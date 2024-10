O Carrasco - Sobre infláveis, barraca de praia e corrupção

SOBRE INFLÁVEIS, BARRACA DE PRAIA E CORRUPÇÃO

O que ligaria uma famosa barraca de praia no litoral norte de Porto Seguro, uns brinquedinhos infláveis, corrupção e um cidadão que vive à toa? Quem sabe sobre esse enigma garante que se continuarem o perseguindo esse segredo será revelado em breve. Em breve mesmo.



SEM MEDO DA NAVALHA

E por falar em Porto Seguro, quem anda pê da vida e dando pitaco na condução do processo eleitoral da cidade é o senhor Zaca. Agora o homem passou a querer se arvorar como o paladino da moralidade, dizendo que fulano traiu cicrano, que cicrano sempre foi correto com fulano e por aí vai. A valentia toda só cessa quando lhe relembram sobre um pânico que ele tem quando vê viatura ou quando a sirene dela é acionada. O senhor Zaca precisa lembrar da bolsona em 2018 e da bolsa em 2020.

GARANHÃO DO GÁS

Na semana passada não se falou em outra coisa na Bahiagás, depois que o Carrasco revelou o comportamento pouco republicano de seu presidente Luiz Gavazza, a não ser sobre as supostas denúncias de assédio moral protagonizados em série pelo garanhão do gás.

BOLA DE CRISTAL

Em ano eleitoral, causa estranheza a quantidade de obras públicas com valores exorbitantes que estão sendo anunciadas na Bahia na boca da eleição de 6 de outubro. Já chega a esse Carrasco informações que estes contratos envolvem empresas, velhas conhecidas, contratadas, que já sabemos que vem problema! Os órgãos fiscalizadores e controladores já ligaram o alerta e preparam a sirene. Em breve, esta coluna dará nome aos bois e vacas. Das duas, uma: ou os donos vão parar numa cela ou vão para uma baia na Fenagro!



PF NA COLA

A Polícia Federal ligou o alerta para um possível caso de improbidade administrativa em São José do Jacuípe. A suspeita recai sobre uma empresa que foi criada em dezembro de 2020, algumas semanas antes da posse do atual gestor, e poucos meses depois ganhou a primeira de várias contratações milionárias. Ao que tudo indica, os cabeças do esquema usaram um trabalhador inocente como laranja para abrir a empresa. A bomba pode estar prestes a explodir.



RETA FINAL

Faltando menos de uma semana para o tão esperado primeiro turno das eleições municipais de 2024, o cenário na maioria das grandes cidades baianas ainda é de indecisão. Com exceção de Salvador, que pode ter um resultado histórico para Bruno Reis, os demais municípios andam em clima de suspense. O fator decisivo nestas cidades, decidido voto a voto, será a péssima gestão que este Carrasco tanto anunciou. As denúncias pesam para: Marão em Ilhéus, Colbert em Feira de Santana, Jânio em Porto Seguro, Elmo Vaz em Irecê, Pequeno Sales em Catu, Marcondes de Paulo Afonso, Zé Cocá em Jequié, Jairo em Valença, Rodrigo Hage em Itapetinga, Genival de SAJ e Eunice de Nazaré das Farinhas.

SINGELO PRESENTE

Parece que sobrou BO até para amante de um dos acusados de chefiar um esquema milionário de fraudes e lavagem de dinheiro no município de Ipiaú. Fontes do Carrasco alegaram que dos R$ 20 milhões abstraídos dos cofres públicos, cerca de R$ 19 mil foram de presente para uma amante de um dos suspeitos e parece que está mais que escancarado essa situação por lá.



FILHO FEIO NÃO TEM PAI

Bem diz o ditado, que filho feio não tem pai. Colbert, o filho problemático de José Ronaldo, dizem que surtou. O prefeito tem desobedecido o papai da política e resolveu atacar Deus e o diabo nos últimos dias. Depois de tanto esforço de Zé, o prefeito parece ter jogado as ordens para o alto e quer mostrar que é soldado do ‘patrão’.



JUSTIÇA SEJA FEITA

Nas últimas semanas, o Carrasco vinha alertando para uma excrescência no apagar das luzes da administração do prefeito Colbert Martins, que foi a licitação para concessão das vagas rotativas da cidade por 20 anos, prorrogáveis por mais 15. Uma vez provocado, o TJBA enxergou irregularidades e deferiu liminar suspendendo o processo licitatório. Os Zés agradecem!



