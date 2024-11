O Carrasco - Que venha 2026

QUE VENHA 2026

As eleições de Camaçari ontem mostraram o quanto vai ser dura a disputa em 2026. Apesar da vitória de Caetano, com 51% dos votos, a força do concorrente Flávio Matos, que terminou com 49%, e de todo seu grupo, deixa claro que daqui a dois anos o PT vai ter que suar a camisa para evitar que ACM Neto apareça fortíssimo como candidato a governador do Estado da Bahia. Vale relembrar que a oposição estará com as maiores cidades, destaque para Ilhéus e Lauro de Freitas, que aumentaram o portfólio carlista. A esquerda, por outro lado, ficou com Camaçari e Juazeiro. 2026 vai ser voto a voto. Anotem.

AGORA É TARDE

Durante todo o período em que a Via Bahia prestou os péssimos serviços aos usuários do trecho entre Salvador e Feira de Santana da BR-324, o atual prefeito da "Princesa do Sertão", Colbert Martins (MDB), não proferiu uma linha sobre o fato. Por isso, a estranheza de ver que o mesmo agora anda preocupadinho e até gravou vídeos sobre os prejuízos que a saída da concessionária pode causar aos bolsos dos cidadãos. Agora Inês é morta!

ÁGUA COM CHUMBO

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito para apurar a responsabilidade da empresa Baroid Pigmina Industrial e Comercial na contaminação das águas subterrâneas por chumbo na Ilha Grande, Ilha Pequena e Cajaíba, no município de Camamu. Segundo o MPF, o desastre que coloca em risco a saúde da população é resultado da atividade de mineração desenvolvida ao longo de décadas pela empresa. O problema é sério e as consequências para a empresa também devem ser. O Carrasco vai acompanhar de perto.

DITADURA INSTITUCIONAL

Quem trabalha no Banco do Brasil que coloque as barbas de molho. Funcionários que fizerem comentários críticos ao banco nas redes internas da empresa podem responder a processos disciplinar. Isso logo após uma campanha salarial que foi tratada com extrema intransigência pela estatal e que acabou sem que inúmeras demandas dos trabalhadores fossem aceitas. Em Minas Gerais um trabalhador foi demitido por justa causa após protestar, o que gerou revolta por parte de diversas correntes.

CHEGOU SUA ENTREGA?

Os Correios estão na mira e não só do Carrasco. A população tem reclamado do descaso nas entregas, problemas no chamado rastreio e encomendas com status de entregues, mas que foram parar em outros endereços. "Achei muito desrespeitoso da parte deles, eu como consumidor aguardando em casa, só que eles não dão nem sinais", reclama um cliente na plataforma Reclame Aqui.

ASSIM NÃO DÁ

Este Carrasco tem recebido denúncias do péssimo atendimento prestado pela Diagnoson, da Pituba. Os clientes têm relatado que o alto número de marcações tem gerado demora nos atendimentos. Para piorar a situação, a clínica marca com os pacientes e ainda pede que eles cheguem 30 minutos antes da realização dos exames. O cliente, então, chega conforme solicitado e ainda espera até 2 horas pra ser atendido. O desrespeito estaria se repetindo porque a clínica não dá conta de atender a quantidade que pacientes que agenda. Assim não dá Diagnoson! O olho grande pra ganhar mais faz o cliente não querer voltar. Depois as portas se fecham e não se sabe porquê. Tá dado o recado!

INIMIGO DO MEIO AMBIENTE

Quando o assunto é a preservação da natureza, o município de Jequié vai na contramão da causa. O Carrasco segue recebendo diversas denúncias da população, indignada com o extermínio das árvores nas ruas e avenidas da cidade, a maioria de espécie nativa. E o pior, tudo sob o consentimento e ordem da secretaria responsável pelo setor, visando ceder espaço para interesses comerciais.

PROTEGIDOS DO BEGA

Foi preciso que o Ministério Público do Estado da Bahia se mexesse para obrigar o prefeito de Conceição do Almeida, Ito de Bega (PSD) a realizar um concurso público no município. Pelo visto, o gestor estava satisfeito com todos os cargos efetivos ocupados por funcionários com contratos temporários. É o fim da mamata dos privilegiados.

CHARLATÃO

O Carrasco recebeu a denúncia que o prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa Jr. (Avante) mantém no Hospital Municipal Petronilho Evangelista dos Santos, um cirurgião geral que não teria especialidade registrada no Conselho Regional de Medicina. A denúncia aponta que o suposto charlatão vem realizando cirurgias em pacientes na Unidade de Saúde. Um prefeito que é médico permitiria isso? Alô MP, alô Cremeb!

ELEIÇÃO NO SUBSOLO

Enfim, acabou uma das disputas mais rasteiras já vistas na Bahia. Na eleição para prefeito de Camaçari, pouco se ouviu sobre propostas de ambos os lados. Os candidatos se acusaram de tudo que é crime, como se não se importassem em responder posteriormente por calúnia e difamação. Com o término da guerra, esse Carrasco espera que agora a população camaçariense possa ouvir qual é o projeto importante para a cidade.

JOGO DUPLO

Falando em prefeitos, tem uma turma no interior da Bahia que admite a possibilidade de fazer jogo duplo nas eleições de 2026. Apoiar um candidato aqui, outro ali. Fazer um afago para os dois grupos que dominam o Estado. Segundo informação que chegou a esse Carrasco, o governador Jerônimo sai na frente no cálculo inicial. Mas a eleição é só daqui dois anos.

