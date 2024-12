O Carrasco - Ódio? Pra quê?

ÓDIO? PRA QUÊ?

Um ex-famoso advogado senil anda com a língua afiada. Envolto num intrépido caso de amor, o causídico dançarino tem cortado todo mundo no aço com sua língua afiada. Segundo ele, depois que a Operação Faroeste desvendou mistérios, “quase todo mundo no judiciário e no meio advocatício baiano, quando não é armador é homossexual”. Que velho fofoqueiro e misógino viu!

ANTES TARDE...

O Inema se reuniu na última terça-feira com representantes do grupo Gestão Ambiental, de Camaçari, e ouviu atentamente a pauta de reivindicações que inclui a não renovação da licença ambiental para a fábrica de pigmentos Tronox, que vence em 2026. A expectativa é de que o órgão realize novas vistorias, como a que levou à autuação da empresa em março deste ano. Para os moradores de Areias, vizinhos da Tronox, tudo que importa é ver a empresa longe dali.

ASSIM NÃO VALE

Apesar de todo esforço para qualificar e ampliar a rede credenciada, o Planserv enfrenta dificuldades com clínicas que comprometem a imagem do plano de saúde dos servidores estaduais. A Clivale, por exemplo, além de submeter os pacientes a longos períodos de espera no atendimento por telefone, não informa aos mesmos sobre autorizações já concedidas e, quando questionada, orienta o usuário a cobrar do plano por guias já processadas. O beneficiário fica à mercê da desinformação, pra lá e pra cá, feito bola de ping pong.

DESPROPORCIONAL

Quem foi ver a Seleção Brasileira contra o Uruguai, na última semana, desembolsou uma boa grana para um futebol que, digamos assim, "deixou a desejar" em efetividade. O vazio no anel intermediário do estádio foi assunto da imprensa esportiva nacional, que não acredita no público de 41 mil torcedores anunciados. Quem vai à Arena Fonte Nova sabe, puramente pelo olhômetro, que o número não foi esse. Bola fora para a política de ingressos da CBF que afastou o povão do estádio.

VAGA DE OURO

Inclusive, a vaga de estacionamento da Arena Fonte Nova durante o jogo da Seleção Brasileira parecia ser banhada a ouro. Dos R$30 convencionais cobrados em jogos do Bahia, a Estapar, empresa que administra o lugar, saltou o valor para R$ 100. O absurdo não passou despercebido e foi criticado por quase todos que foram prestigiar o "time" de Dorival Júnior.

VIA CRÚCIS

Passageiros que dependem dos serviços da empresa de ônibus Regional, única operadora na rota entre Paulo Afonso e Salvador, tem passado uma verdadeira Via Crúcis. O Carrasco recebeu denúncias, sobretudo do deplorável estado de alguns ônibus atualmente em circulação, o que põe em risco a segurança de quem viaja. Foram denúncias de poltronas sujas, rasgadas e enferrujadas. Sem falar nos veículos que quebram e atrasam os passageiros. Um terror!

PASSOS DE TARTARUGA

Inclusive, a população de Paulo Afonso quer saber quais são os interesses de alguns parlamentares que se dizem favoráveis à abertura das CPIs da Saúde e dos terrenos. O interessante é que se dizem a favor, porém o Carrasco recebeu denúncias as quais dizem que nos bastidores estes parlamentares trabalham contra. Será que ninguém cobra do presidente da Câmara Municipal, Zé de Abel, que insiste em não fornecer a documentação da CPI da Saúde, que já teria mais de 1.000 páginas. Falta o que?

VINDO À TONA

O Carrasco já está mexendo os pauzinhos para aprofundar as peripécias do prefeito eleito, Luiz Carlos Costa Trinchão, durante sua época como Secretário de Administração de Pojuca. O MP-BA já apura se o futuro gestor, que foi apoiado pelo grupo político do atual prefeito, Duda Leite, teria utilizado o cargo público para benefício próprio. Tem caroço nesse angu.

INTERESSE PRÓPRIO

Uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), em breve vai trazer à tona uma sequência grave e ostensiva de infrações cometidas pela gestora municipal de Cansanção, Vilma Gomes, que evidenciam abuso de poder econômico e político, configurando uso indevido da máquina pública para fins eleitorais. Os fatos estão sustentados por documentos e relatórios, além de depoimentos e dados fiscais que expõem uma gestão descomprometida com a legalidade e orientada para fins eleitorais, comprometendo a paridade do processo eleitoral e violando a confiança pública. Aguardem!

FAZ DE CONTA

As eleições passaram mas o prefeito de Dias d´Ávila, Alberto Castro continua em campanha. Na última semana gravou vídeo na emergência pediátrica que integra o hospital municipal Dilton Bispo de Santana, considerada a maior realização da sua gestão. Apesar disso, o serviço segue operando sem um médico pediatra, de acordo com o Datasus, e pais reclamam da falta de medicamentos como risperidona para crianças autistas. Isso ninguém posta.

SOB SUSPEITA

O contrato de aluguel de veículos do transporte escolar de Canarana, município do Centro-Oeste baiano, entrou na mira do Ministério Público Federal. O órgão instaurou um inquérito civil para investigar o suposto desvio de verbas no contrato e a prestação parcial de serviços que seriam executados pelo município atráves dos veículos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) do Governo Federal. O Carrasco está de olho.

