O Carrasco - Simbolismo

SIMBOLISMO

Uma certa comentarista da Globo News minimizou - ou ao menos não entendeu - o porquê do lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado ter se dado em Salvador, principalmente com a presença de ACM Neto e Bruno Reis. Pela ótica rasa da repórter, como ACM Neto não é um político de relevância nacional, o pontapé inicial de Caiado teria deixado a desejar. Conforme externou a assessoria política do novo cidadão baiano e atual governador de Goiás, a escolha por Salvador foi estratégica, pois a Bahia deu a Lula 3 milhões e 700 mil votos de frente contra Jair Bolsonaro. Quem entende o mínimo de política sabe que para derrotar Lula nacionalmente será preciso reduzir essa margem na Bahia, daí a estratégia Caiadista de abrir um confronto comparativo entre os indicadores dos dois estados, sobretudo no quesito segurança pública. Vale lembrar que a diferença entre Lula e Bolsonaro no país foi de 2 milhões e cem mil votos, o que demonstra a importância da Bahia para a disputa presidencial do ano que vem.

ANISTIA E ALGO MAIS

O evento em prol da anistia dos condenados - centenas deles a penas extremamente desproporcionais - surpreendeu em um detalhe que chamou a atenção e causou inquietação e alerta na base do governo Lula. Estiveram presentes na Avenida Paulista, os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Jorginho Mello (Santa Catarina), Ronaldo Caiado (Goiás), Wilson Lima (Amazonas), Ratinho Júnior (Paraná) e Mauro Mendes (Mato Grosso). Cláudio Castro (Rio de Janeiro) apenas não compareceu em razão das fortes chuvas que atingiram seu estado. Para além da pauta da anistia, a presença desses políticos mostra o trabalho que a direita vai dar à tentativa de reeleição de Lula. Em suas redes sociais, o Senador Ciro Nogueira (PP-PI) comentou: “É assim que queremos ver a direita: unida em defesa do nosso Brasil. Vou fazer todo o possível para que esse grupo esteja unido nas eleições do ano que vem”.

CAUSÍDICO SEM VERGONHA

Pelos corredores do Tribunal de Justiça da Bahia não se fala em outra coisa: as travessuras de um advogado das antigas que insiste em usar e abusar de seu parentesco para ganhar a única causa importante que lhe restou. Como seu escritório praticamente está entre as moscas, sem a bonança de outrora, o xerifão tem se utilizado de parcerias opacas com especialistas, principalmente em duas controvérsias problemáticas ainda não resolvidas no Oeste do estado. O CNJ está de olhos bem abertos e, podem anotar, uma nova Faroeste vem por aí.

SE ARREPENDIMENTO MATASSE

A conta que o prefeito de Porto Seguro já teria gasto para se manter no cargo não saiu, até agora, por menos que 10 milhões de reais, segundo comentários de bastidores. Com o impasse de 4x3 no TSE e o caso sendo remetido para o STF, há quem garanta que Jânio Natal deverá gastar mais alguns milhões com advogados e lobistas. Isso, entretanto, não é o pior problema que Natal vai enfrentar. Depois que o STF mudou o entendimento sobre foro privilegiado, os casos penais antigos de Jânio, que adormeciam em primeira instância, serão transferidos para o Tribunal de Justiça. O caminho até a execução da pena de prisão fica encurtado e nem mesmo uma eventual renúncia tiraria sua prerrogativa de foro, já que prefeitos e ex-prefeitos, segundo o STF, devem ser julgados diretamente nos tribunais. Quem pariu Matheus que balance!

ATÉ QUANDO?

O impasse entre o Carrefour e o grupo Matheus, por questões judiciais, já começa a prejudicar a qualidade de vida de moradores do entorno onde está localizado o terreno no qual funcionava o antigo Hiper Paes Mendonça. O local está às escuras, usuários de entorpecentes ameaçam transeuntes e existem reservatórios de água abandonados, o que é um prato cheio para a proliferação da dengue.

