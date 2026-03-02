O Carrasco - Tom ameno

TOM AMENO

A expectativa era grande acerca do tom que Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato a presidente da república, iria dar sobre as críticas ao Supremo Tribunal Federal no ato “ACORDA BRASIL”, convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira. Integrantes da cúpula do Poder Judiciário, segundo bastidores, ficaram satisfeitos com as palavras tanto de Flávio quanto de Ronaldo Caiado (PSD), que centraram seus discursos no dogma que une o centro e a direita no país: acabar com a bandalheira, com o crime organizado e principalmente derrotar o PT para tirar a esquerda do controle da nação. Com essa postura Flávio começa a demonstrar que é bem diferente do pai quando o quesito é o trato com os Poderes constituídos. “Ele precisa encontrar um mediador de credibilidade para aparar as arestas com o STF e fazer que sua campanha tracione com mais tranquilidade”, comentou um deputado federal baiano.

ATLAS FALOU, TÁ FALADO

O instituto AtlasIntel divulgou na semana passada sua mais recente pesquisa sobre a corrida eleitoral para presidência da república e o cenário não foi nada agradável para a base governista. Apesar de liderar todos os cenários de primeiro turno, com números que jogam a disputa para o segundo turno, Lula deu uma derretida e já se vê em empate técnico com Flávio Bolsonaro, quando a pergunta é feita apenas entre os dois concorrentes. A rodada também fez nova avaliação do desempenho do presidente Lula e a queda foi assustadora: 51,5% de desaprovação e 46,6% de aprovação. Quando o quesito é a avaliação do governo Lula, 48,4% consideram ruim/péssimo e apenas 42,7% consideram ótimo/bom. O recorte da pesquisa feito no Nordeste teve números que animaram os pré-candidatos a governadores do centro e da direita nos respectivos estados dessa região: 45,4% já desaprovam o desempenho do presidente e 42,6% desaprovam o seu governo, o que é, no cenário atual, um indicativo de que a performance de Lula seria bem inferior àquela que o mandatário obteve em 2022. A pesquisa foi realizada no período de 19/02 a 24/02, com a metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), teve 4.986 respondentes e está registrada no TSE sob o número BR-07600/2026. A margem de erro é de +-1p.p.

A CONTA DO ATRASO DA PONTE

Se depender do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a ponte Salvador-Itaparica deve atrasar ainda mais. Conforme informou o Instituto ao Portal A TARDE, a equipe técnica analisou o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Imaterial apresentado pela empresa e decidiu não conceder anuência nesta etapa do licenciamento por considerar insuficiente a documentação. A concessionária responsável pelo Sistema Rodoviário Ponte Salvador–Ilha de Itaparica terá, a partir de agora, de elaborar, por meio de consultorias ambientais especializadas, a revisão e ampliação do estudo técnico de impacto ao patrimônio imaterial para atender exigências do órgão. E as exigências foram tantas que o Carrasco reitera o que sempre comentou sobre essa obra: pelo custo de engenharia no Brasil e pelos entraves ambientais, o projeto não se viabiliza. Cada cabeça é um mundo, entretanto.

EFEITO DOMINÓ

O soteropolitano que preza por um café da manhã regado a tradição e certa dose de "status" acordou com um gosto amargo nesta sexta-feira. A Perini, que já foi o símbolo máximo de sofisticação, baixa definitivamente as cortinas da unidade na Pituba. O que antes era um império do "bom gosto" fundado em 1964, parece estar sucumbindo à frieza das planilhas do grupo chileno Cencosud. Após o fechamento da filial da Vasco da Gama e a descaracterização da icônica loja da Graça, o encerramento na Pituba confirma que o modelo de "experiência" está perdendo espaço para a "eficiência operacional". Em nota oficial, a rede fala em "reposicionamento de marca" e busca por um "modelo de operação mais eficiente". Resta saber se o consumidor fiel vai comprar essa ideia ou se a memória afetiva vai ser enterrada junto com as prateleiras da Pituba.

FAXINA INTERROMPIDA

A prefeitura de Tanque Novo tentou passar a vassoura na limpeza urbana, mas tropeçou no balde. O Sindilimp/BA conseguiu a suspensão do Pregão Eletrônico nº 002/2026, apontando que o edital tentava enfiar cooperativas onde deveria haver direitos garantidos. A gestão agora corre para "lavar o edital" antes que a poeira política suba.

