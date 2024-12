O Carrasco - O Nascedouro da Faroeste

O NASCEDOURO DA FAROESTE

Nitroglicerina pura o material que chegou ao conhecimento do Carrasco. Por incrível que possa parecer, a Faroeste não nasceu com as artimanhas do falso Cônsul e sim com tretas envolvendo um empresário do Mato Grosso e gente até então não revelada. Esse novo material decorrente dos desdobramentos das investigações, segundo uma fonte do Carrasco em Brasília, revela que advogados tidos como bons mocinhos e até magistrados insuspeitos podem cair do cavalo. Vem aí a verdadeira face da Operação Faroeste, que remonta ao ano de 2015 e promete deixar muita gente de queixo caído. É ver para crer!

A VER NAVIOS I

Há duas semanas, esse humilde Carrasco previu: "existe a real possibilidade de a licitação (para a compra de novas embarcações do sistema ferry boat) ser 'deserta'”. Não deu outra. E não apenas uma vez. Nesta semana, foi aberta uma segunda licitação - e o resultado foi o mesmo da primeira. O fato é que o processo está virando novela, o que acaba causando desgaste para a gestão do governo - sem necessidade.

A VER NAVIOS II

Como quem acompanha o imbróglio sabe que há empresas interessadas e aptas a fornecer as embarcações, só se pode concluir que a condução do processo licitatório está cercada de incompetência - ou pior, de má fé. Já há quem esteja perguntando a quem interessa esse cenário de licitações desertas e postergações. Certamente não é à população, que segue a saga de sofrimento com as más condições do sistema ferryboat.

FALHA GRAVE

A Reviver, empresa que atua na co-gestão do Conjunto Penal de Eunápolis, tem que dar uma resposta à sociedade após a falha no sistema de segurança que culminou com a fuga de 16 internos da unidade. O que a empresa alega é que após acionar a polícia, não houve tempo hábil para a intervenção. Falha gravíssima deixar que um grupo consiga abrir uma cela de um Conjunto Penal, ainda mais quando há um contrato milionário em vigência.

NA GAVETA

Mais uma reunião entre Agerba e Ministério Público para tratar da licitação do transporte metropolitano foi adiada. Enquanto a situação se arrasta, o Carrasco tomou conhecimento que a prefeitura de Dias d´Ávila, diante da iminência do encerramento do serviço de transporte operado pela Univale na cidade e da ausência de tempo hábil para seleção de uma nova empresa, já tem na gaveta um contrato emergencial prontinho para ser assinado, com dispensa de licitação e valores ‘mui’ generosos. Quem será a empresa sortuda? A conferir.

REFORÇO

Moradores de Areias, em Camaçari, que lutam contra doenças crônicas, algumas em estágio terminal, buscam apoio da Defensoria Pública do Estado para custear os tratamentos de saúde. Segundo eles, as enfermidades são decorrentes da exposição a metais pesados presentes na água do subsolo da localidade, contaminada pela fábrica de pigmentos Tronox, de acordo com laudos do Inema periciados pelo Ministério Público. A Defensoria está estudando as denúncias e deve representar, em breve, pela responsabilização da empresa.

DESSERVIÇO

Até quando a CCR Metrô vai manter os boxes de bilheterias sem funcionários? Todas as estações têm sala de vendas dos bilhetes, porém vazias. Sem falar nas previsões dos embarques, sobretudo aos domingos, mudados constantemente no painel digital, o que deixa evidente as falhas logísticas da concessionária.

CADÊ MEU DINHEIRO?

O Bradesco resolveu testar o coração de seus clientes em pleno mês de dezembro, sumindo com o dinheiro de todos eles nos últimos dias. Claro, foi um bug do sistema, mas teve muita gente de cabelo em pé e sem ter uma satisfação sequer do banco. Não é a primeira falha do 'vermelhinho', mas é o tipo de situação que não deve acontecer.

