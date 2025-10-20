O Carrasco - Postos do Crime I

O que está acontecendo com a rede de distribuição de combustíveis no Brasil? Há décadas surgem casos de adulteração e de evasões fiscais aqui e ali, mas o que passou a se ver nos últimos anos está em outro patamar – e já fora de controle. Organizações criminosas se apropriando de milhares de postos para lavar dinheiro, adulteração quase como regra, sonegação como praxe, desvios de recursos de toda ordem. E quem paga o pato é sempre o consumidor, da hora de encher o tanque e colocar o próprio carro em perigo até o momento de beber seu drinque do fim de semana (que corre o risco de ter metanol, que foi ilegalmente acrescido ao combustível do posto).

POSTOS DO CRIME II

A recente Operação Primus, que a Polícia Civil baiana deflagrou para desarticular uma enorme organização de adulteração e lavagem de dinheiro envolvendo cerca de 200 postos, são mais retratos de como o crime também está definitivamente instalado na rede de distribuição do estado – às vezes, com o incentivo das próprias distribuidoras. Em breve, A TARDE vai trazer uma série de reportagens para mergulhar nessas histórias. Spoiler: há documentação de fazer tremer multinacionais.

TUDO EM CASA

O banco Master foi descredenciado da operação do cartão do servidor de Mata de São João, que oferecia crédito aos funcionários com desconto em folha. Valores exorbitantes e falta de transparência levaram à decisão. Detalhe que o banco é o mesmo que opera o Credcesta, da Cesta do Povo, gerida desde a privatização pelo secretário de Desenvolvimento municipal, Joel Feldman. Que estranho, hein?

INTER NO TOPO

O Banco Inter mostra com maestria como irritar clientes: líder absoluto em reclamações procedentes no ranking do Banco Central, provando que atendimento ruim e problemas não resolvidos podem ser transformados em “marca registrada”. Bradesco e Mercado Pago até tentam, mas o Inter reina no caos bancário.

VAI DAR LIGA?

A Caraíba Metais, única metalúrgica de cobre do Brasil, suspendeu a produção e entrou totalmente em ‘lay off’, com o mínimo de funcionários para fazer a manutenção do maquinário. Enquanto a empresa agoniza, avançam as discussões em torno de minerais críticos e a crescente demanda da transição energética por elementos que incluem o cobre. Será estratégia para negociar o passivo na bacia das almas?

PROMESSA DO BILHETE MÁGICO

Pasmem. Uma das companhias que está querendo retomar a cobrança das malas de mão é a GOL, com a velha desculpa sobre implementar passagens promocionais. Sim, aquela mesma promessa que ouvimos anos atrás e que, por algum erro de cálculo universal, nunca se concretizou. O que este Carrasco, com seu olhar apurado, pode garantir é o seguinte: é pura falácia! Enquanto eles prometem passagens que cabem no bolso, a realidade é que o preço está tão nas alturas que a única coisa "promocional" é o susto que se leva ao fechar a compra.

IRMÃOS EXPLOSIVOS

A moda agora é investir em energia nuclear. Os irmãos mais polêmicos do país, Wesley e Joesley Batista, entraram para o setor comprando parte da Eletronuclear por R$ 535 milhões, uma quantia considerável. A questão é: pouco a pouco, eles vão limpando suas barras e expandindo suas fortunas. O Carrasco não esquece, de jeito maneira, da tentativa de sufocar os vendedores de ovos um tempo atrás, fazendo negócio e multiplicando fortunas no método nada convencional deles. Agora, já são oito negócios estupendos comandados pela dupla 'explosiva'.

FALANDO NISSO

O Terminal JBS/Seara Alimentos Ltda. terá que pagar uma indenização de R$ 400 mil por danos morais coletivos. É que a Justiça do Trabalho detectou falhas graves nas normas de segurança das máquinas que operam no terminal de Itajaí, em Santa Catarina. A decisão, fruto de uma ação civil, coloca a empresa, mais uma vez, no coração de uma polêmica. Não tem nem argumento, a segurança dos trabalhadores, sempre, precisa ser prioridade.

FINGE QUE FISCALIZA

Todo dia uma novidade sobre falhas e irregularidades dos motoristas parceiros da Uber: corridas “por fora”, valores acima do permitido…e a plataforma? Continua olhando para o lado, cobrando a comissão e fingindo que fiscaliza. Se fiscalização fosse prioridade, os passageiros não estariam sempre virando cobaia.