OLHO GRANDE

Quem mais gostou da ideia do consignado privado e cresceu o olho para a oportunidade não foi nem o trabalhador CLT, por “usufruir” de seus recursos do FGTS, mas sim os bancos privados, a exemplo do banco Inter, que já trata a medida autorizada pelo governo federal, com “juros mais baixos”, como um bom negócio para a instituição. Claro, né? A empresa já estima ganhos anuais de R$ 230 milhões a médio prazo. Cuidado com as armadilhas, trabalhador!

NA MIRA DO MP

A Unimed, queridinha dos tirados à classe média, está na mira do Ministério Público. Em vez de acolhimento e tratamento especializado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), eles simplesmente deram um "chega pra lá", sem cerimônia e sem aviso prévio aos clientes, como quem troca um móvel velho, e interromperam o tratamento. Que belo exemplo, Unimed! Uma hora a conta chega.

ABRIL AZUL

O mês de abril chegou e com ele veio junto a hipocrisia de políticos e empresas. O mês é marcado pelo dia mundial de conscientização do autismo, uma luta árdua e diária de muitas famílias atípicas que lutam por direitos básicos. A hipocrisia fica por conta dos nossos políticos e empresas de reputação duvidosa que se aproveitam da data para realizar publicações genéricas sobre o tema, mas que não contribuem em nada para o enriquecimento do debate e na luta pelos direitos dos autistas.

DEIXA A MALA PRONTA

A Azul tá se superando no quesito comunicação. Relatos recentes apontam que os passageiros não estão sendo comunicados sobre o destino final das suas bagagens, aí ficam a ver aviões e sem informações de onde estão suas malas. Se for com algo de valor, fique atento, pois o prejuízo pode ser enorme.

LIBERDADE PARA SALVADOR

A empresa Jet Brasil tem o monopólio dos patinetes em Salvador. Só ela pode oferecer esse equipamento pela cidade e, pelo que esse Carrasco tem visto nas ruas, não está entregando a contento. Talvez seja por isso que a gestão soteropolitana anda avaliando fazer valer o título de liberal e favorecer a livre concorrência, trazendo também outros grupos que ofereçam mais do que patinetes, mas um serviço de qualidade.

CONTA DE MALANDRO

Com o mercado automotivo aquecido, as montadoras antecipam as promoções, comuns no meio do ano, para conquistar mais clientes. Só não vale enganar o consumidor. Tem concessionária anunciando taxa zero para modelos novos da Volkswagen em 24 vezes. Poderia até ser vantajoso, caso o comprador tenha 60% do valor do carro para dar entrada. A pegadinha é que o valor financiado fica quase 40% maior depois de somadas as parcelas. Que taxa zero malandra é essa?

GOLPE DA MÃE

Popularmente chamada de "mãe", a prefeita de São Sebastião do Passé, Nilza da Mata (PSD), tentou dar um golpe para tomar o poder do PT no município por meio de terceiros. A manobra consistia em filiar um grupo de servidores e também de importantes aliados, como o empresário Rivelino, e assim, tirar a sigla da oposição. O partido, entretanto, reverteu a barbeiragem na Justiça, impedindo o bloquinho de Nilza de entrar no PT.

CANALHAS E LADRÕES

O vereador Raimundo Santana (Republicanos) ocupou a tribuna durante sessão da Câmara Municipal de Dias d 'Ávila e soltou o verbo contra a administração de Alberto Castro, da qual é aliado. Revoltado com as críticas ao filho Thiago, que herdou dele a Secretaria de Meio Ambiente, Raimundo disse que na sua passagem pela Prefeitura encontrou “canalhas e ladrões”, e prometeu citar nomes, provocando reação dos demais edis. Thiago Saraiva condenou a denúncia sem provas e sugeriu que o ex-secretário teria incorrido no crime de prevaricação. E olha que eles são aliados!

ESTA FAMÍLIA É MUITO UNIDA..

O sambista Dudu Nobre já cantava em “A Grande Família” que ela era muito unida, mas também muito ouriçada, brigavam por qualquer razão, mas acabavam pedindo perdão. Na cidade de Catolândia, na região Oeste, um caso parecido chamou a atenção. O prefeito Giovanni Moreira (Avante) foi acusado de ameaçar de morte e agredir covardemente o irmão Geovah Moreira com socos e chutes, na frente da própria sobrinha. O caso foi parar no Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. A pergunta que fica é: depois de tudo isso, teremos o perdão entre irmãos?

