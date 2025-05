O Carrasco - O "urubu" digital do direito

O "URUBU" DIGITAL DO DIREITO

Um certo advogado, que ao invés de voar como um FALCÃO prefere agir como um urubu, agora modernizou suas táticas predatórias com robôs e inteligência artificial. Seu "escritório-fábrica" inunda o Judiciário com demandas em massa, petições geradas automaticamente que distorcem a verdade e inflam valores a receber. O Tribunal de Justiça já recebe seus processos com desconfiança evidente, enquanto a Procuradoria Geral do Estado o representou no Conselho de Ética da OAB. Suas principais vítimas? Idosos desavisados que, sem entender essas práticas, têm seus direitos manipulados pelo "urubu digital". Para completar seu histórico nada exemplar, o governo estadual reluta em assinar o acordo do piso salarial dos professores, temendo as artimanhas tecnológicas desse causídico que transformou a advocacia predatória em linha de produção.

BATE BOLA

Por falar em advocacia de quinta categoria - aquela da lama, o Carrasco ficou sabendo de uma parceria - quase sociedade - entre a divorciada do pedaço, a advogada Jamile e a gerente da CEF Raquel, servidora que descumpre ordens do TJ/BA. A dupla dinâmica tem sido acusada de captação de clientela, furto de dados, plágio e advocacia predatória. A CGU já está de olho em Raquel e a OAB de olho em Jamile. Muita picaretagem para uma dupla só, Jamile e Raquel.

CARO E PODRE

Não são poucos os relatos que chegam neste Carrasco sobre a qualidade da carne que é oferecida pela rede de supermercados Atakarejo. Se não bastasse o preço salgado, o açougue da atacadista parece pouco se importar com a conservação dos alimentos, já que são constantes as reclamações de produtos estragados. Somado a isso, ainda temos o péssimo atendimento que é prestado pelos “profissionais”. Já passou da hora da Vigilância Sanitária abrir os olhos.

DIAGNOERRO

Se tem uma coisa que o Procon precisa ficar atento são com as clínicas e laboratórios de Salvador. O que não faltam são reclamações de clientes relatando atendimentos ruins ou mesmo erros nos exames. Desta vez, chegou a essa coluna um erro vindo da Diagnosson da Pituba em um resultado de exame de imagem. Enquanto a imagem dizia uma coisa o laudo apontava outra. Com o exame truncado e sem a devida justificativa à paciente, fica o alerta para quem frequenta o local. Sem o resultado devido, como confiar na Diagnosson? Perguntar não ofende.

AÍ É FOOD

Corriqueiramente a prestação de serviço da plataforma ifood tem deixado seus usuários cada vez mais insatisfeitos. Pedidos de refeições enviados frios, faltando opções escolhidas e atrasos na entregas são as principais queixas de quem utiliza o aplicativo. Desse jeito vai ser obrigado haver uma intervenção dos órgãos competentes para melhorar a qualidade do serviço. Vamos cobrar.

ONDE ESTÁ O DINHEIRO?

O Banco Pan eleva a arte do digital a um novo patamar: o sumiço virtual de seus fundos. Para que avisar os clientes sobre uma atualização na plataforma, quando o charme está justamente na surpresa? Quem paga o ‘pato’ com a traquinagem da instituição são os clientes que ficam a ver navios sem conseguir transferir o seu money.

TÁ CHEGANDO A HORA

Logo mais o Carrasco vai começar a expor os absurdos praticados por muitas prefeituras da Bahia nas contratações de atrações para o São João. Além dessa coluna, o Ministério Público também já está de olho nas peripécias dos prefeitos e deve anunciar em breve o painel de acompanhamento de gastos dos festejos juninos. Vamos pegar muita gente no pulo do gato.

QUEM É VIVO, SEMPRE APARECE...

Depois de ser massacrado na política, na vida e sumir, o ex-prefeito de Ilhéus, Marão, resolveu dar as caras para mudar de partido, indo do PSD para o Avante. Ao Carrasco, pessedistas falaram do alívio de tirar um peso desse das costas: "Agora o problema é de outro. Que façam bom proveito".

EXPECTATIVAS FRUSTRADAS

A prefeitura de Catu, sob os cuidados de Pequeno Sales (PT), resolveu dar um show de generosidade à população. Como toda Semana Santa, a gestão resolveu distribuir kit Pascoal com peixe e afins. O que o povo não esperava é que fosse receber rabo de peixe ao invés da posta inteira do alimento. Aos pobres, o resto...

JÂNIO DO MAL

Em Porto Seguro, o Prefeito Janio Natal (PL) continua maltratando os indígenas, que reivindicam ajustes na educação do município. Faltam melhorias estruturais nas escolas, recuperação das estradas que dão acesso às comunidades e a oferta de transporte escolar adequada. A maioria dos professores da rede de ensino é contratada e não efetivada, o que deixa a categoria mais vulnerável à perda do adicional de regência, intensificando a precarização do ensino nas aldeias. Esse Carrasco já soube que o MP vai chegar junto no assunto.