ESCURO

Motivos não faltam para os clientes de Salvador estarem revoltados com a Claro. A operadora deixa muito a desejar com o seu sinal, que de tão fraco, chega a duras penas em alguns bairros da capital. Se isso não fosse o bastante, ainda por cima oferecem pouquíssimas opções para quem quer dar uma chance de continuar assinando seus serviços.

TORRE DE BABEL EM ITAPETINGA I

A empresa Torre, uma velha conhecida da justiça tanto em Sergipe quanto na Bahia, tem sido associada a irregularidades em processos licitatórios e gestão pública. A situação em Itapetinga, porém, ultrapassa os limites do razoável. O próprio Edital do município foi escrito pela empresa por meio de uma Manifestação de Interesse Privado (MIP), e, para piorar, em uma das páginas do documento, o cabeçalho com a logomarca da Torre foi publicado inadvertidamente, mostrando a ligação direta entre a empresa e o processo licitatório. Além de falhas tão evidentes, o processo licitatório em Itapetinga está repleto de irregularidades que comprometem a sua lisura. A ausência de uma legislação municipal que discipline a Manifestação de Interesse Privado, a falta de um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Municipal e o direcionamento explícito para o aterro da empresa Torre — localizado em Vitória da Conquista, sem o licenciamento estadual necessário — são apenas alguns dos pontos questionáveis.

TORRE DE BABEL EM ITAPETINGA II

Para agravar ainda mais a situação, a estimativa de orçamento do contrato apresenta sobrepreço e os critérios de julgamento técnicos são amplamente subjetivos, o que abre margem para favorecimentos e fragiliza a competitividade no processo. O que mais causa estranheza, no entanto, é a decisão do prefeito, no fim de seu mandato, de empurrar para frente um contrato de mais de R$ 329 milhões, sem considerar os diversos questionamentos levantados por empresas e cidadãos. A pressa em assinar tal compromisso com uma empresa privada, que claramente tem interesses próprios e não os da população, é alarmante. Em Itapetinga, a vida real parece estar se inspirando na mitologia. Assim como a TORRE de Babel foi destruída por seu exagero e soberba, é possível que a arrogância e os erros dessa administração, ao ignorar as falhas e irregularidades no processo, resultem em uma queda inevitável. É urgente que a sociedade se mobilize para exigir mais transparência, respeito às leis e responsabilidade na gestão pública, antes que a “TORRE” erguida no município se desmorone, prejudicando a todos.

SÓ NA PROMESSA

A promessa do prefeito de Itanagra, Maurício Sarmento (Avante), de investir R$ 20 milhões em obras, criou uma expectativa enorme na população. Será que com esse investimento vai dar pra parar de negligenciar a Saúde e a Educação da cidade? O povo realmente verá a transformação prometida acontecer? Ou ficará tudo como dantes? Tomara que valha a pena esperar.

RETA FINAL

Desfrutando os últimos dias do contestadíssimo mandato, Colbert Martins (MDB) conseguiu a aprovação, pela Câmara Municipal de um empréstimo no valor de R$ 300 milhões para Feira de Santana. Um prato cheio que, provavelmente, deve ser aproveitado pelo seu mentor e próximo gestor, José Ronaldo.

FERRUGEM DO MAL

O clima é de indignação e revolta no centro de abastecimento Vicente Grillo, em Jequié, após o prefeito “ferrugem", Zé Cocá, mandar cortar uma rede de distribuição de energia da Prefeitura no local. E olha que cada permissionário chegou a pagar R$ 2 mil para a Coelba. Os prejuízos dos açougueiros que perderam os produtos foram altos. Quem vai pagar essa conta?

NATAL AMARGO

O Natal não vai ser como o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, esperava. Após atribuir aos opositores o imbróglio que se encontra, o cidadão sofreu mais uma surpresa judicial. Com o pedido de vista do ministro do TSE, Floriano Azevedo Marques, Jânio foi diplomado, porém vai ter que aguardar a decisão da Justiça para assumir o seu novo mandato consecutivo. Fiquem de olho, pois o que tudo indica é que Porto Seguro pode ter outra eleição. E se conseguir passar no TSE, Natal ainda haverá de enfrentar o STF. Haja dinheiro para tanta “defesa”. A Fiat Toro branca não para de cortar para cima e para baixo abarrotada de dindim.

