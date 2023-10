O Carrasco - POMBO SUJO | A TARDE

POMBO SUJO

Um novato colunista surgiu e, pelo visto, começou pecando e contando mentiras. Na semana passada afirmou coisas inverídicas e levianas contra um advogado e deverá responder na justiça por calúnia, injúria e difamação. Na maior cara de pau, ainda criticou um respeitado empresário do ramo da construção civil, acusando-o de duas caras. Empresário não tem lado, seu Pombo. Empresário presta serviço. O Pombo Afroconveniente deveria era olhar para os traíras de sua própria casa, como Luciano Araújo, Raimundinho da JR, Zé Cocá e etc.

PASSANDO O RODO COM SIMPATIA

No governo do estado, um jovem habilidoso tem tirado o sono da oposição na Bahia e esvaziado as lideranças e prefeitos do outro lado. O “Rei da Rua” é tão jeitoso que prefeitos como Zé Cocá e Júnior Marabá estão na boca de aderir ao projeto de Jeronimo Rodrigues. Na semana passada foi ovacionado por deputados, estaduais e federais, e senadores que lhe parabenizaram pelo seu aniversário.

TRIO DO FUTURO

Por falar no “Rei da Rua”, o comentário nos bastidores é que o trio do qual ele faz parte seria hoje o futuro político da Bahia, pela seriedade e pela habilidade com que trata a política. Não por outra razão, ex-prefeitos e até prefeitos já estão avaliando largar certos Cardeais das antigas para firmar parceria política com essa juventude. Pelo visto, o trio do futuro tem incomodado políticos acima dos 50 anos, com toda razão.

MANDOU RECADO

Depois que Geraldo Júnior deixou clara a sua pretensão de ser candidato a prefeito no ano que vem, o que parece ser fato consolidado na cúpula do PT, quem também fez uma postagem no Instagram para delimitar território e mostrar que está no jogo foi a ex-senadora Lídice da Mata, do PSB. “Lídice será a nova prefeita de Salvador”, foi a manchete de A Tarde, do dia 16 de novembro de 1992, que a querida deputada federal postou em sua rede social. Aliados da deputada comentaram sobre a postagem envolvendo a manchete, durante a festa de aniversário da Petrobras. “Saiu no A Tarde é verdade”, sacou um sindicalista de alto coturno, para delírio dos colegas. Em tempo, pesquisas internas apontam que Lídice, que já governou Salvador, é o nome da oposição que melhor pontua contra Bruno King, mas ainda com muita, muita distância.

FAZENDO VALER

Por falar em eleições de Salvador, chegaram ao Carrasco informações sobre o tititi que aconteceu na abertura do Salão Imobiliário da Ademi. Discurso para lá e discurso para cá. Até agora quem, de fato, fez algo pelo mercado imobiliário da Bahia foi o prefeito Bruno Reis, que anunciou um pacote de medidas de incentivo e as publicou no dia seguinte. Candidato à reeleição em 2024, Bruno afirmou que ainda esse ano novas medidas legais serão tomadas em prol do mercado e deverão ser discutidas com o presidente da Câmara Carlos Muniz, do PSDB.

COMENDO PELAS BEIRAS

Quem pensa que o Bolsonarismo estaria enterrado na Bahia pode esquecer. Nesse final de semana o senador Hamilton Mourão, ex vice-presidente da república, andou visitando o município de Porto Seguro. Segundo fontes de bastidores, teria encontrado um prefeito que vestiu a camisa do 22 e que, apesar de tudo, renovou as juras de amor ao capitão e a antipatia ao presidente Lula. O Carrasco vai se inteirar melhor sobre o tema e divulgará todos os detalhes em breve, mas tudo indica que o lance envolve o fundo eleitoral do Republicanos. Será?

NAS ARÁBIAS

Comenta-se que já chegaram nas Arábias informações das traquinagens sobre certos carreiristas. Estes, travestidos de bons rapazes em cargos importantes, estão utilizando de expedientes não convencionais e manjados para sangrar tradicionais empresas. O Carrasco avisa: Cuidado com as malandragens! Estes árabes, de bestas não têm nada. Dizem que a grana tá saindo da refinaria em sacos sem FUNDO e em calota de pneu de caminhão!