EMERGÊNCIA PLANEJADA

O prefeito de Itapetinga, Eduardo Hagge (MDB), acaba de ganhar um "convite especial" do TCM-BA para explicar uma matemática que não fecha. A Corte de Contas quer saber porque a prefeitura decidiu ignorar contratos licitados e pregões eletrônicos para se jogar nos braços das dispensas de licitação. Havia um contrato vigente de R$ 1,46 milhão para cimento, areia e tubos. Eduardo Hagge assumiu em 2025 e interrompeu. Foi aberto um novo pregão em agosto para repor o estoque e cancelaram. Aí veio o "milagre" de dezembro: três dispensas de licitação, somando R$ 779.412,90, alegando "emergência ou calamidade". O Carrasco pergunta: que emergência é essa que surge após o próprio gestor travar as compras regulares o ano inteiro? Em Itapetinga parece que o cimento é forte, mas a transparência está mais para areia movediça.

BANQUETE DE FAMÍLIA

O Ministério Público do Estado da Bahia ligou o radar para a prefeitura de Candeal, no território do Sisal. O MP-BA instaurou procedimento preparatório para investigar se o prefeito Júnior Batata (Avante) confundiu o organograma da prefeitura com a árvore genealógica da família. O alvo é a nomeação de Janete Paim dos Santos Neta para a chefia do setor de Produção e Impressão. O "detalhe" que chamou a atenção do Parquet? Janete é sobrinha do gestor. Se a moda pega, daqui a pouco as reuniões de secretariado em Candeal serão regadas a café e bolo na casa da avó.

OLHO NA MERENDA (E NA VAGA!)

A prefeita de Araci, Keinha (PDT), acaba de ganhar uma "sombra" oficial para chamar de sua. A promotora de Justiça Susila Ribeiro Machado instaurou um procedimento administrativo para passar aquele pente-fino na educação infantil do município. O objetivo é simples, mas o desafio é grande: o MP quer saber se a gestão está, de fato, cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) ou se o discurso de prioridade à primeira infância está ficando só no papel. O "puxão de orelha" administrativo coloca Araci na vitrine dos órgãos de controle. Olho vivo, Keinha! A educação não espera.

A FÁBRICA DO FERRUGEM

A Sumtran, órgão de trânsito de Jequié, virou o verdadeiro "bilhete premiado" da gestão do prefeito Zé Cocá (PP). O que deveria ser um instrumento de ordenamento virou uma máquina de moer dinheiro do contribuinte. Com uma meta inicial de R$ 2,83 milhões, o órgão pisou no acelerador e atropelou as expectativas: arrecadou históricos R$ 4 milhões. Estamos falando de um "superávit de infrações" de 60,39% acima do previsto. Enquanto os cofres da prefeitura engordam com os R$ 1,6 milhão extras, a população já batizou a autarquia de "Fábrica de Multas". Para 2026, a meta oficial é de R$ 3,7 milhão, mas no ritmo atual de "canetada por minuto", há quem aposte que esse valor será batido antes mesmo do São João.

ATALHO DE ERIDAN

A prefeita de Ruy Barbosa, Eridan de Bonifácio (MDB), entrou no radar do TCM e não foi para receber aplausos. O alvo da vez é o polêmico edital para um processo seletivo simplificado que pretende colocar 150 professores regentes para dentro da máquina municipal. O problema? O que a gestão chama de "urgência", o cidadão chama de drible na Constituição. A representação que chegou ao Tribunal aponta que a prefeitura está tentando tapar buracos de cargos contínuos e permanentes com seleções precárias. O órgão deu prazo para que a prefeita explique o inexplicável e quer saber: cadê o cronograma do concurso público efetivo?

CARTAS MARCADAS

Parece que o cheiro de queimado vindo do Baixo Sul não é de acarajé, mas sim do Concurso Público da Prefeitura de Taperoá, gestão da prefeita Kitty Guimarães (Avante). O certame entrou na mira do Ministério Público após denúncias de que a "meritocracia" por lá tem nome, sobrenome e crachá de contrato temporário. O escândalo estourou após um especialista em concursos botar a lupa no resultado da etapa didática e encontrar uma "epidemia" de notas máximas. A coincidência é de cair o queixo: a vasta maioria dos "gênios" que gabaritaram a prova já atuava na prefeitura como temporário. A suspeita é que a prova didática tenha virado um balcão de negócios para "efetivar" apadrinhados.

O RELÓGIO DE MAIA

O deputado federal Ricardo Maia (MDB), ex-prefeito de Ribeira do Pombal, ganhou um dever de casa indigesto do TCM-BA. O parlamentar foi notificado para explicar, em 20 dias, uma "mágica" cronológica e jurídica em processos que se arrastam desde 2017. O TCM quer saber como o dinheiro para honorários advocatícios pode ter saído do cofre antes mesmo das decisões judiciais que autorizariam o pagamento. O órgão exige provas de qualquer decisão anterior a janeiro de 2018 que tenha permitido o uso "desvinculado" de recursos de um precatório. Será que as peças que faltam no quebra-cabeça vão aparecer ou o ex-prefeito vai se enrolar na própria burocracia?