NEPOTISMO ESPLANADO

A gestão do prefeito de Esplanda, José Naudinho, não tem andado muito por dentro da lei. Entre outras coisas, o nepotismo anda comendo solto lá dentro. O TCM, fazendo um justíssimo trabalho, determinou que o gestor demita um dos componentes do casal que trabalham juntinhos. Ou vai o secretário de Administração, Adailton Mendes, ou sua esposa, Marly Batista Barros, que ocupa o cargo de assessora de planejamento e organização escolar. Além disso, o órgão ordenou a rescisão de um contrato de aluguel de imóvel pertencente a Danilo Barros de Souza – filho do secretário - e que foi firmado pela prefeitura. É coisa.

EMBOLA BOLA

A disputa para ver quem vai comandar a Secult em Salvador está dando o que falar. Na lista de possíveis nomes tem dois vereadores e uma pessoa muito bem vista pelo chefe do Executivo municipal. Nesse meio de campo, há muita nota plantada por aí para reforçar os possíveis postulantes, mas, antes de tudo, se esquecem da vontade do prefeito e seu poder de decisão sobre todos os desejos. Há quem diga que ele já escolheu seu preferido, resta saber como vai anunciar sem desagradar os mais chegados.

OPOSITORES, PERO NO MUCHO

Vem chamando atenção do mundo político da Bahia a relação entre o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá. Em um dia cheio de entregas e anúncios na capital no agronegócio baiano, os dois gestores mostraram afinidade e deixaram as diferenças políticas de lado, inclusive com trocas efusivas de elogios. Belo exemplo. De traição ou de democracia?

MUDA PRA NÃO MUDAR

A ida de Adolpho Loyola para a Serin só confirma o papel que ele já exercia no governo: a articulação política de Jerônimo com a Alba e, sobretudo, com os prefeitos do interior baiano. Ele gosta da função e os aliados do governo têm gostado dele.

ACORDO CUMPRIDO

A ida de Augusto Vasconcelos para a Setre cumpriu um acordo feito em 2022. Para garantir as reeleições tranquilas de Alice Portugal e Daniel Almeida, Davidson garantiu uma vantagem política futura a Augusto caso ele retirasse sua candidatura. Passados dois anos, o ajuste foi feito com a cessão da Secretaria ao vereador dos bancários. Com a saída de Augusto a Câmara perde o melhor vereador da oposição porém o governo do estado ganha um político experiente e gabaritado.

VOU-ME EMBORA PRA BRASÍLIA

Davidson, cumpridor de suas palavras, não foi para o sacrifício. Antes de deixar a Setre para Augusto, viabilizou para si um espacinho no Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. A pasta é comandada pelo PCdoB nacional e agora terá um comunista baiano no seu segundo escalão. O Carrasco achava que o Gavazza da BahiaGás deveria ir junto.

COMUNA ARREDIO

Por falar no PC do B, o partido precisa urgente tomar uma posição e se pronunciar sobre as denúncias que pairam sobre o comando da BahiaGás. Depois que a bomba explodir não digam que não foi falta de aviso. Aos quatro cantos, o presidente vem dizendo que tem sido vítima da mídia marrom. Vai virar vítima é do MP e da Justiça. Quem viver verá.

ENQUADRADA

O selo mais esperado da semana vai para a Perini. É notável o declínio que passam as suas lojas em Salvador. Ligados à rede Cencosud, os estabelecimentos vão de mal a pior. Na loja da Pituba, o esvaziamento é percebido aos olhos de clientes antigos. Na loja da Graça falta até ar condicionado, o que compromete a conservação de alimentos. Dizem as línguas do setor que a marca só dá prejuízo para o grupo chileno, mas a vontade/necessidade de ter uma marca "premium" impede o fechamento total.