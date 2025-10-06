O Carrasco - Recalculando rota

RECALCULANDO ROTA

Após mais de dois anos de denúncias e com a confirmação, comprovada por laudos periciais, de que a Tronox continua poluindo o lençol freático no litoral de Camaçari, a empresa resolveu adotar outra postura. Diante da iminência de execução do TAC firmado com o Ministério Público, um escritório de advocacia paulista entrou no caso para intermediar um novo termo de ajustamento. É o primeiro passo para cessar a poluição, mas a reparação das vítimas de contaminação não pode cair no esquecimento. Este Carrasco seguirá de olho.

LITORÂNEA NADA LEGAL

A empresa Litorânea, que faz gestão de alguns condomínios em Salvador, tem deixado os moradores na mão. Até mesmo um simples pedido se torna uma suplício, diante da (des)atenção dada pelos colaboradores da empresa. Muitos condôminos não vêem a hora de o contrato chegar ao fim e trocar de empresa para ver se o estresse acaba.

DANDO AS CARTAS

Um tal de Consórcio Manati anda querendo dar as cartas e ditar regras na comunidade conhecida como Galeão, em Cairu, no sul da Bahia. O Ministério Público Federal entrou no circuito e instaurou um inquérito para investigar possíveis irregularidades do tal consórcio, sobretudo em relação às decisões ligadas ao Centro Comunitário Casa do Pescador. Ainda de acordo com a denúncia, o consórcio não vem cumprindo medidas ao tomar decisões sem consultar a comunidade local.

TIRO NO PÉ

O prefeito de Maráu, Dr. Ravan (PSD) deu um tiro no pé ao declarar em um áudio, o qual circula pela região, que o município está atrasado. Ora, se Maraú está atrasado, obviamente que o gestor tem parcela de culpa. O gestor esqueceu de citar as soluções para lidar com o problema e como fazer o município sair do estado de atraso, como mencionado.

SINAL LIGADO

Em Jequié, o prefeito ferrugem continua aprontando. A mais nova é a contratação da empresa 'Tráfit Indústria e Comércio LTDA', pelo valor que ultrapassa os 5 milhões de reais, com o objetivo de fornecer e instalar semáforos no município. Com o valor milionário do contrato, a população espera que a confusão no trânsito de Jequié seja definitivamente resolvida. Estamos de olho!

O QUE UM COPO DE WHISKY PODE FAZER

O assunto que virou polêmica em Retirolândia, a simples foto de um copo e uma garrafa de Whisky no gabinete do prefeito José Egnildo dos Santos (PSB), tirada por um ex-parlamentar e advogado. O desfecho foi um contrato encerrado pela gestão municipal com o escritório jurídico do ex-vereador, o que provocou a ira dos parlamentares de oposição, os quais trouxeram à tona as irregularidades na atual gestão, sobretudo na saúde, onde foi citado um contrato com o 'Instituto Strategic', apontando indícios de pagamentos indevidos e superfaturamento. A briga promete.

LUXO E OSTENTAÇÃO

Enquanto o município de Ibitiara patina na oferta de serviços básicos, um contrato de R$ 8,4 milhões para “manutenção geral” levanta suspeitas no MP. É pregão, mas parece banquete: da lâmpada queimada ao trator atolado, tudo no mesmo pacote milionário. A conta, claro, não é de ficção, sai do bolso do contribuinte.

PRESENTE DO NATAL

Mais um presente do prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal (PL). Desta vez, foi o fechamento das unidades do Restaurante Popular. Em um comunicado, a administração da unidade disse que o fechamento veio em razão da "omissão da Prefeitura". Jânio Natal (PL) foi ainda acusado ainda por um parlamentar, de usar o equipamento como alicerce durante a campanha política de 2024. Também de acordo com a denúncia, o encerramento das unidades deixou pelo menos 15 famílias atingidas com a falta de empregos, além de afetar a população carente de Porto Seguro, a qual ficou sem refeições com preços menores.

CADÊ O MP?

Enquanto a população de Dias d'Ávila sofre com o descaso na saúde, coleta de lixo deficiente e transporte precário, o Ministério Público no município permanece alheio. Há mais de um mês A TARDE aguarda resposta sobre uma denúncia de desvios de verba na cultura e na sede do órgão, cujo atendimento só acontece até o meio-dia, fazendo com que cidadãos em busca de fazer valer seus direitos, sobretudo os que dependem de medicamentos da rede pública, recebam porta na cara. Nem mesmo os funcionários sabem dizer que dia é possível encontrar um promotor.

CALOTE MUNICIPAL

Bate na porta uma nova eleição nacional, mas a dívida gigante continua no calo do PT de Lauro de Freitas. Informações chegadas a esse Carrasco dão conta de que o diretório municipal do partido fechou as portas do comitê após o pleito de 2022, e fez o mesmo com a dívida do aluguel do espaço. A dor de cabeça é tanta que o proprietário precisou judicializar o caso. O nome disso: calote.

BARRADO NO BAILE?

Na semana passada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou reunião com um bloco de parlamentares do PSD na Alba e o presidente estadual do partido, Otto Alencar. No entanto, uma ausência chamou a atenção: a do senador Angelo Coronel. Questionado sobre o assunto pela imprensa durante um evento na Alba, na quinta-feira, 2, o congressista foi prático: "Só vou onde sou convidado".

ESQUECERAM DE MIM

Em entrevista a uma rádio de Bom Jesus da Lapa, nesta semana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, voltou a colocar seu nome como postulante a uma das duas vagas da Bahia ao Senado, em 2026. No entanto, ao citar quem poderia ser a dupla dele para o pleito, "esqueceu" o nome do senador Angelo Coronel (PSD), reforçando a parceria com o senador Jaques Wagner (PT). A oposição assiste tudo com muita atenção e expectativa.

NA MINHA CADEIRA NINGUÉM MEXE

Afinal, a tão pregada renovação política do senador Jaques Wagner (PT), um dos mais experientes e influentes nomes da política baiana, se mostrou avessa ao que vem pregando ao não se auto sacrificar quanto a uma vaga no Senado. A desculpa: o desejo do grupo político. Diante do grande pepino dentro da base, o recado do petista ficou claro: na minha cadeira, ninguém mexe.

SE ESTIVESSE OCUPADA CUIDANDO DO BRASIL…

A deputada Luizianne Lins (PT), em licença para integrar a “Flotilha Global Sumud”, foi detida pela Marinha israelense a caminho da Faixa de Gaza, com ajuda humanitária. Um gesto louvável em teoria, mas que não deixa de soar irônico: enquanto busca salvar vidas a milhares de quilômetros, nossos problemas mais urgentes aqui seguem sem solução. Talvez a verdadeira “ajuda humanitária” deva começar em casa.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para o prefeito de Olindina. Uma auditoria realizada em Unidades de Saúde da Família desse município, gerido pelo alcaide Luiz Alberto Araújo Dantas Filho (PSD), revelou que médicos lotados em ao menos quatro localidades não tinham formação específica em saúde da família, inclusive uma exigência da atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS). Como se não bastasse, todas as unidades visitadas apresentavam deficiências estruturais, como ausência de extintores, falta de refrigeradores para medicamentos e infiltrações em paredes.