JOGOU O BARRO E NÃO COLOU

Levando à risca o conhecido ditado "farinha pouca, meu pirão primeiro", o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), resolveu dar uma canetada e aumentar o próprio salário, que iria de R$21 mil para módicos R$ 34.774,64. Ele só não esperava que o Ministério Público da Bahia tivesse classificado o ato como não autorizado e lesivo ao patrimônio público, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. A justificativa do órgão se sustenta no fato de Cocá não apresentar anexado aos projetos o estudo de impacto financeiro, nem a declaração do ordenador de despesa, de forma que o incremento de despesa efetivado não pode ser considerado adequado ao orçamento fiscal.



CALOTE NO POVO

A Prefeitura de Paulo Afonso, na gestão Marcondes Francisco (PP), gastou pelo menos R$ 300 milhões do Orçamento previsto de 500 milhões. É bom lembrar que não houve queda na arrecadação. A pergunta que fica é por que de tantas denúncias como a do não pagamento das férias aos servidores e aos fornecedores? Enquanto isso, dizem que a agiotagem está lucrando e é muito forte dentro do Poder municipal, com nome e sobrenome.



NEPOTISMO

Em Ibitiara, o prefeito Wilson de Bududa saiu distribuindo cargos para familiares. Quem seguiu a linha foi o presidente da Câmara Municipal, Sivaldo Macêdo, que também teve parentes indicados para cargos estratégicos no Comitê Gestor, responsável por pagamentos da Lei Aldir Blanc. Nessa embolada aí teve gente recebendo dinheiro no mole. A ação já é alvo de uma representação na Controladoria Geral da União (CGU).



OBSCENO

Rodrigo Hagge (MDB), atual prefeito de Itapetinga andou pegando ar com um grupo de moradores locais que estavam reclamando da péssima gestão, sobretudo no que diz respeito à corrupção. O cidadão perdeu o pouco da pose que tem e mostrou o “dedo do meio” para a turma. Pelo visto, bateu o desespero e ele não gostou de o povo ter lembrado da época das páginas policiais após uma grande investigação do grupo especial de combate ao crime organizado do Ministério Público, o qual desvendou um esquema para fraudar licitações na Prefeitura de Itapetinga. Vai passar um bom tempo para responder na Justiça por todos os demandas e descasos junto à sua gestão.



FEDEU

O Carrasco recebeu denúncia de que a prefeita de Nazaré, Eunice Barreto encheu ruas de manilha tentando enganar a população, dizendo que seria obra de esgotamento sanitário. O problema é que nada foi feito e o eleitor, que não está bobo, descobriu que tudo isso é por troca de votos. O tiro saiu pela culatra. O esgoto não foi feito e a merda ainda apareceu!



VAI TER QUE PROVAR

Um juiz de Queimadas ordenou que todos os contratos firmados entre o candidato Kelé e o município no ano de 2024 sejam apresentados para análises. Com a apresentação dos contratos, a Justiça Eleitoral vai decidir sobre a manutenção ou não da candidatura de Kelé (PT). Caso seja comprovada qualquer irregularidade, o candidato pode ser impedido de disputar as eleições deste ano, deixando apenas uma única chapa na disputa.



A HORA DO SÃO BENTO CHEGOU

O Carrasco, que tem uma bola de cristal, tanto previu que aconteceu. Os carros pretos de sirene, por ironia do destino, desfilaram na ponte que a gestão Rui Costa inaugurou em Ilhéus. Pombo sujo até no partido, Marão foi escanteado pelo comandante, doutor Otto Alencar, que soltou uma nota após a Polícia Federal bater na porta da Prefeitura para pedir que o candidato retirasse o seu nome do jogo. Mas confiando no santo do pau oco e sem medo de ver o sol nascer quadrado, Marão diz que vai manter seu pupilo na corrida até o fim. Enquanto isso, a candidatura de Adélia vai ganhando mais força para o dia D.



MAIOR ABANDONADO

Principal prefeito do PL na Bahia, Jânio Natal foi esquecido pelo partido, recebeu pouco dinheiro para a campanha, e sequer foi lembrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem tanto bajulou. A derrota do bolsonarista light é dada como certa, e o seu destino político, segundo apontam adversários, deve ser o ostracismo pelos próximos anos. E tem um detalhe: independente do resultado das urnas, vai se engasgar no TSE e no STF. Façam suas apostas.



OLHOS ATENTOS

Depois que a Justiça Eleitoral prendeu em flagrante a primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, esposa do prefeito Cícero Lucena, o receio bateu de vez na cúpula da prefeitura de Porto Seguro. A circulação de dinheiro em espécie, que andava a todo vapor, arrefeceu de vez. Com a presença do governador na cidade, na última sexta-feira (27), a Polícia Militar, segundo se comenta, teria sido instada a monitorar os sabidinhos que andam com altos recursos em espécie. Até um gigante Coronel do Extremo Sul, que já combatia duramente a promiscuidade da relação do tráfico com a permissividade do poder público local, vai entrar em cena. Serão blitzes e batidas policiais para impedir compra de votos. Na mira estão uma empresa de material de construção e uma outra de facilities, sediada no Espírito Santo, que promete SOLUÇÕES para tudo na prefeitura. A semana promete e só está começando.