HAJA DINHEIRO

Se o prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hagge, aquele mesmo que traiu o próprio partido nas eleições, achou que o A TARDE esqueceu do contrato milionário que a prefeitura de Itapetinga firmou com RCX Locações e Comércio de Materiais Elétricos Eirelli, está enganado. A denúncia levantada por aqui trouxe à tona o gasto excessivo com o serviço que está firmado no valor de R$ 25 milhões. Todo esse montante para a troca de lâmpadas LED no município. E aí prefeito? Quem vai pagar essa conta? Por aqui e para os moradores da cidade, esse assunto está mais aceso do que nunca!

ME ENGANA QUE EU GOSTO

Duda Leite está disfarçando bem seus maus feitos na Educação de Pojuca. O prefeito anda anunciando a Conferência Municipal Extraordinária de Educação, que vai acontecer no próximo dia 10, pra tentar contar história pra boi dormir. Ao Carrasco, moradores relataram o descaso do prefeito com o tema, bem como a falta de investimentos no setor. Agora, Duda está se gabando e convidando todos para a tal Conferência, como se Educação fosse uma bandeira da gestão. Para que tá feio!

NEM MILAGRE DÁ JEITO

O Ministério Público da Bahia está de olho na tal compra de alimentos direto da agricultura familiar anunciada pela Prefeitura de Milagres. O órgão está atento à fiscalização do município e aos critérios e formas utilizadas na aquisição para ver se a repartição do pão está correta. De olho...

ALUNOS NO BREJO

E o MP vai ter mesmo muito trabalho, já que supostas irregularidades estão sendo investigadas no transporte escolar do município de Brejões. O Carrasco tomou conhecimento que os veículos estão em más condições, andam em superlotação, portas que não fecham, bancos quebrados e atraso de pagamento pela empresa Bahia Bravo aos proprietários e motoristas dos veículos. Tem boi na linha e prefeito dormindo no ponto!

DEVE EXPLICAÇÕES

Tem dado o que falar em Itabuna um tal Painel Eletrônico na Câmara Municipal. O que chegou ao Carrasco é que até agora o equipamento não funcionou, mesmo com os altos valores desembolsados para a compra. O dindin ultrapassa os R$ 180 mil, além de quase R$ 200 mil a mais como aditivo.

ESCORRENDO PELAS ÁGUAS DO NILO

E em Maragogipe, o MP abriu um inquérito civil para investigar a compra de livros didáticos milionários adquiridos pela prefeitura. A compra junto à Livraria Rio Nilo, com sede na capital baiana, ultrapassou os 2 milhões de Reais. A contratação foi de forma direta, com inexigibilidade de licitação, excepcionando o ordenamento jurídico brasileiro.

CONTAGEM REGRESSIVA

Servidores da Prefeitura de Dias D'Ávila estão com as barbas de molho depois que a oposição denunciou, na última sessão da Câmara de vereadores, que a gestão do prefeito Alberto Castro gastou 67% dos recursos do quadrimestre de maio a junho com folha de pessoal. Como o limite prudencial é de 54% do total dos recursos para pagamento de funcionários, muita gente já conta as horas para uma demissão em massa no final do ano. Caso contrário, o prefeito pode ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Denúncias de contratos já estão na esteira do Carrasco.

CARAS NOVAS NO COMUNISMO

O PC do B prepara uma grande renovação dos quadros e diretórios até o final do ano. O Partido Comunista do Brasil, que faz parte da federação com PT e PV, avalia que não dispõe de nomes competitivos para encabeçar chapas majoritárias nas grandes cidades da Bahia. No entanto, acredita que pode capitalizar os votos dos aliados e ampliar suas bancadas nos municípios, fortalecendo a base com vistas às eleições de 2026.

CUSPIU NO PRATO QUE AGORA COME

A ex-bolsonarista e ex-deputada federal, Dayane Pimentel, depois de todas as bravatas e impropérios destinados ao PT, ganhou cargo no governo Lula (PT). Dayane foi nomeada como coordenadora nordeste da Embratur. A ligação dela com o presidente nacional do UB, Luciano Bivar, é grande e dizem que a ex-deputada vai abocanhar um montante superior a R$ 20 mil reais. Pra quem dizia "dessa água não beberei"...

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para o bloco intitulado de G8, da Alba. À exceção de Patrick Lopes, eleito pelo Avante e na base de Rui, Jeronimo e Wagner, todos os danadinhos fizeram efusiva campanha para Acm Neto e agora estariam se queixando pelos quatros cantos que continuam sendo tratados como “inimigos” por alguns membros do primeiro escalão do governo. Chega a dar náuseas observar gente como Raimundinho da JR e Luciano Araújo, ter a audácia de tentar emparedar o governo para obtenção de cargos. Abre o olho Jero, manda esse povo para a ADAB.