Creche Municipal entre dezembro de 2022 e 2023.

TEIMOSO

O ex-prefeito de Itaberaba, João Mascarenhas Filho, não desiste de tentar reverter a inelegibilidade para viabilizar sua candidatura à Prefeitura local. Desta vez o teimoso perdeu mais uma após o Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitar recurso de revisão para suspender a condenação por irregularidades na aplicação de verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) no período em que foi gestor. E olha que João Filho chegou a tentar efeito suspensivo da decisão no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), antes de ir ao TCU.

CENA REPETIDA

Parecia 2022, mas foi o início da campanha para a prefeitura de Salvador. A cena era a mesma do primeiro dia de campanha da eleição para o governo da Bahia, só os personagens eram trocados. O ponto de partido foi o mesmo: Basílica do Senhor do Bonfim, que mais parecia comitê de candidato. Haja coração.

EM MOBILIZAÇÃO

Nas secretarias estaduais e municipais, o pessoal dos cargos comissionados já fala nos corredores em comprar camisas novas e frescas, além de protetor solar, para bater perna pelas ruas durante a campanha eleitoral. Quem não for às ruas defender o candidato do grupo político, corre o risco de perder a boquinha.

VITÓRIA PRÉVIA

Os vitoriosos da pré-campanha são os irmãos Vieira Lima. Conseguiram emplacar a candidatura da base de Jerônimo tanto na capital quanto em Juazeiro, com um desconhecido bancário da cidade. Também resistiram firmes em Vitória da Conquista, onde não se aliaram ao PT, e lançaram a vereadora Lúcia Rocha. Por outro lado, quem também gostou disso foi a prefeita Sheila Lemos.

ESTADO DE NERVOS

O baculejo autorizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia na tarde da última sexta-feira tem deixado empresários, do ramo hoteleiro e da incorporação imobiliária, agentes políticos e até a cúpula política com os nervos a flor da pele. Antes da operação realizada na sexta-feira, o GAECO SUL também deflagrou outra operação que prendeu 8 (oito) pessoas. Na operação Derrocada, que investiga grupo criminoso atua “com alguns de seus integrantes se valendo da função de servidor público para solicitar ou receber, direta ou indiretamente, vantagens indevidas ou aceitar promessas de vantagens que revelam um quadro serial de corrupção pública”. Segundo o MP, há “ainda situações de extorsão e de pagamento de propinas, por empresários, para concessão das licenças ambientais. Entre os presos estão Marcio Gil Andrade do Nascimento, natural de Belmonte e Breno de Jesus Amorim, parente do ex-prefeito Miguel Balejo. Pelo andar da carruagem muita coisa ainda está para acontecer. Aguardemos cenas dos próximos capítulos.

PEIXINHO ENGANADOR IV

Provavelmente, aquele então planejador financeiro dos SEVEN mares não está numa boa maré. Ele não está conseguindo sobreviver com as decepções dos últimos tempos. O peixinho não consegue dar muitas braçadas com medo de ser fisgado, tendo alguns amigos próximos dito que isso se deve à má qualidade da água do aquário. Será? Mas, outros também dizem que o peixinho enganador deve permanecer em estado de alerta, porque as pessoas lesadas por suas peripécias estão em sua caça. Em breve e como sempre, maiores detalhes do golpista.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para Internacional Travessias, que opera o sistema ferry boat. Que o serviço é ruim, os baianos estão cansados de saber. Mas, o cúmulo do absurdo ultrapassou todos os limites, com verdadeiro desrespeito e descaso com o consumidor. Na semana passada, operando apenas com dois ferries, a empresa fez o usuário esperar até 12 horas na fila, em plena quarta-feira. Na quinta, a saga também se repetiu. Mesmo com multas imputadas pelo não cumprimento do serviço, a empresa parece ter guarida na Bahia e usa e abusa dos direitos do consumidor. A pergunta que se mantém é cadê o Codecon, o Procon e o Ministério Público? O baiano não aguenta mais.