VERGONHOSO

Em Jequié, os próprios moradores resolveram fazer a limpeza de algumas ruas, já que a Prefeitura não faz a parte que lhe compete. O Carrasco recebeu denúncia de moradores que colocaram a mão na massa e reivindicaram ao prefeito Zé Cocá, atenção neste sentido. Teve gente que até enviou pedido de pix para que a Prefeitura ajudasse no custo com os materiais de limpeza e não recebeu nem um pano de chão. Desse jeito nem mesmo Jerônimo vai querer um “mandú” desse por perto.

EXPECTATIVA

Movimentos sociais já se articulam para apresentar propostas à nova seleção do Minha Casa, Minha Vida na Bahia, cuja abertura de inscrições é aguardada para a próxima semana. Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), várias entidades participam de reuniões semanais para identificar áreas e definir projetos a fim de atrair para o estado o maior número de unidades residenciais. Municípios que tenham disponibilidade para doação de terrenos têm mais chance de ser contemplados. Atenção, prefeitos!

ATÉ QUE ENFIM UMA DENTRO

Colbert Martins, agora ex-prefeito de Feira de Santana, foi visto caminhando ativamente dentro do Centro de Convenções de Salvador, durante o lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto. Mesmo sozinho, o político deu uma dentro, porque sabe que sua sobrevivência política depende da performance que a dupla Caiado e ACM Neto vai ter na Princesinha do Sertão.

DOBRADINHA É O FOCO

Em conversa de pé de ouvido com este Carrasco, um integrante da cúpula nacional do União Brasil, ex-ministro de um certo governo, pontuou que o foco é garantir a dobradinha Caiado/Neto em 2026, tendo o ex-prefeito de Salvador novamente candidato ao governo. Assim, segundo ele, Caiado poderia alcançar uma boa votação no estado, caso sua candidatura se consolide. Se obtiver entre 35% e 40% do eleitorado baiano, a vitória da direita pode ser definida em âmbito nacional.

EXIGÊNCIA SUSPEITA

O pregão eletrônico da Prefeitura de Itapetinga, que tinha o objetivo da compra de pneus para a frota de veículos do município, foi suspenso pelo TCM-BA. O motivo foi a exigência considerada suspeita por parte do prefeito Eduardo Hagge (MDB), que pedia que os produtos fossem 100% brasileiros, ignorando a concorrência de preços no mercado. Pelo visto, o gestor municipal fez da exigência por produtos nacionais um jeito esperto para que uma empresa “amiga” ganhasse a licitação. Assim como Zé Cocá, Eduardo Hagge é mais um que tenta se aproximar de Jerônimo, mas que por ter má fama deverá ficar sem ter acesso ao Palácio de Ondina.

PORTAS FECHADAS

Até hoje a luta dos vereadores de Salvador para levar melhorias para suas comunidades têm esbarrado em portas fechadas em determinadas secretarias municipais. Desde o início do ano que a reclamação dos edis tem sido constante e foram intensificadas nas sessões da Câmara Municipal. A informação que chega a este Carrasco é de que o orçamento das pastas que mais atendem a vereança está no vermelho.

ENQUADRADA

Quem leva a enquadrada da semana é o prefeito de Ipirá, cidade que não tem dado sorte quando o assunto é gestão pública. Atolado em escândalos e denúncias, Edvonilson Silva Santos (Dudy), o ex-alcaide, não teve coragem de tentar a reeleição e emplacou seu genro Thiago do Vale, justamente para submergir e fugir da Justiça. Material bombástico em poder do Carrasco aponta para licitações dirigidas e processos de inelegibilidade fora das hipóteses legais já nesses três primeiros meses do novo mandatário, que parece enveredar pelos mesmos erros do seu antecessor. “O menino é mais ligeiro e mais esperto que a raposa velha, seu sogro”, alfinetou um vereador da oposição, que promete bocar a boca no trombone. Dudy bem que tentou sair de cena, mas as peripécias de Thiaguinho faz com a oposição continue cobrando a atuação do MP e da PF em cima da dupla.É muito importante.