O Carrasco - Sete razões para não investir XI | A TARDE

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR XI

O Carrasco vem pela décima primeira vez alertar aos investidores da Baía de Todos os Santos que “a batata dos SEVEN mares está totalmente assada”. A Bad Girl, coligadíssima do peixinho da “rasgada” e do “backhand”, está pronta para entregar todas as jogadas que lesaram os incautos que caíram na armadilha do golpe do Day Trader. As concorrentes do mercado asseveram que, certamente, o testamento deixado pelo Judas não contemplou o peixinho. Ao contrário, ele está levando a bancarrota quem seguiu os seus conselhos. Se nem o Iscariotes acredita no pequeno vertebrado, quem irá confiar? Quem viver, verá!

TENTATIVA DE FRAUDE NO FERRY

No espírito da Páscoa, o leitor saiu para comprar uma caixa com 20 bombons, que custa R$ 10. O vendedor, metido a esperto, porém, tentou empurrar duas caixas de 10 bombons, mas que custam R$ 8 cada. Péssimo negócio para o leitor, não? Pois é exatamente o que os espertalhões que tentam melar a licitação de compra do sistema ferry-boat estão planejando fazer, segundo pessoas que acompanham a disputa. Apoiados (por motivos nebulosos) por gente graúda, mas sem ter a "caixa de 20 bombons" para vender, eles querem mudar as regras do certame para conseguir vender "duas caixas de 10" - e fazer a população pagar mais por isso. Tem cabimento?

CUSTO SEM BENEFÍCIO

Enquanto a Agerba não disciplina o transporte metropolitano e segue ignorando as recomendações do Ministério Público para realização de um edital, que deveria ter sido realizado em 2017, as tarifas sofrem novo aumento, quase duas vezes superior à inflação, comunicado de véspera, sem ampla divulgação e, ainda por cima, no final do mês, pegando os usuários de surpresa. A indignação poderia até ser menor se o estado de conservação dos ônibus e a qualidade do serviço não deixassem tanto a desejar.

DOGUINHO DE ALUGUEL

O Carrasco ouviu de más línguas que 'uma brother', defensora dos animais, “alugou” um cachorrinho caramelo só para a campanha política e devolveu. A jovem teria adotado o animalzinho apenas por alguns meses e depois de todas as fotos resolveu que era de bom tom devolver o coitadinho para o lar de adoção.

PROGRESSO À VISTA

O Progressistas na Bahia tem mostrado sua força e a exercido muito bem. No decorrer da semana passada, estendeu o tapete progressista para o senador Angelo Coronel e toda sua família. Enxergando a possibilidade de uma chapa Rui e Wagner para o Senado em 2026, Coronel já tem um destino caso não fique satisfeito com tal situação. Na mesma semana, a cúpula do Progressistas no Estado, percebendo de longa data a manobra do deputado federal Neto Carletto de engordar as fileiras do Avante e esvaziar os partidos aliados, inclusive o próprio PP, deu o troco no outrora mui amigo parlamentar. Com o favoritismo do casal Robério e Cláudia em Eunápolis e Porto Seguro, uma intensa e poderosa articulação política evitou que o PP nas respectivas cidades fosse à lona. Resumo da ópera: Carletto e sua turma que só pensam no Avante foram apeados das comissões provisórias municipais. O comentário geral é que, em razão da infidelidade partidária de Neto, nem mesmo o toco tomado lhe permitiria migrar para o Avante sem o aval da Justiça. O TRE/BA daria esse aval? O Carrasco duvida.

O TEMPO DIRÁ

E ainda por falar no casal Robério e Cláudia, há também a possibilidade do ingresso de um terceiro personagem que é considerado o coringa do jogo. Larissa Oliveira, testada no tabuleiro de ambas as cidades, a advogada que teve 38.799 votos e por pouco não chegou à ALBA, tende a ser candidata à vice-prefeita de Eunápolis? Por qual partido? PP, PSB, PT, PV, PC do B, Republicanos, PSDB e, também pelo próprio PSD, neste caso a permanência dela dependerá do empenho da legenda em prestigiar a política na Terra do Descobrimento. Uma coisa é certa: Larissa tem liberdade para a escolha partidária e sua aguçada percepção lhe dá o norte sobre quem é quem entre os cardeais “aliados” de seus pais e de sua terra.

