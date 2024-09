O Carrasco - Ravan já já pede música no Fantástico

RAVAN JÁ JÁ PEDE MÚSICA NO FANTÁSTICO

Isravan Lemos Barcelos, o quase candidato a prefeito de Maraú tomou dois cruzados no queixo em menos de uma semana. Teve o pedido de registro indeferido porque está inelegível e, após julgamento de recurso protelatório de embargos de declaração, tomou mais uma sentença, inclusive com direito a duras críticas à defesa. Segundo o juiz, Ravan elogia demais um despacho inusitado obtido no TCU e fala de menos sobre a liminar do Ministro Alexandre de Moraes, que mandou às favas o “efeito suspensivo” deferido por um ministro da Corte de Contas.

BOMBA NEBULOSA

A Acelen é o sinônimo do desgosto e do prejuízo para os baianos. A empresa que, definitivamente, só visa o lucro, passando por cima de quem for, escancara sua livre e imposta ação sobre os preços abusivos do combustível. Foi com a chegada dela que trabalhadores foram desrespeitados e demitidos por conta da privatização. Estes podem conseguir ter os trabalhos retomados se o cenário mudar. Em meio a conversas de uma possível retomada da Petrobras sobre a Refinaria Landulfo Alves, hoje sob comando da Acelen, chega a esta coluna informes que dirigentes da empresa do Mubadala andam se gabando que têm passe livre com setores dos Governos Estadual e Federal e que esse assunto não passa de um jogo de cena. Talvez isso explique a facilidade e arbitrariedade com que a Acelen age na Bahia, como se o estado fosse terra de ninguém e expondo o consumidor ao seu mais sombrio pesadelo. Mas que relações são essas que tornam a empresa intocável? O Carrasco já começa a receber informações que irão descortinar essa nuvem de segredos. Aguardem!

TERREMOTO EM JACOBINA

Há algum tempo noticiou-se que em Jacobina teve um terremoto de pequenas proporções. Nada comparado ao parecer do Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo indeferimento do registro de candidatura de Cícero Monteiro. “No caso dos autos, destaca-se que a presente desaprovação de contas decorre de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, responsável por gerar substancial vultosos prejuízos ao erário”, afirmou o promotor Rodolfo Ribeiro de La Fuente. O danado, além de ter ficado ditando a res pública no atual governo, pelo visto será escorraçado de sua cidade natal.

JOGADA MAQUIAVÉLICA

Além de cobrarem altos preços para uma má prestação de serviço que custa a paciência e, muitas vezes, a vida do paciente, os planos de saúde estão apelando para recorrer de processos que já perderam na Justiça alegando má-fé de seus clientes. Ao Carrasco, usuários relatam a manobra abusiva e ilegal, na qual as empresas estão tentando abrir precedentes para seguir ganhando dinheiro às custas dos pacientes. Se a Justiça, Procon e demais órgãos fiscalizadores não agirem a tempo, em breve, as empresas do seguimento irão dar um by pass para faturar ainda mais. A AMIL que o diga! O aviso está dado.

ESPERTEZA COLBERTIANA

Chegou aos ouvidos do Carrasco que o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, está agindo na surdina e com clara má intenção na arrecadação municipal. Isso porque ele lançou e publicou uma licitação com prazo de 20 anos e com possibilidade de prorrogação por mais 15, para acontecer no dia 2/10, quatro dias antes da eleição. A intenção é oferecer a zona azul da Princesinha do Sertão na Bolsa de Valores de São Paulo. A pergunta que fica é porque e para que essa ligeireza toda dias antes de ser expurgado e rotulado como o pior gestor que a cidade já teve. Seria essa a tal esperteza colbertiana?

SEM APOIO

Algo curioso tem sido percebido pelos eleitores de Feira de Santana. A atual vereadora e presidente da Câmara, Eremita Mota, não tem colado com o candidato a prefeito Zé Neto (PT) na sua campanha pela reeleição. Pelo menos é o que mostram os santinhos que estão sendo distribuídos na cidade, já que só pede voto para ela e deixa o caminho livre para a escolha do prefeito.

LUXO NO PARAÍSO

Uma polêmica toma conta dos moradores do município de Cairu, mais precisamente no belo balneário de Morro de São Paulo. A construção de uma barraca tem dado dor de cabeça à comunidade, já que existem denúncias de crime ao meio ambiente e reclamações de que a obra não possui rede de esgotamento sanitário adequada para a destinação dos dejetos gerados. Outra denúncia dos moradores aponta a construção de uma fossa diretamente na areia, o que representa grande risco de contaminação do lençol freático. Com a palavra o prefeito Hildécio Meireles.

O PROBLEMA PERSISTE

O descaso na saúde do município de Nazaré continua a todo vapor. Pacientes psiquiátricos que precisam de medicamentos voltam com as mãos vazias após se dirigirem à farmácia que faz a distribuição de remédios. No mês passado, o Carrasco já tinha denunciado a distribuição, por parte da prefeitura, de medicação próxima ao prazo de vencimento. E olha que de janeiro a junho de 2024, o Governo Federal repassou ao município, na gestão da prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto (União Brasil), o expressivo valor de quase R$ 70 milhões.