JOGO É JOGADO

Zé Cocá (PP) estaria jogando lá e cá, mas na verdade o que ele quer é condicionar seu apoio a Jerônimo ao tão sonhado aeroporto regional de Jequié e outras obras impactantes na região da Cidade Sol prometidas desde 2023. A postura, politicamente correta, tem sido lida pelo governo como "chantagem" e não como uma demanda técnica de gestão. O Ferrugem pode ser acusado de outras coisas, mas ao cobrar o que foi prometido para sua região, a pecha de chantagista não merece lhe ser atribuída. A base precisa entender que na política promessas eleitorais precisam ser cumpridas e todos sabem que esse aeroporto tão cedo não sai do papel.

CLIMA QUENTE EM JEQUIÉ

Ainda falando dele, Zé Cocá domina a arte de deixar todos no vácuo. Transformou seu futuro político em um roteiro de suspense. Enquanto flerta com o Palácio de Ondina, mantém o pé acelerado no barco da oposição. No interior, dizem que sua lealdade é como o clima de Jequié: de manhã esquenta com um, de tarde esfria com outro. Em um discurso recente na abertura dos trabalhos legislativos não escondeu que está dividido. Os vereadores da situação estão em polvorosa devido a uma coleção de promessas não cumpridas. Na "Cidade Sol", a luz da confiança entre o Executivo e o Legislativo está piscando forte.

CAIU O SINAL?

Será que chapa 4G, anunciada por Jaques Wagner, caiu por terra? O MDB de Geraldo Júnior, que parecia confortável com a vaga na vice, já não é certeza no desenho final da majoritária. Com a traição rondando o MDB, destino do "líder" estaria cercado de dúvidas e burburinhos provocados pela cúpula do Avante e por algumas vozes do PSD. Percebendo a movimentação, Geddel Vieira Lima passou a elogiar o trabalho do senador Ângelo Coronel, num claro recado a Rui Costa, que prefere o nome de Ronaldo Carletto para a vaga de vice.

RUI E RAQUEL

Rui Costa (PT) tem expandido sua atuação nos bastidores e passou a “jogar xadrez” em Pernambuco. Após atrair a governadora Raquel Lyra (PSD), o chefe da Casa Civil agora tenta neutralizar Lula no estado. O plano? O presidente não apoiaria Raquel abertamente, mas também deixaria João Campos (PSB) de lado, colhendo votos de ambos sem se comprometer. A movimentação tem incomodado o prefeito de Recife, que prometeu uma sacudida no PSB baiano caso a intromissão do Planalto atrapalhe seus planos.

DEU RUIM PARA O LULINHA…

Fábio Luís Lula da Silva, o filho mais velho do presidente, se tornou alvo de investigações sobre fraudes no INSS. O pedido de quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telemático pegou o Planalto de surpresa. Após demitir Carlos Lupi para afastar a crise, o problema agora aparece "dentro de casa", deixando o clima mais tenso, já que deputados e senadores da base governista estão desesperados tentando derrubar a decisão da CPMI. Com Davi Alcolumbre descontente com o governo, o cenário é de incerteza total para o primogênito do presidente, que já teve seus sigilos igualmente quebrados no inquérito relatado pelo ministro André Mendonça, do STF.

VAI SOBRAR PARA MESSIAS?

Como o nome indicado ao STF pode ser alterado até o envio oficial ao Senado, há quem aposte que a história de Lulinha pode sobrar para Jorge Messias (AGU). Como Alcolumbre tem predileção por Rodrigo Pacheco na vaga, uma troca poderia ser o "acordo" para que as peripécias do filho do presidente caiam nas mãos dos membros da CPI. É possível? No quadrante atual do tabuleiro, tudo é.

FALTOU ENTREGA

Muita gente deixará o governo Lula com a sensação de "quero mais". Anielle Franco, Sônia Guajajara, Márcio França e André de Paula lideram a lista dos que pouco produziram em suas pastas. Vão às urnas em breve, mas o legado como ministros é quase nulo.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a mais nova traidora do pedaço. A Vinci Airports passou a cobrar o "Kiss & Fly" ao preço de R$ 18 para veículos que permanecerem mais de 10 minutos nas áreas de embarque/desembarque do aeroporto Deputado Luis Eduardo Magalhães. As reclamações por conta da cobrança considerada abusiva e ilegal somam-se a tantas outras que afligem os passageiros. Sejam os atrasos e desorganização no terminal, a Vinci consta no Reclame Aqui como uma empresa Não Recomendada, deixando de responder 50% das reclamações do site. Ao Carrasco, o leitor segue registrando o absurdo de ter que aceitar o que não deveria.