INSALUBRE

Enquanto os novos ferries não chegam - se é que um dia vão chegar - os passageiros que precisam usar as embarcações continuam sendo desrespeitados. Praticamente não existe acessibilidade para quem tem dificuldade de locomoção e os banheiros parecem mais um criadouro de bactérias e germes, de tão sujos que são. Assim fica difícil.

EM FAMÍLIA

Um contrato que ultrapassa os R$ 2 milhões firmado pela Prefeitura de João Dourado com uma tal 'Lojas Geocomercial Ltda', em julho de 2025, está na mira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). O prefeito Diamerson Costa Cardoso Dourado, conhecido como Di Cardoso (PRD), está sendo acusado de querer favorecer a empresa contratada, a qual teria vínculo societário com outra empresa chamada J.C. Dourado Participações Ltda, que pertence ao pai e à irmã. A contratação, ainda por cima, teria sido realizada sem licitação.

XERIFÃO DE BUDUDA

O Carrasco recebeu uma grave denúncia, vinda do município de Ibitiara, a qual aponta que moradores que precisam de exames médicos só conseguem a marcação do procedimento após irem à residência do atual prefeito, Wilson de Bududa (PSD), para que peçam autorização. Além da queda, o coice, já que após a tal autorização do xerifão municipal, as pessoas chegam no laboratório e são informadas que não está havendo atendimento pela prefeitura.

DINHEIRO EM DOBRO

Pelas bandas de Brumado, sudoeste da Bahia, irregularidades foram apontadas na contratação do transporte escolar pela Prefeitura, na gestão do Fabrício Abrantes (Avante). O TCM entrou no circuito e determinou que a investigação continuasse. Tanto o prefeito, quanto a secretária municipal de Educação, Ana Cristina dos Santos Silva, foram acusados de terem assinado um termo, o qual seria indevido, por haver duplicidade no pagamento de um contrato com a empresa 'TVT Aragão e Empreendimentos Ltda', para serviços do transporte escolar.

ENROLADO NO CIPÓ

Quem vai ter que se explicar também é o prefeito do município de Cipó, nordeste da Bahia, José Marques dos Reis, conhecido como Marquinhos (PSD), já que está sendo investigado por possíveis irregularidades na contratação da empresa 'Photonex Comércio de Material Elétrico LTDA', cujo contrato, tem valor que ultrapassa os R$ 90 milhões para a implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica na cidade. Foram apontadas falhas graves, o que inclui alterações técnicas no projeto original e o pagamento antecipado de 81% do valor do contrato, enquanto apenas uma parcela dos serviços teria sido de fato executada pela empresa contratada.

TÁ DOMINADO

Facções criminosas seguem desafiando o poder público e estendendo seus tentáculos pela Região Metropolitana de Salvador. Em Dias d´Ávila, moradores de alguns bairros estão sendo impedidos de acessar a internet. Tudo porque os bandidos estão cobrando das provedoras do serviço, que preferem se retirar dessas localidades a aceitar a extorsão ou ter seus equipamentos destruídos.

'VOA BRASIL’ QUE NÃO DECOLA

A promessa das passagens aéreas mais baratas feita pelo governo federal ficou apenas no papel. A cada dia que passa mais parece um assalto a mão armada de tão cara que estão as passagens para os curtos destinos. Enquanto não houver uma isenção correta para o querosene, o povo vai continuar sem poder voar.

ENQUADRADA

Quem leva o selo semanal do Carrasco é a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Mata de São João. O parecer do Ministério Público da Bahia de Mata em são João sobre o Torneio ATP Costa do Sauípe 2025 é um exemplo de como o excesso de formalismo pode levar a absurdos. O documento recomendava proibir que adolescentes de 12 a 17 anos atuassem como boleiros, alegando risco de “trabalho infantil” e “exposição a esforço físico e sol”. Ou seja, tratou como crime uma atividade educativa, supervisionada, com transporte, alimentação e caráter claramente formativo. A leviandade é gritante. Em vez de enxergar jovens tendo a chance rara de conviver com tenistas profissionais e aprender com o ambiente do alto rendimento, o MP preferiu a pior interpretação possível da norma. Esqueceu que muitos dos maiores tenistas do mundo começaram como boleiros, vide Roger Federer— foi ali que descobriram sua vocação. Felizmente, a Juiza da comarca restaurou o bom senso e autorizou a presença dos jovens, impedindo que um parecer míope derrotasse o esporte.