INACREDITÁVEL

Quando se pensa que já se viu de tudo, chega um caso que é de estarrecer. Em Jequié tem escola que está com programação de aula em dias alternados, ou seja, dia sim e dia não. A prefeitura fez o malabarismo, já que se prevê de acordo com a Lei, pelo menos 200 dias letivos para que seja garantido um efetivo calendário de atividades docentes. Isso significa que o ano só deve terminar em fevereiro de 2025. Sem dúvida é uma medida que esgota tanto os alunos quanto os professores, além de não ser uma forma tão racional para um bom rendimento por parte dos estudantes.

FARRA AUTOMOTIVA

E ainda em Jequié, uma verdadeira farra está acontecendo na Câmara de Vereadores, que está gastando uma fortuna com a locação de mais 12 veículos em ano de eleição. O valor desembolsado vai ser de quase R$ 600 mil reais. O Ministério Público já aceitou a denúncia feita por um advogado local. O município já conta com uma frota significativa de veículos e com essas novas locações os gastos tendem a aumentar de forma robusta, sobretudo com o consumo de combustível.

MANOBRA

Um verdadeiro jogo de xadrez é o que está acontecendo na Câmara Municipal de Ponto Novo, centro-norte da Bahia, de acordo com denúncia de dois parlamentares locais. Um mandado de segurança foi impetrado na Justiça contra o presidente da Casa, José Guirra dos Santos (PSD), conhecido como Zé da Boate. Os vereadores que impetraram a ação alegam manobras “escusas” na Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal para que o presidente assuma o cargo de prefeito da cidade. Antes da aprovação das mudanças incluídas na tal Proposta de Emenda, em caso de vacância do cargo de prefeito e vice-prefeito, seria realizada uma eleição indireta onde os vereadores seriam os eleitores, sendo que qualquer cidadão regularizado junto à Justiça Eleitoral poderia concorrer. Um artigo que estabelece que em caso de tal vacância, o presidente da Câmara assume o cargo de chefe do Executivo local foi incluído na Proposta de Emenda. O Carrasco está de olho e vai acompanhar esse imbróglio.

PAU DE ARARA

O Carrasco quer saber por onde anda a nova ambulância recebida pela Prefeitura de Paulo Afonso, já que de acordo com a denúncia de um parlamentar do município, tem pacientes sendo transportados pela ambulância antiga, a qual estaria em péssimas condições de higiene e com portas amarradas por fios. Nem mulher grávida estão respeitando.

FREIO DE ARRUMAÇÃO

Causou imenso burburinho a mudança arquitetada pela direção estadual do PT na sucessão municipal em Dias D´Ávila. A então pré-candidata do partido, Rose Requião, foi substituída pela ex-prefeita Jussara Márcia, líder na corrida eleitoral segundo pesquisas internas a que este Carrasco teve acesso. A reviravolta confirma a estratégia do PT e do governo de fazer o maior número de prefeitos na Região Metropolitana de Salvador. No caso em questão, o atual prefeito de Dias D´Ávila, Alberto Castro, a julgar pelas manifestações de seus apoiadores, sentiu o golpe.

GREGOS E TROIANOS

A escolha de Antônio Rosalvo como pré-candidato do PT em Lauro de Freitas agradou a gregos e a troianos. Com a decisão, Moema deixou feliz Rosemberg, com quem ela já teve problemas na cidade, e até o PDT da Bahia, também gostou da escolha. A sinalização para um diálogo já foi dada.

LÁ E LÔ

Um acordo está se desenhando em São Francisco do Conde, para enfim aliar o prefeito Antônio Calmon e o governador Jerônimo Rodrigues. Nos bastidores, já está tudo desenhado: o PT com Calmon em 2024 e Calmon com o PT em 2026. Agora, é acalmar novamente o PCdoB.