ARREPENDIDO?

O ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho (PT), por medo e por pressão, estaria avaliando dar um passo atrás após toda a confusão que formou na cidade. Fingindo “santidade”, o ex-gestor, numa frouxidão absurda, estuda retirar o nome de Celso Carvalho (PSD), seu sobrinho, para declarar apoio a Andrei da Caixa (MDB). O recuo, segundo ele, deve acontecer se o pessedista não pontuar bem nas pesquisas. O preterido está arrependidinho.

IGNORÂNCIA OU AFRONTA?

O prefeito de Dias d´Ávila, Alberto Castro, candidato à reeleição, continua postando nas suas redes sociais “aparições” junto de obras de calçamento, se valendo da condição de gestor para promover a sua imagem, em flagrante desrespeito à lei eleitoral. A prática não é nova. Castro já havia sido advertido por usar a própria imagem em divulgações das ações da prefeitura nas redes, ferindo o princípio da impessoalidade. Será que o alcaide não conhece a legislação ou está desafiando a Justiça Eleitoral?

TUDO MUDA

Em São Sebastião do Passé, a prefeita Nilza da Mata, mãe do famoso "Cacau da Mata" precisou deixar de lado o discurso de que encontrou a cidade em cenário caótico. Depois de fechar uma aliança com Dr. Breno, seu antecessor, a prefeita parece ter esquecido de todas as críticas que havia feito ao político e à sua gestão.

PF NA COLA

Em um município cacaueiro do litoral baiano, tem candidato cartando que terá R$ 15 milhões para comprar o apoio de lideranças comunitárias durante a campanha eleitoral. Mesmo patinando em todas as pesquisas, devido à gestão desastrosa de seu aliado e fiador, o postulante aparece todo pomposo nos bastidores, garantindo que vai ganhar. O que ele talvez não espere é a Polícia Federal batendo em sua porta mais uma vez, para investigar não só os desvios na saúde, mas também na coleta de lixo, no aluguel de veículos e nas pequenas obras da cidade. Dizem que ele está apelando para São Bento!

QUEM SABE, NÃO É?

Certa feita, Otto Alencar negou a esse Carrasco e a outras testemunhas que queria ser candidato à presidência do Senado. Agora, às vésperas do jogo começar, já não descarta, nos bastidores, tentar a sucessão do colega Rodrigo Pacheco. Será?

UM PASSO DE CADA VEZ

A turma de deputados estaduais da oposição que sonha com Brasília tem adotado um tom de cuidado na tentativa do salto. Para eles, só vale arriscar o que já está na mão se tiver um candidato competitivo ao governo. Como não apareceu esse nome até o momento, eles devem segurar a animação e o desejo de marchar para um degrau acima.

CAMPANHAS OFICIOSAS

Distante dos jingles oficiais comportados dos candidatos, divididos entre a swingueira e o canto gospel, as campanhas estão investindo em jingles oficiosos. Pagam para artistas cantarem músicas com potenciais de viralização e usam influenciadores digitais para tentar emplacar as canções nas redes sociais. Não vão entrar no programa eleitoral gratuito na TV ou no rádio, mas aguardem para receber áudios e vídeos de aparência amadora no WhatsApp.

ESTRATÉGIA DO ÓDIO

O ‘coach’ Pablo Marçal reedita nas eleições de São Paulo o clássico “falem mal, mas falem de mim”, só que em versão adaptada e formatada para redes sociais. O próprio candidato admite que os cortes produzidos nas redes sociais das provocações e ataques feitos contra seus concorrentes produzem mais engajamento do que qualquer proposta ou debate mais aprofundado. O ápice da comunicação de guerrilha é provocar a discórdia e assumir o controle da narrativa, no melhor estilo “quem bate primeiro, ganha a briga”. Será o fundo do poço ou ainda é possível descer mais?

PEIXINHO ENGANADOR VI

O Peixinho “da rasgada”, idealizador da Fundação Golfinho Dourado está na iminência de protocolar no MEC a criação da Faculdade Metropolitana de Pilantropia. A matéria chave do curso é Gingologia básica. O conteúdo consiste em prospectar na sociedade uma coroa com um bom patrimônio, casar-se com ela, ter encontros íntimos com uma mulher bem mais jovem para suportar o casório, de preferência amante, e depois dar o “chá da meia noite” na manceba madura. É isso aí! Malandro é malandro, Mané é Mané! Cuidado com esse surfistinha golpista da SEVEN mares!

ENQUADRADA

Quem merece a enquadrada é Isravan Lemos Barcelos, o Ravan Pinóquio, que enganou a população de Ibirapitanga e agora tenta enganar o eleitorado de Maraú, afirmando que não está inelegível. Ele não tem o mínimo de respeito por quem quer que seja. Na semana passada foi gravado e o vídeo viralizou nas redes sociais, acusando que a sentença que indeferiu seu registro foi objeto de conluio com o juiz de Camamu. Ravan ainda afirmou na maior cara de pau que “a gente derruba o juiz de Camamu em Salvador”. Com a palavra a Justiça Eleitoral.