O Carrasco - Patente é patente

Há quem acredite piamente que mesmo com o “aval” dado por Lula, autorizando a candidatura de Rui Costa (PT) como companheiro de chapa de Jaques Wagner (PT) na disputa ao Senado no ano que vem, Ângelo Coronel (PSD) não irá desistir de concorrer à reeleição. Segundo apurações do Carrasco, Coronel tem atuado nos bastidores, prometendo usar suas habilidades políticas e o arsenal de prefeitos filiados ao PSD, que seguem a cartilha de seu fiel amigo Otto Alencar. “Se o PT insistir numa chapa puro sangue, Coronel sairá com uma candidatura independente ao Senado e contará com parcial apoio da oposição, fazendo dobradinha casada com João Roma”, confidenciou um experiente deputado estadual do União Brasil.

DANDO PILHA

Ainda segundo fontes do Carrasco, quem mais está jogando lenha na fogueira para fritar Coronel é o ex-deputado federal Ronaldo Carletto, do Avante, que já se autointitula o primeiro suplente de Rui Costa. Enquanto Carletto conta com musculatura financeira, um sobrinho federal e dezenas de prefeitos, Coronel tem um filho federal e outro estadual, além de musculatura financeira semelhante, quase uma centena de prefeitos e o apoio velado de Jaques Wagner, que estaria, não se sabe ainda a veracidade da informação, com galões de óleo para despejar nas curvas da pretensão do ex-todo poderoso Rui Costa. A oposição assiste a corrida de camarote.

PL DO SOMBREAMENTO

Tão logo o Projeto de Lei que poderá sombrear a orla de Salvador chegou à Câmara Municipal, alguns especialistas lograram êxito em convencer os atores em postergar o debate do tema, fazendo com que a proposição retornasse ao Poder Executivo sem deliberação. Meses depois, contudo, a iniciativa retorna para apreciação legislativa, fazendo agora com que o MP recomendasse a sua não aprovação. Quem analisa tudo no detalhe é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA, que tem prometido atuar depois de eventual aprovação da lei, tirando o sono dos empreendedores.

LOJA DE LINGERIE I

O leitor deve se recordar da história dos advogados que sacavam alvarás em uma loja de lingerie no interior da Bahia porque não havia atendimento presencial do Banco de Brasília (BRB), que presta serviço para o TJBA. Pois bem: a saga irá continuar e piorar. O Tribunal, que movimenta cifras anuais próximas a R$ 1 bilhão, abriu um Pregão para modernizar a arrecadação, já que o contrato com o BRB está chegando ao fim. A licitação está orçado em mais de R$ 4 milhões e para tristeza dos advogados não busca substituir o BRB, mas contratar uma instituição financeira para os serviços de recolhimento, custódia e repasse de custas e taxas (receita própria do Judiciário).

LOJA DE LINGERIE II

A nova disputa é pelo fluxo financeiro de mais de R$ 900 milhões só em 2024. Em meio a tudo isso, o contrato mais volumoso do TJBA é o firmado com o BRB, que é de 2021. Nessa movimentação do TJ, houve a expectativa que o BRB pudesse sair de cena, mas advogados relataram a essa coluna que as chances disso acontecer são mínimas. Tais advogados lembram dos inúmeros transtornos causados na migração da administração dos depósitos judiciais do Banco do Brasil para o BRB. Não só lojas de lingeries eram pontos de atendimento, mas também lojas de material de construção, farmácia e até funerária. Certamente este tema estará entre as pautas dos próximos candidatos para a eleição do TJBA, já que o BRB tem tudo para ser o calcanhar de aquiles da gestão.

ORDENAMENTO OU LUCRO?

A polêmica em torno da cobrança do estacionamento que a concessionária Vinci Airports, responsável pela administração do aeroporto de Salvador, pretende implementar a partir de janeiro de 2026, está deixando os corredores do judiciário movimentados e a população apreensiva. Considerada ilegal, a medida conhecida como Kiss & Fly é criticada por limitar o acesso a uma área que historicamente é de livre circulação. Operando na capital baiana desde março de 2017, a pergunta que fica para a Vinci é: quem ganha com isso?

A BLITZ DAS VAGAS E O VÁCUO

O desespero tomou conta do dono de uma grande rede varejista, Teobaldo Costa, que acumula mais críticas do que prestígio. Ele teve que trocar forçadamente o seu pedestal de marfim pelas ruas do Subúrbio de Salvador a bordo de um trio elétrico. O carisma baixo e sem o mínimo de poder de convencimento, o anúncio das novas vagas de emprego não animou os moradores locais. Nas ruas, os comentários sobre nova loja e toda rede varejista eram de mal a pior.

TEM BOI NA LINHA

Este Carrasco já denunciou mas o problema persiste. Correntistas do Bradesco continuam recebendo ligações do número de suas agências, com denúncias de acesso indevido ao aplicativo em outros estados. Tudo para induzir o cliente, ou vítima, a instalar um aplicativo de “segurança" e, assim, fornecer acesso a todos os seus dados. Será que o Bradesco não fatura o suficiente para investir numa campanha de combate a esse tipo de fraude? Enquanto isso não acontece, o cliente tem medo até de ligar para a própria agência.

SE A MODA PEGA...