GOLPE DURO

Em Jacobina, a mão do governador Jerônimo Rodrigues pesou no fluxo da eleição por lá. Antes “aliado” do chefe do Executivo, o atual prefeito, que vai mal das pernas e figura em terceiro nas pesquisas eleitorais, achava que contaria com o apoio do petista para alavancar sua reeleição. Mas o comunista quebrou a cara ao se deparar com o apoio explícito de Jerônimo à outra candidata governista e postulante pelo PSB, inclusive fazendo carreata na cidade. Agora o prefeito chora pelos quatro cantos chamando o governador de traidor. Ora, como trair quem você nunca apoiou? Golpe duro para Tiago Dias.



SEM PRESTÍGIO?

A presidente estadual do PSB, Lídice da Mata, coordenadora da campanha de Geraldo Júnior, não esconde a vontade de eleger o seu sobrinho Rodrigo Hita para um assento na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Sem poupar esforços, a socialista vem pedindo votos para o vice-presidente. O movimento, contudo, vem incomodando as lideranças históricas do partido, que apontam um certo desprestígio a Silvio Humberto, vereador de mandato, que tenta a reeleição. Uma coisa o Carrasco aposta: Hita é franco favorito a uma vaga na CMS.



RUI DE VOLTA?

O ministro da Casa Civil Rui Costa parece que sentiu saudade de ver seu nome na urna. Na reta final da campanha, já disse que quer o Senado em 2026. Como Wagner também já mostrou interesse na reeleição, será que Otto Alencar e Cia vão se contentar com a vice de Jerônimo? Tudo indica que sim.



ESTREMECIDOS

Não chamem para a mesma mesa o deputado Dal Barreto (União Brasil) e o vice-presidente nacional da sigla. Dal, que tem apito surdo no partido, vem aumentando a rede de postos de combustíveis na Bahia. Aliás, ele tem andado pelo interior baiano montado em um helicóptero de primeira. Só quem não entra é, logicamente, o vice-presidente nacional da sigla.



QUEM AVISA, AMIGO É

O próximo Carrasco, que será no dia 7 de outubro, já sairá com um novo cenário político definido na Bahia. Prefeitos eleitos e novos rumos, ou não, a serem traçados nos municípios. Ao longo do ano, esta coluna contribuiu com nossos leitores trazendo à tona as falhas de gestão e o descaso com a população em diversas cidades, além de divulgar denúncias que colocaram em xeque a conduta dos prefeitos e o tanto de dinheiro público desperdiçado. Foi através do Carrasco que órgãos fiscalizadores e de controle conseguiram agir e que o cidadão pôde se informar sobre o passo a passo do seu gestor. O Carrasco espera que os eleitores votem conscientes porque essa coluna continuará de olho e sempre atenta, cumprindo seu papel de utilidade pública e fortalecendo a democracia.



O MAROLEIRO GOLPISTA III

Nesse período de disputa eleitoral surgem candidatos na disputa, mas existe um que não cumpre as promessas, principalmente aquelas feitas na alcova. O peixinho da rasgada não conseguiu dar o golpe num poderoso da Baía de Todos os Santos, porque o santo deste é muito forte. A manceba incauta está arrasada, porque foi iludida mais uma vez ficando sem dinheiro, poder e, de quebra, assiste a continuidade da família arranjada do surfistinha fajuto com a manceba mais madura, que também é vítima do malaco. O Carrasco já avisou que esse golpista dos SEVEN mares vai continuar curtindo com o dinheiro dos incautos investidores. Em breve mais detalhes das peripécias do invejoso e gigolô.



ENQUADRADA

A enquadrada da semana é na brilhante promotora Cristina Seixas. Ela exigiu que o município de Salvador não licencie novos empreendimentos com acesso pela Rua da Gratidão, em Piatã, face aos constantes engarrafamentos no local. Com essa postura, ficou evidente que o próximo prefeito eleito, sem dúvida, convidará a promotora para ocupar o cargo de secretária de mobilidade urbana. Caso aceite o convite, não há nenhuma dúvida que a solução dos engarrafamentos da Paralela, da Avenida Tancredo Neves, da Rua Waldemar Falcão, do Corredor da Vitória, dentre outros locais, se dará em um piscar de olhos. A moça é danada.