QUIPROCÓ EM SÃO FRANCISCO

Por falar na abastada cidade de São Francisco do Conde, a madeira deitou. É que o deputado Rosemberg, com seu talento ímpar, ainda tenta acomodar sua federação na chapa encabeçada pelo atual prefeito Antônio Calmon (PP). Do outro lado, Alice Portugal e sua turma comuna querem porque querem que Ró Valentim, até pouco tempo filiada ao União Brasil, seja cabeça de chapa para se bicar com Calmon, que tem um plano B na manga. Habilidade e traquejo o homem tem. Aguardemos os minutos finais çdesse jogo. Avante meu Líder, na Correria.

PANOS QUENTES

Como um bom comandante, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez questão de levantar a bandeira branca na relação entre o vereador Paulo Magalhães Jr. (União Brasil) e o deputado Emerson Penalva (PDT) sobre o domínio político no bairro de Mussurunga. Ao se referir ao edil durante a inauguração do Hospital Municipal Veterinário, o chefe do Palácio Thomé de Souza o chamou de vereador de Mussurunga e não houve cara feia por parte de Penalva. Tudo em paz, tudo calmo.

CADA UM POR SI E DEUS POR NÓS

Dentro da base petista e outros partidos que apoiam o pré-candidato do governo em Salvador, o clima vem sendo de “cada um por si”. Os vereadores da capital se queixam de um abandono e falta de atenção do escolhido. Se continuar assim, a campanha vai entrar água. Assunte.

DORMIU NO PONTO

No ritmo do feriadão, a bancada do governo na Alba dormiu no ponto semana passada. Queria votar o empréstimo pedido por Jerônimo, mas demorou de descer ao plenário e viu a sessão ser derrubada por falta de quórum, com uma articulação inteligente da oposição.

COMÉDIA POLICIAL DE QUALIDADE

"Prenda-Me se For Capaz" coloca Tom Hanks e Leonardo DiCaprio em papéis de "gato e rato", respectivamente. Sem fazer comparações de enredo, mas o que se passa na relação entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro é digno de receber o mesmo título da comédia dirigida por Steven Spielberg. O fato de o ex-presidente da República pedir a liberação do seu passaporte ao ministro do STF, porém, faz a história parecer inverídica demais. Faltou criatividade ao roteirista.

60 ANOS DE GOLPE

Hoje, 1º de abril, se completam 60 anos do golpe militar no Brasil. Assim como em todos os anos, a data é conhecida como "Dia da Mentira". Parece mentira que, durante uma gestão de esquerda no Palácio do Planalto, as movimentações de repúdio às atrocidades cometidas na época sejam tão tímidas.

OXENTE!

Poucos entenderam a movimentação da EMBASA em prestigiar um certo jornal baiano justamente no dia em que o pombo correio soltou porrada no governo e no próprio governador Jerônimo Rodrigues. Liberdade de expressão é uma coisa, mas dedo no olho dentro do terreiro já é demais.

QUE REI SOU EU?

Outra que também não pegou nada bem foi a crítica que o vice-governador da Bahia destinou à gestão do prefeito Bruno Reis. O ex-presidente da CMS que sempre jogou combinadinho com ACM Neto e com o atual prefeito, agora diz que “Salvador parece estar à venda para os ‘amigos do rei’”. Se for continuar cuspindo no prato que comeu, o ainda pré-candidato será engolido pelo único esquerdista raiz: Kleber Rosa vem aí.

ENQUADRADA

O solitário “solidário" é quem leva a enquadrada da semana. Luciano Araújo, que se elegeu deputado federal unicamente em virtude do apoio de ACM Neto e antes do segundo turno já se ajoelhava no Palácio de Ondina, andou se lamuriando porque caciques partidários andam esvaziando os fileiras do Solidariedade em Salvador. Boquirroto como sempre, o parlapatão mor da Bahia vociferou que os filiados de seu partido que estavam indo para o PSDB serviriam de “escada para menudo”. De “escada” nada entende, porque sempre a usou dos piores métodos para ascender na política. Já sobre “menudo” quem entende é ele próprio, basta lembrar de onde jorraram “apoios” para sua campanha em 2022, onde todo mundo serviu de “rabada” para que o solidário se elegesse sozinho. Fujam desse rapaz, pois ele só tem olhos para seu próprio umbigo.