FINGINDO O QUE NÃO É

Cinco dos quinze vereadores eleitos em Santo Estêvão perderam seus mandatos. O motivo? Segundo a Justiça Eleitoral, Rogério Teixeira, José Raimundo Bastos e Narciso Gomes, do União Brasil e Drº Uallen e Sérgio da APLB, do Republicanos, fraudaram a cota de gênero nas eleições de 2024. Ironicamente, a quantidade de edis cassados corresponde a 33% da composição do Legislativo santo-estevense, quase o mesmo percentual que a Justiça determina como o mínimo de candidaturas femininas por partido, que é de 30%.

MAGO DA ARTICULAÇÃO

Por trás do sucesso do governo Jerônimo na articulação política, está o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola. Ex-chefe de gabinete do governador, ele é o responsável por fazer tantos prefeitos deixarem a oposição em 2025. O passo mais recente dele foi negociar diretamente com o ministro Carlos Lupi o retorno do PDT à base governista. Segundo fontes bem informadas já está tudo encaminhado.

MOLEQUEIRA

A bancada petista na Alba não está nada feliz com um de seus integrantes. O Carrasco ouviu de dois deputados do partido várias críticas ao deputado Júnior Muniz, que teria feito todo um teatro com sua suposta candidatura à vice-presidência da Casa. “Foi uma presepada. O cara viu que Rosemberg ia ficar adiando a eleição, desistiu, mas para falar que não desistiu, pediu para marcar a votação para uma data em que ele estaria na China. Assim, ele poderia continuar mantendo um discurso de vítima. Coisa de presepeiro”, teria afirmado um colega.

TROCA DE S

Tudo indica que o PSB deve passar por um recall nos próximos meses, saindo de Partido Socialista Brasileiro para Partido Social Brasileiro. Essa mudança é pensada pelo prefeito de Recife, João Campos, que vai assumir a presidência da sigla a partir do próximo semestre. João quer tirar o estigma de "papão comunista" que a legenda carrega, mesmo distante desse campo, e atrair novos nomes mais ao centro.

CASAMENTO ENCAMINHADO

Os socialistas do PSB já pensam em uma sigla para formar uma federação. Nos bastidores, dizem que eles observam um partido meio rosa, que caminhe entre o centro e ao centro esquerda, para que assim construa um poderoso bloco nas eleições do próximo ano. O partido cortejada só precisa se desapegar da federação da qual faz parte.

PASSO ATRÁS

O senador Jaques Wagner deu um sinal de recuo na formação da chapa majoritária para 2026. Em entrevista ao Valor Econômico, o líder do governo no Senado admitiu que tanto ele quanto Angelo Coronel podem abrir mão da reeleição para dar espaço ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. Sendo assim, o sonho de ter uma chapa puro sangue petista pode não acontecer. O Carrasco apurou que faltou combinar isso com Coronel, que não abre mão da reeleição.

CASA DE MUITOS CAINDO

Os poderes de polícia não estão para brincadeiras, seja no âmbito estadual ou federal. Os alvos da vez são os 'famosinhos da internet', que vão de supostos influencers, rifeiros e até advogados. Indivíduos que divulgam o jogo do tigrinho, realizam rifas ilegais e ostentam uma vida de mentira nas redes sociais estão tendo que acertar contas com a Justiça por iludirem e venderem ilusão aos seus milhares de seguidores. A casa de muitos tem caído, e a tendência é cair ainda mais. O Carrasco está de olho no desenrolar das investigações.

RACIONALIDADE

O governo Lula 3.0 já disse que planeja exames e cirurgias em rede privada para acelerar a fila do SUS. Ora, se vai pagar muito mais para fazer cirurgia na rede privada, por que não paga melhor a tabela do SUS, para que se evite as filas de exames e cirurgias eletivas? Perguntar não ofende.

ENQUADRADA (DUPLA)

Quem leva a enquadrada da semana é Hilton Coelho - e de quebra Glauber Braga. O estadual já andava sendo criticado por ter ajuizado uma ação para impedir a reeleição de Adolfo Menezes e “estranhamente” não ter questionado a omissão do STF em deixar de ordenar um novo pleito, onde ele deveria participar, já que foi o autor da ação. Parece que o moço foi “dengado” para ficar quietinho e não fustigar ainda mais a Suprema Corte, que certamente ordenaria uma nova eleição na Casa. Mas a última aberração - e essa pode lhe custar caro - foi usar da tribuna da Assembleia para ofender o deputado Paulo Magalhães (PSD), que é o relator do processo de cassação de Glauber Braga na CCJ da Câmara dos Deputados. Ao vociferar que Paulo Magalhães é uma vergonha para a Bahia, Hilton, o parlapatão raivoso, parece desconhecer a política estadual e nacional. Diferente dele, Paulo Magalhães é um parlamentar respeitado por todos os colegas - todos, viu Seu Hilton - seja da base seja da oposição. Aliás, seria um alívio se a ALBA também abrisse um processo para eliminar Coelho da política, o que deve ocorrer com seu comparsa Glauber Braga, deputado igualmente enquadrado, medíocre e que vive e sobrevive agredindo a todos gratuitamente. Para os dois fica a dica: “Perdeu Mané”!!!