ABACAXI PETISTA

Após quatro meses afastado para se dedicar para a disputa à prefeitura de Feira de Santana, Zé Neto retomou o mandato de deputado federal na semana passada. Porém, seu retorno trouxe uma questão para ser resolvida. Elisângela Araújo, que assumiu a cadeira na Câmara na ausência do titular, não quer voltar para o antigo posto, a Secretaria de Política Para Mulheres (SPM) e pretende continuar em Brasília. Mais um abacaxi para o governador Jerônimo Rodrigues descascar.

PONTE DOS SUSPIROS

A ponte Salvador-Itaparica caminha para sair do papel e da mente do povo baiano, para que assim se torne realidade. Um fato não pode ser negado: para o bem ou para o mal, segundo aliados e opositores, em conversas reservadas, a ponte será um dos assuntos principais das eleições estaduais de 2026.

CURIOSOS

Após a notícia de que prefeitos em final de mandato estariam no radar de Jerônimo Rodrigues (PT) para a reforma administrativa, começaram os palpites sobre quais pastas estariam disponíveis. A verdade é que os próprios prefeitos parecem ansiosos, uma vez que existe ainda a possibilidade de Brasília abrir a porta para eles em alguma secretaria nacional.

NO PULO

Agora que já passaram as eleições e o prazo para declarações financeiras, a casa tem caído para alguns políticos, reeleitos ou não. O Carrasco já pegou no pulo dois gestores que resolveram gastar além da conta (literalmente) e estão por um fio para responder por abuso do poder econômico. O prefeito reeleito de Cruz das Almas, Ednaldo José Ribeiro, foi um dos que largou tudo pra cima e gastou mais de R$ 160 mil do que poderia. Já o querido de Santo Antônio de Jesus gastou mais que o dobro dos R$ 300 mil permitidos. Jajá o MP abre o olho.

MUMU TÁ DE OLHO

As lideranças e políticos ainda nem digeriram as eleições de 2024, mas já estão de olho grande nas eleições de 2028. Nos bastidores, já levantam a bola de Ana Paula Matos, como natural sucessora do prefeito Bruno Reis (União Brasil). E, o melhor, a chapa já estaria quase formada. As boas línguas dizem por aqui que será Ana Paula na cabeça e Muniz na vice! A conferir…

MENINA DOS OLHOS

A menina dos olhos da base aliada do prefeito Bruno Reis não é nenhuma morena baixinha de longas madeixas. É a Sempre. A pasta, por onde passaram Leo Prates, Ana Paula Matos e o próprio Bruno, é vista como uma preciosidade por todo mundo. Líder de bancada na Câmara, Kiki Bispo, está doidinho para voltar ao comando da Secretaria. Quem também está de olho lá é Duda Sanches, que bate o pé: só larga o mandato se for pela Sempre. Desejada por muitos, mas só um poderá tê-la.

DISPUTAS INTERNAS

Há uma disputa interna nos bastidores da base governista do estado para ver quem vai filiar o deputado estadual Vitor Bonfim em 2026. O certo é que o parlamentar não deve seguir no PV, assim como Bacelar (já com com os dois pés no Podemos) e Roberto Carlos. As legendas que desejam Bonfim são o PSB, que quase o filiou para 2022, e o PT, partido pelo qual o deputado sente um carinho especial.

SUCESSÃO ENCAMINHADA

Em meio às fofocas sobre uma possível ida de Éden Valadares para o secretariado de Jerônimo, integrantes do PT já conversam sobre a sucessão da presidência do partido. Isso porque, caso Éden vá mesmo para o governo, ele não deve concorrer à reeleição na Executiva Estadual. Quem desponta como favorito, no momento, é o pedagogo Glauco Chalegre, vice-presidente da legenda na Bahia.

FALTA O MAIS IMPORTANTE

Os partidos da base governista já sabem o que desejam para a reforma do secretariado e falam para jornalistas como se tudo já estivesse com o martelo batido. O problema é que ninguém ainda parou pra conversar com quem tem a caneta: o governador Jerônimo Rodrigues. Ele ainda não agendou com as lideranças partidárias para debater as mudanças. Enquanto isso, não dá para cravar nada.

FARRA DA PERSE

A distribuição do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) foi uma verdadeira farra. De influenciador a famosos clubes de futebol, não teve um sequer que ficasse com as mãos abanando. A influenciadora Virgínia, dona de uma marca de produtos de beleza, recheou os cofres com as cifras milionárias doadas pelo governo federal. O valor ultrapassou R$ 4 milhões.

ENQUADRADA

A Enquadrada da semana vai para o sistema ferry boat. Marcada para amanhã (26), a esperada – e tão necessária – licitação para a aquisição de novas embarcações para o citado sistema tem boa chance de repetir o roteiro da anterior, que acabou cancelada. Motivos não faltam. Chegam a esse Carrasco relatos de que o edital deixou diversos pontos de dúvida entre as empresas licitantes, até em temas que deveriam ser totalmente objetivos, como preço e forma de pagamento. E pior: os responsáveis pelo certame não têm respondido aos questionamentos, o que tem levantado muitas suspeitas sobre a condução do processo. Segundo as empresas interessadas, a situação é tão complexa que existe a real possibilidade de a licitação ser “deserta” (quando não aparecem propostas interessadas). Seria mais um duro golpe para os milhares de usuários que dependem diariamente do ferry e vêm sofrendo cada vez mais com as más condições do sistema.