O prefeito de São Gonçalo dos Campos, Tarcísio Machado, se revoltou e tomou uma atitude no mínimo drástica e curiosa. Após descobrir a casa de uma pessoa acusada de ter despejado lixo em um terreno do município, o prefeito mandou recolher a sujeira e jogar na porta do homem responsável pelo descarte irregular. A medida, apesar de controversa, fez justiça com o sujão da cidade. Uma espécie de desforço incontinenti que não deve se repetir mas que foi bem empregado.

"DOTÔ POLÍTICO"

Após famigerada gestão em Feira de Santana, o ex-prefeito Colbert Martins Filho, que não larga o osso na política, quer dar uma cartada pessoal agora como presidente de partido. O "dotô político" assume a gestão estadual do Democracia Cristã (DC) na Bahia. O discurso filosófico adotado é de só filiar pré-candidatos a deputado estadual ou federal que não tenham mandatos eletivos. Abram os olhos senhores concorrentes!

INSISTÊNCIA

As peripécias do prefeito de Serra do Ramalho, Eli Carlos dos Anjos Santos, conhecido como Lica, bem como do vice-prefeito José Aroldo Muniz dos Reis, após prática de abuso de poder político, não foram perdoadas pela Justiça Eleitoral, a qual tomou a decisão de cassar os mandatos dos dois. Eles teriam usado a máquina pública em benefício próprio durante as eleições de 2024, por intermédio da contratação irregular de servidores temporários em ano eleitoral. A insistência vai continuar?

MARIANO APRONTA NOVAMENTE

Mais uma do prefeito de Correntina, Walter Mariano Messias de Souza, conhecido como Mariano Correntina. Dessa vez, ele vai ter que explicar um contrato firmado, sem licitação, com um escritório de advocacia chamado 'Bagdede, Tanajura & Advogados Associados', cujo valor global foi de R$ 39 milhões. De acordo com relatório, o contrato apresenta “valores superestimados” na fixação de honorários advocatícios, com percentuais entre 10% e 20% sobre os proveitos obtidos pela empresa, o que pode gerar um dano financeiro, o qual chega a ultrapassar os R$ 17,6 milhões ao erário. Tanajura jura resolução de problemas mas traz é confusão para as prefeituras. O Carrasco está de olho e o MPF também, dado o histórico com recursos provenientes de verbas do antigo FUNDEF.

DIAS CONTADOS

A vereadora Eliete Paraguassu (PSOL) pode estar com os dias contados na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A edil, que sobe no púlpito para se enrolar com suas próprias palavras, está sendo alvo de um processo de denunciação caluniosa contra o colega Cláudio Tinoco (União Brasil), por afirmar que o vereador teve “atitudes preconceituosas” no dia 22 de maio, data da invasão dos servidores. O caso está no Conselho de Ética da Casa, o qual o vereador também é membro. Se a turma do deixa disso não intervir, as ruas podem ser o único caminho da psolista, já que o Judiciário dificilmente irá se imiscuir em atos interna corporis.

JÁ O COLEGA…PODE SER SALVO PELO GONGO

Outro que também está na berlinda é o vereador Hamilton Assis (PSOL). Também corre contra o edil um processo no Conselho de Ética da Câmara de Salvador por quebra de decoro parlamentar no fatídico dia 22 de maio. Hamilton está a um passo de ser salvo pelo gongo com o pedido de arquivamento do caso entre os “bondosos” membros do colegiado. Mas uma pedra no caminho pode atrapalhar o poder de esperança do professor: o pedido de vistas do vereador Cláudio Tinoco. A conferir os próximos passos…

STF: O PODER DE FOGO DO SENADO E A DUPLA QUE APARECE NO RADAR DE LULA

Com a aposentadoria do ministro Luis Roberto Barroso, os nomes do próximo integrante do Supremo Tribunal Federal já começaram a circular com força. Jorge Messias, atual AGU, seria o predileto do presidente Lula, mas teria, segundo fontes, o veto da cúpula do Senado, que estaria batendo pé firme na sugestão do nome de Rodrigo Pacheco, detentor de ampla bagagem jurídica e traquejo político para o momento conturbado que a Suprema Corte vem atravessando, além de já ter dado provas de fidelidade e responsabilidade ao presidente da república. O baiano Bruno Dantas come pelas beiradas e também possui padrinhos políticos de peso. Por fora desse trio de favoritos, uma dupla que sequer faz campanha é lembrada: uma ministra do STJ, oriunda da OAB, com apoio da ala feminina do grupo Prerrogativas; e um desembargador federal, que além da proximidade com os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino, conta com admiradores do próprio Supremo e da classe política nacional. Para que a escolha não surpreenda a todos e a Zebra fique à solta no Planalto Central, o entorno de Lula aconselha que ele não demore na indicação do novo integrante da Suprema Corte brasileira.

ENQUADRADA

Quem leva o selo semanal do Carrasco é o presidente da Câmara Municipal de Camaçari, Anilton José Maturino dos Santos, conhecido como Niltinho Maturino (PRB), que segundo fontes do Carrasco, estaria sendo investigado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por suposto esquema de rachadinha, prática na qual servidores devolvem parte dos salários ao responsável pela nomeação. O episódio tem sido apelidado de “rachadinha maturada” e o MP quer apurar se teria havido repasses ilegais de valores dos salários por parte dos servidores para o presidente da Casa. Será?