DE OLHO NOS BAIRROS

No embalo da grande repercussão do lançamento de A TARDE Bairros, na última quarta-feira (23), este Carrasco também passa a acompanhar mais de perto os problemas do dia-a-dia dos bairros de Salvador e dos municípios vizinhos. E considerando o volume de queixas e denúncias recebidas nos últimos dias, vai dar muito pano para manga. Os problemas são os mais diversos, mas as principais reclamações são relativas a infraestrutura - transporte precário, limpeza insuficiente, iluminação escassa e sem manutenção, mudanças de vias piorando o tráfego, empresas se apropriando de espaços públicos. E por aí vai. Tudo devidamente documentado. Aguardem.

ARRUMANDO A CASA I

Nome mais provável para ocupar a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), a vereadora Marcelle Moraes pode apresentar resistência para voltar ao cargo, já que não demonstra nenhum interesse em retornar para o Executivo. O que se sabe é que o nó precisa ser desatado para o retorno de Palhinha para a Câmara, já que o prefeito sinalizou a possibilidade. Agora é aguardar.

ARRUMANDO A CASA II

O ‘verdinho’, que apesar de compor o partido da oposição, integra a base do governo Bruno Reis (União), também teve o nome cotado para a cadeira da Secis. O movimento seria feito para puxar para a Câmara o vereador Suíca (PT), que sempre ajudava o governo nas votações do legislativo. Como o petista ficou na segunda suplência, a arrumação perdeu força.

A GUERRA AGORA É OUTRA

Com o atual presidente Carlos Muniz (PSDB), acumulando quase a unanimidade para ser reconduzido ao cargo, a guerra agora é outra. A corrida é pela composição da Mesa Diretora e os membros do União Brasil já mandaram o recado: não vão aceitar apenas uma cadeira, visto que é o partido mais votado da casa. A sigla mira agora na manutenção da 1º vice-presidência e no 1º secretariado.

NELITO X NILO

O famoso e folclórico Nelito, fanático seguidor do Velho ACM, está muito enciumado. Após a morte do senador, seu antigo e fiel correligionário, Nelito fica, diariamente, na entrada da Assembleia Legislativa da Bahia pajeando os poucos deputados carlistas que ainda existem. Nos últimos anos, vem perdendo seu espaço de bajulação para o ex-deputado Marcelo Nilo, que também tem dado plantão nos jardins da ALBA, puxando o saco de novos caciques. Triste fim do ex-todo poderoso presidente da Assembleia. Disputando espaço no estacionamento da ALBA com o famoso Nelito.

DE OLHO NA REFORMA

Lá em Brasília tem gente de olho na reforma administrativa prometida pelo governador Jerônimo. Parlamentares baianos e até mesmo políticos em outros cargos administrativos estão ansiosos pelas mudanças que devem ocorrer. Segundo uma das fontes, tem uma deputada federal de olho em uma das vagas.

APOSTA ALTA

Paulo Azi partiu para uma aposta de risco ao tensionar com figuras do grupo governista baiano nas últimas semanas. É que volta e meia ele era especulado para assumir um ministério no governo Lula, mas parece estar mais interessado em se colocar na figura de opositor aqui na Bahia. O deputado já disse para que veio e não comeu reggae.

NÃO FAZ SENTIDO!

A semana foi mesmo agitada no STF. Em audiência pública, o ministro Gilmar Mendes ouviu mais de 30 expositores acerca do modelo processual adotado em duas ações diretas de inconstitucionalidade movidas pelo PSOL e pelo PT. As legendas alegam que o programa cria um modelo de ensino sem respaldo na Lei de Diretrizes e Bases, ao prever a presença de policiais militares em atividades escolares. Mas ao mesmo tempo em que o PT trabalha para acabar com as escolas militarizadas, as mesmas seguem funcionando na Bahia sem qualquer sinal de descontinuação. Que estranho, hein?

O PODER PASSOU E ELE NÃO PERCEBEU

Um causídico que apesar da tenra idade se dizia com força no TJ/BA até pouco tempo atrás, junto com um time de terceira categoria, como já avisado pelo Carrasco, anda querendo meter a mão no cofre do Governo da Bahia. Até aí, vá lá, direito de postulação! Mas, envolver terceiros para usar de tentativa de extorsão e tirar proveito não vai acabar bem para toda essa turma! Essa atabalhoada pretensão vai terminar dando merda. Alguém se lembra da Operação “Castelo de Areia”? Dizem que a geração 2024 é feita de areia branca, de praia.

O MAROLEIRO GOLPISTA VI

O Peixinho “da rasgada” e “da backhand", já conhecido de todos, falou demais acerca da vida amorosa, inclusive de traição. O ditado popular de que "peixe morre pela boca" é certeiro. Ele compartilhou informações indiscretas com um amigo de tretas e com uma loira influencer digital. O Carrasco sempre esteve aqui para ajudar a esclarecer o assunto, pois muitas foram as peripécias do golpista, invejoso, tirado a Don Juan e gigolô. Como o Peixinho não apreendeu que o segredo é a alma do negócio, seu Business já era. Vai comemorar o dia de finados.

ENQUADRADA

O selo semanal dessa vez vai para a bandidagem que tentou se criar na região metropolitana de Salvador. Não fosse a força enérgica da Polícia Militar e de outros órgãos de inteligência, por exemplo, a eleição de Camaçari teria terminado em tragédia. Se tem uma coisa que ficou a mostra nos últimos dias, não só nessa cidade mas no Estado inteiro, é que se depender do governador Jerônimo Rodrigues essa bandidagem não vai crescer mais do que infelizmente já está enraizada. E terá mais trabalho! O Executivo estadual ainda tem tempo de escorraçar facções, até porque “a Bahia é dos baianos”.